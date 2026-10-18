Il Sudtirol subisce invece la prima sconfitta stagionale e perde anche il primato di miglior difesa. La squadra di Possanzini ha subìto il furore agonistico degli avversari in avvio di ripresa e dopo l’espulsione ingenua di Vasco Lopes ha gettato la spugna. Classifica invariata per gli altoatesini che rimangono al quinto posto e nel prossimo turno affronteranno la Sampdoria in casa.

Il Sudtirol invece è quinto con dodici punti ed è l’unica squadra di B ancora imbattuta assieme al Palermo. Tre vittorie e tre pari per la squadra di Possanzini, che nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 con l’Ascoli.14:22

Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Cortese e dal quarto uomo Acquafredda. Piccinini e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:51

Sibilli entra in area a sinistra e prova il tiro sul primo palo ma la conclusione è troppo debole e facilmente controllata da Plizzarri.15:16

E’ una gara particolare per sei giocatori del Sudtirol che in passato hanno giocato nella Juve Stabia: Giorgini, Stabile, Okoro e Burnete oltre agli infortunati Varnier e Zeroli. Anche il ds della squadra altoatesina Matteo Lovisa è stato per tre stagioni dirigente della formazione campana.15:16

DOPPIA SOSTITUZIONE SUDTIROL Possanzini cambia in attacco: fuori Okoro e Vasic e dentro Mixtur e Burnete.16:28

PREPARTITA

Juve Stabia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Sudtirol sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 44 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0 23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2 28-08-2026 Serie B Cremonese-Modena 0-3 12-09-2026 Serie A Genoa-Frosinone 1-1

Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

La Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Juve Stabia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Cesena e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, l'Arezzo e l'Ascoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato l'Ascoli pareggiando 0-0.

Juve Stabia e Sudtirol si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quinta sfida in Serie BKT tra Juve Stabia e Südtirol: nei quattro precedenti, bilancio leggermente in favore dei campani con due successi a uno e un pareggio proprio nell'ultimo incrocio nello scorso campionato, 1-1, l'8 maggio.

La Juve Stabia ha pareggiato tutte le ultime tre sfide in questa Serie BKT con il punteggio di 1-1 e nel corso di un singolo campionato cadetto non è mai arrivata a quattro (tre anche nel 1951, nel 2011 e nel 2012, oltre che nel 2024 e nel 2025).

Il Südtirol ha sempre alternato un pareggio a una vittoria in tutte le sei sfide di questo campionato e dopo lo 0-0 contro l'Ascoli nell'ultima sfida di campionato potrebbe impattare due gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dall'aprile scorso (1-1 v Cesena e Modena). Due pareggi a reti bianche consecutivi invece non li registra dallo scorso febbraio (v Carrarese e Monza).

Il Südtirol è una delle tre squadre, assieme a Mantova e Palermo, a non avere ancora perso nel torneo in corso. I biancorossi erano già riusciti a chiudere le prime sei gare di un campionato cadetto senza sconfitte, nel 2023/24 quando però persero proprio alla settima giornata (2-1 v Palermo).

Il Südtirol è la squadra che ha subito meno reti in questa Serie BKT: soltanto tre gol. Dall'altra parte, invece, la Juve Stabia ha segnato appena cinque gol e solo la Carrarese, quattro, ha fatto peggio fin qui in cadetteria.

Alessandro Plizzari è il portiere che ha fin qui registrato la percentuale di parate maggiore in Serie BKT 2026/27: 86.4%. Inoltre, grazie alle sue parate, il classe 2000 del Südtirol ha evitato 2.9 reti (5.93xGAot e soli tre gol subiti), meglio di chiunque altro pari ruolo nel torneo.

Quattro delle cinque reti segnate dalla Juve Stabia in questa Serie BKT portano la firma di Antonio Di Nardo, il quale è andato a segno in ognuna delle sue ultime tre presenze nel torneo; l'ultimo giocatore delle vespe ad aver trovato la via del gol in quattro gare consecutive in cadetteria è stato Francesco Forte a luglio 2020 (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: