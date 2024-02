Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:24

Nella ventiseiesima giornata, i ragazzi di Vanoli sono attesi dal Pisa mentre la squadra di Bianco affronterà lo Spezia.18:24

Occasione persa per gli arancioneroverdi di riportarsi al secondo posto in classifica, non basta una doppietta di Pohjanpalo, i gialloblu con mestiere e furbizia strappano un punto in rimonta grazie alle reti di Gerli e un rigore ribadito in rete da Palumbo dopo la parata di Joronen. In pieno recupero, Bjarkason ha la palla vittoria, Seculin salva il risultato.18:22

90'+9' FINITA! Venezia-Modena 2-2, triplice fischio di Marinelli.18:17

90'+9' Punizione di Gytkjer, il suo destro non scende.18:17

90'+8' AMMONITO Gerli, fallo tattico su Ellertsson.18:16

90'+5' OCCASIONE VENEZIA! Cross tagliato di Zampano, tiro a colpo sicuro di Bjarkason, miracolo di Seculin, Riccio interviene prima di Gytkjaer.18:14

90'+4' Zampano la butta in area, Pergreffi spazza lontano.18:12

90'+3' Lancio lungo per Olivieri che manca l'aggancio in area.18:11

90'+1' Pergreffi a terra, scontro aereo con Bjarkason, gioco continuamente spezzettato.18:10

90' Sette minuti di recupero.18:09

90' SOSTITUZIONE MODENA. Fuori Palumbo, dentro Manconi.18:09

90' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Bjarkason, applausi per Pohjanpalo.18:08

90' SOSTITUZIONE VENEZIA. Busio lascia il campo a favore di Ellertsson.18:08

89' Nervosismo tra le due panchine, Marinelli espelle Bianco.18:07

87' Palumbo si rotola a terra guadagnando tempo.18:07

85' Santoro stende Zampano, punizione dalla sinistra per gli arancioneroverdi.18:06

82' Forcing degli arancioneroverdi, i gialloblu si difendono con ordine.18:02

80' Gytkjaer recupera palla in pressione, Pohjanpalo pecca d'altruismo, Olivieri manca l'aggancio a tu per tu con Seculin.17:58

78' SOSTITUZIONE MODENA. Staffetta in attacco tra Abiuso e Tremolada.17:58

77' GOL! Venezia-MODENA 2-2! Rete di Palumbo. Joronen indovina l'angolo e respinge il rigore di Palumbo che favorito dal rimpallo insacca il tap-in.



76' AMMONITO Tessmann per proteste.17:57

76' AMMONITO Riccio per proteste.17:57

76' RIGORE MODENA! Gliozzi in scivolata arriva prima sulla palla, Marinelli assegna il penalty ai gialloblu.17:55

75' Marinelli viene richiamato al VAR, le immagini non sono chiare, Gliozzi è già in caduta.17:54

74' Gliozzi servito in area prende sul tempo Idzes e cade sulla corsa contro Joronen, Marinelli fa proseguire.17:53

73' Magnino dal limite, tiro deviato da Sverko, Joronen evita il corner.17:51

71' GOL! VENEZIA-Modena 2-1! Doppietta di Pohjanpalo. Da corner, colpo di testa di Svoboda salvato sulla linea di Riccio, Pohjanpalo spara il destro in fondo al sacco.



70' Zampano insiste sulla sinistra, Santoro lo chiude in angolo.17:48

69' Palumbo dai 20 metri, sinistro a lato.17:47

68' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il carico offensivo: Olivieri per Andersen.17:46

68' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Gytkjaer.17:46

67' Santoro crossa da destra, girata di Abiuso sul fondo.17:45

65' Retropassaggio rischioso di Sverko, Joronen arriva prima di Abiuso.17:43

63' Sverko centra dal fondo, Pergreffi decisivo in scivolata su Pierini.17:41

61' GOL! Venezia-MODENA 1-1! Rete di Gerli. Andersen lascia avanzare Gerli che dai 20 metri scarica il destro, sorprendendo Joronen.



61' Zampano ruba palla a Santoro, Pierini sbaglia la rifinitura per Pohjanpalo.17:38

60' Un rimpallo su Idzes favorisce Gliozzi che piazza il destro, fuori di poco.17:38

59' Traversone di Pergreffi, Svoboda salta più in alto di Gliozzi.17:37

57' Tessmann a terra, gioco fermo per qualche istante.17:35

55' Svoboda allarga per Zampano, cross tagliato, troppo lungo per Candela.17:34

54' SOSTITUZIONE MODENA. Magnino prende il posto di Battistella.17:32

53' Cross di Palumbo dalla destra, Sverko di testa mette in angolo.17:31

51' Punizione larga di Andersen, Pohjanpalo non riesce a giocarla prima che la palla esca.17:29

48' Punizione di Palumbo, Tessmann allontana di testa.17:26

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Modena 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.17:23

Vanoli deve evitare cali di ritmo e aumentare la qualità delle giocate offensive; Bianco ha bisogno di alzare il baricentro per poter innescare con più continuità gli attaccanti.17:15

Frazione costellata di episodi, arancioneroverdi più manovrieri e propositivi: Seculin attento su Pierini e Zampano, il VAR annulla un rigore assegnato da Marinelli per uno stop con petto-spalla di Cauz e non convalida una rete di Tessmann per fuorigioco. Nell'ultima azione, una sbracciata ingenua di Battistella su Zampano viene valutata con la tecnologia all'interno dell'area: Pohjanpalo freddo dal dischetto.17:15

45'+6' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Modena 1-0, Pohjanpalo decide dal dischetto all'ultima azione.17:09

45'+6' GOL! VENEZIA-Modena 1-0! Rigore di Pohjanpalo. Destro secco e angolato, Seculin non può arrivarci, Pohjanpalo perfetto dagli 11 metri.



45'+4' RIGORE VENEZIA! La sbracciata di Battistella su Zampano è avvenuta all'interno dell'area di rigore, Marinelli indica il dischetto.17:07

45'+4' AMMONITO Zampano per reazione.17:07

45'+3' AMMONITO Battistella, sbracciata su Zampano.17:06

45'+1' Marinelli allontana un componente dello staff arancioneroverde per proteste.17:04

45' Tre minuti di recupero.17:03

45' Gli arancioneroverdi mantengono la spinta offensiva, Cauz spazza in angolo.17:02

44' Zampano cerca Pierini al limite, Pergreffi attento in chiusura.17:01

42' Traversone di Tessmann, Corrado si rifugia in angolo.17:00

40' Sinistro di Zampano contrato da Pergreffi, Tessmann tocca in area per Candela che non riesce a trovare spazio per concludere.16:58

38' Ritmi calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.16:56

36' Zampano scende sulla fascia, cross troppo profondo per tutti.16:54

34' Tentativo di Gliozzi dalla distanza, destro fiacco, Joronen senza problemi.16:52

33' Riccio a terra, gioco fermo per qualche istante.16:51

31' Tessmann si fa spazio al limite, sinistro sporcato in angolo da Cauz.16:49

29' Altra conclusione sbilenca di Santoro, sinistro ampiamente a lato.16:47

28' Da corner, destro da fuori di Santoro, palla in curva.16:45

27' Corrado scambia con Palumbo sulla sinistra, fermato in angolo da Candela.16:45

27' Marinelli dopo il check del VAR convalida l'annullamento del gol di Tessmann per fuorigioco.16:44

25' GOL ANNULLATO VENEZIA! Da corner, il tiro strozzato di Pierini si trasforma in assist per Tessmann che insacca in posizione dubbia.16:42

24' Cross tagliato di Busio, Pierini e Pohjanpalo non ci arrivano, Seculin tocca oltre il palo.16:41

23' OCCASIONE VENEZIA! Punizione velenosa di Pierini, il suo destro rimbalza davanti a Seculin che non si fa sorprendere.16:41

21' Percussione palla al piede di Svoboda, steso da Gerli ai 25 metri.16:40

19' Marinelli dopo aver rivisto le immagini, rettifica la propria decisione, niente rigore.16:37

19' Marinelli viene richiamato al VAR per rivedere le immagini, la palla colpisce petto-spalla.16:36

18' Filtrante di Pohjanpalo per Busio, cross stoppato con la spalla da Cauz, Marinelli indica il dischetto.16:37

15' Altro errore in uscita dei gialloblu, Pierini non s'intende con Candela e l'azione sfuma.16:33

14' Azione prolungata degli arancioneroverdi, cross di Sverko, Corrado anticipa Candela.16:33

12' Lancio di Tessmann, torre di Busio, tiro di Pierini murato da Santoro.16:30

11' Santoro di prima intenzione dalla distanza, il suo destro si spegne sull'esterno della rete.16:29

10' Pohjanpalo nel corridoio per Busio, Seculin arriva prima.16:27

8' Errore in costruzione di Cauz, Tessmann non riesce ad approfittarne.16:26

8' Punizione sprecata da Pierini, sul fondo.16:25

6' Andersen dai 20 metri, destro smorzato da Cauz, Seculin raccoglie la sfera.16:24

5' Da corner, colpo di testa di Busio, a lato.16:22

4' Sponda di Pohjanpalo per Zampano, Seculin in uscita bassa devia il cross in angolo.16:23

3' Tessmann cerca Pierini in area, Riccio intercetta.16:21

2' Gliozzi centra dalla sinistra, Svoboda concede il primo angolo della gara.16:19

1' INIZIA Venezia-Modena, palla agli arancioneroverdi.16:18

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Marinelli.15:44

Out Zaro, gioca Pergreffi. Bianco ritrova Palumbo a centrocampo e scala Santoro sull'out di destra al posto di Ponsi. Davanti fiducia al tandem Abiuso-Gliozzi.15:31

Vanoli opta per l'ex Pierini in tandem d'attacco con Pohjanpalo. Tessmann ritorna titolare in mediana dopo la squalifica, continuità per Andersen e Busio mezzali.15:20

3-5-2 anche per il Modena: Seculin - Riccio, Pergreffi, Cauz - Santoro, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado - Abiuso, Gliozzi. A disp.: Gagno, Vandelli, Vukusic, Cotali, Duca, Magnino, Mondele, Di Stefano, Bozhanaj, Tremolada, Manconi.15:34

Ecco le formazioni. Venezia con il 3-5-2: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembele, Altare, Modolo, Ullmann, Ellertsson, Bjarkason, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.16:21

Gli arancioneroverdi, vogliosi di dare continuità al successo con il Sudtirol e riconquistare il secondo posto in classifica, affrontano i gialloblu, in striscia positiva da tre gare e con la possibilità di agganciare il Cittadella al settimo posto.15:14

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Modena, posticipo della venticinquesima giornata di Serie B.15:11