PREPARTITA

Pescara - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Virtus Entella sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0 07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2 14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0 28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1 08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0 18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 17° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 41 gol e ne ha subiti 54; la Virtus Entella ha segnato 28 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Virtus Entella - Pescara si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 3-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Pescara e Virtus Entella si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 3 volte, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pescara-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo tre sconfitte nei primi tre incroci in assoluto in Serie BKT contro il Pescara, la Virtus Entella è rimasta imbattuta contro gli abruzzesi in tutti i successivi otto, sebbene di questi ne abbia pareggiati sei (2V), compreso il match di andata dello scorso ottobre (1-1).

La Virtus Entella non ha mai espugnato il campo del Pescara nei cinque match disputati finora in Serie BKT (3N, 2P); soltanto contro Frosinone (sei) e Spezia (sei), i liguri hanno giocato più trasferte nel torneo senza mai vincere (cinque anche contro altre cinque squadre).

Il Pescara ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato (contro Palermo e Bari): tante quante in tutte le precedenti 13 partite interne (5N, 6P) di questo torneo. Gli abruzzesi potrebbero infilare tre successi di fila all'Adriatico per la prima volta in Serie BKT da settembre-ottobre 2018 (quattro in quel caso).

Dopo una serie di 25 trasferte senza successi (7N, 18P), la Virtus Entella ha vinto l'ultima disputata sul campo del Südtirol (0-1); la squadra ligure potrebbe collezionare due vittorie esterne consecutive in un singolo torneo solo per la seconda volta in Serie BKT dopo il novembre 2015 (contro Ternana e Modena in quel caso).

Il Pescara è la squadra che ha perso più punti (24) da situazione di vantaggio in questo campionato; sul fronte opposto, invece, la Virtus Entella è una delle due, assieme alla Juve Stabia, ad avere guadagnato meno punti (sei) una volta sotto nel punteggio.

Antonio Di Nardo ha segnato sei gol (tre doppiette) nelle ultime cinque partite di campionato: uno in più rispetto a quelli realizzati in tutte le precedenti 31 gare disputate nella competizione.

Andrea Tiritiello è il difensore che ha segnato più reti in questa Serie BKT: sette in appena 20 match (tutti in gare casalinghe); in generale, solo altri quattro pari ruolo hanno fatto meglio in una singola stagione negli ultimi 20 tornei cadetto (dal 2006/07): Gaetano De Rosa (otto nel 2006/07), Federico Bonini (otto, nel 2024/25), Gennaro Scognamiglio (otto, nel 2015/16) e Emanuele Terranova (11, nel 2012/13) - sette anche per Michele Camporese nel 2021/22.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: