Il Venezia torna in testa da solo e si porta a 75 punti, a tre lunghezze dalle inseguitrici Monza e Frosinone. Prima doppietta in carriera per Ridgeciano Haps, cinque reti e due assist nelle ultime nove gare giocate. Nel prossimo turno, sabato 25 aprile, il Venezia ospiterà l’Empoli al Penzo.

Il Bari esce tra i fischi assordanti dei propri sostenitori. Prestazione timida per la squadra di Longo, che ha dovuto fare i conti anche con le numerose assenze. I pugliesi rimangono così quartultimi a tre giornate dalla fine del campionato e nel prossimo turno saranno impegnati ad Avellino in un match decisivo per le sorti dei biancorossi.

Il Bari è quartultimo in classifica con 34 punti, a due lunghezze dal quattordicesimo posto occupato dall’Empoli e dalla zona salvezza. La squadra di Longo ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno ha perso 2-0 a Monza.13:48

Il Venezia capolista è stato raggiunto dl Monza (vittorioso nell’anticipo di ieri) a quota 72 punti. I lagunari, due vittorie e tre pari nelle ultime cinque, nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro l’Entella.14:10

Il Bari deve rinunciare agli infortunati Darboe, Dickmann, Esteves e Verreth oltre agli squalificati Sibilli e Dorval. Longo schiera dal primo minuto Braunoder a centrocampo al posto di Artioli e Traorè più avanzato in supporto a Rao alle spalle di Moncini.14:40

Arbitra la sfida Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceolin e dal quarto uomo Allegretta. Massa e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.14:48

Il Venezia chiude il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Ridgeciano Haps, che al 19' segna dopo una brutta respinta di Cerofolini sul tiro-cross di Yeboah e raddoppia al primo di recupero, in maniera un po' fortunosa, approfittando di un rimpallo sul rinvio di Odenthal. Il Bari si è reso pericoloso con Braunoder e con gli spunti di Rao, ma è tornato negli spogliatoi tra i fischi del San Nicola.16:03

PREPARTITA

Bari - Venezia è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Venezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1 15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2 04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3 17-03-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2 06-04-2026 Serie B Mantova-Virtus Entella 1-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 56; il Venezia ha segnato 71 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Venezia - Bari si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Bari ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 16 gol.

Bari e Venezia si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Bari-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha perso tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Venezia e solo una volta ha rimediato più ko di fila contro i lagunari in cadetteria: cinque tra il 1950 e il 1957.

Il Venezia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime cinque trasferte di campionato contro il Bari (3V, 2P); più in generale, l'ultima volta che i lagunari hanno registrato due risultati uguali fuori casa contro i galletti in Serie BKT risale al periodo tra il 2003 e il 2004 (2V in quel caso).

Il Bari ha vinto tre delle ultime quattro gare interne in Serie BKT (1P), tante vittorie quante quelle che aveva messo insieme nelle prime 13 sfide disputate in casa nel torneo in corso (5N, 5P).

Il Venezia ha pareggiato le ultime quattro trasferte in Serie BKT e non registra cinque segni X consecutivi fuori casa nel campionato cadetto dall'ottobre-dicembre 2003, con Angelo Adamo Gregucci allenatore.

Nell'ultimo turno disputato dal Venezia contro la Virtus Entella, terminato 1-1, entrambe le reti sono arrivate da fuori area; in particolare gli arancioneroverdi sono la squadra che ha segnato più gol dall'esterno dell'area di rigore in questa Serie BKT, 12 - cinque in più del Bari avversario di giornata - mentre dall'altra parte hanno subito lo stesso numero di reti da fuori dei biancorossi (cinque) nel torneo in corso.

Ridgeciano Haps - a segno nell'ultimo turno contro la Virtus Entella - ha contribuito a sei reti in questo campionato, una sola partecipazione in meno rispetto a quelle totalizzate nelle precedenti quattro stagioni tra Serie A e Serie BKT. In particolare, quello del Venezia è l'unico difensore straniero nel torneo in corso ad aver sia segnato almeno tre gol che fornito almeno tre assist (3G+3A).

Emanuele Rao ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio nel match dell'andata contro il Venezia (24 agosto 2025); Rao ha realizzato sei reti in questo campionato, tutti nel 2026, nel periodo il calciatore del Bari è il più giovane (28 marzo 2006) tra quelli con almeno lo stesso numero di marcature nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: