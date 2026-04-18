PREPARTITA

Mantova - Avellino è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1 17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2 07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0 15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1 28-02-2026 Serie B Modena-Calcio Padova 1-2 07-03-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 0-1 21-03-2026 Serie B Cesena-Catanzaro 3-1

Attualmente Mantova si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Mantova ha segnato 39 gol e ne ha subiti 50; l'Avellino ha segnato 40 gol e ne ha subiti 54.

La partita di andata Avellino - Mantova si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Mantova ha fatto 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e lo Spezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 0-2 mentre L'Avellino ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.

Mantova e Avellino si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, l'Avellino non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Mantova-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro cui non ha mai perso in campionato, solo con lo Spezia (otto) il Mantova ha disputato più match che contro l'Avellino in Serie BKT (sette - 3V, 4N).

Tra le squadre contro cui non ha mai vinto in campionato, solo con il Trapani (otto) l'Avellino ha disputato più match che contro il Mantova in Serie BKT (sette - 4N, 3P).

Il Mantova ha perso solo una delle ultime sei partite di Serie BKT (4V, 1N) - dopo aver rimediato tre sconfitte in altrettante precedenti (2V, 1N) - e ha vinto le due più recenti senza concedere gol; nel campionato cadetto, solo tra ottobre e novembre 1960 e tra dicembre 2006 e gennaio 2007 è riuscito a collezionare tre successi di fila con annesso clean sheet.

L'Avellino ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di Serie BKT (2N, 6P) e ha perso le due più recenti, contro Sampdoria e Palermo. La formazione campana non rimedia tre ko esterni di fila nel campionato cadetto dall'ottobre 2017. È invece dall'ottobre 2016 (tre) che non incassa due sconfitte consecutive senza segnare nel torneo (0-2 col Palermo nella più recente).

Solo il Pescara (sette) ha subito più gol su calcio di rigore dell'Avellino nella Serie BKT in corso (sei come Juve Stabia e Catanzaro); il Mantova, al contrario, è una delle tre che ne hanno concessi meno dal dischetto in questo campionato - uno come Venezia e Frosinone. Sono invece ben cinque le reti realizzate dagli 11 metri per i lombardi, ma solo due nel 2026.

Davide Bragantini, dopo il gol nell'ultimo turno, ha eguagliato in questo campionato il suo record di marcature stagionali in Serie BKT (sei come nel precedente, ma in 35 presenze contro le 21 dell'annata in corso). Sono sette inoltre le partecipazioni attive del classe 2003 nel torneo corrente (1A), meno solo di Francesco Ruocco (otto) tra i giocatori del Mantova - sette anche per Leonardo Mancuso.

Dopo l'assist ad Antony Iannarilli nell'ultima giornata, Roberto Insigne (48 centri in Serie BKT) potrebbe partecipare ad una marcatura in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dall'agosto-settembre 2024, (1G, 1A con la maglia del Palermo in quel caso). Al campionato 2023/24 invece risale l'ultima volta in cui il classe '94 ha fornito più di due passaggi vincenti in una singola stagione nel torneo (tre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: