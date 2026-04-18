Il Frosinone risponde al Monza con una vittoria in rimonta molto convincente. Sblocca nel primo tempo Massolin, nella ripresa salgono in cattedra Ghedjemis e Kvernadze.
Prossima giornata: Monza-Modena e Frosinone-Carrarese.
Il Frosinone risponde al Monza con una vittoria in rimonta molto convincente. Sblocca nel primo tempo Massolin, nella ripresa salgono in cattedra Ghedjemis e Kvernadze.
Prossima giornata: Monza-Modena e Frosinone-Carrarese.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:01
FINE PARTITA: MODENA-FROSINONE 1-2. Sblocca Massolin, la doppietta di Ghedjemis completa la rimonta. 16:58
Kone ci prova da punizione, palla altissima. 16:57
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Santoro per un fallo su Ghedjemis. 16:55
Quattro minuti di recupero. 16:53
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Colpo per un fallo su Jacopo Gelli. 16:51
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Francesco Gelli, dentro Jacopo Gelli. 16:50
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Massolin, dentro Colpo. 16:50
Tocca a Pedro Mendes: c'è la potenza, non la precisione. 16:49
Un incontenibile Kvernadze irrompe in area e conclude, Pezzolato respinge con il piede. 16:48
Nieling su punizione cerca l'incrocio, palla altissima. 16:46
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Calvani per un fallo su Ambrosino. 16:46
OCCASIONE MODENA! Cotali dentro per Imputato, girata sul fondo. 16:45
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Zanimacchia, dentro Cotali. 16:42
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Beyuku, dentro Imputato. 16:42
Da qualche minuto il Modena non riesce a uscire dalla propria metà campo, insiste il Frosinone. 16:41
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Kvernadze per un fallo su Tonoli. 16:40
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Ghedjemis. 16:37
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Calò, dentro Kone. 16:32
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Zilli. 16:32
Staff medico in campo per Monterisi. 16:30
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori De Luca, dentro Mendes. 16:30
Destro fuori misura di Ambrosino. 16:29
Invenzione di Ambrosino per De Luca, che al volo impatta male. 16:28
Destro di Ambrosino non angolato, Palmisani non ha problemi a bloccare. 16:25
Destro di Wiafe alto sopra la traversa.16:25
GOL! Modena-FROSINONE 1-2. Rete di Ghedjemis. Solita azione di Kvernadze, il tocco di Nieling favorisce Ghedjemis che da pochi passi insacca.
Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis16:24
Sinistro sbilenco di Massolin da fuori. 16:22
OCCASIONE MODENA! Zanimacchia ha un'occasione enorme, ma il suo destro da dentro l'area è parato da Palmisani. 16:21
Kvernadze, scatenato, si accentra e il suo destro deviato rischia di diventare un assist per Ghedjemis. 16:17
GOL! Modena-FROSINONE 1-1. Rete di Ghedjemis. Tocco di Kvernadze per Ghedjemis, che si accentra e con il sinistro (e una leggera deviazione) infila Pezzolato.
Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis16:16
Beyuku in verticale per Massolin, ma la palla è troppo lunga.16:15
Destro di Calò ribattuto. 16:14
Punizione Frosinone battuta da Calò, Monterisi di testa non va lontano dal palo. 16:11
Calcio d'angolo per il Frosinone, il primo della ripresa. 16:10
INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-FROSINONE. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:09
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Pyyhtia, dentro Wiafe. 16:08
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Cittadini, dentro Calvani. 16:08
Primo tempo molto dinamico tra due squadre apparse in ottima forma. Grande occasione (mancata) da Raimondo, a sbloccare il match è Massolin con un bel sinistro a giro. 16:03
FINE PRIMO TEMPO: MODENA-FROSINONE 1-0. Decide Massolin. 15:51
Azione insistita del Frosinone, Pezzolato blocca il tiro di Cichella.15:51
Altro tentativo di Zanimacchia parato da Palmisani, poi Pyyhtia al volo direttamente in curva. 15:49
Raimondo attacca il primo palo, ma ancora una volta Pezzolato è attento. 15:48
Palla velenoso di Calò, Pezzolato anticipa Kvernadze.15:48
Destro di Zanimacchia dal limite, blocca Palmisani. 15:46
Colpo di testa di Monterisi, trattiene facilmente Pezzolato. 15:45
GOL! MODENA-Frosinone 1-0. Rete di Massolin. Zanimacchia crossa, la palla arriva a Massolin che entra in area e con un sinistro a giro perfetto infila Palmisani.
Guarda la scheda del giocatore Yanis Massolin15:44
Ambrosino su punizione, c'è una deviazione: angolo per il Modena. 15:38
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Cittadini per un fallo su Ambrosino. 15:37
Destro di Jérémy Oyono, blocca Pezzolato. 15:37
Destro a giro di Cichella, palla sul fondo. 15:32
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito De Luca per simulazione. 15:31
Insiste il Frosinone in questa fase, sempre più pericoloso sulla fascia destra.15:30
OCCASIONE FROSINONE! Azione ben organizzata dal Frosinone con assist per Raimondo che, a Pezzolato già a terra, spedisce fuori al volo. 15:29
Tentativo dalla distanza di Anthony Oyono, sulla traiettoria c'è il compagno Gelli. 15:28
Il Frosinone oggi cerca la decima vittoria esterna in campionato: è il miglior rendimento fuori dalle mura amiche in Serie B. 15:23
Pyyhtia sugli sviluppi di un angolo, il sinistro è debole e centrale. 15:21
Calcio d'angolo per il Frosinone, partita divertente fino a questo momento. 15:16
Ambrosino difende palla e appoggia dietro per Massolin, murato però dallo stesso Ambrosino. 15:14
Primo intervento anche per Palmisani: palla in verticale per Ambrosino, che impegna il portiere. 15:13
Altro mancino insidioso di Ghedjemis, in tuffo Pezzolato.15:10
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori l'infortunato Bracaglia, dentro Jérémy Oyono. 15:10
Momentaneamente in dieci il Frosinone. 15:09
Staff medico in campo per Bracaglia. 15:07
Mancino di Ghedjemis che vola sulla destra, bella parata di Pezzolato. 15:05
INIZIA MODENA-FROSINONE. Prima palla per gli ospiti. 15:03
La risposta del Frosinone: Palmisani - Anthony Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia - Calò, Cichella, Francesco Gelli - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. 16:50
3-5-2 per il Modena: Pezzolato - Tonoli, Dellavalle, Nieling - Beyuku, Massolin, Santoro, Pyyhtia, Zanimacchia - Ambrosino, De Luca. 14:58
Bilancio in perfetto equilibrio negli scontri diretti in cadetteria tra le due squadre: anche l'andata terminò in pareggio, con un divertente 2-2. 14:45
Il Frosinone ha il secondo miglior attacco del campionato, il Modena è secondo per clean sheet totalizzati. 14:41
I frusinati, con una vittoria, sarebbero sempre più vicini alla promozione diretta. 14:40
Dopo aver acciuffato un pari al Ceravolo in pieno recupero, i canarini hanno bisogno dell'intera posta in gioco per ipotecare un posto ai play-off. 14:39
Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Frosinone, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. 14:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia
Città: Modena
Capienza: 21151 spettatori14:34
Modena - Frosinone è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Giovanni Ayroldi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|8
|Falli fischiati
|244
|Fuorigioco
|27
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|35
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.6
|Falli per cartellino
|6.5
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Sassuolo-Napoli 0-2
|14-09-2025
|Serie A
|Roma-Torino 0-1
|29-09-2025
|Serie A
|Genoa-Lazio 0-3
|19-10-2025
|Serie A
|Como-Juventus 2-0
|29-10-2025
|Serie A
|Bologna-Torino 0-0
|23-11-2025
|Serie A
|Cremonese-Roma 1-3
|08-12-2025
|Serie B
|Monza-Südtirol 1-1
|20-12-2025
|Serie B
|Calcio Padova-Sampdoria 1-1
|10-01-2026
|Serie A
|Udinese-Pisa 2-2
|17-01-2026
|Serie B
|Venezia-Catanzaro 3-1
|27-01-2026
|Coppa Italia
|Fiorentina-Como 1-3
|07-02-2026
|Serie B
|Spezia-Virtus Entella 1-1
|22-02-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Modena 1-2
|04-03-2026
|Serie B
|Palermo-Mantova 2-1
|22-03-2026
|Serie A
|Atalanta-Verona 1-0
|06-04-2026
|Serie B
|Catanzaro-Monza 1-1
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte).
Modena ha segnato 47 gol e ne ha subiti 33; il Frosinone ha segnato 67 gol e ne ha subiti 34.
La partita di andata Frosinone - Modena si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa Modena ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Padova e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Modena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 2-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol.
Modena e Frosinone si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Modena-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Modena
|Frosinone
|Partite giocate
|34
|34
|Numero di partite vinte
|14
|19
|Numero di partite perse
|10
|3
|Numero di partite pareggiate
|10
|12
|Gol totali segnati
|46
|65
|Gol totali subiti
|31
|33
|Media gol subiti per partita
|0.9
|1.0
|Percentuale possesso palla
|50.7
|49.8
|Numero totale di passaggi
|13084
|11475
|Numero totale di passaggi riusciti
|10503
|8819
|Tiri nello specchio della porta
|162
|204
|Percentuale di tiri in porta
|41.1
|47.0
|Numero totale di cross
|856
|670
|Numero medio di cross riusciti
|202
|167
|Duelli per partita vinti
|1799
|1849
|Duelli per partita persi
|1714
|1885
|Corner subiti
|135
|137
|Corner guadagnati
|193
|204
|Numero di punizioni a favore
|451
|486
|Numero di punizioni concesse
|505
|544
|Tackle totali
|512
|468
|Percentuale di successo nei tackle
|58.2
|65.0
|Fuorigiochi totali
|57
|66
|Numero totale di cartellini gialli
|64
|80
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|4
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
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