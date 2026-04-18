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Modena-Frosinone: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
18 Aprile 2026 ore 15:00
Modena
1
Frosinone
2
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 41' 1-0 Yanis Massolin
  2. 52' 1-1 Farès Ghedjemis
  3. 60' 1-2 Farès Ghedjemis
0'
45'
90'
90'
93'

Il Frosinone risponde al Monza con una vittoria in rimonta molto convincente. Sblocca nel primo tempo Massolin, nella ripresa salgono in cattedra Ghedjemis e Kvernadze.

Prossima giornata: Monza-Modena e Frosinone-Carrarese.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:01

  2. 90'+4'

    FINE PARTITA: MODENA-FROSINONE 1-2. Sblocca Massolin, la doppietta di Ghedjemis completa la rimonta. 16:58

  3. 90'+4'

    Kone ci prova da punizione, palla altissima. 16:57

  4. 90'+2'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Santoro per un fallo su Ghedjemis. 16:55

  5. 90'

    Quattro minuti di recupero. 16:53

  7. 88'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Colpo per un fallo su Jacopo Gelli. 16:51

  8. 87'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Francesco Gelli, dentro Jacopo Gelli. 16:50

  9. 86'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Massolin, dentro Colpo. 16:50

  10. 86'

    Tocca a Pedro Mendes: c'è la potenza, non la precisione. 16:49

  11. 85'

    Un incontenibile Kvernadze irrompe in area e conclude, Pezzolato respinge con il piede. 16:48

  13. 83'

    Nieling su punizione cerca l'incrocio, palla altissima. 16:46

  14. 82'

    CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Calvani per un fallo su Ambrosino. 16:46

  15. 81'

    OCCASIONE MODENA! Cotali dentro per Imputato, girata sul fondo. 16:45

  16. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Zanimacchia, dentro Cotali. 16:42

  17. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Beyuku, dentro Imputato. 16:42

  19. 78'

    Da qualche minuto il Modena non riesce a uscire dalla propria metà campo, insiste il Frosinone. 16:41

  20. 77'

    CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Kvernadze per un fallo su Tonoli. 16:40

  21. 74'

    CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Ghedjemis. 16:37

  22. 69'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Calò, dentro Kone. 16:32

  23. 69'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Zilli. 16:32

  25. 67'

    Staff medico in campo per Monterisi. 16:30

  26. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori De Luca, dentro Mendes. 16:30

  27. 66'

    Destro fuori misura di Ambrosino. 16:29

  28. 65'

    Invenzione di Ambrosino per De Luca, che al volo impatta male. 16:28

  29. 63'

    Destro di Ambrosino non angolato, Palmisani non ha problemi a bloccare. 16:25

  31. 62'

    Destro di Wiafe alto sopra la traversa.16:25

  32. 60'

    GOL! Modena-FROSINONE 1-2. Rete di Ghedjemis. Solita azione di Kvernadze, il tocco di Nieling favorisce Ghedjemis che da pochi passi insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis16:24

  33. 59'

    Sinistro sbilenco di Massolin da fuori. 16:22

  34. 58'

    OCCASIONE MODENA! Zanimacchia ha un'occasione enorme, ma il suo destro da dentro l'area è parato da Palmisani. 16:21

  35. 54'

    Kvernadze, scatenato, si accentra e il suo destro deviato rischia di diventare un assist per Ghedjemis. 16:17

  37. 52'

    GOL! Modena-FROSINONE 1-1. Rete di Ghedjemis. Tocco di Kvernadze per Ghedjemis, che si accentra e con il sinistro (e una leggera deviazione) infila Pezzolato.

    Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis16:16

  38. 52'

    Beyuku in verticale per Massolin, ma la palla è troppo lunga.16:15

  39. 51'

    Destro di Calò ribattuto. 16:14

  40. 48'

    Punizione Frosinone battuta da Calò, Monterisi di testa non va lontano dal palo. 16:11

  41. 47'

    Calcio d'angolo per il Frosinone, il primo della ripresa. 16:10

  43. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-FROSINONE. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:09

  44. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Pyyhtia, dentro Wiafe. 16:08

  45. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Cittadini, dentro Calvani. 16:08

  46. Primo tempo molto dinamico tra due squadre apparse in ottima forma. Grande occasione (mancata) da Raimondo, a sbloccare il match è Massolin con un bel sinistro a giro. 16:03

  47. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: MODENA-FROSINONE 1-0. Decide Massolin. 15:51

  49. 45'+3'

    Azione insistita del Frosinone, Pezzolato blocca il tiro di Cichella.15:51

  50. 45'+1'

    Altro tentativo di Zanimacchia parato da Palmisani, poi Pyyhtia al volo direttamente in curva. 15:49

  51. 45'+1'

    Raimondo attacca il primo palo, ma ancora una volta Pezzolato è attento. 15:48

  52. 45'

    Palla velenoso di Calò, Pezzolato anticipa Kvernadze.15:48

  53. 43'

    Destro di Zanimacchia dal limite, blocca Palmisani. 15:46

  55. 43'

    Colpo di testa di Monterisi, trattiene facilmente Pezzolato. 15:45

  56. 41'

    GOL! MODENA-Frosinone 1-0. Rete di Massolin. Zanimacchia crossa, la palla arriva a Massolin che entra in area e con un sinistro a giro perfetto infila Palmisani.

    Guarda la scheda del giocatore Yanis Massolin15:44

  57. 36'

    Ambrosino su punizione, c'è una deviazione: angolo per il Modena. 15:38

  58. 35'

    CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Cittadini per un fallo su Ambrosino. 15:37

  59. 34'

    Destro di Jérémy Oyono, blocca Pezzolato. 15:37

  61. 30'

    Destro a giro di Cichella, palla sul fondo. 15:32

  62. 29'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito De Luca per simulazione. 15:31

  63. 27'

    Insiste il Frosinone in questa fase, sempre più pericoloso sulla fascia destra.15:30

  64. 26'

    OCCASIONE FROSINONE! Azione ben organizzata dal Frosinone con assist per Raimondo che, a Pezzolato già a terra, spedisce fuori al volo. 15:29

  65. 25'

    Tentativo dalla distanza di Anthony Oyono, sulla traiettoria c'è il compagno Gelli. 15:28

  67. 21'

    Il Frosinone oggi cerca la decima vittoria esterna in campionato: è il miglior rendimento fuori dalle mura amiche in Serie B. 15:23

  68. 18'

    Pyyhtia sugli sviluppi di un angolo, il sinistro è debole e centrale. 15:21

  69. 14'

    Calcio d'angolo per il Frosinone, partita divertente fino a questo momento. 15:16

  70. 12'

    Ambrosino difende palla e appoggia dietro per Massolin, murato però dallo stesso Ambrosino. 15:14

  71. 10'

    Primo intervento anche per Palmisani: palla in verticale per Ambrosino, che impegna il portiere. 15:13

  73. 8'

    Altro mancino insidioso di Ghedjemis, in tuffo Pezzolato.15:10

  74. 7'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori l'infortunato Bracaglia, dentro Jérémy Oyono. 15:10

  75. 6'

    Momentaneamente in dieci il Frosinone. 15:09

  76. 4'

    Staff medico in campo per Bracaglia. 15:07

  77. 3'

    Mancino di Ghedjemis che vola sulla destra, bella parata di Pezzolato. 15:05

  79. INIZIA MODENA-FROSINONE. Prima palla per gli ospiti. 15:03

  80. La risposta del Frosinone: Palmisani - Anthony Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia - Calò, Cichella, Francesco Gelli - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. 16:50

  81. 3-5-2 per il Modena: Pezzolato - Tonoli, Dellavalle, Nieling - Beyuku, Massolin, Santoro, Pyyhtia, Zanimacchia - Ambrosino, De Luca. 14:58

  82. Bilancio in perfetto equilibrio negli scontri diretti in cadetteria tra le due squadre: anche l'andata terminò in pareggio, con un divertente 2-2. 14:45

  83. Il Frosinone ha il secondo miglior attacco del campionato, il Modena è secondo per clean sheet totalizzati. 14:41

  85. I frusinati, con una vittoria, sarebbero sempre più vicini alla promozione diretta. 14:40

  86. Dopo aver acciuffato un pari al Ceravolo in pieno recupero, i canarini hanno bisogno dell'intera posta in gioco per ipotecare un posto ai play-off. 14:39

  87. Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Frosinone, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. 14:34

  89. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori14:34

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Frosinone

Modena
Frosinone
TITOLARI MODENA
PANCHINA MODENA
ALLENATORE MODENA
  • Andrea Sottil
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini
PREPARTITA

Modena - Frosinone è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati244
Fuorigioco27
Rigori assegnati1
Ammonizioni35
Espulsioni1
Cartellini per partita4.6
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 7 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1
29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0
29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0
23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2
04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1
22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0
06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte).
Modena ha segnato 47 gol e ne ha subiti 33; il Frosinone ha segnato 67 gol e ne ha subiti 34.
La partita di andata Frosinone - Modena si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Modena ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Padova e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Modena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 2-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol.

Modena e Frosinone si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Modena-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Modena e Frosinone hanno pareggiato tutte le ultime tre gare di campionato, un pareggio in meno di quanti quelli registrati nelle prime 14 sfide di Serie BKT - cinque successi per parte e quattro segni "X" appunto.
  • Il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide contro formazioni provenienti dall'Emilia-Romagna in Serie BKT (4V, 5N) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro queste avversarie in campionato - 11 tra aprile 2015 e dicembre 2017 (7V, 4N, in quel caso).
  • Dopo aver ottenuto un solo successo nelle precedenti nove gare casalinghe (3N, 5P), il Modena ha poi vinto le due gare interne più recenti (v Spezia e Mantova); i Canarini potrebbero quindi ottenere tre successi in casa di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre scorsi (cinque in quel caso).
  • Il Frosinone non ha perso nessuna delle ultime 11 partite di Serie BKT (6V, 5N); nel periodo, ovvero dalla 24ª giornata in avanti, la formazione gialloblù è l'unica che non ha rimediato nessuna sconfitta nel torneo. In aggiunta, i ciociari contano nove successi in trasferta in questo campionato e solo nel 2022/23 ne hanno centrati 10 stagionali in cadetteria.
  • Da una parte, solo il Venezia (49) ha segnato più gol su azione rispetto al Frosinone (41) in questa Serie BKT; dall'altra, solo il Monza (17) ne ha concessi meno del Modena (18) su azione nel campionato in corso.
  • Simone Santoro ha contribuito a sei marcature in 33 presenze in questa Serie BKT (due reti e quattro assist), una sola partecipazione in meno rispetto a quelle che aveva collezionato nelle prime 114 gare giocate nel torneo (6G, 1A). Il classe '99 finora ha realizzato più di due gol in una singola edizione del campionato cadetto solo nell'annata scorsa (quattro centri sempre con il Modena).
  • Giacomo Calò è il centrocampista con più gol all'attivo in questa Serie BKT (otto, l'ultimo nella gara più recente contro il Palermo); il Modena, contro cui ha realizzato una rete nella gara d'andata dell'8 novembre, potrebbe diventare la terza squadra contro cui in generale mette a referto più di una marcatura nel torneo - due sia contro il Palermo che contro il Südtirol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaFrosinone
Partite giocate3434
Numero di partite vinte1419
Numero di partite perse103
Numero di partite pareggiate1012
Gol totali segnati4665
Gol totali subiti3133
Media gol subiti per partita0.91.0
Percentuale possesso palla50.749.8
Numero totale di passaggi1308411475
Numero totale di passaggi riusciti105038819
Tiri nello specchio della porta162204
Percentuale di tiri in porta41.147.0
Numero totale di cross856670
Numero medio di cross riusciti202167
Duelli per partita vinti17991849
Duelli per partita persi17141885
Corner subiti135137
Corner guadagnati193204
Numero di punizioni a favore451486
Numero di punizioni concesse505544
Tackle totali512468
Percentuale di successo nei tackle58.265.0
Fuorigiochi totali5766
Numero totale di cartellini gialli6480
Numero totale di cartellini rossi24

Modena - Frosinone Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia75
  2. Monza72
  3. Frosinone72
  4. Palermo66
  5. Catanzaro55
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante16
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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