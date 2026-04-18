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Bari-Venezia: 0-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
18 Aprile 2026 ore 15:00
Bari
0
Venezia
3
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
  1. 19' 0-1 Ridgeciano Haps
  2. 45+1' 0-2 Ridgeciano Haps
  3. 52' 0-3 Andrea Adorante
0'
45'
90'
90'
92'

Il Venezia si sbarazza del Bari e torna da solo al comando della Serie B. Dopo il primo tempo chiuso con il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Haps, nella ripresa la squadra veneta chiude la gara al 52’ grazie al tris di Adorante. Il Bari non riesce a reagire o quantomeno a rendersi pericoloso nonostante gli ingressi di Cuni e Gytkjaer.

Il Bari esce tra i fischi assordanti dei propri sostenitori. Prestazione timida per la squadra di Longo, che ha dovuto fare i conti anche con le numerose assenze. I pugliesi rimangono così quartultimi a tre giornate dalla fine del campionato e nel prossimo turno saranno impegnati ad Avellino in un match decisivo per le sorti dei biancorossi.

Il Venezia torna in testa da solo e si porta a 75 punti, a tre lunghezze dalle inseguitrici Monza e Frosinone. Prima doppietta in carriera per Ridgeciano Haps, cinque reti e due assist nelle ultime nove gare giocate. Nel prossimo turno, sabato 25 aprile, il Venezia ospiterà l’Empoli al Penzo.

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Venezia 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:08

  2. 90'+3'

    Finisce la partita! BARI-VENEZIA 0-3 (19’ Haps, 45’+1’ Haps, 52’ Adorante)!17:00

  3. 90'+1'

    Sagrado affonda a destra e mette dentro per Lauberbach, palla sul fondo.16:59

  4. 90'

    Due minuti di recupero.16:58

  6. 90'

    Braunoder dalla bandierina, libera la difesa veneta.16:58

  7. 89'

    De Pieri cerca il movimento di Mantovani, Haps chiude in calcio d'angolo.16:57

  8. 85'

    SOSTITUZIONE VENEZIA Ultimo cambio per Stroppa: fuori Gianluca Busio e dentro Alfred Duncan.16:53

  9. 83'

    Ripartenza e azione personale di Cuni, che si allarga e trova lo spazio per calciare: tiro debole, para Stankovic.16:51

  10. 81'

    OCCASIONE VENEZIA! Sagrado calcia servito da Lauberbach dalla destra, respinge Cerofolini!16:49

  12. 78'

    Tiro cross di Braunoder dalla trequarti sinistra, blocca Stankovic.16:46

  13. 76'

    DOPPIO CAMBIO VENEZIA Fuori Doumbia e Kike Perez, dentro Lella e Dagasso.16:44

  14. 76'

    Cuni prova a metterla rasoterra per Gytkjaer, anticipato da Sverko.16:44

  15. 74'

    Punizione da destra di Kike Perez per la testa di Sverko: palla alta sopra la traversa.16:42

  16. 71'

    SOSTITUZIONE BARI Ultimo cambio per Longo che toglie Emanuele Rao e schiera Marvin Çuni.16:40

  18. 71'

    Primo squillo di Gytkjaer, tiro cross parato da Stankovic.16:39

  19. 70'

    Yeboah riesce a crossare dalla destra per la testa di Lauberbach, para Cerofolini.16:38

  20. 70'

    Ritmi più bassi in quaesta fase della gara, con il Venezia in gestione.16:38

  21. 65'

    TRIPLO CAMBIO BARI Escono Traoré, Moncini e Maggiore per De Pieri, Gytkjaer e Pagano.16:34

  22. 64'

    DOPPIA SOSTITUZIONE VENEZIA Stroppa toglie Hainaut e Adorante per Sagrado e Lauberbach.16:32

  24. 60'

    Trenta minuti al termine della gara.16:29

  25. 60'

    Il Bari tenta di reagire, ma il Venezia pressa alto gli avversari e concede pochi spazi.16:28

  26. 56'

    Guizzo di Traoré sulla destra, poi però Maggiore controlla con il braccio e l'arbitro fischia la punizione.16:24

  27. 55'

    Continua ad attaccare la squadra veneta, con il Bari che appare annichilito.16:23

  28. 54'

    Sedicesima rete in campionato per il bomber del Venezia Andrea Adorante.16:22

  30. 52'

    GOL! Bari-VENEZIA 0-3! ADORANTE! Lancio di Stankovic per Hainaut che riesce a tenere la palla in campo, crossa in mezzo, palla leggermente deviata da Odenthal che finisce tra i piedi di Adorante che stavolta fulmina Cerofolini!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante16:21

  31. 50'

    Yeboah serve Hainaut in profondità, esce bene Cerofolini in anticipo sul francese.16:19

  32. 49'

    Bel triangolo tra Rao e Maggiore, Sverko libera in calcio d'angolo.16:17

  33. 48'

    Giro palla prolungato del Venezia.16:16

  34. 45'

    Inizia il secondo tempo! BARI-VENEZIA 0-2 (19’ Haps, 45'+1' Haps)!16:14

  36. 45'

    SOSTITUZIONE BARI Resta negli spogliatoi Andrea Cistana, acciacato, ed entra Giacomo Stabile.16:14

  37. Le due squadre rientrano in campo.16:12

  38. Il Venezia chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Ridgeciano Haps, che al 19' segna dopo una brutta respinta di Cerofolini sul tiro-cross di Yeboah e raddoppia al primo di recupero, in maniera un po' fortunosa, approfittando di un rimpallo sul rinvio di Odenthal. Il Bari si è reso pericoloso con Braunoder e con gli spunti di Rao, ma è tornato negli spogliatoi tra i fischi del San Nicola.16:03

  39. 45'+4'

    Finisce la prima frazione di gioco. BARI-VENEZIA 0-2 (19’ Haps, 45'+1' Haps)!15:57

  40. 45'+1'

    GOL! Bari-VENEZIA 0-2! DOPPIETTA DI HAPS! Continua il momento magico dell'esterno che su lancio di Sverko approfitta della lettura sbagliata di Cistana e prova a calciare con il destro: la palla in realta viene colpita prima da Odenthal e rimbalza sulla gamba di Haps, infilando ancora Cerofolini!

    Guarda la scheda del giocatore Ridgeciano Haps15:58

  42. 45'

    Due minuti di recupero.15:54

  43. 43'

    CARTELLINO GIALLO per Emanuele Rao per un fallo a centrocampo.15:52

  44. 43'

    Lancio perfetto di Stankovic per Yeboah che fa a sportellate con Manè e poi va giù, lamentando una trattenuta dell'avversario.15:51

  45. 42'

    Rovesciamento di fronte del Bari, Rao scappa via a Korac e serve Moncini in mezzo, anticipo provvidenziale di Sverko!15:50

  46. 41'

    Ancora Yeboah sulla sinistra, Cerofolini respinge.15:50

  48. 40'

    Cinque minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:48

  49. 37'

    DOPPIA OCCASIONE BARI! Braunoder fa tutto da solo e calcia dal limite, Stankovic respinge verso Piscopo che rimette in mezzo ma Moncini non ci arriva!15:46

  50. 36'

    Rientra in campo il difensore del Bari.15:45

  51. 35'

    Bari momentaneamente in dieci uomini.15:44

  52. 34'

    Ancora avanti il Venezia, Adorante serve Yeboah che guadagna un calcio d'angolo. Nell'azione si fa male Cistana, costretto alle cure dello staff medico.15:43

  54. 32'

    OCCASIONE VENEZIA! Clamoroso errore di Adorante che solo davanti a Cerofolini fatica nel controllo e calcia altissimo!15:41

  55. 31'

    Qualche mugugno dagli spalti del San Nicola dopo l'ennesimo errore in costruzione da parte dei padroni di casa.15:42

  56. 30'

    Palleggia bene il Venezia, nonostante il pressing aggressivo dei giocatori del Bari.15:38

  57. 26'

    KIKE PEREZ! Sinistro potente da fuori area, palla che scheggia la parte superiore della traversa!15:35

  58. 24'

    Accelerazione di Rao sulla sinistra, Korac lo ferma.15:33

  60. 22'

    Braunoder dalla bandierina, Moncini gira di testa: palla sul fondo.15:31

  61. 21'

    Terza rete consecutiva per Ridgeciano Haps, che sta attraversando un ottimo momento di forma.15:30

  62. 19'

    GOL! Bari-VENEZIA 0-1! ANCORA HAPS! Spunto di Yeboah sulla destra e tiro-cross respinto male da Cerofolini, con Haps che di destro insacca a porta vuota!

    Guarda la scheda del giocatore Ridgeciano Haps15:34

  63. 18'

    HAPS! Azione insistita sulla destra, Hainaut appoggia in area per Haps che di destro calcia però alto!15:27

  64. 17'

    Giro palla quasi ossessivo del Venezia, che fatica a trovare spazi con il Bari che difende maniera ordinata.15:26

  66. 15'

    Contrasto duro a centrocampo tra Svoboda e Maggiore: entrambi rimangono a terra doloranti, intervengono gli staff medici.15:23

  67. 13'

    OCCASIONE VENEZIA! Ci prova da fuori Yeboah, sinistro che esce di poco!15:22

  68. 12'

    Kike Perez mette in mezzo, Svoboda colpisce di testa: palla sul fondo.15:20

  69. 11'

    Adorante sbilanciato da Odenthal sulla sinistra: punizione per il Venezia.15:20

  70. 9'

    Rao si incarica del tiro: palla che finisce sopra la traversa.15:17

  72. 8'

    Sverko abbatte maggiore al limite dell'area: punizione interessante per il Bari.15:17

  73. 7'

    Traoré mette in mezzo una palla rasoterra in area veneta, Korac spazza via.15:16

  74. 6'

    Ancora Yeboah prova ad imbucare per Adorante: palla troppo lunga.15:15

  75. 5'

    Primo squillo del Venezia con Yeboah, che prende palla a destra, salta Piscopo e scarica un sinistro rasoterra sul primo palo: Cerofolini blocca sicuro.15:14

  76. Il Bari indossa il completo da gioco bianco con finiture rosse, il Venezia invece veste maglia arancio-verde con pantaloncini neri.15:10

  78. Allo stadio San Nicola di Bari è ora tutto pronto. Comincia la sfida BARI-VENEZIA!15:09

  79. L'attesa per il calcio d'inizio si sta protraendo da qualche minuto a causa di problemi tecnici nella sala Var.15:05

  80. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59

  81. Arbitra la sfida Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceolin e dal quarto uomo Allegretta. Massa e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.14:48

  82. Il Venezia deve fare a meno degli indisponibili Franjic, Bjarkason e Farji. Confermati gli undici di Chiavari con la sola eccezione di Korac al posto dello squalificato Schingtienne.14:46

  84. Il Bari deve rinunciare agli infortunati Darboe, Dickmann, Esteves e Verreth oltre agli squalificati Sibilli e Dorval. Longo schiera dal primo minuto Braunoder a centrocampo al posto di Artioli e Traorè più avanzato in supporto a Rao alle spalle di Moncini.14:40

  85. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Korac, Svoboda, Sverko – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps – Yeboah, Adorante. A disposizione: Sidibé, Venturi, Bohinen, Sagrado, Compagnon, Plizzarri, Lella, Dagasso, Lauberbach, Duncan, Pietrelli, Casas. All. Stroppa.14:17

  86. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con il 3-4-2-1: Cerofolini – Cistana, Odenthal, Mantovani – Manè, Maggiore, Braunoder, Piscopo – Traoré, Rao – Moncini. A disposizione: Pissardo, Marfella, Nikolau, Stabile, Cavuoti, Burgio, Pagano, Bellomo, Artioli, De Pieri, Cuni, Gytkjaer. All. Longo.14:17

  87. Il Venezia capolista è stato raggiunto dl Monza (vittorioso nell’anticipo di ieri) a quota 72 punti. I lagunari, due vittorie e tre pari nelle ultime cinque, nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro l’Entella.14:10

  88. Il Bari è quartultimo in classifica con 34 punti, a due lunghezze dal quattordicesimo posto occupato dall’Empoli e dalla zona salvezza. La squadra di Longo ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno ha perso 2-0 a Monza.13:48

  90. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Venezia, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di serie B.13:20

  92. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori13:20

    San Nicola Fonte: Gettyimages

Formazioni Bari - Venezia

Bari
Venezia
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
  • (20) NICOLÒ CAVUOTI (C)
  • (3) RICCARDO BURGIO (C)
  • (12) DAVIDE MARFELLA (P)
  • (8) RICCARDO PAGANO (C)
  • (10) NICOLA BELLOMO (C)
  • (43) DIMITRIOS NIKOLAOU (D)
  • (1) MARCO PISSARDO (P)
  • (90) MARVIN ÇUNI (A)
  • (37) GIACOMO STABILE (D)
  • (9) CHRISTIAN GYTKJÆR (A)
  • (80) FEDERICO ARTIOLI (C)
  • (49) GIACOMO DE PIERI (C)
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
TITOLARI VENEZIA
PANCHINA VENEZIA
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
PREPARTITA

Bari - Venezia è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Venezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.

Federico Dionisi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati28
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino4.0

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 13 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0
07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1
15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3
17-03-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2
06-04-2026 Serie B Mantova-Virtus Entella 1-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).
Il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 56; il Venezia ha segnato 71 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Venezia - Bari si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Bari ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 16 gol.

Bari e Venezia si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Bari-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bari ha perso tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Venezia e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i lagunari in cadetteria: cinque tra il 1950 e il 1957.
  • Il Venezia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime cinque trasferte di campionato contro il Bari (3V, 2P); più in generale, l'ultima volta che i lagunari hanno registrato due risultati uguali fuori casa contro i galletti in Serie BKT risale al periodo tra il 2003 e il 2004 (2V in quel caso).
  • Il Bari ha vinto tre delle ultime quattro gare interne in Serie BKT (1P), tante vittorie quante quelle che aveva messo insieme nelle prime 13 sfide disputate in casa nel torneo in corso (5N, 5P).
  • Il Venezia ha pareggiato le ultime quattro trasferte in Serie BKT e non registra cinque segni X consecutivi fuori casa nel campionato cadetto dall'ottobre-dicembre 2003, con Angelo Adamo Gregucci allenatore.
  • Nell'ultimo turno disputato dal Venezia contro la Virtus Entella, terminato 1-1, entrambe le reti sono arrivate da fuori area; in particolare gli arancioneroverdi sono la squadra che ha segnato più gol dall'esterno dell'area di rigore in questa Serie BKT, 12 - cinque in più del Bari avversario di giornata - mentre dall'altra parte hanno subito lo stesso numero di reti da fuori dei biancorossi (cinque) nel torneo in corso.
  • Ridgeciano Haps - a segno nell'ultimo turno contro la Virtus Entella - ha contribuito a sei reti in questo campionato, una sola partecipazione in meno rispetto a quelle totalizzate nelle precedenti quattro stagioni tra Serie A e Serie BKT. In particolare, quello del Venezia è l'unico difensore straniero nel torneo in corso ad aver sia segnato almeno tre gol che fornito almeno tre assist (3G+3A).
  • Emanuele Rao ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio nel match dell'andata contro il Venezia (24 agosto 2025); Rao ha realizzato sei reti in questo campionato, tutti nel 2026, nel periodo il calciatore del Bari è il più giovane (28 marzo 2006) tra quelli con almeno lo stesso numero di marcature nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariVenezia
Partite giocate3434
Numero di partite vinte821
Numero di partite perse164
Numero di partite pareggiate109
Gol totali segnati3368
Gol totali subiti5329
Media gol subiti per partita1.60.9
Percentuale possesso palla47.563.4
Numero totale di passaggi1277217099
Numero totale di passaggi riusciti1025914776
Tiri nello specchio della porta106199
Percentuale di tiri in porta41.148.0
Numero totale di cross614518
Numero medio di cross riusciti145127
Duelli per partita vinti16851701
Duelli per partita persi17031734
Corner subiti210155
Corner guadagnati123151
Numero di punizioni a favore475461
Numero di punizioni concesse476531
Tackle totali475424
Percentuale di successo nei tackle61.558.5
Fuorigiochi totali3246
Numero totale di cartellini gialli6560
Numero totale di cartellini rossi35

Bari - Venezia Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia75
  2. Monza72
  3. Frosinone72
  4. Palermo66
  5. Catanzaro55
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante16
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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