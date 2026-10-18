La Juve Stabia travolge il Sudtirol e respira in classifica. Dopo il vantaggio del primo tempo con Sibilli, nella ripresa il Sudtirol rimane in dieci per l’espulsione di Vasco lopes (fallo di reazione al 59’), così i gialloblu trovano il raddoppio con la rete di Di Nardo al 73’ su assist di Bellich e firmano il 3-0 all’84’ con Sandrucci su assist di Douglas. Per i padroni di casa anche due pali ed una traversa.
La Juve Stabia trova il primo successo al Menti e sale al terzultimo posto con cinque punti. Positivo l’esordio di Vukotic con un clean sheet, gloria anche per Di Nardo che sigla la quinta rete in sei gare ed il primo gol in Serie B di Romeo Sandrucci, alla seconda presenza stagionale. Prima rete stagionale anche per Sibilli. Nel prossimo turno i gialloblu affronteranno la Cremonese in trasferta.
Il Sudtirol subisce invece la prima sconfitta stagionale e perde anche il primato di miglior difesa. La squadra di Possanzini ha subìto il furore agonistico degli avversari in avvio di ripresa e dopo l’espulsione ingenua di Vasco Lopes ha gettato la spugna. Classifica invariata per gli altoatesini che rimangono al quinto posto e nel prossimo turno affronteranno la Sampdoria in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juve Stabia-Sudtirol 3-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:10
90'+4'
Finisce la partita! JUVE STABIA-SUDTIROL 3-0 (43’ Sibilli, 73’ Di Nardo, 84’ Sandrucci)!17:01
90'+1'
Tentativo di Candellone dal limite, para Plizzari.16:53
90'
Tre minuti di recupero.16:53
88'
AMMONITO Nermin Karic.16:52
84'
GOL! JUVE STABIA-Sudtirol 3-0! SANDRUCCI! Discesa di Douglas a sinistra, palla in mezzo per il sinistro di Romeo Sandrucci che segna la sua prima rete in serie B alla seconda presenza!! 16:50
83'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Riccardo Stivanello ed entra Mattia Pellini.16:48
81'
DOPPIO CAMBIO JUVE STABIA De Giorgio regala la standing ovation a Di Nardo e Sibilli, sostituiti da Candellone e Fernandes.16:44
81'
Recupero di Bellich su Burnete pronto a calciare in porta.16:43
80'
OCCASIONE JUVE STABIA! Battistella serve Di Nardo in area, botta di destro respinta da Plizzari!16:42
77'
MIXTUR! Reazione del Sudtirol con l'attaccante che rientra e calcia con il sinistro e sfiora la traversa!16:39
76'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Fabio Rispoli ed entra Dhirar Brik.16:39
SOSTITUZIONE JUVE STABIA Esce Federico Artioli ed entra Nermin Karic.16:35
70'
Ci prova anche Battistella, palla sul fondo.16:32
70'
TRAVERSA DI DI NARDO! Il centravanti calcia al volo tutto solo e colpisce una clamorosa traversa! 16:32
67'
DOPPIO CAMBIO JUVE STABIA Rispone De Giorgio che toglie Maistro e Kumi per Sandrucci e Battistella.16:29
66'
DOPPIA SOSTITUZIONE SUDTIROL Possanzini cambia in attacco: fuori Okoro e Vasic e dentro Mixtur e Burnete.16:28
61'
Espulso anche un membro della panchina del Sudtirol.16:23
59'
ESPULSO VASCO LOPES! Ingenuità del capoverdiano che reagisce dopo una lite con Bettella: Rapuano gli mostra il rosso diretto!16:22
58'
Cross di Molina e colpo di testa di Davi sul secondo palo, blocca Vukovic.16:20
56'
Sudtirol in forte difficoltà.16:18
55'
Tiro centrale di Kumi, Plizzari controlla.16:16
53'
ANCORA PALO! Di Nardo scende sulla destra e mette in mezzo una palla che Maistro controlla e piazza ma colpisce ancora il palo!16:16
51'
PALO! Artioli scaglia un destro bello e angolato che colpisce in pieno il legno!16:13
50'
MAISTRO! Ancora pericolosa la Juve Stabia con l'esterno che calcia a botta sicura su assist di Artioli, Plizzari si oppone!16:13
46'
Nessun cambio dopo i primi quarantacinque minuti16:11
45'
Inizia il secondo tempo! JUVE STABIA-SUDTIROL 1-0 (43’ Sibilli)!17:01
I gioctori stanno rientrando in campo.16:06
La Juve Stabia va negli spogliatoi in vantaggio grazie alla prima rete in campionato di Sibilli su assist di Maistro da corner. Primo tempo intenso agonisticamente ma avaro di occasioni da rete a parte un’altro tentativo dello stesso Sibilli ben parato da Plizzari.15:55
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. JUVE STABIA-SUDTIROL 1-0 (43’ Sibilli)!17:01
45'+3'
Reazione del Sudtirol che trova un corner prima dell'intervallo.15:51
45'
Due minuti di recupero.15:48
43'
GOL! JUVE STABIA-Sudtirol 1-0! SIBILLI! Schema da corner con Maistro che dalla bandierina mette in mezzo una palla bassa, velo di Kumi e destro di prima di Sibilli che incrocia e batte Plizzari!
Primo tiro verso la porta di Di Nardo, conclusione deviata in calcio d'angolo.15:50
40'
Cinue minuti più recupero alla fine del primo tempo.15:44
40'
CARTELLINO GIALLO per Giuseppe Sibilli che strattona Molina.15:43
37'
MAISTRO! Errore in costruzione del Sudtirol, l'attaccante della Juve Stabia prova un destro rasoterra secco che finisce a lato!15:40
34'
Ritmi più bassi dopo una prima mezz'ora intensa.15:39
30'
DOPPIA OCCASIONE JUVE STABIA! Punizione forte di Maistro respinta da Plizzari, poi l'azione prosegue con un traversone che attraversa tutta l'area del Sudtirol, Sibilli tocca all'altezza del secondo palo e ancora ottimi riflessi del portiere della squadra tirolese!15:35
30'
Punizione interessante per la Juve Stabia dalla trequarti sinistra. Sul pallone Maistro.15:33
29'
AMMONITO Riccardo Stivanello che stende Kumi al limite dell'area di rigore.15:32
26'
CARTELLINO GIALLO per Marco Bellich per un intervento duro su Okoro.15:29
25'
OCCASIONE JUVE STABIA! Sibilli aggancia un lancio profondo e appoggia per l'accorrente Maggioni: destro sul primo palo che finisce sull'esterno della rete!15:29
19'
Ci prova ancora Maistro dal limite ma non inquadra la porta.15:22
18'
AMMONITO Aljosa Vasic per fallo su Maistro.15:22
17'
Sibilli va giù dopo un contrasto al limite e tocca la palla con la mano: Rapuano fischia il fallo dell'attaccante che si lamenta della scelta.15:21
15'
Intensità agonistica molto alta tra le due formazioni.15:23
12'
E’ una gara particolare per sei giocatori del Sudtirol che in passato hanno giocato nella Juve Stabia: Giorgini, Stabile, Okoro e Burnete oltre agli infortunati Varnier e Zeroli. Anche il ds della squadra altoatesina Matteo Lovisa è stato per tre stagioni dirigente della formazione campana.15:16
9'
Sibilli entra in area a sinistra e prova il tiro sul primo palo ma la conclusione è troppo debole e facilmente controllata da Plizzarri.15:16
7'
La Juve Stabia è molto aggressiva nel pressing sul giro palla del Sudtirol.15:16
4'
Vasco Lopes si accentra da sinistra e prova il tiro con il destro: palla fuori.15:16
3'
Ritmi subito alti in questi primi minuti.15:16
2'
Juve Stabia che indossa la maglia a righe gialloblu, Sudtirol in completo bianco.15:16
Subito un tentativo dalla distanza di Maistro, palla sul fondo.15:16
Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia è tutto pronto. Comincia la sfida JUVE STABIA-SUDTIROL!15:15
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.15:21
Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Cortese e dal quarto uomo Acquafredda. Piccinini e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:51
Il Sudtirol deve fare a meno degli indisponibili El Khaouakibi, Pyyhtia, Varnier, Zeroli e Bjarkason. Possanzini conferma gli undici che hanno pareggiato con l’Ascoli.14:39
La Juve Stabia deve rinunciare agli infortunati Vismara, Scuderi e Pietrangeli. De Giorgio sceglie Vukovic tre i pali e affida ad Artioli le chiavi del centrocampo.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol si schiera con il 3-4-2-1: Plizzari – Stivanello, Giorgini, Stabile – Molina, Tronchin, Rispoli, S. Davi – Lopes, Vasic – Okoro. A disposizione: Ploner, Vadjunec, Tait, Mixtur, Brik, F. Davi, Schrott, Pellini, Anghelè, Veroli, Burnete. All. Possanzini.15:49
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia scende in campo con il 4-3-3: Vukovic – Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas – Pierobon, Artioli, Kumi – Maistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Buglio, Battistella, Patanè, Karic, Beidi, Fernandes, Sandrucci, Piscopo, Candellone. All. De Giorgio.14:36
Il Sudtirol invece è quinto con dodici punti ed è l’unica squadra di B ancora imbattuta assieme al Palermo. Tre vittorie e tre pari per la squadra di Possanzini, che nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 con l’Ascoli.14:22
La Juve Stabia occupa l’ultimo posto in classifica con due punti, considerando che le ne sono stati tolti quattro per penalizzazione. La squadra di De Giorgio è reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell’Entella.14:10
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juve Stabia e Sudtirol, gara valida per la settima giornata del campionato di serie B.14:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori14:03
Juve Stabia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Sudtirol sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
44
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
7
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
4.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Udinese-Calcio Padova 1-0
23-08-2026
Serie A
Venezia-Lecce 0-2
28-08-2026
Serie B
Cremonese-Modena 0-3
12-09-2026
Serie A
Genoa-Frosinone 1-1
Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). La Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Juve Stabia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Cesena e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, l'Arezzo e l'Ascoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato l'Ascoli pareggiando 0-0.
Juve Stabia e Sudtirol si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Quinta sfida in Serie BKT tra Juve Stabia e Südtirol: nei quattro precedenti, bilancio leggermente in favore dei campani con due successi a uno e un pareggio proprio nell'ultimo incrocio nello scorso campionato, 1-1, l'8 maggio.
La Juve Stabia ha pareggiato tutte le ultime tre sfide in questa Serie BKT con il punteggio di 1-1 e nel corso di un singolo campionato cadetto non è mai arrivata a quattro (tre anche nel 1951, nel 2011 e nel 2012, oltre che nel 2024 e nel 2025).
Il Südtirol ha sempre alternato un pareggio a una vittoria in tutte le sei sfide di questo campionato e dopo lo 0-0 contro l'Ascoli nell'ultima sfida di campionato potrebbe impattare due gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dall'aprile scorso (1-1 v Cesena e Modena). Due pareggi a reti bianche consecutivi invece non li registra dallo scorso febbraio (v Carrarese e Monza).
Il Südtirol è una delle tre squadre, assieme a Mantova e Palermo, a non avere ancora perso nel torneo in corso. I biancorossi erano già riusciti a chiudere le prime sei gare di un campionato cadetto senza sconfitte, nel 2023/24 quando però persero proprio alla settima giornata (2-1 v Palermo).
Il Südtirol è la squadra che ha subito meno reti in questa Serie BKT: soltanto tre gol. Dall'altra parte, invece, la Juve Stabia ha segnato appena cinque gol e solo la Carrarese, quattro, ha fatto peggio fin qui in cadetteria.
Alessandro Plizzari è il portiere che ha fin qui registrato la percentuale di parate maggiore in Serie BKT 2026/27: 86.4%. Inoltre, grazie alle sue parate, il classe 2000 del Südtirol ha evitato 2.9 reti (5.93xGAot e soli tre gol subiti), meglio di chiunque altro pari ruolo nel torneo.
Quattro delle cinque reti segnate dalla Juve Stabia in questa Serie BKT portano la firma di Antonio Di Nardo, il quale è andato a segno in ognuna delle sue ultime tre presenze nel torneo; l'ultimo giocatore delle vespe ad aver trovato la via del gol in quattro gare consecutive in cadetteria è stato Francesco Forte a luglio 2020 (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: