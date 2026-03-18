Dopo un primo tempo a ritmi bassi, dove però la squadra di casa riesce a trovare il gol con Patierno, nella ripresa succede di tutto. Il Sudtirol trova il pareggio su rigore con Casiraghi, ma in soli otto minuti, ci sono ben tre reti. Prima l'Avellino torna in vantaggio con Besaggio, gli ospiti pareggiano subito con Pecorino, infine Izzo riporta avanti i biancoverdi.
Vittoria importante per l'Avellino che supera proprio il Sudtirol in classifica e si porta ad un solo punto dalla zona play off, ora occupata dal Cesena con 40 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:59
90'+7'
Fine partita: AVELLINO - SUDTIROL 3-2.21:55
90'+5'
Cartellino giallo per Tronchin, entrata dura su Russo a metà campo.21:54
90'+3'
Sostituzione nell'Avellino, entra Armellino per Besaggio.21:51
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.21:49
90'
SOUNAS! Tutino controlla un pallone in area e serve al limite Sounas, conclusione angolata che sfiora il palo alla sinistra di Adamonis.21:49
89'
Ci prova Tronchin con una conclusione dal limite dopo un buon lavoro di Pecorino. Conclusione a lato.21:47
84'
Sostituzione nel Sudtirol, entra Verdi per Frigerio.21:42
84'
Calcio di punizione dalla trequarti di Casiraghi, Frigerio ci prova di testa ma non trova la porta.21:42
82'
Dentro Tutino per Biasci.21:41
82'
Due cambi nell'Avellino, entra Le Borgne per Palumbo.21:41
80'
Cartellino giallo per Veseli, sbracciata su Palmiero.21:40
80'
GOL! AVELLINO - Sudtirol 3-2! Rete di Izzo. Calcio d'angolo per l'Avellino, mischia in area, Simic calcia verso il secondo palo, Izzo tutto solo in scivolata insacca.
CALCIO DI RIGORE PER IL SUDTIROL! Dopo il check al VAR, Galipò indica il dischetto, c'è il tocco con il gomito del giocatore dell'Avellino.21:09
50'
Lungo check al VAR per un possibile tocco di braccio di Patierno in area di rigore.21:08
47'
Cartellino giallo per El Kaouakibi.21:06
47'
Cartellino giallo anche per Izzo.21:06
46'
Cartellino giallo per Cancellotti per un tocco di mano.21:04
46'
Inizia il secondo tempo di AVELLINO - SUDTIROL.21:04
46'
Dentro anche Casiraghi per Bordon.21:04
46'
Due cambi nel Sudtirol, entra Pecorino per Tonin.21:04
Poche emozioni ed occasioni da rete in questo primo tempo. La squadra di casa trova la rete poco prima della mezz'ora con il primo gol in Serie B di Patierno, il Sudtirol reagisce e sfiora il pareggio con El Kaouakibi.20:48
45'+1'
Fine primo tempo: AVELLINO - SUDTIROL 1-0.20:48
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.20:47
41'
SUDTIROL VICINO AL GOL! El Kaouakibi, riceve palla al limite dell'area, conclusione angolata con il destro e palla che sfiora il palo alla destra di Daffara.20:43
38'
Fase di gioco dove i tirolesi hanno alzato il proprio baricentro, l'Avellino non lascia molti spazi e riesce a tenere bene in difesa.20:41
32'
Cartellino giallo per Adamonis per proteste.20:34
28'
Prova a reagire il Sudtirol, ma l'Avellino sembra ordinato in difesa.20:31
24'
GOL! AVELLINO - Sudtirol 1-0! Rete di Patierno. Cross morbido di Biasci dalla corsia di sinistra, conclusione al volo di interno destro di Patierno che infila Adamonis.
L'Avellino continua a gestire la palla ma non riesce ad arrivare alla conclusione, perdendosi negli ultimi trenta metri.20:22
15'
Mischia in area, Frigerio prova a trovare l'angolo di piatto ma Galipò ferma tutto per un fallo in attacco.20:18
11'
Molti cambi di campo ma partita che al momento fatica a prendere quota.20:12
5'
Avvio di gara equilibrato con la squadra di casa che prova a fare la partita.20:06
1'
Cartellino giallo per Bordon, strattonata a Patierno20:03
1'
FISCHIO D’INIZIO DI AVELLINO - SUDTIROL. Arbitra Galipò.20:02
Nell'Avellino coppia d'attacco formata da Patierno, Biasci con Palumbo sulla trequarti. In mezzo al campo ci sono Sounas, Palmiero e Besaggio. Risponde il Sudtirol con Adamonis in porta e una difesa a tre formata da Veseli, Bordon, Masiell. In avanti giocano Merkaj e Tonin.19:11
Formazione SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - Veseli, Bordon, Masiello - El Kaouakibi, Frigerio, Tronchin, Crnigoi, Davi - Merkaj, Tonin. A disposizione: Borra, Theiner, Kofler, Mancini, Brik, Sabatini, Casiraghi, Martini, Verdi, Pecorino.19:07
Formazione AVELLINO: (4-3-1-2): Daffara - Cancellotti, Simic, Izzo, Fontanarosa - Sounas, Palmiero, Besaggio - Palumbo - Patierno, Biasci. A disposizione: Iannarilli, Missori, Sala, Russo, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Sassi, Enrici, Milani, Insigne.19:06
Due soli punti in favore dei tirolesi separano le due compagini. I biancoverdi vengono però da due vittorie consecutive e una sconfitta nelle ultime cinque uscite.16:32
I punti persi ieri sera da Juve Stabia e Cesena rendono lo scontro tra Avellino e Sudtirol una sorta di spareggio per agganciare, o avvicinare, la zona play off.16:29
Avellino - Sudtirol è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Sudtirol sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025
Serie B
Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025
Serie B
Venezia-Monza 2-0
20-12-2025
Serie B
Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026
Serie B
Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026
Serie B
Pescara-Catanzaro 0-2
14-02-2026
Serie B
Cesena-Venezia 0-4
01-03-2026
Serie B
Catanzaro-Frosinone 2-2
08-03-2026
Serie B
Pescara-Bari 4-0
18-03-2026
Serie B
Avellino-Südtirol 3-2
Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 10° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte). L'Avellino ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49; il Sudtirol ha segnato 33 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Sudtirol - Avellino si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.
Avellino e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.
Avellino-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Avellino e Südtirol si sono affrontate soltanto tre volte tra Serie BKT e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), per un bilancio che pende a favore degli irpini avanti di due vittorie (compresa quella nel girone di andata di questo campionato) contro l'unica degli altoatesini strappata in terza divisione nel giugno 2021 (1-0 in casa).
Nelle quattro stagioni disputate finora in Serie BKT, il Südtirol ha vinto soltanto due delle 14 trasferte giocate contro squadre provenienti dalla Serie C, l'ultima nell'agosto 2023, sul campo della Feralpisalò (0-2); da allora, cinque pareggi contro queste avversarie, compresi tutti i tre più recenti in ordine di tempo, e altrettante sconfitte.
Dopo 10 partite interne di fila con gol al passivo (21 in totale, per una media di 2.1 a match), l'Avellino non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato disputate al Partenio; gli irpini potrebbero tenere la porta inviolata per tre sfide casalinghe consecutive per la prima volta in un singolo torneo cadetto da dicembre 1990-febbraio 1991 (cinque in quel caso).
Il Südtirol ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) di campionato, dopo che non era riuscito a conquistare la posta piena in nessuna delle precedenti 11; inoltre, dopo il successo per 4-0 sul campo della Reggiana, i biancorossi potrebbero infilare due vittorie esterne consecutive in Serie BKT per la prima volta dalle tre messe assieme tra dicembre 2022 e febbraio 2023.
Solo la Reggiana (12) ha subito più gol da fuori area rispetto all'Avellino (11, come il Cesena) in questo campionato di Serie BKT: per i campani più del doppio rispetto a quelli incassati da questa situazione di gioco dal Südtirol (5).
Raffaele Russo è - insieme a Filippo Pittarello - uno dei due giocatori ad avere preso parte al maggior numero di reti dalla panchina in questa stagione in Serie BKT (sei ciascuno - per il classe '99 tre gol e tre assist da subentrato nel torneo cadetto in corso); in aggiunta, l'attaccante potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in questo campionato - due anche lo scorso settembre (vs Monza e Carrarese).
La prossima sarà la 50ª partecipazione attiva al gol per Daniele Casiraghi in Serie BKT (49 finora considerando anche playoff-playout, frutto di 27 reti e 22 assist); dall'esordio nella competizione (2022/23), soltanto tre giocatori hanno tagliato questo traguardo con un'unica maglia: Joel Pohjanpalo (53 col Venezia), Matteo Brunori (56 col Palermo) e Pietro Iemmelo (60 col Catanzaro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: