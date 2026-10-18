Corradi perde Insigne e inserisce Begic nel tridente d'attacco completato da Lauritsen e Verschaeren; titolari Abilgaard in mediana e Ravanelli in difesa. Bucchi cambia gli esterni offensivi a sostegno di Cerri: tocca a Arena e Tavernelli; novità Eklu a centrocampo, retroguardia confermata. 19:29

PREPARTITA

Sampdoria - Arezzo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Arezzo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Fabbri.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1

Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15; l'Arezzo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

In casa la Sampdoria ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 4-1 mentre L'Arezzo ha incontrato la Cremonese pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol.

Sampdoria e Arezzo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, l'Arezzo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono due i precedenti tra Sampdoria e Arezzo in Serie BKT, entrambi risalenti alla stagione 1966/67: 0-0 nella gara d’andata e successo blucerchiato in casa per 3-0 al ritorno.

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie BKT, disputate nella scorsa stagione, e potrebbe centrare quattro successi consecutivi contro questo tipo di avversarie per la terza volta nel torneo cadetto, la prima dalla striscia di quattro tra marzo e maggio 2024, quando i blucerchiati erano allenati da Andrea Pirlo.

La Sampdoria ha perso quattro delle prime sei sfide in Serie BKT per la terza volta, la seconda consecutiva dopo che gli era successo anche nelle scorsa stagione. Tuttavia, i blucerchiati potrebbe perdere cinque delle prime sette giornate in un singolo torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.

L'Arezzo ha pareggiato 0-0 l'ultimo match contro la Cremonese e potrebbe impattare due gare consecutive nel torneo cadetto per la prima volta da marzo 2007, con Maurizio Sarri in panchina. Due X a reti bianche di fila invece mancano nel torneo dal settembre 2006 quando sotto la guida di Antonio Conte furono tre consecutivi.

La Sampdoria è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi in questa Serie BKT (58), ben 17 in più rispetto all’Arezzo, avversario di giornata (41). I toscani hanno però effettuato una sola conclusione in meno in seguito a queste situazioni rispetto ai blucerchiati (8 contro 9).

Dopo i gol contro Avellino e Catanzaro, Lorenzo Insigne potrebbe tornare a registrare tre sfide consecutive in rete in Serie BKT per la prima volta da maggio 2012 quando vestiva la maglia del Pescara (striscia di cinque in quel caso). Due gare casalinghe di fila in gol invece risalgono allo scorso marzo, quando sempre con il Pescara, segnò consecutivamente contro Palermo, Bari e Virtus Entella allo stadio Adriatico.

Leonardo Mancuso (1G - classe 1992) e Lorenzo Insigne (3G - classe 1991) sono due dei quattro attaccanti più "anziani", con Marco D'Alessandro (1G, classe 1991) e Pietro Iemmello (2G, classe 1992) ad aver trovato la via della rete in questa Serie BKT. In particolare, il giocatore dell'Arezzo ritrova la Sampdoria contro cui ha già segnato due volte in cadetteria ma mai nelle tre sfide disputate contro i blucerchiati al Ferraris.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: