PREPARTITA

Frosinone - Bari è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Bari sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 62 punti (frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 59 gol e ne ha subiti 31; il Bari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Bari - Frosinone si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 2-3.

In casa il Frosinone ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Sampdoria e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Reggiana vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol.

Frosinone e Bari si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 6 volte, il Bari ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Frosinone-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo un pareggio e due sconfitte, il Frosinone ha vinto l'ultimo incontro contro il Bari in Serie BKT (3-2 all'andata); i ciociari non hanno mai conquistato due successi di fila contro i pugliesi nel torneo cadetto.

Il Bari ha vinto soltanto una delle otto trasferte (2N, 5P) disputate contro il Frosinone in Serie BKT; tuttavia, questo successo è arrivato proprio nella gara esterna più recente, del 22 settembre 2024 (3-0, con reti di Mattia Maita, Mehdi Dorval e Andrea Favilli).

Dopo avere perso le prime due sfide casalinghe del 2025, il Frosinone ha subito solo due ko in tutte le successive 21 gare interne di Serie BKT (10V, 9N), l'ultima delle quali contro il Venezia a febbraio (1-2).

Il Bari non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due trasferte di fila nelle ultime sette del torneo cadetto (2V, 2N, 3P), perdendo la più recente contro il Pescara (4-0); i galletti potrebbero subire due ko esterni consecutivi in Serie BKT per la prima volta dai tre di agosto-settembre scorsi.

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti di partita in questo campionato (il Frosinone con 17 sui 57 complessivi) e quella che invece che ne ha incassati di più nella parte centrale di gara, ovvero dal 31' al 60' (il Bari con 21 sui 45 totali).

Farès Ghedjemis (6 settembre 2002) è uno dei soli due giocatori nati dal 2002 in avanti, insieme a Stiven Shpendi, ad aver segnato più di 10 gol in questo campionato di Serie BKT.

Emanuele Rao (28 marzo 2006), autore di una doppietta nell'ultimo turno di campionato, è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti, con Alphadjo Cissè e Bohdan Popov, ad aver segnato almeno cinque gol in questa stagione di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: