Ilic è a terra in preda ai crampi e non è in grado di proseguire l'incontro.18:50

Cross di Moruzzi dalla sinistra e colpo di testa di Favilli, che colpisce debolmente e Siano blocca senza problemi.19:01

Termina 1-1 il match tra Cesena e Avellino. La prima parte di gara è stata piuttosto avvincente, con i padroni di casa che dominano la prima mezz’ora in fatto di occasioni, ma vengono fermati da Martinelli. Gli ospiti vengono fuori, con Cheddira che crea qualche grattacapo. Nel finale il numero uno dei campani sale nuovamente in cattedra con un doppio grande intervento su Fiori e Shpendi nella stessa azione. Ad inizio ripresa i bianconeri passano in vantaggio grazie ad uno strepitoso destro a giro di Fior. I biancoverdi reagiscono e si fanno pericolosi più volte fino al meritato pareggio, ottenuto a metà frazione con una strepitosa conclusione di Izzo sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Nesta prendono coraggio e sfiorano il gol del sorpasso, colpendo anche un palo con Missori in pieno recupero.19:11

PREPARTITA

Cesena - Avellino è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Avellino sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Cremonese-Sampdoria 2-0 22-08-2026 Serie A Parma-Cagliari 0-1 29-08-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 1-2 01-09-2026 Coppa Italia Torino-Monza 0-1 18-09-2026 Serie A Monza-Sassuolo 2-1

Attualmente il Cesena si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; l'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Cesena ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juve Stabia e il Benevento ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Ascoli e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Benevento perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato la Sampdoria vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol.

Cesena e Avellino si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cesena-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nei 20 match in Serie BKT contro l'Avellino, il Cesena conduce con 11 vittorie a cinque, con quattro pareggi a completare il quadro. Tuttavia, i campani hanno vinto l'ultimo precedente contro gli emiliani (3-1 lo scorso gennaio) e potrebbe collezionare due successi consecutivi contro questa avversaria solo per la seconda volta nel torneo, la prima dal febbraio 2006-dicembre 2007 (due).

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa in Serie BKT, l'Avellino è quella contro cui il Cesena vanta la percentuale di vittorie maggiore: 80% (8V, 1N, 1P).

Il Cesena ha perso 2-0 l'ultima giornata contro il Benevento e non mette in fila due sconfitte consecutive dallo scorso aprile (2-0 in entrambi i casi contro Juve Stabia e Palermo) con Ashley Cole allenatore. In generale, i bianconeri hanno pareggiato quattro delle prime sei giornate (1V, 1P) - più di qualsiasi squadra tra Serie A e Serie BKT - solo per la terza volta in cadetteria, dopo il 1980/81 (1V, 4N, 1P) e il 1968/69 (4N, 2P).

L'Avellino, che ha vinto tre delle prime sei sfide in Serie BKT come già successo sia nello scorso campionato (tre) che in quello precedente (quattro nel 2017/18), con almeno un pareggio potrebbe raccogliere più di 10 punti dopo le prime sette giornate in tre campionati cadetti di fila per la prima volta nella sua storia (considerando sempre tre punti a vittoria).

L'Avellino (22) è la squadra che ha registrato il minor numero di recuperi offensivi in questa Serie BKT, ma - allo stesso tempo - è una delle quattro, insieme a Palermo (tre), Benevento (due) e Pisa (due) ad aver segnato più di una rete in seguito a queste situazioni (2G). I biancoverdi hanno totalizzato 20 recuperi in meno rispetto al Cesena (42), che però non ha ancora trovato il gol a seguito di una situazione di questo tipo nel torneo in corso.

L'attuale capocannoniere della Serie BKT Cristian Shpendi ha realizzato quattro delle sue sei reti in campionato in casa. Considerando le ultime tre stagioni (dal 2024/25) dei top-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni nessun giocatore nato dal 2003 in avanti ha segnato di più in match casalinghi rispetto all'attaccante classe 2003 del Cesena: 20 gol al pari di Junior Kroupi (classe 2006) e Chupe (2004). Per lui al Manuzzi anche un gol contro l'Avellino, nella gara di andata dello scorso torneo, il 9 novembre.

Tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni che hanno realizzato almeno tre reti nella stagione in corso, Matteo Besaggio è uno dei due, con Hakan Çalhanoglu, a vantare la percentuale realizzativa maggiore: 60%.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: