L'Arezzo vince la battaglia del "Ferraris" in rimonta. Match combattuto con un finale al cardiopalma: Sampdoria avanti subito con Herderson, pareggio di Arena favorito da un errore di Vindahl; poi nella ripresa il gran gol vittoria di Chierico; nel recupero palo di Sala e salvataggio di Nunziante su Verschaeren. Fischi assordanti dopo il triplice fischio diretti contro la squadra di Corradi.
Bel balzo in classifica degli amaranto che salgono a ridosso della zona playoff a quota 10 mentre i blucerchiati affondano restando ultimi con 4 punti. Nel prossimo turno, Sudtirol-Sampdoria e Arezzo-Benevento.
Per la diretta di Sampdoria-Arezzo è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+7'
E' FINITA! SAMPDORIA-AREZZO 1-2! Reti di Henderson, Arena e Chierico. 21:28
90'+6'
OCCASIONE COLOSSALE PER LA SAMPDORIA! Verschaeren calcia a colpo sicuro su una svirgolata di Coppolaro ma Nunziante è prodigioso a deviare in corner. 21:27
90'+5'
Il gioco riprende, dovrebbero mancare circa 60 secondi al triplice fischio. 21:26
90'+4'
Recupero scoppiettante e gioco interrotto per lancio di fumogeni dalla curva blucerchiata. 21:24
90'+3'
PALO DELL'AREZZO! Sala dribbla e calcia: sinistro che si stampa sul montante! 21:23
90'+1'
SAMPDORIA A CENTIMETRI DAL PAREGGIO! Colpo di testa di Abildgaard che esce di pochissimo. 21:22
90'
Quattro minuti di recupero. 21:21
89'
AMMONITO DELLI CARRI: fallo su Mancuso. 21:21
89'
GOL ANNULLATO ALL'AREZZO! Gran sinistro di Pattarello all'incrocio ma era in posizione di fuorigioco! 21:19
88'
Possesso palla degli ospiti, per allentare la pressione blucerchiata. 21:20
86'
PATTARELLO! Buco a sinistra, si invola Pattarello che entra in area ma poi calcia scarico, Vindahl blocca a terra. 21:17
85'
QUINTO CAMBIO PER LA SAMPDORIA: entra Ferrari, esce Ravanelli. 21:14
84'
Questa volta Tavernelli si mette in proprio: destro dal limite, largo sul fondo. 21:14
82'
Discesa di Tavarnelli sulla sinistra, dribbling e cross, un po' fuori misura per Pattarello, che non impatta di testa. 21:13
80'
QUINTO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Pattarello, esce Arena. 21:10
78'
TUTINO! L'attaccante controlla di petto ai 16 metri, sinistro al volo largo sul fondo. 21:08
77'
QUARTO CAMBIO PER LA SAMPDORIA: entra Karamoh, esce Makoumbou. 21:06
76'
TERZO CAMBIO PER LA SAMPDORIA: entra Mbabu, esce Di Pardo. 21:06
75'
Tiro dalla bandierina, Abildgaard si avvita per colpire di testa ma non può inquadrare lo specchio di porta. 21:05
73'
Forcing della Sampdoria: diagonale di Cicconi, spazza la retroguardia toscana. 21:04
72'
Braccio largo di Adildgaard, fallo a favore di Gilli. 21:03
71'
QUARTO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Ionita, esce Eklu. 21:01
71'
TERZO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Cagnano, esce Righetti. 21:01
69'
Superata la metà della ripresa, parziale di 1 a 2. 21:00
68'
AMMONITO CORRADI: sanzionato l'allenatore blucerchiato per proteste. 20:59
67'
Trasformazione affidata a Verschaeren: destro sopra la barriera alto sul fondo. 20:58
66'
AMMONITO EKLU: fallo su Depaoli. 20:57
64'
SECONDO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Iaccarino, esce Chierico. 20:56
64'
PRIMO CAMBIO PER L'AREZZO: entra Mancuso, esce Cerri. 20:56
63'
PERICOLOSO IN AREA AREZZO: cross di Depaoli, tocco in mischia di Abildgaard ma Nunziante si tuffa e blocca la sfera. 20:56
62'
SECONDO CAMBIO PER LA SAMPDORIA: entra Depaoli, esce Henderson. 20:55
62'
PRIMO CAMBIO PER LA SAMPDORIA: entra Tutino, esce Lauritsen. 20:55
60'
PILLOLA STATISTICA: 1° centro stagionale per il numero 24 amaranto. 20:53
60'
GOL! Sampdoria-AREZZO 1-2! Rete di Chierico. Ospiti in vantaggio: sugli sviluppi del corner, respinta al limite dove si avventa Chierico che con un gran destro al volo fulmina Vindahl. 20:51
59'
Forcing amaranto, tiro dalla bandierina conquistato da Tavernelli. 20:50
58'
Tiro di Arena quasi da fermo, muro blucerchiato. 20:48
56'
Si lotta sulla corsia laterale, fallo ai danni di Herderson. 20:46
54'
Gli ospiti continuano a spingere sull'asse Arena-Renzi: questa volta il cross è rimpallato, rimessa dal fondo per la Sampdoria. 20:44
52'
Fuorigioco di Sala, inutile lo scatto in profondità di Tavernelli. 20:43
51'
Azione fotocopia: Arena per Renzi, assist per Sala, colpo di testa alto sopra la traversa. 20:41
49'
AREZZO ALL'ATTACCO! Tavernelli per Arena, sovrapposizione di Renzi, cross rasoterra su cui Sala non riesce a tirare, poi ha un secondo tentativo, respinto in calcio d'angolo. 20:40
47'
Punizione battuta da Henderson che trova una deviazione in barriera: sfera in corner. 20:37
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 20:35
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA-AREZZO! Si riparte dal risultato di 1-1. 20:35
Squadre negli spogliatoi dove Corradi e Bucchi studiano le mosse in vista della ripresa, posta in palio molto alta. 20:23
All'intervallo vige l'equilibrio al "Ferraris": Sampdoria avanti con Herderson, pareggio dell'Arezzo con Arena, favorito da Vindahl. Pochissime le occasioni da gol, a parte un paio di tentativi poco convinti di Tavernelli e Sala. 20:23
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! SAMPDORIA-AREZZO 1-1! Reti di Henderson e Arena. 20:20
45'+1'
E' iniziato il minuto di recupero. 20:18
45'
Sinistro dalla distanza di Sala: tiro teso ma centrale, blocca l'estremo difensore blucerchiato. 20:18
43'
Calcio d'angolo per la Sampdoria. 20:17
42'
Inserimento di Di Pardo che entra in area a calcia: destro fuori misura. 20:16
42'
Ora Tavernelli si mette al servizio di Cerri ma il cross è corto, spazza Delli Carri. 20:15
40'
Ripartenza veloce dell'Arezzo, sospinta da Sala, palla a Arena che serve Tavernelli: destro poco convinto, blocca Vindahl. 20:13
37'
Cross di Herderson che attraversa l'area, Arena in ripiegamento difensivo prolunga in fallo laterale. 20:10
35'
Colpo di testa in mischia nell'area dell'Arezzo, rimpallo e sfera allontanata dalla retroguardia toscana. 20:08
34'
Fallo di Eklu su Abildgaard a metà campo. 20:07
32'
Scontro tra Renzi e Lauritsen, qualche secondo di gioco fermo. Poi si riprende regolarmente. 20:05
30'
Mezz'ora di gioco, parziale di 1 a 1 per effetto delle reti di Henderson e Arena. 20:04
29'
Destro da fuori area di Abildgaard, tiro potente murato da Coppolaro. 20:07
27'
Rimessa laterale in favore dell'Arezzo sulla propria corsia mancina. 20:00
25'
Traversone di Cicconi al volo, tentativo non semplice che termina a fondo campo. 19:58
24'
Tiro dalla bandierina per la Sampdoria che sta reagendo al pareggio. 19:57
23'
Colpo di testa debole di Lauritsen, facile per Nunziante. 19:56
21'
La rete di Arena, favorita dall'errore di Vindahl, ha scatenato i fischi del "Ferraris". 19:55
19'
AREZZO PERICOLOSO! Assist di Righetti dalla sinistra, Cerri in spaccata sfiora soltanto e Eklu non arriva per il tap in vincente. 19:54
19'
Arena per Cerri in sovrapposizione, traversone respinto in fallo laterale. 19:52
17'
PILLOLA STATISTICA: 1° centro stagionale per il numero 30 amaranto. 19:51
17'
Corner in favore della formazione di Bucchi. 19:50
15'
GOL! Sampdoria-AREZZO 1-1! Rete di Arena. Pareggio ospite: Eklu passa a Arena il quale, da fuori area, tira di sinistro, conclusione centrale che si insacca, favorita da un errore di Vindahl, che non trattiene.
AMMONITO CHIERICO: fallo ai danni di Lauritsen.19:46
10'
La formazione ligure sblocca il risultato al primo vero affondo verso la porta di Nunziante. 19:45
9'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il capitano blucerchiato dopo quello a Cesena. 19:44
9'
GOL! SAMPDORIA-Arezzo 1-0! Rete di Henderson. Padroni di casa in vantaggio: gioca Begic sulla sinistra, cross per Verschaeren che tira ma strozza la sfera che arriva a Herderson che insacca sotto misura.
Lancio dalle retrovie per Cerri, pallone irraggiungibile. 19:41
6'
Arena dribbla e poi apre sull'altro lato del campo per l'accorrente Righetti: botta mancina murata. 19:40
5'
Tocco di mano di Righetti in proiezione offensiva, fischio arbitrale e punizione in favore dei padroni di casa. 19:38
3'
Arena prova a lanciare Renzi sulla corsia di destra ma la sfera prende velocità sul campo bagnato e termina sul fondo. 19:36
2'
AMMONITO HENDERSON: fallo ai danni di Coppolaro. 19:35
1'
INIZIA SAMPDORIA-AREZZO! 19:33
Squadre in campo agli ordini di Colombo: padroni di casa in maglia blucerchiata, ospiti in casacca bianca con maniche amaranto. 19:28
Corradi perde Insigne e inserisce Begic nel tridente d'attacco completato da Lauritsen e Verschaeren; titolari Abilgaard in mediana e Ravanelli in difesa. Bucchi cambia gli esterni offensivi a sostegno di Cerri: tocca a Arena e Tavernelli; novità Eklu a centrocampo, retroguardia confermata. 19:29
Sampdoria - Arezzo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Arezzo sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Fabbri.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie B
Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026
Serie A
Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026
Serie B
Verona-Vicenza 2-1
Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15; l'Arezzo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.
In casa la Sampdoria ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 4-1 mentre L'Arezzo ha incontrato la Cremonese pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol.
Sampdoria e Arezzo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, l'Arezzo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sampdoria-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sono due i precedenti tra Sampdoria e Arezzo in Serie BKT, entrambi risalenti alla stagione 1966/67: 0-0 nella gara d’andata e successo blucerchiato in casa per 3-0 al ritorno.
La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie BKT, disputate nella scorsa stagione, e potrebbe centrare quattro successi consecutivi contro questo tipo di avversarie per la terza volta nel torneo cadetto, la prima dalla striscia di quattro tra marzo e maggio 2024, quando i blucerchiati erano allenati da Andrea Pirlo.
La Sampdoria ha perso quattro delle prime sei sfide in Serie BKT per la terza volta, la seconda consecutiva dopo che gli era successo anche nelle scorsa stagione. Tuttavia, i blucerchiati potrebbe perdere cinque delle prime sette giornate in un singolo torneo cadetto per la prima volta nella loro storia.
L'Arezzo ha pareggiato 0-0 l'ultimo match contro la Cremonese e potrebbe impattare due gare consecutive nel torneo cadetto per la prima volta da marzo 2007, con Maurizio Sarri in panchina. Due X a reti bianche di fila invece mancano nel torneo dal settembre 2006 quando sotto la guida di Antonio Conte furono tre consecutivi.
La Sampdoria è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi in questa Serie BKT (58), ben 17 in più rispetto all’Arezzo, avversario di giornata (41). I toscani hanno però effettuato una sola conclusione in meno in seguito a queste situazioni rispetto ai blucerchiati (8 contro 9).
Dopo i gol contro Avellino e Catanzaro, Lorenzo Insigne potrebbe tornare a registrare tre sfide consecutive in rete in Serie BKT per la prima volta da maggio 2012 quando vestiva la maglia del Pescara (striscia di cinque in quel caso). Due gare casalinghe di fila in gol invece risalgono allo scorso marzo, quando sempre con il Pescara, segnò consecutivamente contro Palermo, Bari e Virtus Entella allo stadio Adriatico.
Leonardo Mancuso (1G - classe 1992) e Lorenzo Insigne (3G - classe 1991) sono due dei quattro attaccanti più "anziani", con Marco D'Alessandro (1G, classe 1991) e Pietro Iemmello (2G, classe 1992) ad aver trovato la via della rete in questa Serie BKT. In particolare, il giocatore dell'Arezzo ritrova la Sampdoria contro cui ha già segnato due volte in cadetteria ma mai nelle tre sfide disputate contro i blucerchiati al Ferraris.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: