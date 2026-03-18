Separate da soli due punti in classifica e invischiate nella lotta per non retrocedere, Carrarese e Samp si sfidano stasera allo Stadio dei Marmi per fare un passo deciso verso la zona, relativamente, tranquilla della classifica di Serie B. Entrambe sono in serie negativa con la Samp che non vince da cinque gare mentre la vittoria manca in casa toscana addirittura da nove partite consecutive. All'andata vinsero i blucerchiati in un pirotecnico 3-2. Fischio d'inizio alle ore 20.19:36

Dirige il match Abisso con Biffi e Scarpa a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Maggioni e La Penna.19:37

Calabro sceglie l'ex Samp Torregrossa, autore del gol del pareggio contro la Juve Stabia, nella coppia d'attacco con Abiuso. Finotto va dunque in panchina. In difesa rifiata Rouhi, sostituito da Imperiale, arretrato, nel trio con Calabrese e Illanes, davanti a Bleve. Zanon giocherà a destra mentre Belloni sarà l'esterno sinistro, in mezzo riposo iniziale per Melegoni con Parlanti al suo posto insieme ai confermati Hasa e Zuelli.19:48

Nella Samp si rivede Ferrari in difesa, mancava dal 10 gennaio ad Avellino, al posto dell'indisponibile Hadzikadunic. Con lui a difesa di Martinelli sono confermati Palma e Viti. Di Pardo sempre a destra così come Cicconi a sinistra, mentre le chiavi del centrocampo sono ancora per Conti ed Esposito. Soleri sarà l'unica punta con Begic e Cherubini a supporto.19:50

PREPARTITA

Carrarese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Sampdoria sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 220 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 32 Espulsioni 3 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1 01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0 14-03-2026 Serie A Napoli-Lecce 2-1 18-03-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 2-0

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Carrarese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 42; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Sampdoria - Carrarese si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa Carrarese ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-0 mentre La Sampdoria ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Carrarese e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetta parità nei tre match disputati finora in Serie BKT tra Carrarese e Sampdoria, con una vittoria per parte e un pareggio a chiudere il parziale.

Dopo sei risultati utili di fila in casa (3V, 3N), la Carrarese ha perso due delle ultime tre sfide interne (1N) giocate allo stadio dei Marmi, compresa la più recente contro il Palermo (0-1) - tante quante in tutte le precedenti 12 gare tra le mura amiche nel torneo in corso -; i toscani potrebbero subire due ko di fila davanti al proprio pubblico per la prima volta da oltre un anno nella competizione (gennaio-febbraio 2025, contro Spezia e Brescia).

La Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime 29 trasferte di Serie BKT (14N, 14P), ovvero quella di febbraio, per 2-1, contro il Modena; nel periodo (11a giornata della scorsa stagione), soltanto Mantova e Reggiana hanno perso più partite lontano da casa (15 a testa), rispetto ai blucerchiati nella competizione: 14, come Bari e Carrarese.

Dopo lo 0-0 contro il Venezia, la Sampdoria potrebbe mantenere la porta inviolata in due sfide consecutive in campionato per la seconda volta in quello in corso, la prima dallo scorso gennaio (0-0 vs Catanzaro e 1-0 vs Spezia). In aggiunta, i blucerchiati, a secco anche contro il Frosinone (0-3), non chiudono tre gare di fila in Serie BKT da ottobre-novembre 2024.

Di fronte, si troveranno la squadra che ha subito più gol a seguito di un cross in questo campionato (la Sampdoria con ben 15, compresi due degli ultimi tre incassati nel torneo in corso) e quella che ne conta meno al passivo da questa situazione di gioco (la Carrarese con soltanto uno).

Ernesto Torregrossa ha segnato nell'ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia e non realizza una rete per due gare consecutive di Serie BKT da un anno (16 e 30 marzo 2025 contro Bari e Südtirol in quel caso).

Luigi Cherubini è uno dei due soli attaccanti nati dal 2004 in avanti a vantare almeno 28 presenze in questa Serie BKT (l'altro è Antonio Raimondo): Cherubini è anche il giocatore della Sampdoria con più presenze in generale in questo campionato (28 appunto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: