Vittoria pesante della Carrarese che va in vantaggio al 63' con Hasa, bravo a sbucare tra i difensori liguri e insaccare da due passi un cross di Zanon. Lombardo mette in campo tutti i propri giocatori offensivi ma ciò non basta ai blucerchiati, zavorrati dalla doppia ammonizione di Esposito che chiude la propria partita all'84', poco prima della traversa colpita da Pafundi. All'ultimo minuto di recupero la Carrarese chiude il discorso con un penalty perfetto di Finotto.
La Carrarese interrompe dunque la propria striscia negativa e sale a quota 36 punti in classifica, togliendosi momentaneamente dalla zona caldissima, ora distante cinque lunghezze, così come la Samp che è a quota 31, in coabitazione con Bari ed Entella, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto.
Nel prossimo turno la Carrarese sarà impegnata a Bari in un altro scontro clou per la salvezza, per la Sampdoria c'è invece l'Avellino al Ferraris.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Carrarese-Sampdoria 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2025/26.22:06
90'+7'
Triplice fischio di Abisso. Vince la Carrarese 2-0 grazie alle reti di Hasa e Finotto.21:56
90'+5'
GOL! CARRARESE-Sampdoria 2-0! Rete di Finotto su rigore. Il numero 32 non sbaglia, battendo Martinelli con una conclusione bassa e centrale, chiudendo il match.
RIGORE PER LA CARRARESE! Di Pardo sbaglia il passaggio orizzontale per Viti che stende Zanon in area. Abisso indica subito il dischetto.22:03
90'+3'
OCCASIONE CARRARESE! Rubino calcia col destro, palla fuori di pochissimo alla destra di Martinelli dopo una deviazione.21:56
90'+2'
Palla persa dalla Samp a centrocampo, Pafundi è costretto a spendere il fallo spingendo a terra Lordkipanidze e viene ammonito.21:53
90'+1'
Punizione per i padroni di casa nei pressi della bandierina di destra. Passa tempo prezioso per la Carrarese mentre per la Sampdoria si fa sempre più dura.21:51
90'
Cinque minuti di recupero.21:50
90'
Finotto cerca lo spazio per colpire in area, chiuso in corner da Viti.21:50
90'
Carrarese che ora prova a gestire il possesso nel campo doriano.21:49
88'
Sostituzione Carrarese: fuori Gabriele Parlanti, dentro Dachi Lordkipanidze.21:48
87'
TRAVERSA DELLA SAMP! Pafundi si crea lo spazio per il mancino dal limite e centra il legno a Bleve battuto!21:47
86'
OCCASIONE CARRARESE! Parlanti pennella dalla destra, Rouhi ci prova di testa dopo un rimbalzo del pallone ma non inquadra lo specchio.21:46
84'
ROSSO! Esposito ferma fallosamente una ripartenza di Zuelli, Abisso estrae il secondo giallo e lo manda sotto la doccia.21:44
82'
PAFUNDI! Rientro sul sinistro e conclusione a giro per l'ex Udinese che spedisce il pallone fuori di poco alla destra di Bleve.21:42
81'
Servizio orizzontale di Pafundi per Esposito che prova il piatto destro dalla lunga distanza, senza centrare lo specchio.21:41
80'
Sostituzione Carrarese: esce Luis Hasa, entra Filippo Melegoni.21:40
80'
Sostituzione Carrarese: fuori Fabio Abiuso, entra Mattia Finotto.21:40
80'
Cross basso di Cicconi dalla sinistra, intercettato da Calabrese. La Samp rimane però in zona offensiva.21:39
79'
Palla verticale di Eposito per Barak, anticipato da Imperiale in area gialloazzurra.21:38
77'
Sostituzione Sampdoria: fuori anche Francesco Conti, al suo posto entra Antonín Barak.21:37
77'
Sostituzione Sampdoria: Lombardo si sbilancia definitivamente con Matteo Brunori al posto di Matteo Palma.21:36
76'
Palma prova la rovesciata su un cross di Di Pardo deviato, commettendo però fallo su Imperiale.21:35
73'
OCCASIONE CARRARESE! Hasa si presenta in area dalla sinistra ma perde il tempo per la battuta a rete, Esposito lo ferma con un gran tackle in area piccola al momento del tiro.21:33
72'
La squadra di Lombardo continua a faticare enormemente nel provare a presentarsi dalle parti di Bleve, ha buon gioco la Carrarese che non ha particolari difficoltà nel difendersi.21:32
69'
Prova a premere la Samp per arrivare al pareggio ma la Carrarese si difende in modo efficace.21:29
67'
Abisso ammonisce anche Rubino dopo le scintille con l'avversario.21:27
67'
Giallo per Esposito dopo uno scontro con Rubino.21:26
65'
Sostituzione Sampdoria: esce Luigi Cherubini, entra Simone Pafundi.21:26
63'
GOL! CARRARESE-Sampdoria 1-0! Rete di Hasa. Zanon vince il contrasto di forza con Cicconi e crossa in area piccola dalla destra, Hasa sbuca tra le maglie doriane e insacca da due passi col destro al volo.
Discesa libera di Parlanti sulla destra e palla in area per Torregrossa che non riesce a girarsi e prova una palla a rimorchio per un compagno che non c'è.21:16
54'
Palla pericolosa in area doriana, Conti anticipa tutti in scivolata all'interno della propria area piccola.21:13
53'
Calabrese va a terra in area blucerchiata dopo una spinta di Palma, per Abisso non c'è nulla.21:12
52'
Samp che si distende sulla destra con una palla in area di Begic per Di Pardo, il cui cross basso a rimorchio non trova compagni e viene controllato dalla difesa di casa.21:12
49'
Cherubini anticipa Calabrese in area ma non riesce a essere incisivo nella conclusione al volo col destro, Bleve recupera il pallone deviato debolmente dall'avversario.21:09
46'
Si ricomincia!21:05
Nessuna rete ma emozioni che non sono mancate in questa prima frazione allo Stadio dei Marmi. La Carrarese sblocca subito il match con Abiuso su assist di Zanon ma Abisso annulla dopo revisione al monitor, i padroni di casa premono maggiormente sfiorando la rete in un altro paio di occasioni. La Samp reagisce e spreca una grandissima chance con Cicconi, poco prima del palo clamoroso di Zanon. Nel finale, Bleve si supera per negare il gol olimpico a Cicconi.22:01
45'+3'
Fine primo tempo. Carrarese-Sampdoria è 0-0 al momento.20:49
45'+2'
Ammonito Palma per proteste.20:50
45'+2'
OCCASIONE SAMP! Cicconi calcia a rientrare dalla bandierina, Bleve si deve superare per togliere la palla dalla propria porta. Poi Soleri commette fallo in attacco.22:01
45'+1'
Altro corner per la Samp, Abisso è costretto ancora ad intervenire per placare gli animi in area piccola.20:48
45'
Due minuti di recupero.20:48
45'
Corner per la Sampdoria, salgono anche i difensori centrali per cercare la deviazione decisiva con Abisso che va a redarguire Palma che stava dando fastido a Bleve in area piccola.20:47
43'
Altro cross di Zanon dalla destra, Abiuso commette però fallo in attacco.20:44
42'
PALO DELLA CARRARESE! Zanon si coordina in girata dal cuore dell'area su una palla allontanata male da Viti, il suo destro tocca la base del palo e finisce fuori con Martinelli immobile.20:44
41'
Cherubini vede il taglio verso il centro di Begic dalla parte opposta e prova a servire il compagno, Illanes capisce tutto e anticipa l'avversario in scivolata.20:43
40'
Cross di Zanon col mancino dalla destra, respinto in tuffo da Ferrari a centro area.20:42
39'
Ritmo del match che torna ad abbassarsi dopo la prima vera occasione per la Samp.20:41
36'
OCCASIONE SAMP! Zanon lascia scorrere un cross basso di Conti dalla destra, alle sue spalle c'è però Cicconi che, da ottima posizione, spara alle stelle col sinistro.20:38
34'
Spallata energica di Zanon su Cherubini, il giocatore della Samp finisce sui led pubblicitari e si lamente con Abisso che è però irremovibile. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Carrarese.20:36
33'
Fallo in attacco di Soleri che spinge Bleve al momento del recupero di un cross sballato di Cherubini dalla sinistra.20:35
30'
Carrarese sempre minacciosa in zona offensiva, la Samp fatica invece tantissimo ad alzare il proprio baricentro.20:32
27'
OCCASIONE CARRARESE! Imperiale prova la girata al volo da dentro l'area, non inquadrando però lo specchio.20:29
26'
Tacco di Torregrossa in area per Abiuso, troppo lungo per il compagno e dritto tra le braccia di Martinelli.20:28
23'
OCCASIONE CARRARESE! Palma svirgola sul tiro dalla bandierina, Martinelli è però reattivo e blocca il pallone sulla linea di porta.20:25
22'
Corner per la Carrarese, il primo del match. Hasa prova a sorprendere la difesa ospite con un cross basso dalla sinistra ma viene chiuso ancora in calcio d'angolo.20:24
19'
La Samp si distende nel campo avversario ma Esposito calibra male l'apertura a sinistra per Begic, vanificando tutto.20:21
17'
Nulla di fatto sul calcio piazzato per la Carrarese, la difesa doriana libera l'area con qualche apprensione ma poi guadagna una rimessa dal fondo.20:18
15'
Cross di Zanon dalla destra, Palma anticipa tutti in area poi Cherubini commette fallo su Hasa regalando una sorta di corner corto ai padroni di casa.20:17
14'
Reazione, seppur timida, della Samp che in questa fase sta gestendo maggiormente il possesso palla a caccia del varco giusto per colpire.20:16
11'
Abissi richiama a sé ancora Torregrossa, stavolta in compagnia di Viti. Il direttore di gara sta faticando a mantenere la calma in campo.20:13
9'
GOL ANNULLATO! Abisso annulla la rete del vantaggio carrarino dopo aver visionato le immagini al monitor. Si torna sullo 0-0.20:11
8'
Abisso è stato richiamato al monitor a bordocampo, deve valutare l'intensità della trattenuta di Abiuso su Palma.20:10
7'
Check in corso per verificare un eventuale fallo di Abiuso per liberarsi dalla marcatura di Palma.20:09
5'
CARRARESE IN GOL! Zanon viene pescato sulla destra da un lancio preciso di Illanes, crossa basso e teso in area dove Abiuso insacca il pallone in porta col mancino in scivolata.20:12
3'
Intervento in ritardo di Torregrossa su Esposito. Abisso richiama verbalmente l'attaccante gialloazzurro che si scusa con il direttore di gara e con l'avversario.21:24
2'
Carrarese subito pericolosa in area doriana, Torregrossa si porta la palla sul mancino e calcia dal dischetto, trovando la deviazione della difesa ospite. Martinelli poi recupera il pallone bloccandolo al volo.20:04
Si comincia!20:02
Nella Samp si rivede Ferrari in difesa, mancava dal 10 gennaio ad Avellino, al posto dell'indisponibile Hadzikadunic. Con lui a difesa di Martinelli sono confermati Palma e Viti. Di Pardo sempre a destra così come Cicconi a sinistra, mentre le chiavi del centrocampo sono ancora per Conti ed Esposito. Soleri sarà l'unica punta con Begic e Cherubini a supporto.19:50
Calabro sceglie l'ex Samp Torregrossa, autore del gol del pareggio contro la Juve Stabia, nella coppia d'attacco con Abiuso. Finotto va dunque in panchina. In difesa rifiata Rouhi, sostituito da Imperiale, arretrato, nel trio con Calabrese e Illanes, davanti a Bleve. Zanon giocherà a destra mentre Belloni sarà l'esterno sinistro, in mezzo riposo iniziale per Melegoni con Parlanti al suo posto insieme ai confermati Hasa e Zuelli.19:48
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: Lombardo opta per il 3-4-2-1. Martinelli - Palma, Ferrari, Viti - Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi - Begic, Cherubini - Soleri. A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Coda, Pafundi, Giordano, Depaoli, Casalino, Barak, Pierini, Brunori.19:44
FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE: 3-5-2 per la squadra di Calabro. Bleve - Calabrese, Illanes, Imperiale - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni - Abiuso, Torregrossa. A disposizione: Fiorillo, Garofani, Melegoni, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Di Stefano, Finotto, Sekulov, Rouhi.19:41
Dirige il match Abisso con Biffi e Scarpa a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Maggioni e La Penna.19:37
Separate da soli due punti in classifica e invischiate nella lotta per non retrocedere, Carrarese e Samp si sfidano stasera allo Stadio dei Marmi per fare un passo deciso verso la zona, relativamente, tranquilla della classifica di Serie B. Entrambe sono in serie negativa con la Samp che non vince da cinque gare mentre la vittoria manca in casa toscana addirittura da nove partite consecutive. All'andata vinsero i blucerchiati in un pirotecnico 3-2. Fischio d'inizio alle ore 20.19:36
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Carrarese-Sampdoria, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B 2025/26.19:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori19:31
Carrarese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Sampdoria sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
220
Fuorigioco
24
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
32
Espulsioni
3
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026
Serie A
Como-Bologna 1-1
31-01-2026
Serie B
Pescara-Mantova 2-2
21-02-2026
Serie B
Carrarese-Monza 0-1
01-03-2026
Serie A
Torino-Lazio 2-0
14-03-2026
Serie A
Napoli-Lecce 2-1
18-03-2026
Serie B
Carrarese-Sampdoria 2-0
Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte). Carrarese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 42; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Sampdoria - Carrarese si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 3-2.
In casa Carrarese ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-0 mentre La Sampdoria ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Carrarese e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetta parità nei tre match disputati finora in Serie BKT tra Carrarese e Sampdoria, con una vittoria per parte e un pareggio a chiudere il parziale.
Dopo sei risultati utili di fila in casa (3V, 3N), la Carrarese ha perso due delle ultime tre sfide interne (1N) giocate allo stadio dei Marmi, compresa la più recente contro il Palermo (0-1) - tante quante in tutte le precedenti 12 gare tra le mura amiche nel torneo in corso -; i toscani potrebbero subire due ko di fila davanti al proprio pubblico per la prima volta da oltre un anno nella competizione (gennaio-febbraio 2025, contro Spezia e Brescia).
La Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime 29 trasferte di Serie BKT (14N, 14P), ovvero quella di febbraio, per 2-1, contro il Modena; nel periodo (11a giornata della scorsa stagione), soltanto Mantova e Reggiana hanno perso più partite lontano da casa (15 a testa), rispetto ai blucerchiati nella competizione: 14, come Bari e Carrarese.
Dopo lo 0-0 contro il Venezia, la Sampdoria potrebbe mantenere la porta inviolata in due sfide consecutive in campionato per la seconda volta in quello in corso, la prima dallo scorso gennaio (0-0 vs Catanzaro e 1-0 vs Spezia). In aggiunta, i blucerchiati, a secco anche contro il Frosinone (0-3), non chiudono tre gare di fila in Serie BKT da ottobre-novembre 2024.
Di fronte, si troveranno la squadra che ha subito più gol a seguito di un cross in questo campionato (la Sampdoria con ben 15, compresi due degli ultimi tre incassati nel torneo in corso) e quella che ne conta meno al passivo da questa situazione di gioco (la Carrarese con soltanto uno).
Ernesto Torregrossa ha segnato nell'ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia e non realizza una rete per due gare consecutive di Serie BKT da un anno (16 e 30 marzo 2025 contro Bari e Südtirol in quel caso).
Luigi Cherubini è uno dei due soli attaccanti nati dal 2004 in avanti a vantare almeno 28 presenze in questa Serie BKT (l'altro è Antonio Raimondo): Cherubini è anche il giocatore della Sampdoria con più presenze in generale in questo campionato (28 appunto).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: