Si ferma il Modena dopo due vittorie consecutive. I lombardi restano fermi a quota 40 punti.
Torna al successo l’Avellino, dopo un punto nelle ultime 3 partite, I campani salgono a quota 43 al nono posto.
Nel prossimo turno il Mantova andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre l’Avellino ospiterà sul proprio terreno di gioco il Bari.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:04
Il match termina col successo per 2-0 dell’Avellino sul campo del Mantova. I padroni di casa interpretano meglio la prima parte di gara, comunque equilibrata in fatto di occasioni da gol. L’opportunità più nitida è sui piedi di Bragantini che, solo davanti al portiere Iannarilli, chiama quest’ultimo ad uno strepitoso intervento. Gli ospiti passano in vantaggio poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco con un destro dal limite di Missori. A dieci minuti dalla fine Iannarilli respinge un tiro dal limite di Buso, prima che a 4 minuti dalla fine Favilli, con uno strepitoso sinistro a giro che termina in rete sotto l’incrocio dei pali, segna il gol del definitivo 2-0.16:59
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Mantova-Avellino 0-216:58
90'+3'
Giallo per il Mantova. Ammonito Ali Dembèlè per un fallo di frustrazione nei confronti di Favilli.16:57
90'+2'
Bragantini imbuca per Falletti, che viene fermato in angolo.16:55
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:54
90'
Problemi alla caviglia per Izzo, che è a terra dolorante.16:53
86'
GOL! Mantova- AVELLINO 0-2. Rete di Andrea Favilli, che riceve un pallone da Izzo, se la porta sul limite dell’area e fa partire un sinistro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali.
Iannarilli respinge una conclusione dal limite di Buso di prima intenzione.16:45
81'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce David Wieser ed entra Cèsar Falletti.16:44
76'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Raffaele Russo ed entra Gennaro Tutino.16:41
76'
Cambio per il Mantova. Esce il difensore Alessio Castellini ed entra l'attaccante Tommaso Marras.16:40
76'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Martin Palumbo ed entra Michele Besaggio.16:39
72'
Palumbo imbecca Favilli, che si trova solo davanti a Bardi, che riesce a respingere. L'attaccante è però in fuorigioco.16:36
72'
Cross di Palumbo dalla sinistra, intercettato da Bardi.16:35
69'
Corner di Russo e incornata di Enrici, che termina alta.16:32
68'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Cosimo Patierno ed entra Andrea Favilli.16:31
63'
GOL! Mantova- AVELLINO 0-1. Rete di Filippo Missori, che riceve da Palmiero, avanza e dal limite dell’area fa partire un destro che sorprende Bardi.16:27
61'
Accellerazione di Bragantini, che serve Mancuso, che al centro dell'area viene contrastato dalla difesa avversaria.16:24
58'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Tommaso Maggioni ed entra Nicolò Buso.16:22
58'
Cambio in difesa per il Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Nicolò Radaelli.16:21
50'
Mancuso serve Maggioni, che entra in area e prova un pallonetto, che non sorprende Iannarilli.16:14
47'
Bragantini entra in area e di esterno sinistro mette una palla al centro, ma si genera una mischia in area e nessuno riesce a deviare la palla. L'arbitro fischia un fallo in attacco.16:11
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Avellino.16:08
45'
Cambio in difesa per l'Avellino. Esce Alessandro Fontanarosa ed entra Filippo Missori.16:10
45'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Patrick Enrici.16:09
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. I padroni di casa interpretano meglio la prima parte di gara, comunque equilibrata in fatto di occasioni da gol. L’opportunità più nitida è sui piedi di Bragantini che, solo davanti al portiere Iannarilli, chiama quest’ultimo ad uno strepitoso intervento.15:53
45'+1'
Fischio finale del primo tempo. Mantova-Avellino 0-015:50
45'+1'
Mancuso riceve e prova la coclusione, che viene stoppata da Simic.15:50
45'+1'
Un minuto di recupero.15:49
40'
Bragantini per Mancuso, ma Izzo riesce a deviare la conclusione in corner.15:44
39'
Grande ripartenza del Mantova, con Mancuso che tocca a smarcare Bragantini, che solo davanti a Iannarilli si fa deviare la conclusione. Strepitoso l'intervento del portiere.15:43
38'
Cross di Palmiero per Simic, il cui colpo di testa si spegne sul fondo.15:41
36'
Le due squadre ne approfittano per dissetarsi.15:39
35'
Problemi per Simic che è a terra dolorante e richiede l'intervento dello staff medico.15:39
33'
Gran giocata di Maggioni, che recupera un pallone sulla linea di fondo, ma non riesce a servire nessun compagno nell'area dell'Avellino.15:36
27'
Corner di Bragantini, torre di Coda e colpo di testa ravvicinato di Mancuso, che costringe Iannarilli ad un grande intervento di riflesso.15:49
21'
Destro dal timite strozzato di Sounas e Patierno da due passi manda a lato la conclusione, ma l'attaccante è in fuorigioco.15:25
20'
Cross di Fotanarosa da sinistra e sulla ribattuta della difesa Palmiero calcia dal limite, ma il pallone viene deviato in corner.15:24
19'
Scambio Bragantini Maggioni, che non riesce a servire nuovamente il compagno, che si era smarcato al limite.15:23
18'
Cross di Kouda per Ruocco, che di testa mette il pallone a lato.15:22
15'
Bragantini si libera sulla destra e serve Wieser, che dal limite calcia alto.15:18
10'
Cross di Palumbo per Patierno, che viene anticipato da Bardi.15:14
8'
Russo entra in area e da posizione angolata batte a rete, costringendo Bardi ad un intervento complicato.15:11
5'
Contrasto in area tra Palmiero e Bragantini, con l'attaccante che crolla in area, ma l'arbitro giudica il contrasto regolare.15:09
2'
Batti e ribatti nell'area dell'Avellno, con tentativi prima di Bragantini e poi di Ruocco, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco.15:06
Tentativo di tacco di Ruocco, su azione di corner. Pallone che termina sul fondo.15:05
Primo corner della partita. Lo guadagna il Mantova.15:04
Calcio d'inizio della partita. Primo pallone giocato dal Mantova.15:04
Mancuso porta un mazzo di fiori sotto la curva del Mantova in memoria del tifoso Guido Macia.15:04
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Calzavara di Vedano Olona.14:59
Mantova - Avellino è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
13-12-2025
Serie B
Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025
Serie A
Sassuolo-Torino 0-1
17-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Mantova 1-2
07-02-2026
Serie B
Carrarese-Südtirol 0-0
15-02-2026
Serie B
Avellino-Pescara 0-1
28-02-2026
Serie B
Modena-Calcio Padova 1-2
07-03-2026
Serie B
Südtirol-Virtus Entella 0-1
21-03-2026
Serie B
Cesena-Catanzaro 3-1
Attualmente Mantova si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte). Mantova ha segnato 39 gol e ne ha subiti 50; l'Avellino ha segnato 40 gol e ne ha subiti 54. La partita di andata Avellino - Mantova si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Mantova ha fatto 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e lo Spezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 0-2 mentre L'Avellino ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.
Mantova e Avellino si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, l'Avellino non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Mantova-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro cui non ha mai perso in campionato, solo con lo Spezia (otto) il Mantova ha disputato più match che contro l'Avellino in Serie BKT (sette - 3V, 4N).
Tra le squadre contro cui non ha mai vinto in campionato, solo con il Trapani (otto) l'Avellino ha disputato più match che contro il Mantova in Serie BKT (sette - 4N, 3P).
Il Mantova ha perso solo una delle ultime sei partite di Serie BKT (4V, 1N) - dopo aver rimediato tre sconfitte in altrettante precedenti (2V, 1N) - e ha vinto le due più recenti senza concedere gol; nel campionato cadetto, solo tra ottobre e novembre 1960 e tra dicembre 2006 e gennaio 2007 è riuscito a collezionare tre successi di fila con annesso clean sheet.
L'Avellino ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di Serie BKT (2N, 6P) e ha perso le due più recenti, contro Sampdoria e Palermo. La formazione campana non rimedia tre ko esterni di fila nel campionato cadetto dall'ottobre 2017. È invece dall'ottobre 2016 (tre) che non incassa due sconfitte consecutive senza segnare nel torneo (0-2 col Palermo nella più recente).
Solo il Pescara (sette) ha subito più gol su calcio di rigore dell'Avellino nella Serie BKT in corso (sei come Juve Stabia e Catanzaro); il Mantova, al contrario, è una delle tre che ne hanno concessi meno dal dischetto in questo campionato - uno come Venezia e Frosinone. Sono invece ben cinque le reti realizzate dagli 11 metri per i lombardi, ma solo due nel 2026.
Davide Bragantini, dopo il gol nell'ultimo turno, ha eguagliato in questo campionato il suo record di marcature stagionali in Serie BKT (sei come nel precedente, ma in 35 presenze contro le 21 dell'annata in corso). Sono sette inoltre le partecipazioni attive del classe 2003 nel torneo corrente (1A), meno solo di Francesco Ruocco (otto) tra i giocatori del Mantova - sette anche per Leonardo Mancuso.
Dopo l'assist ad Antony Iannarilli nell'ultima giornata, Roberto Insigne (48 centri in Serie BKT) potrebbe partecipare ad una marcatura in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dall'agosto-settembre 2024, (1G, 1A con la maglia del Palermo in quel caso). Al campionato 2023/24 invece risale l'ultima volta in cui il classe '94 ha fornito più di due passaggi vincenti in una singola stagione nel torneo (tre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: