PREPARTITA

Juve Stabia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0 15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1 01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1 13-03-2026 Serie B Modena-Spezia 3-0 05-04-2026 Serie B Frosinone-Calcio Padova 2-0 18-04-2026 Serie B Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 49 punti (frutto di 11 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 56 punti (frutto di 14 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 42; il Catanzaro ha segnato 54 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Catanzaro - Juve Stabia si è giocata il 26 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Juve Stabia ha fatto 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato Modena pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol.

Juve Stabia e Catanzaro si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Catanzaro non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è imbattuta nelle tre sfide di campionato contro il Catanzaro, grazie ad un successo e a due pareggi, compreso il più recente per 2-2 nel match di andata del torneo in corso.

La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro formazioni calabresi in campionato (2V, 3N) e solo una volta ha evitato la sconfitta per più match consecutivi contro queste avversarie in cadetteria: sei, tra il 2011 e il 2012 (4V, 2N).

La Juve Stabia ha perso solo uno dei 17 match giocati in casa in questa Serie BKT (8V, 8N) dopo che in tutte le precedenti stagioni nel torneo aveva sempre registrato almeno tre sconfitte nelle prime 18 sfide interne nel torneo. Inoltre, dopo di successi su Spezia (3-1) e Cesena (2-0), le Vespe potrebbero vincere tre gare casalinghe in fila in cadetteria per la prima volta da settembre-ottobre-novembre scorsi (contro Mantova, Avellino e Palermo in quel caso).

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Catanzaro ha perso solo una delle ultime sei trasferte in campionato, conquistando 11 punti nel parziale grazie a tre successi e due pareggi: tante vittorie quante ne aveva collezionate nelle precedenti 12 gare esterne giocate nel torneo (4N, 5P).

Nessuna squadra ha segnato meno reti rispetto alla Juve Stabia (quattro, come Padova e Spezia) nei primi 15' di gioco dei secondi tempi in questa Serie BKT; nella stessa porzione di gara il Catanzaro è invece una delle tre formazioni con più gol fatti (13, come Frosinone e Monza) e una delle due con meno marcature subite (quattro, come il Palermo).

Alessandro Gabrielloni ha segnato due gol contro il Catanzaro in Serie BKT e solo contro il Cosenza (quattro) vanta più reti all'attivo nel torneo cadetto. Il classe 1994 è sia il giocatore della Juve Stabia con più palloni giocati all'interno dell'area avversaria in questo campionato, sia quello che ha ingaggiato più duelli aerei nel torneo in corso (151).

Dopo la rete di Fabio Rispoli contro il Modena, il Catanzaro è diventata la formazione con più giocatori nati dal gennaio 2006 in poi a segno in questa Serie BKT: tre (Mattia Liberali, Alphadio Cissè e Fabio Rispoli). Sempre tra i calciatori nati dal 2006 in poi, Rispoli è anche il terzo per presenze in questo torneo (27), alle spalle di Emanuele Rao (28) e l'avversario di giornata Alessio Cacciamani (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: