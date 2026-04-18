La partita viene sbloccata al 18° minuto da Mosti e la Juve Stabia conduce quasi fino allo scadere quando, al minuto 88, Di Francesco sigla la rete del definitivo 1-1.
Un punto guadagnato dalla Juve Stabia che rimane al 7° posto portandosi a 49 punti. I gialloblù saranno ospitati dal Pescara, fanalino di coda, nel prossimo turno di Serie B.
Altro pareggio per il Catanzaro, il quarto consecutivo, che resta a secco di vittorie per la quinta giornata consecutiva. Giallorossi ancora al 5° posto a quota 56 punti. Nel prossimo turno di campionato le aquile ospitano lo Spezia.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!21:30
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ROMEO MENTI! Juve Stabia-Catanzaro 1-121:29
90'+5'
Nuamah avanza e passa centralmente a Oudin che si coordina e calcia dai 20 metri col mancino. Conclusione potente ma centrale bloccata in due tempi da Confente.21:29
90'+4'
MAISTRO! Cassandro allontana male, Maistro veloce a sistemarla sul destro e a calciare sul primo palo. Riflesso impressionante di Pigliacelli a salvare la propria porta.21:27
GOOL!! Juve Stabia-CATANZARO 1-1!! Rete di Federico Di Francesco! La pareggia agli sgoccioli il Catanzaro. Azione costruita benissimo da Pittarello che calcia da sinistra cercando il palo lontano. La palla sbatte su Antonini che di fatto appoggia a Di Francesco che deve solo depositare in fondo alla rete.
4° sostituzione Catanzaro. Esce Marco Pompetti ed entra Davide Buglio.21:18
84'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Gabriele Alesi ed entra N'Dri Koffi.21:17
84'
Cassandro cade nell'area avversaria con troppa leggerezza secondo Turrini, che lo ammonisce per simulazione.21:17
83'
Dribbling secco di Carissoni che entra in area di rigore da destra. Va giù l'esterno degli stabiesi ma non c'è fallo da parte di Rispoli.21:16
82'
Oudin si rende subito prezioso e serve in verticale per Pittarello che trova spazio tra i due difensori della Juve Stabia. Pallone dato con un leggero ritardo e trappola del fuorigioco effettuata con successo.21:15
79'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Ruggero Frosinini ed entra Patrick Nuamah.21:13
79'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Mattia Liberali ed entra Rémi Oudin.21:13
78'
CHE RISCHIO PER CONFENTE! Il portiere legge male la traiettoria arcuta del cross di Alesi e va in presa arretrando e perdendo, in un primo momento, il controllo del pallone che sembra destinato al fondo della rete. Con un riflesso fulmineo, Confente rimedia all'errore.21:13
78'
Pompetti in verticale per Pittarello che prova fare sportellare con la difesa. Vince il duello la difesa gialloblé.21:11
77'
Altro contropiede sprecato da Okoro. La Juve Stabia non riesce a capitalizzare con le numerose ripartenze.21:10
76'
DI FRANCESCO DA FUORI AREA! Si accentra da sinistra di Francesco e con il destro impegna Confente che si distende sul proprio palo e devia in corner.21:10
75'
Contropiede della Juve Stabia scaturito da una giocata elegante di Mosti a disimpegnare. Lancio lungo per Okoro che controlla in posizione regolare ed entra in area. Spinta di Antonini con Okoro a tu per tu con Pigliacelli e l'attaccante finisce a terra. Lascia correre Turrini valutando troppo leggera la spinta del difensore.21:09
72'
3° sostituzione Juve Stabia. Esce Salim Diakité ed entra Marco Varnier.21:05
71'
Contropiede eseguito alla grande da parte della Juve Stabia. Correia conduce nella metà campo avversaria e non serve Okoro che si trova in fuorigioco. Palla invece mandata a sinistra dove Cacciamani mette un buon pallone alle spalle della difesa con la palla che attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni.21:05
69'
Giocata forzata di Diakité che lancia lungo su Carissoni. L'attaccante gialloblé controlla in area e conclude col destro svirgolando a lato. Posizione di partenza irregolare.21:03
66'
Cross dalla trequarti di Pompetti che diventa quasi un tiro. La palla termina sul fondo,imprendibile per gli attaccanti giallorossi.20:59
1° sostituzione Juve Stabia. Esce Emanuele Torrasi ed entra Giuseppe Leone.20:56
62'
Pompetti va direttamente in porta da posizione defilata. La palla scavalca la barriera ma non si abbassa abbastanza terminando sul fondo.20:55
61'
Arriva il primo cartellino della partita. Torrasi spende il giallo strattonando liberali per la maglietta. Punizione pericolosa per il Catanzaro.20:54
59'
Gioco molto più lento e frazionato in questo avvio di secondo tempo. Numerosi i fischi di Turrini ad interrompere il gioco.20:53
57'
Bell'azione del Catanzaro che libera Frosinini a sinistra che crossa a rientrare con il mancino. Sicura l'uscita alta di Confente.20:50
53'
Trattenuta evidente di Carissoni che scatene le proteste della panchina giallorossa. Solo richiamo verbale da parte di Turrini che non ha ancora messo mano al taschino con i cartellini.20:47
51'
Contropiede fulmineo con il lancio lungo per Carissoni che controlla e salta l'avversario in palleggio. Gabrielloni sfila e prende il pallone andando alla conclusione da fuori col destro trovando la deviazione in corner. Tutto fermo per fuorigioco.20:45
49'
Ancora Gabrielloni cercato a centro area, stavolta da Carissoni che crossa da destra. Cassandro svetta più alto di tutti e protegge la porta giallorossa.20:42
48'
Dalle Mura avanza a sinistra e crossa a centro area. Anticipato Gabrielloni e palla respinta.20:41
46'
Si riversa subito in avanti il Catanzaro. Diakitè chiude e subisce il fallo mentre prova ad uscire dall'area di rigore.20:39
46'
SI RIPARTE! Il primo tocco sul pallone del secondo tempo è della Juve Stabia.20:38
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:22
Primi 45 minuti decisamente intensi. Ottimo l'avvio di partita della Juve Stabia che trova il vantaggio al 18° grazie al settimo sigillo in stagione di capitan Mosti. Sale di livello il Catanzaro nella parte conclusiva della prima frazione con Alesi vicino due volte a trovare il gol del pareggio.20:22
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Juve Stabia-Catanzaro 1-020:20
45'
Un minuto di recupero.20:19
43'
Contropiede Juve Stabia. Diakitè avanza veloce e allarga per Carissoni che crossa immediatamente verso il primo palo. Correia anticipato da Antonini, sarà corner.20:17
42'
Respira la Juve Stabia grazie ad una punizione conquistata a centrocampo. La formazione gialloblù cerca il lancio su Gabrielloni che fatica a tenere su il pallone.20:16
38'
Pittarello prova a girarsi al limite ma viene triplicato dalla difesa avversaria.20:12
37'
Decisamente in crescita la prestazione dei giallorossi. Juve Stabia alle corde dopo un ottimo avvio di partita.20:10
36'
ALESI SPARA ALTO! Cassandro servito a destra con i giri contati manda palla rasoterra al centro dove Alesi, all'altezza del dischetto, apre il piattone e manda sopra la traversa.20:10
33'
MIRACOLO DI CONFENTE! Pittarello viene servito con un filtrante da Brighenti e protegge al limite dell'area piccola prima di scaricare per Alesi che calcia col mancino a incrociare. Confernte ferma il pallone che rimbalza molto pericolosamente dentro l'area piccola e, da terra, riesce con un riflesso a smanacciare ulteriormente allontanando la sfera.20:07
28'
Bella giocata di Gabrielloni che lancia Correia sulla destra con un buon filtrante. Chiude in rimessa laterale la difesa calabrese.20:02
25'
Angolo respinto dalla difesa delle vespe. Torrasi parte palla al piede e viene sgambettato da Brighenti. Turrini non estrae il cartellino giallo tra le proteste dei calciatori gialloblé.21:01
24'
Prova a reagire il Catanzaro. Liberari spinge a destra e riesce ad ottenere il primo corner per la formazione giallorossa.19:58
21'
Ancora un fallo fischiato ai danni di Gabrielloni che, nel tentativo di guadagnare posizione, allarga troppo il gomito su Brighenti.19:54
18'
GOOL!! JUVE STABIA-Catanzaro 1-0!! Rete di Nicola Mosti! Gol del capitano gialloblé, che riceve palla sul vertice destro da Gabrielloni, si accentra sul mancino e batte Pigliacelli sul primo palo.
Trattenuta di Cacciamani su Liberali che cadendo si scontra duramente con Gabrielloni. Tre giocatori a terra, Turrini ferma il gioco.19:49
14'
Turrini ravvede una spinta di Gabrielloni nell'area del Catanzaro e ferma una potenziale azione offensiva della Juve Stabia.19:48
11'
Cross, da sinistra, di Di Francesco a cercare Cassandro sul secondo palo. Uscita bassa perfetta di Confente ad intercettare il pallone.19:45
9'
Pittarello riceve al limite, si gira e carica il tiro a testa bassa senza osservare il movimento di Frosinini che si sarebbe trovato a tu per tu con Confente. La conclusione, effettuata con il mezzo esterno, finisce larga.19:43
7'
Si spinge avanti il Catanzaro con Liberali che trova spazio largo a destra. Palla tesa al centro a cercare Pittarello che viene anticipato dalla difesa gialloblé.21:01
6'
Primo pallone per Pittarello che riceve spalle alla porta e si prende il fallo sulla pressione della difesa avversaria.19:39
5'
Angolo battuto con Pigliacelli che salta al limite dell'area piccola smanacciando lontano.19:38
4'
Ancora Cacciamani sulla corsia sinistra. Frosinini respinge il cross in calcio d'angolo.19:38
3'
Cacciamani viene servito a sinistra e lascia partire un buon cross col mancino. Pontisso rinvia il più lontano possibile. Buon avvio dei padroni di casa.19:36
2'
OCCASIONE JUVE STABIA! Mosti raccoglie fuori area un pallone rinviato male dalla difesa giallorossa e libera il mancino. Pigliacelli si distende sulla sinistra e blocca il pallone.19:35
INIZIA LA PARTITA! Fischia Turrini e il Catanzaro muove il primo pallone del match.19:33
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Juve Stabia-Catanzaro!19:30
Dirige la sfida il signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze.19:17
Aquilani perde Iemmello, Petriccione e Favasuli ma ritrova Brighenti. Abate recupera Leone. Out Bellich, pronto Diakité.19:17
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-4-2-1. Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Frosinini, Rispoli, Pompetti, Alesi; Liberali, Di Francesco, Pittarello.19:15
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA. 3-5-1-1. Confente; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Correia, Pierobon, Cacciamani; Torrasi; Gabrielloni.19:16
Scontro che si svolge in piena zona play-off con la Juve Stabia che si trova 7° a 48 punti e il Catanzaro 5° a quota 55 punti. I giallorossi sono già certi della matematica qualificazione ai play-off.19:13
Siamo allo Stadio Romeo MentI di Castellammare di Stabia! La Juve Stabia di Ignazio Abate ospita il Catanzaro di Alberto Aquilani.19:13
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, gara valida per la 35° giornata di Serie BKT.19:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori19:08
Juve Stabia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Niccolò Turrini
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025
Serie B
Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025
Serie B
Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025
Coppa Italia
Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025
Serie B
Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025
Serie B
Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025
Serie B
Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025
Serie B
Cesena-Juve Stabia 1-1
10-01-2026
Serie B
Reggiana-Venezia 1-3
31-01-2026
Serie B
Südtirol-Catanzaro 2-1
10-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Carrarese 1-0
15-02-2026
Serie B
Monza-Juve Stabia 2-1
01-03-2026
Serie B
Mantova-Carrarese 1-1
13-03-2026
Serie B
Modena-Spezia 3-0
05-04-2026
Serie B
Frosinone-Calcio Padova 2-0
18-04-2026
Serie B
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 49 punti (frutto di 11 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 56 punti (frutto di 14 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 42; il Catanzaro ha segnato 54 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Catanzaro - Juve Stabia si è giocata il 26 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa Juve Stabia ha fatto 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato Modena pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol.
Juve Stabia e Catanzaro si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Catanzaro non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è imbattuta nelle tre sfide di campionato contro il Catanzaro, grazie ad un successo e a due pareggi, compreso il più recente per 2-2 nel match di andata del torneo in corso.
La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro formazioni calabresi in campionato (2V, 3N) e solo una volta ha evitato la sconfitta per più match consecutivi contro queste avversarie in cadetteria: sei, tra il 2011 e il 2012 (4V, 2N).
La Juve Stabia ha perso solo uno dei 17 match giocati in casa in questa Serie BKT (8V, 8N) dopo che in tutte le precedenti stagioni nel torneo aveva sempre registrato almeno tre sconfitte nelle prime 18 sfide interne nel torneo. Inoltre, dopo di successi su Spezia (3-1) e Cesena (2-0), le Vespe potrebbero vincere tre gare casalinghe in fila in cadetteria per la prima volta da settembre-ottobre-novembre scorsi (contro Mantova, Avellino e Palermo in quel caso).
Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Catanzaro ha perso solo una delle ultime sei trasferte in campionato, conquistando 11 punti nel parziale grazie a tre successi e due pareggi: tante vittorie quante ne aveva collezionate nelle precedenti 12 gare esterne giocate nel torneo (4N, 5P).
Nessuna squadra ha segnato meno reti rispetto alla Juve Stabia (quattro, come Padova e Spezia) nei primi 15' di gioco dei secondi tempi in questa Serie BKT; nella stessa porzione di gara il Catanzaro è invece una delle tre formazioni con più gol fatti (13, come Frosinone e Monza) e una delle due con meno marcature subite (quattro, come il Palermo).
Alessandro Gabrielloni ha segnato due gol contro il Catanzaro in Serie BKT e solo contro il Cosenza (quattro) vanta più reti all'attivo nel torneo cadetto. Il classe 1994 è sia il giocatore della Juve Stabia con più palloni giocati all'interno dell'area avversaria in questo campionato, sia quello che ha ingaggiato più duelli aerei nel torneo in corso (151).
Dopo la rete di Fabio Rispoli contro il Modena, il Catanzaro è diventata la formazione con più giocatori nati dal gennaio 2006 in poi a segno in questa Serie BKT: tre (Mattia Liberali, Alphadio Cissè e Fabio Rispoli). Sempre tra i calciatori nati dal 2006 in poi, Rispoli è anche il terzo per presenze in questo torneo (27), alle spalle di Emanuele Rao (28) e l'avversario di giornata Alessio Cacciamani (30).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: