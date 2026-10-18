Muove la classifica il Cesena, che sale a quota 8.
L’Avellino conserva i tre punti di vantaggio, ma non bissa il successo contro la Sampdoria.
Nel prossimo turno il Cesena andrà in scena sul campo del Modena, mentre l’Avellino ospiterà sul proprio terreno di gioco il Padova.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:12
Termina 1-1 il match tra Cesena e Avellino. La prima parte di gara è stata piuttosto avvincente, con i padroni di casa che dominano la prima mezz’ora in fatto di occasioni, ma vengono fermati da Martinelli. Gli ospiti vengono fuori, con Cheddira che crea qualche grattacapo. Nel finale il numero uno dei campani sale nuovamente in cattedra con un doppio grande intervento su Fiori e Shpendi nella stessa azione. Ad inizio ripresa i bianconeri passano in vantaggio grazie ad uno strepitoso destro a giro di Fior. I biancoverdi reagiscono e si fanno pericolosi più volte fino al meritato pareggio, ottenuto a metà frazione con una strepitosa conclusione di Izzo sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Nesta prendono coraggio e sfiorano il gol del sorpasso, colpendo anche un palo con Missori in pieno recupero.19:11
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Cesena-Avellino 1-119:10
90'+6'
Ultima palla messa in mezzo dall'Avellino, con Moruzzi che viene anticipato di testa.19:10
90'+1'
Palo di Missori, che conclude una lunga azione dell'Avellino con un tiro di controbalzo.19:04
90'+1'
Sei minuti di recupero.19:03
88'
Cross di Moruzzi dalla sinistra e colpo di testa di Favilli, che colpisce debolmente e Siano blocca senza problemi.19:01
84'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Raffaele Russo ed entra Tommaso Biasci.18:58
84'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Emil Bohinen ed entra Matteo Francesconi.18:58
84'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Michele Besaggio ed entra Dimitrios Sounas.18:57
83'
Giallo per il Cesena. Ammonito Emil Bohinen per un fallo su Besaggio a metacampo.18:56
79'
Il Cesena torna a farsi vedere in avanti e conquista un corner.18:52
77'
Cambio in difesa per il Cesena. Esce Mihajlo Ilic ed entra Matteo Piacentini.18:50
76'
Ilic è a terra in preda ai crampi e non è in grado di proseguire l'incontro.18:50
73'
Cambio di attaccanti per l'Avellino. Esce Walid Cheddira ed entra Andrea Favilli.18:46
71'
Cross di Missori da destra e Ciano respinge di pugno in tuffo.18:44
69'
Siano respinge in tuffo una conclusione di testa di Cheddira. Nel proseguimento dell'azione lo stesso Cheddira si fa anticipare in uscita dal portiere, a pochi passi dalla porta.18:43
67'
GOL! Cesena-AVELLINO 1-1. Rete di Armando Izzo, che raccoglie una respinta della difesa, su cross di Moruzzi da destra, e di sinistro da partire un collo esterno che si insacca imparabilmente all’incrocio dei pali.
Cambio di esterni per il Cesena. Esce Luca D'Andrea ed entra Massimiliano Mangraviti.18:38
64'
Cambio di esterni per il Cesena. Esce Antonio Fiori ed entra Alessandro Debenedetti.18:39
64'
Su azione di corner di Russo Cheddira raccoglie la respinta di testa e calcia alto da ottima posizione.18:37
60'
Bella iniziativa di Moruzzi, che corre verso l'area e fa espoldere un sinistro, costringendo Siano ad una parata difficile.18:33
59'
Tiro di controbalzo di Missori, con pallone che termina alto.18:32
57'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Martin Palumbo ed entra Luca Di Maggio.18:31
57'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Luca Palmiero ed entra Giacomo Faticanti.18:30
54'
Problemi per Bisoli a un dito. Il giocatore è a terra dolorante.18:27
52'
Tentativo di Missori sulla destra ma il pallone è altissimo.18:26
51'
GOL! CESENA-Avellino 1-0. Rete di Antonio Fiori. D’Andrea imbecca Shpendi, che serve splendidamente Fiori, che con un tiro a giro di prima intenzione da sinistra manda il pallone nell’angolo dove Martinelli non può arrivare.
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Avellino.18:18
45'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Riccardo Pagano ed entra Matteo Guidi.18:19
La prima parte di gara è stata piuttosto avvincente, con i padroni di casa che dominano la prima mezz’ora in fatto di occasioni, ma vengono fermati da Martinelli. Gli ospiti vengono fuori, con Cheddira che crea qualche grattacapo. Nel finale il numero uno dei campani sale nuovamente in cattedra con un doppio grande intervento su Fiori e Shpendi nella stessa azione.18:04
45'+1'
Fischio finale del primo tempo. Cesena-Avellino 0-018:03
45'
L'arbitro espelle Perticone, vice di Diamanti, per una protesta prolungata e ammonisce un altro componente della panchina del Cesena.18:19
43'
Moruzzi prova una difficile conclusione da posizione defilata. Pallone che termina altissimo.18:01
41'
Uscita di Martinelli che anticipa Fiori.17:59
36'
Clamorosa tripla chance per il Cesena. Doppio grande intervento di Martinelli su conclusioni di Fiori e Shpendi e sul terzo tentativo il pallone bazzica sulla linea prima che Bisoli colpisca il palo in scivolata.17:56
36'
Scambio tra Russo e Cheddira, con quest'ultimo che spreca una buona occasione davanti a Ciano, mettendo a lato.17:53
35'
Tentativo dal limite di Palumbo, che esce a lato.17:52
31'
Cross di Missori per Russo, che non arriva sul pallone, contrastato da Cioffi.17:48
30'
Sponda di Izzo per Cheddira, che non controlla il pallone a pochi passi dalla porta e Siano, in tuffo, rimedia.17:47
29'
Russo difende il pallone, entra in area e da posizione defilata costringe Siano in corner.17:46
28'
Ilic crossa per Shpendi, che colpisce di testa centralmente.17:46
27'
Altra conclusione di Fiori, altra deviazione e altro corner.17:45
27'
Conclusione di Fiori di controbalzo dal limite dell'area e altro grande intervento di Martinelli.17:44
26'
Tiro di Ilic dal limite e grande intervento di Martinelli.17:44
26'
Grande azione di D'Andrea, che smarca Shpendi, che dribbla il portiere, ma la sua conclusione viene deviata sulla linea di porta da Missori.17:44
24'
Frabotta calcia di sinistro dal limite. Pallone che termina sul fondo.17:41
21'
Cross di D'Andrea di destro, che finisce tra le braccia di Martinelli.17:39
19'
Missori svirgola il pallone nell'anticipare Fiori, rischiando di mettere in difficoltà il suo portiere.17:36
16'
Cross di Gerli e tentativo di tacco di Shpendi, che non colpisce il pallone.17:34
14'
Cross di Fiori, colpo di testa di Ilic, che vanifica l'intervento di Shpendi, che era meglio piazzato.17:32
13'
Giallo per l'Avellino. Ammonito Brando Moruzzi per un intervento in gioco pericoloso ai danni di Cioffi.17:30
11'
Su azione di corner Fiori prova una conclusione difficile. Pallone che termina alto.17:29
11'
La conclusione di Bisoli da fuori area viene deviata in corner. Primo angolo della partita, a favore del Cesena.17:28
10'
Cross di Fiori per D'Andrea, che non arriva sul pallone.17:27
6'
Azione personale di Fiori, che si accentra e lascia partire un rasoterra che esce di poco.17:24
Cheddira entra in area e viene contrastato, reclamando un calcio di rigore. Per l'arbitro non c'è niente di irregolare.17:19
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Cesena.17:17
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto. I padroni di casa giocano con una maglia che ricorda il 50esimo anniversario della gara di Coppa Uefa contro il Magdeburgo.18:26
Cesena - Avellino è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Avellino sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
45
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Cremonese-Sampdoria 2-0
22-08-2026
Serie A
Parma-Cagliari 0-1
29-08-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 1-2
01-09-2026
Coppa Italia
Torino-Monza 0-1
18-09-2026
Serie A
Monza-Sassuolo 2-1
Attualmente il Cesena si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Cesena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; l'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Cesena ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juve Stabia e il Benevento ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Ascoli e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Benevento perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato la Sampdoria vincendo 4-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol.
Cesena e Avellino si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Cesena-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nei 20 match in Serie BKT contro l'Avellino, il Cesena conduce con 11 vittorie a cinque, con quattro pareggi a completare il quadro. Tuttavia, i campani hanno vinto l'ultimo precedente contro gli emiliani (3-1 lo scorso gennaio) e potrebbe collezionare due successi consecutivi contro questa avversaria solo per la seconda volta nel torneo, la prima dal febbraio 2006-dicembre 2007 (due).
Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa in Serie BKT, l'Avellino è quella contro cui il Cesena vanta la percentuale di vittorie maggiore: 80% (8V, 1N, 1P).
Il Cesena ha perso 2-0 l'ultima giornata contro il Benevento e non mette in fila due sconfitte consecutive dallo scorso aprile (2-0 in entrambi i casi contro Juve Stabia e Palermo) con Ashley Cole allenatore. In generale, i bianconeri hanno pareggiato quattro delle prime sei giornate (1V, 1P) - più di qualsiasi squadra tra Serie A e Serie BKT - solo per la terza volta in cadetteria, dopo il 1980/81 (1V, 4N, 1P) e il 1968/69 (4N, 2P).
L'Avellino, che ha vinto tre delle prime sei sfide in Serie BKT come già successo sia nello scorso campionato (tre) che in quello precedente (quattro nel 2017/18), con almeno un pareggio potrebbe raccogliere più di 10 punti dopo le prime sette giornate in tre campionati cadetti di fila per la prima volta nella sua storia (considerando sempre tre punti a vittoria).
L'Avellino (22) è la squadra che ha registrato il minor numero di recuperi offensivi in questa Serie BKT, ma - allo stesso tempo - è una delle quattro, insieme a Palermo (tre), Benevento (due) e Pisa (due) ad aver segnato più di una rete in seguito a queste situazioni (2G). I biancoverdi hanno totalizzato 20 recuperi in meno rispetto al Cesena (42), che però non ha ancora trovato il gol a seguito di una situazione di questo tipo nel torneo in corso.
L'attuale capocannoniere della Serie BKT Cristian Shpendi ha realizzato quattro delle sue sei reti in campionato in casa. Considerando le ultime tre stagioni (dal 2024/25) dei top-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni nessun giocatore nato dal 2003 in avanti ha segnato di più in match casalinghi rispetto all'attaccante classe 2003 del Cesena: 20 gol al pari di Junior Kroupi (classe 2006) e Chupe (2004). Per lui al Manuzzi anche un gol contro l'Avellino, nella gara di andata dello scorso torneo, il 9 novembre.
Tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni che hanno realizzato almeno tre reti nella stagione in corso, Matteo Besaggio è uno dei due, con Hakan Çalhanoglu, a vantare la percentuale realizzativa maggiore: 60%.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: