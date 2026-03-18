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Frosinone-Bari: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
18 Marzo 2026 ore 19:00
Frosinone
2
Bari
1
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 2' 0-1 Emanuele Rao
  2. 8' 1-1 Seydou Fini
  3. 53' 2-1 Niccolò Corrado
0'
45'
90'
90'
95'

Il Frosinone in rimonta piega il Bari e ottiene tre punti preziosi per la corsa alla promozione diretta. Pugliesi in vantaggio con Rao al 2', pari di Fini (8'). Nella ripresa la rete decisiva di Corrado al 53' su assist di Fini.

Nel prossimo turno di Serie B per il Frosinone impegno in trasferta sul campo del Sudtirol, il Bari affronterà in casa la Carrarese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Frosinone-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:00

  2. 90'+5'

    Fine partita: FROSINONE-BARI 2-1 (2' Rao, 8' Fini, 53' Corrado).20:56

  3. 90'+5'

    OCCASIONE FROSINONE! Chance per Monterisi su assist di Fini, Cerofolini c'è. 20:55

  4. 90'+5'

    Ammonito DE PIERI per comportamento non regolamentare.20:54

  5. 90'+4'

    Kvernadze in area nel controllo si allunga la palla, De Pieri spazza in corner. 20:54

  7. 90'+2'

    Frosinone due volte al tiro senza esito, prima con Kvernadze e poi con Cichella. 20:52

  8. 90'+1'

    L'arbitro Maresca concede cinque minuti di recupero. 20:50

  9. 89'

    Traversone di Pucino, libera la difesa del Frosinone con Calvani. 20:50

  10. 86'

    Vergani riceve da Fini, ma da fuori area alza troppo la mira. 20:46

  11. 85'

    Girandola di cambi, due per parte, problema fisico per Corradi. 20:44

  13. 84'

    Sostituzione FROSINONE: entra Bracaglia esce Corrado. 20:44

  14. 84'

    Sostituzione FROSINONE: entra Vergani esce Raimondo. 20:44

  15. 83'

    Sostituzione BARI: entra Gytkjaer esce Esteves.20:43

  16. 83'

    Sostituzione BARI: entra Stabile esce Mané.20:43

  17. 81'

    Ammonito CALVANI per gioco scorretto su Touré.20:40

  19. 79'

    Lampo di Kvernadze: conclusione da fuori area, tiro impreciso. 20:39

  20. 76'

    Sostituzione FROSINONE: entra Koutsoupias esce F. Gelli.20:35

  21. 72'

    Sostituzione BARI: entra Bellomo esce Maggiore.20:32

  22. 72'

    Sostituzione BARI: entra Traoré esce Dorval.20:31

  23. 71'

    Cichella mette al centro, Raimondo non riesce a direzionare verso la porta. 20:31

  25. 68'

    Prolungato possesso da parte del Frosinone, il Bari attende nella propria metà campo. 20:28

  26. 65'

    OCCASIONE FROSINONE! Raimondo con un colpo di testa in tuffo impegna Cerofolini. 20:25

  27. 64'

    Sostituzione FROSINONE: entra Kvernadze esce Fiori.20:24

  28. 64'

    Sostituzione FROSINONE: entra Monterisi esce J. Gelli.20:24

  29. 62'

    OCCASIONE FROSINONE! Fini converge, entra in area e calcia di sinistro: Cerofolini si salva con un intervento di piede. 20:23

  31. 60'

    Rimpallo sfavorevole per Mané, nulla di fatto per il Bari. 20:19

  32. 57'

    Sostituzione BARI: entra De Pieri esce Rao.20:16

  33. 56'

    Punizione battuta da Calò, respinge la barriera. 20:16

  34. 55'

    Il Frorsinone resta in zona di attacco, Fiori guadagna una punizione. 20:15

  35. 53'

    GOL! FROSINONE-Bari 2-1! Rete di Corrado. Rimessa laterale battuta velocemente da Calò, cross rasoterra di esterno sinistro di Fini, Corrado arriva da dietro e insacca con un tiro angolato.20:14

  37. 51'

    Ammonito ODENTHAL per perdita di tempo. 20:11

  38. 49'

    L'arbitro Maresca richiama verbalmente Cerofolini a evitare perdite di tempo. 20:09

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di FROSINONE-BARI! 20:05

  40. Termina in parità il primo tempo tra Frosinone e Bari. Il risultato si sblocca dopo due minuti, in gol Rao. Immediata la risposta dei padroni di casa con la rete di Fini (8').19:51

  41. 45'+1'

    Fine primo tempo: FROSINONE-BARI 1-1! In gol Rao e Fini. 19:49

  43. 44'

    Tiro-cross di F. Gelli, Cerofolini cattura la sfera in due tempi. 19:45

  44. 41'

    Fino non riesce a imbeccare per A. Oyono, sfuma l'azione del Frosinone. 19:42

  45. 38'

    Contropiede del Bari, ma Corrado intercetta il passaggio verso sinistra di Maggiore. 19:40

  46. 36'

    Traversone di Fini, allontana Pucino, poi Cistana appoggia per Cerofolini. 19:38

  47. 33'

    Ammonito DORVAL per gioco scorretto su Fini.19:34

  49. 32'

    OCCASIONE BARI! Opportunità per Rao dopo un rimpallo in area, Palmisani risponde presente.19:33

  50. 29'

    Ammonito FIORI per simulazione. 19:31

  51. 27'

    Spinge A. Oyono a destra, duello interessante con Dorval. 19:29

  52. 24'

    OCCASIONE FROSINONE! Fini carica il mancino dal limite dell'area, parata in tuffo di Cerofolini. 19:26

  53. 23'

    Fraseggio del Frosinone interrotto da un anticipo di Braunoder su Raimondo. 19:25

  55. 20'

    Proteste del Frosinone per un tocco di braccio in area di Maggiore, l'arbitro fa cenno di proseguire. 19:22

  56. 18'

    Guizzo di Fini, poi cade in area dopo un lieve contatto e viene richiamato dall'arbitro.19:19

  57. 16'

    Cross rasoterra di A. Oyono, Raimondo da posizione decentrata non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. 19:18

  58. 14'

    Maggiore avanza e calcia dal limite dell'area, pallone largo. 19:16

  59. 12'

    Frosinone pericoloso con una rovesciata in area di F. Gelli, Cerfolini si rifugia in corner. 19:14

  61. 10'

    Partenza sprint, subito due reti, botta e risposta tra Bari e Frosinone, 19:12

  62. 8'

    GOL! FROSINONE-Bari 1-1! Rete di Fini. Fini riceve palla da A. Oyono e dalla zona destra dell'area, dopo una serie di finte, infila Cerofolini con un tiro sul primo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Seydou Fini19:11

  63. 6'

    Tentativo da fuori area di Calò, conclusione alta oltre la traversa. 19:08

  64. 4'

    Reazione del Frosinone, ma Fiori sulla corsia mancina non trova spazio. 19:05

  65. 2'

    GOL! Frosinone-BARI 0-1! Rete di Rao. Suggerimento di Moncini, Rao in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Palmisani.

    Guarda la scheda del giocatore Emanuele Rao19:04

  67. 1'

    Inizio primo tempo di FROSINONE-BARI! Dirige la gara l'arbitro Maresca.19:03

  68. Le scelte di Longo: Moncini al centro dell'attacco, Rao ed Esteves a supporto. Maggiore e Braunoder in mediana, Dorval e Mané sulle fasce.18:26

  69. Le scelte di Alvini: in avanti il tridente con Fiori, Raimondo e Fini, in panchina Ghedjemis e Kvernadze. Calò davanti alla difesa, Corrado a sinistra.18:25

  70. Panchina BARI: Pissardo, Stabile, Nikolaou, Bellomo, Traore, Artioli, Dickmann, Cuni, Pagano, Cavuoti, Gytkjaer, De Pieri.18:23

  71. Panchina FROSINONE: Lolic, Pisseri, Monterisi, J. Oyono, Bracaglia, Masciangelo, Koutsoupias, Kone, Ghedjemis, Kvernadze, Gori, Vergani.18:26

  73. Formazione BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Odenthal, Pucino - Mané, Braunoder, Maggiore, Dorval - Rao, Esteves - Moncini.18:22

  74. Formazione FROSINONE (4-3-3): Palmisani - A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Corrado - F. Gelli, Calò, Cichella - Fini, Raimondo, Fiori.20:06

  75. Manca poco all'inizio di Frosinone-Bari. Pugliesi reduci dalla brillante vittoria casalinga con la Reggiana.18:16

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie B, si affrontano Frosinone e Bari.18:16

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori18:16

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Bari

Frosinone
Bari
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
PREPARTITA

Frosinone - Bari è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Bari sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati160
Fuorigioco23
Rigori assegnati1
Ammonizioni20
Espulsioni1
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2
14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0
25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2
13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 62 punti (frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).
Il Frosinone ha segnato 59 gol e ne ha subiti 31; il Bari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 47.
La partita di andata Bari - Frosinone si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 2-3.

In casa il Frosinone ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Sampdoria e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Reggiana vincendo 4-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol.

Frosinone e Bari si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 6 volte, il Bari ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Frosinone-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo un pareggio e due sconfitte, il Frosinone ha vinto l'ultimo incontro contro il Bari in Serie BKT (3-2 all'andata); i ciociari non hanno mai conquistato due successi di fila contro i pugliesi nel torneo cadetto.
  • Il Bari ha vinto soltanto una delle otto trasferte (2N, 5P) disputate contro il Frosinone in Serie BKT; tuttavia, questo successo è arrivato proprio nella gara esterna più recente, del 22 settembre 2024 (3-0, con reti di Mattia Maita, Mehdi Dorval e Andrea Favilli).
  • Dopo avere perso le prime due sfide casalinghe del 2025, il Frosinone ha subito solo due ko in tutte le successive 21 gare interne di Serie BKT (10V, 9N), l'ultima delle quali contro il Venezia a febbraio (1-2).
  • Il Bari non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due trasferte di fila nelle ultime sette del torneo cadetto (2V, 2N, 3P), perdendo la più recente contro il Pescara (4-0); i galletti potrebbero subire due ko esterni consecutivi in Serie BKT per la prima volta dai tre di agosto-settembre scorsi.
  • Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti di partita in questo campionato (il Frosinone con 17 sui 57 complessivi) e quella che invece che ne ha incassati di più nella parte centrale di gara, ovvero dal 31' al 60' (il Bari con 21 sui 45 totali).
  • Farès Ghedjemis (6 settembre 2002) è uno dei soli due giocatori nati dal 2002 in avanti, insieme a Stiven Shpendi, ad aver segnato più di 10 gol in questo campionato di Serie BKT.
  • Emanuele Rao (28 marzo 2006), autore di una doppietta nell'ultimo turno di campionato, è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti, con Alphadjo Cissè e Bohdan Popov, ad aver segnato almeno cinque gol in questa stagione di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneBari
Partite giocate3030
Numero di partite vinte167
Numero di partite perse313
Numero di partite pareggiate1110
Gol totali segnati5729
Gol totali subiti3045
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla49.348.3
Numero totale di passaggi1005311501
Numero totale di passaggi riusciti77549275
Tiri nello specchio della porta17692
Percentuale di tiri in porta46.239.8
Numero totale di cross588550
Numero medio di cross riusciti145134
Duelli per partita vinti16001474
Duelli per partita persi16371524
Corner subiti121178
Corner guadagnati177105
Numero di punizioni a favore439431
Numero di punizioni concesse485449
Tackle totali414406
Percentuale di successo nei tackle66.461.8
Fuorigiochi totali5829
Numero totale di cartellini gialli6758
Numero totale di cartellini rossi42

Frosinone - Bari Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Venezia67
  2. Monza64
  3. Frosinone62
  4. Palermo58
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Gabriele Artistico11
  4. Tommaso Biasci11
  5. Antonio Di Nardo11
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