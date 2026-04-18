Il Venezia si sbarazza del Bari e torna da solo al comando della Serie B. Dopo il primo tempo chiuso con il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Haps, nella ripresa la squadra veneta chiude la gara al 52’ grazie al tris di Adorante. Il Bari non riesce a reagire o quantomeno a rendersi pericoloso nonostante gli ingressi di Cuni e Gytkjaer.
Il Bari esce tra i fischi assordanti dei propri sostenitori. Prestazione timida per la squadra di Longo, che ha dovuto fare i conti anche con le numerose assenze. I pugliesi rimangono così quartultimi a tre giornate dalla fine del campionato e nel prossimo turno saranno impegnati ad Avellino in un match decisivo per le sorti dei biancorossi.
Il Venezia torna in testa da solo e si porta a 75 punti, a tre lunghezze dalle inseguitrici Monza e Frosinone. Prima doppietta in carriera per Ridgeciano Haps, cinque reti e due assist nelle ultime nove gare giocate. Nel prossimo turno, sabato 25 aprile, il Venezia ospiterà l’Empoli al Penzo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Venezia 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:08
Sagrado affonda a destra e mette dentro per Lauberbach, palla sul fondo.16:59
90'
Due minuti di recupero.16:58
90'
Braunoder dalla bandierina, libera la difesa veneta.16:58
89'
De Pieri cerca il movimento di Mantovani, Haps chiude in calcio d'angolo.16:57
85'
SOSTITUZIONE VENEZIA Ultimo cambio per Stroppa: fuori Gianluca Busio e dentro Alfred Duncan.16:53
83'
Ripartenza e azione personale di Cuni, che si allarga e trova lo spazio per calciare: tiro debole, para Stankovic.16:51
81'
OCCASIONE VENEZIA! Sagrado calcia servito da Lauberbach dalla destra, respinge Cerofolini!16:49
78'
Tiro cross di Braunoder dalla trequarti sinistra, blocca Stankovic.16:46
76'
DOPPIO CAMBIO VENEZIA Fuori Doumbia e Kike Perez, dentro Lella e Dagasso.16:44
76'
Cuni prova a metterla rasoterra per Gytkjaer, anticipato da Sverko.16:44
74'
Punizione da destra di Kike Perez per la testa di Sverko: palla alta sopra la traversa.16:42
71'
SOSTITUZIONE BARI Ultimo cambio per Longo che toglie Emanuele Rao e schiera Marvin Çuni.16:40
71'
Primo squillo di Gytkjaer, tiro cross parato da Stankovic.16:39
70'
Yeboah riesce a crossare dalla destra per la testa di Lauberbach, para Cerofolini.16:38
70'
Ritmi più bassi in quaesta fase della gara, con il Venezia in gestione.16:38
65'
TRIPLO CAMBIO BARI Escono Traoré, Moncini e Maggiore per De Pieri, Gytkjaer e Pagano.16:34
64'
DOPPIA SOSTITUZIONE VENEZIA Stroppa toglie Hainaut e Adorante per Sagrado e Lauberbach.16:32
60'
Trenta minuti al termine della gara.16:29
60'
Il Bari tenta di reagire, ma il Venezia pressa alto gli avversari e concede pochi spazi.16:28
56'
Guizzo di Traoré sulla destra, poi però Maggiore controlla con il braccio e l'arbitro fischia la punizione.16:24
55'
Continua ad attaccare la squadra veneta, con il Bari che appare annichilito.16:23
54'
Sedicesima rete in campionato per il bomber del Venezia Andrea Adorante.16:22
52'
GOL! Bari-VENEZIA 0-3! ADORANTE! Lancio di Stankovic per Hainaut che riesce a tenere la palla in campo, crossa in mezzo, palla leggermente deviata da Odenthal che finisce tra i piedi di Adorante che stavolta fulmina Cerofolini!
Yeboah serve Hainaut in profondità, esce bene Cerofolini in anticipo sul francese.16:19
49'
Bel triangolo tra Rao e Maggiore, Sverko libera in calcio d'angolo.16:17
48'
Giro palla prolungato del Venezia.16:16
45'
Inizia il secondo tempo! BARI-VENEZIA 0-2 (19’ Haps, 45'+1' Haps)!16:14
45'
SOSTITUZIONE BARI Resta negli spogliatoi Andrea Cistana, acciacato, ed entra Giacomo Stabile.16:14
Le due squadre rientrano in campo.16:12
Il Venezia chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Ridgeciano Haps, che al 19' segna dopo una brutta respinta di Cerofolini sul tiro-cross di Yeboah e raddoppia al primo di recupero, in maniera un po' fortunosa, approfittando di un rimpallo sul rinvio di Odenthal. Il Bari si è reso pericoloso con Braunoder e con gli spunti di Rao, ma è tornato negli spogliatoi tra i fischi del San Nicola.16:03
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. BARI-VENEZIA 0-2 (19’ Haps, 45'+1' Haps)!15:57
45'+1'
GOL! Bari-VENEZIA 0-2! DOPPIETTA DI HAPS! Continua il momento magico dell'esterno che su lancio di Sverko approfitta della lettura sbagliata di Cistana e prova a calciare con il destro: la palla in realta viene colpita prima da Odenthal e rimbalza sulla gamba di Haps, infilando ancora Cerofolini!
HAPS! Azione insistita sulla destra, Hainaut appoggia in area per Haps che di destro calcia però alto!15:27
17'
Giro palla quasi ossessivo del Venezia, che fatica a trovare spazi con il Bari che difende maniera ordinata.15:26
15'
Contrasto duro a centrocampo tra Svoboda e Maggiore: entrambi rimangono a terra doloranti, intervengono gli staff medici.15:23
13'
OCCASIONE VENEZIA! Ci prova da fuori Yeboah, sinistro che esce di poco!15:22
12'
Kike Perez mette in mezzo, Svoboda colpisce di testa: palla sul fondo.15:20
11'
Adorante sbilanciato da Odenthal sulla sinistra: punizione per il Venezia.15:20
9'
Rao si incarica del tiro: palla che finisce sopra la traversa.15:17
8'
Sverko abbatte maggiore al limite dell'area: punizione interessante per il Bari.15:17
7'
Traoré mette in mezzo una palla rasoterra in area veneta, Korac spazza via.15:16
6'
Ancora Yeboah prova ad imbucare per Adorante: palla troppo lunga.15:15
5'
Primo squillo del Venezia con Yeboah, che prende palla a destra, salta Piscopo e scarica un sinistro rasoterra sul primo palo: Cerofolini blocca sicuro.15:14
Il Bari indossa il completo da gioco bianco con finiture rosse, il Venezia invece veste maglia arancio-verde con pantaloncini neri.15:10
Allo stadio San Nicola di Bari è ora tutto pronto. Comincia la sfida BARI-VENEZIA!15:09
L'attesa per il calcio d'inizio si sta protraendo da qualche minuto a causa di problemi tecnici nella sala Var.15:05
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceolin e dal quarto uomo Allegretta. Massa e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.14:48
Il Venezia deve fare a meno degli indisponibili Franjic, Bjarkason e Farji. Confermati gli undici di Chiavari con la sola eccezione di Korac al posto dello squalificato Schingtienne.14:46
Il Bari deve rinunciare agli infortunati Darboe, Dickmann, Esteves e Verreth oltre agli squalificati Sibilli e Dorval. Longo schiera dal primo minuto Braunoder a centrocampo al posto di Artioli e Traorè più avanzato in supporto a Rao alle spalle di Moncini.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Korac, Svoboda, Sverko – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps – Yeboah, Adorante. A disposizione: Sidibé, Venturi, Bohinen, Sagrado, Compagnon, Plizzarri, Lella, Dagasso, Lauberbach, Duncan, Pietrelli, Casas. All. Stroppa.14:17
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con il 3-4-2-1: Cerofolini – Cistana, Odenthal, Mantovani – Manè, Maggiore, Braunoder, Piscopo – Traoré, Rao – Moncini. A disposizione: Pissardo, Marfella, Nikolau, Stabile, Cavuoti, Burgio, Pagano, Bellomo, Artioli, De Pieri, Cuni, Gytkjaer. All. Longo.14:17
Il Venezia capolista è stato raggiunto dl Monza (vittorioso nell’anticipo di ieri) a quota 72 punti. I lagunari, due vittorie e tre pari nelle ultime cinque, nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro l’Entella.14:10
Il Bari è quartultimo in classifica con 34 punti, a due lunghezze dal quattordicesimo posto occupato dall’Empoli e dalla zona salvezza. La squadra di Longo ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno ha perso 2-0 a Monza.13:48
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Venezia, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di serie B.13:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori13:20
Bari - Venezia è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Venezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
17-03-2026
Serie B
Palermo-Juve Stabia 2-2
06-04-2026
Serie B
Mantova-Virtus Entella 1-0
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 56; il Venezia ha segnato 71 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Venezia - Bari si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Bari ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 16 gol.
Bari e Venezia si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Bari-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha perso tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Venezia e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i lagunari in cadetteria: cinque tra il 1950 e il 1957.
Il Venezia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime cinque trasferte di campionato contro il Bari (3V, 2P); più in generale, l'ultima volta che i lagunari hanno registrato due risultati uguali fuori casa contro i galletti in Serie BKT risale al periodo tra il 2003 e il 2004 (2V in quel caso).
Il Bari ha vinto tre delle ultime quattro gare interne in Serie BKT (1P), tante vittorie quante quelle che aveva messo insieme nelle prime 13 sfide disputate in casa nel torneo in corso (5N, 5P).
Il Venezia ha pareggiato le ultime quattro trasferte in Serie BKT e non registra cinque segni X consecutivi fuori casa nel campionato cadetto dall'ottobre-dicembre 2003, con Angelo Adamo Gregucci allenatore.
Nell'ultimo turno disputato dal Venezia contro la Virtus Entella, terminato 1-1, entrambe le reti sono arrivate da fuori area; in particolare gli arancioneroverdi sono la squadra che ha segnato più gol dall'esterno dell'area di rigore in questa Serie BKT, 12 - cinque in più del Bari avversario di giornata - mentre dall'altra parte hanno subito lo stesso numero di reti da fuori dei biancorossi (cinque) nel torneo in corso.
Ridgeciano Haps - a segno nell'ultimo turno contro la Virtus Entella - ha contribuito a sei reti in questo campionato, una sola partecipazione in meno rispetto a quelle totalizzate nelle precedenti quattro stagioni tra Serie A e Serie BKT. In particolare, quello del Venezia è l'unico difensore straniero nel torneo in corso ad aver sia segnato almeno tre gol che fornito almeno tre assist (3G+3A).
Emanuele Rao ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio nel match dell'andata contro il Venezia (24 agosto 2025); Rao ha realizzato sei reti in questo campionato, tutti nel 2026, nel periodo il calciatore del Bari è il più giovane (28 marzo 2006) tra quelli con almeno lo stesso numero di marcature nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: