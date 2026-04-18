PREPARTITA

Modena - Frosinone è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 244 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1 22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0 06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 47 gol e ne ha subiti 33; il Frosinone ha segnato 67 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Frosinone - Modena si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Modena ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Padova e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 2-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol.

Modena e Frosinone si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Modena-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Modena e Frosinone hanno pareggiato tutte le ultime tre gare di campionato, un pareggio in meno di quanti quelli registrati nelle prime 14 sfide di Serie BKT - cinque successi per parte e quattro segni "X" appunto.

Il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide contro formazioni provenienti dall'Emilia-Romagna in Serie BKT (4V, 5N) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro queste avversarie in campionato - 11 tra aprile 2015 e dicembre 2017 (7V, 4N, in quel caso).

Dopo aver ottenuto un solo successo nelle precedenti nove gare casalinghe (3N, 5P), il Modena ha poi vinto le due gare interne più recenti (v Spezia e Mantova); i Canarini potrebbero quindi ottenere tre successi in casa di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre scorsi (cinque in quel caso).

Il Frosinone non ha perso nessuna delle ultime 11 partite di Serie BKT (6V, 5N); nel periodo, ovvero dalla 24ª giornata in avanti, la formazione gialloblù è l'unica che non ha rimediato nessuna sconfitta nel torneo. In aggiunta, i ciociari contano nove successi in trasferta in questo campionato e solo nel 2022/23 ne hanno centrati 10 stagionali in cadetteria.

Da una parte, solo il Venezia (49) ha segnato più gol su azione rispetto al Frosinone (41) in questa Serie BKT; dall'altra, solo il Monza (17) ne ha concessi meno del Modena (18) su azione nel campionato in corso.

Simone Santoro ha contribuito a sei marcature in 33 presenze in questa Serie BKT (due reti e quattro assist), una sola partecipazione in meno rispetto a quelle che aveva collezionato nelle prime 114 gare giocate nel torneo (6G, 1A). Il classe '99 finora ha realizzato più di due gol in una singola edizione del campionato cadetto solo nell'annata scorsa (quattro centri sempre con il Modena).

Giacomo Calò è il centrocampista con più gol all'attivo in questa Serie BKT (otto, l'ultimo nella gara più recente contro il Palermo); il Modena, contro cui ha realizzato una rete nella gara d'andata dell'8 novembre, potrebbe diventare la terza squadra contro cui in generale mette a referto più di una marcatura nel torneo - due sia contro il Palermo che contro il Südtirol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: