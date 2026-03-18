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Pescara-Virtus Entella: 3-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
18 Marzo 2026 ore 20:00
Pescara
3
Virtus Entella
0
Partita finita
Arbitro: Ivano Pezzuto
  1. 20' 1-0 Andrea Cagnano
  2. 43' 2-0 Fabrizio Caligara
  3. 56' 3-0 Lorenzo Insigne
0'
45'
90'
90'
94'

Il Pescara, trascinato da un Insigne autore di una rete e due assist, vincono questa sfida salvezza contro l'Entella portandosi a due punti dalla zona salvezza.

Apre Cagnano, seconda rete di Caligara, chiude Insigne: Delfini con una partita solida che dimostra di avere tutto per l'impresa della salvezza, difficilmente pensabile fino a qualche giornata fa.

  1. 90'+4'

    FINISCE PESCARA - VIRTUS ENTELLA! 3-0 il finale!21:55

  2. 90'+3'

    AMMONITO Niccolò Squizzato. Trattenuta a centrocampo, altro giallo forse evitabile. 21:53

  3. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.21:51

  4. 89'

    Ci prova anche Karic, palla a lato.21:50

  5. 88'

    Cuppone ci prova dalla distanza, Cappellini devia e facilita la presa di Saio.21:49

  7. 86'

    Insigne vicino alla doppietta, anticipato proprio al momento del tiro da ottima posizione.21:47

  8. 84'

    AMMONITO Marco Dalla Vecchia. Trattenuta su Dalla Vecchia. 21:45

  9. 83'

    Karic uno dei pochi che ci sta provando, i suoi cross non stanno trovando ricevitori.21:45

  10. 81'

    in una lotta alla salvezza ora sempre piú agguerrita, il Pescara ora, pur da ultimo, é a due punti dalla quindicesima posizione, che li permetterebbe di rimanere in B.21:42

  11. 78'

    Entella che sta faticando tantissimo nella reazione, Pescara in controllo.21:40

  13. 76'

    RUSSO! La punta in area si getta sul pallone e, da terra, trova un tocco che finisce da pochissimo a lato!21:37

  14. 73'

    Olzer entra in area e cade: per Pezzuto si puó continuare.21:34

  15. 72'

    Spiritato Insigne, che si libera di due avversari facendo partire una vera ovazione dell'Adriatico.21:34

  16. 70'

    Sostituzione PESCARA: esce Gennaro Acampora, entra Julian Brandes.21:31

  17. 69'

    Sostituzione ENTELLA: esce Mattia Tirelli, entra Luigi Cuppone21:30

  19. 69'

    Sostituzione ENTELLA: esce Marco Nichetti, entra Niccolò Squizzato.21:30

  20. 67'

    Punti d'oro per il Pescara, che si sta avvicinando con forza alla zona salvezza.21:27

  21. 65'

    Sostituzione PESCARA: esce Antonio Di Nardo, entra Flavio Russo.21:25

  22. 64'

    Sostituzione Gastón Brugman Lorenzo Berardi21:26

  23. 64'

    Sostituzione PESCARA: esce Fabrizio Caligara, entra Giacomo Olzer.21:25

  25. 64'

    Sostituzione ENTELLA: esce Andrea Franzoni, entra Nermin Karic.21:25

  26. 64'

    Sostituzione ENTELLA: esce Stefano Di Mario, entra Antonio Boccadamo.21:24

  27. 62'

    Valzania recupera al limite, il suo filtrante per Insigne é allontanato.21:24

  28. 60'

    Sostituzione PESCARA: esce Gaetano Letizia, entra Andreaw Gravillon.21:23

  29. 59'

    Cross di Caligara, non ci arriva per pochissimo Acampora: Entella che ora rischia moltissimo il tracollo.21:20

  31. 57'

    Terzo gol nelle ultime tre all'Adriatico per Insigne, in questo caso ben lanciato da Cagnano: che impatto per l'ex Napoli in questa Serie B!21:18

  32. 56'

    GOL! PESCARA - Virtus Entella 3-0! Rete di Lorenzo Insigne. Conclusione dal limite della punta, una deviazione batte Siaulys. Che ritorno a Pescara per Lorenzo il Magnifico!

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne21:17

  33. 55'

    Palla in verticale per Insigne, attento in uscita di Siaulys.21:15

  34. 54'

    Cross di Franzoni, Tirelli di testa a lato. Entella ora che spinge con forza.21:14

  35. 52'

    TIRELLI! Cross di Di Maio che sfrutta una caduta di Letizia: la punta sul secondo palo al volo manda alto!21:13

  37. 50'

    Squadre molto contratte, Pescara che non vuole lasciare spazi, Entella che fatica a proporre gioco.21:12

  38. 48'

    Nessun cambio nell'intervallo, squadre con gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione.21:09

  39. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:06

  40. Entella sotto di due reti e senza il portiere titolare, Colombi, infortunatosi nel finale: al suo posto Siaulys, battuto alla prima occasione da Caligara.20:52

  41. Pescara in vantaggio per 2-0: apre Cagnano dal limite, su assist di Insigne, con l'ex Napoli che serve il pallone vincente anche a Caligara a fine tempo.20:51

  43. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! PESCARA - ENTELLA 2-0!20:51

  44. 45'+1'

    Cross di Parodi, attento Saio in uscita.20:49

  45. 45'

    Tre i minuti di recupero.20:50

  46. 44'

    Siaulys colpito a freddo, appena entrato, dall'ottimo sinistro di Caligara: pubblico locale ora in festa.20:47

  47. 43'

    GOL! PESCARA - Virtus Entella 2-0! Rete di Fabrizio Caligara. Scambio con Insigne, conclusion forte ed improvvisa sul primo palo imprendibile per il portiere neo entrato!20:46

  49. 40'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: esce Simone Colombi, entra Ovidijus Siaulys.20:42

  50. 37'

    Problemi per Colombi, da capire se sará obbligatorio per gli ospiti il cambio.20:41

  51. 35'

    Nichetti duro su Acampora: partita che si sta incattivendo.20:37

  52. 33'

    TIRELLI! Pallonetto volante della punta che supera Saio ma finisce a lato.20:35

  53. 32'

    Corner di Guiu, smanaccia Saio con Tirelli che ci controlla con la mano.20:33

  55. 30'

    Valzania non rischia e mette in angolo, primo corner per l'Entella.20:33

  56. 28'

    Si rialza a fatica la punta ex Monopoli, punizione per l'Entella che batte corto.20:30

  57. 27'

    AMMONITO Gaetano Letizia. Intervento duro su Tirelli. 20:29

  58. 25'

    Ora il Pescara spinge con forza, sulle ali dell'entusiasmo del vantaggio.20:29

  59. 23'

    Pescara che passa in vantaggio alla prima vera conclusione, azione nata da angolo, scarico di Insigne per Cagnano che trova il suo primo gol in B.20:25

  61. 21'

    GOL! PESCARA - Virtus Entella 1-0! Rete di Andrea Cagnano. Insigne scarica per il terzino che dal limite, ache grazie a una deviazione, batte Colombi.20:26

  62. 20'

    Gran chiusura di Cappellini su Dalla Vecchia.20:21

  63. 18'

    Pescara che sta guadagnando metri, dopo l'ottimo inizio dell'Entella.20:20

  64. 15'

    Punizione per l'Entella dalla treqaurti: nessun problema per il Pescara che allontana con Brugman.20:18

  65. 14'

    Giocatori che sanno il valore dei punti in campo, tanta intensitá per entrambe le formazioni.20:17

  67. 12'

    ANCORA FRANZONI! Altra conclusione del mediano, altra respinta del portiere.20:14

  68. 10'

    Tanta pressione dell'Entella su Insigne: gli ospiti non vogliono far giocare il fantasista ex Napoli.20:12

  69. 8'

    FRANZONI! Conclusione sporca da dentro l'area, attento Saio.20:10

  70. 7'

    Cross di Tirelli dal fondo, non trova peró compagni.20:09

  71. 5'

    Calcio di punizione per l'Entella dal limite: Nichetti al centro, palla allontanata.20:06

  73. 4'

    Ritmi non altissimi in questo inizia gara, Entella propositivo con il Pescara che attende.20:05

  74. 2'

    Primo tocco per il Pescara, in maglia biancazzurro, Entella in completo scuro.20:03

  75. 1'

    INIZIA PESCARA - VIRTUS ENTELLA!20:02

  76. Dirige il match l'arbitro Pezzuto di Lecce.19:31

  77. Chiappella sorprende rispetto alle previsioni della vigilia, in attacco Guiu con Tirelli, Nicchetti e Vecchia a centrocampo con Franzoni, Alborghetti in difesa.19:30

  79. Gorgone opta per l'esperienza con Insigne in coppia con Di Nardo, Brugman in regia, Letizia in difesa. Acampora sulla trequarti, Caligara e Valzania da mezzali.19:29

  80. La formazione della VIRTUS ENTELLA: VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti - Turicchia, Franzoni, Nichetti, Vecchia, Di Mario - Guiu, Tirelli.19:28

  81. Sono ufficiali le formazioni del match: PESCARA (4-3-2-1), Saio - Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano - Valzania, Brugman, Caligara - Acampora, Insigne - Di Nardo.19:25

  82. Una vera e propria sfida salvezza, con i Delfini che voglionoi tre punti per avvicinare la zona play out, ora a quota cinque, gli ospiti abbandonarla ed entrare nelle acque della salvezza.19:24

  83. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pescara - Virtus Entella, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie B.19:22

  85. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori19:22

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Virtus Entella

Pescara
Virtus Entella
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
PREPARTITA

Pescara - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Virtus Entella sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Ivano Pezzuto

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati36
Fuorigioco3
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 14 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1
25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0
30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0
29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1
24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0
07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2
14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0
28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1
08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0
18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 17° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 41 gol e ne ha subiti 54; la Virtus Entella ha segnato 28 gol e ne ha subiti 45.
La partita di andata Virtus Entella - Pescara si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 3-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Pescara e Virtus Entella si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 3 volte, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pescara-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo tre sconfitte nei primi tre incroci in assoluto in Serie BKT contro il Pescara, la Virtus Entella è rimasta imbattuta contro gli abruzzesi in tutti i successivi otto, sebbene di questi ne abbia pareggiati sei (2V), compreso il match di andata dello scorso ottobre (1-1).
  • La Virtus Entella non ha mai espugnato il campo del Pescara nei cinque match disputati finora in Serie BKT (3N, 2P); soltanto contro Frosinone (sei) e Spezia (sei), i liguri hanno giocato più trasferte nel torneo senza mai vincere (cinque anche contro altre cinque squadre).
  • Il Pescara ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato (contro Palermo e Bari): tante quante in tutte le precedenti 13 partite interne (5N, 6P) di questo torneo. Gli abruzzesi potrebbero infilare tre successi di fila all'Adriatico per la prima volta in Serie BKT da settembre-ottobre 2018 (quattro in quel caso).
  • Dopo una serie di 25 trasferte senza successi (7N, 18P), la Virtus Entella ha vinto l'ultima disputata sul campo del Südtirol (0-1); la squadra ligure potrebbe collezionare due vittorie esterne consecutive in un singolo torneo solo per la seconda volta in Serie BKT dopo il novembre 2015 (contro Ternana e Modena in quel caso).
  • Il Pescara è la squadra che ha perso più punti (24) da situazione di vantaggio in questo campionato; sul fronte opposto, invece, la Virtus Entella è una delle due, assieme alla Juve Stabia, ad avere guadagnato meno punti (sei) una volta sotto nel punteggio.
  • Antonio Di Nardo ha segnato sei gol (tre doppiette) nelle ultime cinque partite di campionato: uno in più rispetto a quelli realizzati in tutte le precedenti 31 gare disputate nella competizione.
  • Andrea Tiritiello è il difensore che ha segnato più reti in questa Serie BKT: sette in appena 20 match (tutti in gare casalinghe); in generale, solo altri quattro pari ruolo hanno fatto meglio in una singola stagione negli ultimi 20 tornei cadetto (dal 2006/07): Gaetano De Rosa (otto nel 2006/07), Federico Bonini (otto, nel 2024/25), Gennaro Scognamiglio (otto, nel 2015/16) e Emanuele Terranova (11, nel 2012/13) - sette anche per Michele Camporese nel 2021/22.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraVirtus Entella
Partite giocate3030
Numero di partite vinte57
Numero di partite perse1413
Numero di partite pareggiate1110
Gol totali segnati3828
Gol totali subiti5442
Media gol subiti per partita1.81.4
Percentuale possesso palla49.446.2
Numero totale di passaggi1101110560
Numero totale di passaggi riusciti87338166
Tiri nello specchio della porta151104
Percentuale di tiri in porta44.337.8
Numero totale di cross518656
Numero medio di cross riusciti128179
Duelli per partita vinti15661486
Duelli per partita persi15541561
Corner subiti180157
Corner guadagnati159162
Numero di punizioni a favore428379
Numero di punizioni concesse451480
Tackle totali467406
Percentuale di successo nei tackle61.059.1
Fuorigiochi totali5559
Numero totale di cartellini gialli6560
Numero totale di cartellini rossi34

Pescara - Virtus Entella Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Venezia67
  2. Monza64
  3. Frosinone62
  4. Palermo58
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Gabriele Artistico11
  4. Tommaso Biasci11
  5. Antonio Di Nardo11
MOSTRA COMPLETA

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