Nell'Avellino coppia d'attacco formata da Patierno, Biasci con Palumbo sulla trequarti. In mezzo al campo ci sono Sounas, Palmiero e Besaggio. Risponde il Sudtirol con Adamonis in porta e una difesa a tre formata da Veseli, Bordon, Masiell. In avanti giocano Merkaj e Tonin.19:11

PREPARTITA

Avellino - Sudtirol è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Sudtirol sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2 14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4 01-03-2026 Serie B Catanzaro-Frosinone 2-2 08-03-2026 Serie B Pescara-Bari 4-0 18-03-2026 Serie B Avellino-Südtirol 3-2

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 10° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49; il Sudtirol ha segnato 33 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Sudtirol - Avellino si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Avellino e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.

Avellino-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Avellino e Südtirol si sono affrontate soltanto tre volte tra Serie BKT e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), per un bilancio che pende a favore degli irpini avanti di due vittorie (compresa quella nel girone di andata di questo campionato) contro l'unica degli altoatesini strappata in terza divisione nel giugno 2021 (1-0 in casa).

Nelle quattro stagioni disputate finora in Serie BKT, il Südtirol ha vinto soltanto due delle 14 trasferte giocate contro squadre provenienti dalla Serie C, l'ultima nell'agosto 2023, sul campo della Feralpisalò (0-2); da allora, cinque pareggi contro queste avversarie, compresi tutti i tre più recenti in ordine di tempo, e altrettante sconfitte.

Dopo 10 partite interne di fila con gol al passivo (21 in totale, per una media di 2.1 a match), l'Avellino non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato disputate al Partenio; gli irpini potrebbero tenere la porta inviolata per tre sfide casalinghe consecutive per la prima volta in un singolo torneo cadetto da dicembre 1990-febbraio 1991 (cinque in quel caso).

Il Südtirol ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) di campionato, dopo che non era riuscito a conquistare la posta piena in nessuna delle precedenti 11; inoltre, dopo il successo per 4-0 sul campo della Reggiana, i biancorossi potrebbero infilare due vittorie esterne consecutive in Serie BKT per la prima volta dalle tre messe assieme tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

Solo la Reggiana (12) ha subito più gol da fuori area rispetto all'Avellino (11, come il Cesena) in questo campionato di Serie BKT: per i campani più del doppio rispetto a quelli incassati da questa situazione di gioco dal Südtirol (5).

Raffaele Russo è - insieme a Filippo Pittarello - uno dei due giocatori ad avere preso parte al maggior numero di reti dalla panchina in questa stagione in Serie BKT (sei ciascuno - per il classe '99 tre gol e tre assist da subentrato nel torneo cadetto in corso); in aggiunta, l'attaccante potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in questo campionato - due anche lo scorso settembre (vs Monza e Carrarese).

La prossima sarà la 50ª partecipazione attiva al gol per Daniele Casiraghi in Serie BKT (49 finora considerando anche playoff-playout, frutto di 27 reti e 22 assist); dall'esordio nella competizione (2022/23), soltanto tre giocatori hanno tagliato questo traguardo con un'unica maglia: Joel Pohjanpalo (53 col Venezia), Matteo Brunori (56 col Palermo) e Pietro Iemmelo (60 col Catanzaro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: