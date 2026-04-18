Il Palermo nel prossimo turno affronterà la Reggiana, appuntamento sabato alle ore 15.00. Il Cesena invece sfiderà la Sampdoria e poi ci sarà lo scontro diretto con la Carrarese.
Al Barbera vince il Palermo 2-0 contro il Cesena. Dopo una grande partenza della squadra di Filippo Inzaghi, più volte vicina al gol, sblocca la partita Pohjanpalo con una conclusione nata da un contropiede. Cresce il Cesena nel corso del primo tempo e anche nella ripresa, ma è ancora il Palermo ad andare al gol sempre con Pohjanpalo che supera il suo record personale di 23 gol stagionali. Sfortunato il Cesena che nonostante i 14 tiri totali e una traversa colpita, non riesce neanche a segnare un gol.
Il Palermo continua la sua striscia positiva senza errori e consolida il quarto posto a -4 da Monza e Frosinone. Ora rischia qualcosa il Cesena il cui posto per i playoff è in bilico: la Carrarese, impegnata domani, potrebbe infatti rubare il posto ai romagnoli.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Dal Barbera è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Palermo-Cesena. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!19:21
90'+8'
Fine partita! Palermo-Cesena 2-0! Decide la doppietta di Pohjanpalo!19:15
90'+7'
Si rialza Klinsmann che prova a stringere i denti in questo finale.19:13
90'+6'
Rimane a terra il portiere del Cesena che sembra non farcela per lo scontro alla testa. Il Cesena ha esaurito i cambi.19:13
90'+5'
Brutto scontro tra Klinsmann e Ranocchia, con il giocatore del Palermo che ha subito una dura botta al ginocchio. Dentro entrambi gli staff medici.19:12
90'
Al Barbera segnalati 4 minuti di recupero.19:07
90'
Nel Cesena esce Tommaso Berti per Tommaso Arrigoni.19:06
89'
A terra Vasic: il giocatore del Palermo lamenta dei giramenti di testa.19:06
88'
Riparte in contropiede il Palermo, Augello serve Corona, movimento giusto alle spalle di Piacentini ma la sua conclusione di testa esce fuori!19:06
88'
Esce tra gli applausi Joel Pohjanpalo, dentro Giacomo Corona.19:03
87'
Joel Pohjanpalo ha superato il suo record personale: con questo sono 23 i gol stagionali per il capocannoniere della Serie B.19:04
86'
Rimane in attacco il Cesena, Berti da posizione tenta di servire i compagni ma Gomis esce e blocca la traiettoria.19:02
85'
Traversa del Cesena! Che occasione! Calcio di punizione battuto perfettamente da Castrovilli, di testa ci arriva Piacentini ma colpisce la traversa! 19:02
80'
Continua ad attaccare il Palermo. Si difende Piacentini.18:57
80'
Fuori anche Jacopo Segre per Aljosa Vasic.18:57
80'
Sostituzione Rui Manuel Muati Modesto Giangiacomo Magnani18:55
77'
Ancora cambi nel Cesena: esce Marco Olivieri per Giacomo Vrioni.18:56
74'
Fuori Jérémy Le Douaron per Emmanuel Gyasi.18:52
74'
Nel Palermo esce Antonio Palumbo per Samuel Giovane.18:51
72'
Cambio in attacco: Alberto Cerri esce per Riccardo Ciervo.18:51
72'
Finisce anche la partita di Michele Castagnetti, dentro Gaetano Castrovilli.18:50
72'
Cambi per il Cesena: esce Tommaso Corazza per Gianluca Frabotta.18:50
71'
Assist di destro di Rui Modesto sul palo lontano dove c'è Pohjanpalo.18:50
71'
GOOOOLLL! PALERMO-Cesena 2-0! Sempre lui, Joel Pohjanpalo! Azione corale dei padroni di casa, con il destro Rui Modesto serve sul secondo palo l'attaccante che di testa schiaccia nella porta di Klinsmann!
Problemi per Filippo Ranocchia: a terra il giocatore del Palermo. Gioco momentaneamente fermo per l'ingresso dello staff medico.18:43
64'
Calcio di punizione per il Cesena, respinto il destro di Corazza. Sulla ribattuta ci prova anche Berti ma sono sempre attenti i giocatori del Palermo.18:42
61'
Cross di Augello e deviazione al volo di Le Douaron, para Klinsmann!18:38
58'
Si fa vedere il Palermo, Augello va al traversone, non ci arriva Rui Modesto anticipato da Corazza.18:35
56'
Occasione Cesena! Ripartenza della squadra romagnola, Shpendi apre per Olivieri che incrocia sul palo lontano ma la palla esce fuori!18:34
54'
Cross morbido di Bani sul secodo palo, Pierozzi non ci arriva per pochissimo.18:33
49'
Tiro di Pohjanpalo forte ma alto. Si riparte da Klinsmann.18:26
47'
Avanza il Cesena, triangolazione con Cerri, Shpendi e Berti ma chiudono bene i rosanero che evitano le possibili conclusioni degli avversari.18:24
46'
Va ad attaccare subito la squadra di Filippo Inzaghi ma un fallo di Augello ferma il gioco.18:22
45'
Si parte! Inizia il secondo tempo di Palermo-Cesena!18:22
Il Palermo è avanti dopo i primi 45 minuti al Barbera. La squadra di Filippo Inzaghi parte molto bene, con un tiro verso la porta dopo neanche un minuto. Dopo essere andata vicina al gol in diverse occasioni - con Klinsmann decisivo come sul tiro di Le Douaron parato con il piede - sblocca il match con una rete di Pohjanpalo, la ventiduesima del finlandese. Nel corso del primo tempo è cresciuto il Cesena, probabilmente poco preciso sotto porta. 18:11
45'+1'
Fine primo tempo! Palermo-Cesena 1-0. Decide la rete di Pohjanpalo.18:05
45'
Segnalato un minuto di recupero. 18:05
41'
Fallo di Alberto Cerri, ammonito l'attaccante del Cesena.18:00
39'
Altro tentativo di testa di Zaro da calcio d'angolo, palla alta sopra la traversa!17:58
33'
Ritmo leggermente calato dopo la mezz'ora. 17:55
28'
Grande recupero in scivolata di Segre che poi va al cross, Palumbo tenta la rovesciata ma la palla finisce alta.17:46
27'
Cross di Rui Modesto dalla trequarti per Pohjanpalo, l'attaccante colpisce di testa ma spara alto!17:46
24'
Ci prova ancora Le Douaron con un tiro sul primo palo, incrocia troppo però e non trova la porta.17:43
23'
Un po' di confusione in area dopo un ottimo cross dalla sinistra di Corazza e sponda di Cerri, a terra Shpendi ma tutto regolare secondo l'arbitro.17:42
19'
Che occasione per il Cesena! Gomis sbaglia l'uscita da calcio d'angolo, Cerri conclude di testa ma non trova lo specchio della porta! Portiere del Palermo probabilmente disturbato dal sole contro.17:38
17'
Altro segnale del Cesena! Tiro potente di Bisoli con in destro incrociato, la palla termina fuori.17:35
15'
Gomis protegge il vantaggio! Contropiede degli ospiti, Cerri apre per Berti che tutto solo conclude con il mancino, ci arriva Gomis che evita il gol del Cesena!17:33
13'
Non si ferma il Palermo che continua ad attaccare! Calcio di punizione dal limite battuto da Ranocchia, sponda di Pohjanpalo poi una serie di passaggi in area allontanati dal club di Cole.17:31
10'
Decisivo Klinsmann! Che parata fantastica del numero 33 del Cesena! Le Douaron conclude al volo con il piattone, si allunga il portiere bianconero che evita il raddoppio con il piede!17:34
9'
GOL! PALERMO-Cesena 1-0! Rete del solito Pohjanpalo! Azione sviluppata in contropiede con Piacentini che commette fallo su Le Douaron, l'arbitro fa proseguire per il vantaggio, l'attaccante finlandese incrocia dove Klinsmann non riesce ad arrivare!
Assist da terra di Jérémy Le Douaron, steso appena fuori area da Piacentini.17:32
8'
Pohjanpalo pronto alla conclusione di testa sul primo palo da posizione ravvicinata, attento Klinsmann in presa sicura. 17:26
7'
Primo corner della partita per il Cesena. Castagnetti dalla bandierina tira sul primo palo, allontana il Palermo. 17:25
6'
Prova ancora ad avanzare il Cesena, Bani chiude la diagonale di Cerri diretta in area.17:24
2'
Da una parte all'altra del campo: ora attacca il Cesena con Cerri che va alla conclusione ma non è fortunato nel rimpallo, si ripartirà da Gomis. 17:20
1'
Primo tiro diretto verso la porta da parte del Palermo! Ranocchia tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori. 17:19
1'
Si parte! Comincia Palermo-Cesena! Primo pallone gestito dai rosanero. 17:18
Nel Cesena Bastoni è rimasto a casa causa influenza, in panchina Frabotta, Corazza vince il ballottaggio con l'ex Juventus. Sulla trequarti la novità è Olivieri che insieme a Berti e Shpendi, comporranno la linea dietro Cerri. 17:18
Il Palermo scende in campo con Gomis tra i pali, Joronen sta recuperando ma non è ancora al meglio. Squalificato Peda, con Pierozzi giocano Bani e Ceccaroni. Ancora titolare Rui Modesto, per il resto poche sorprese e tante conferme nell'11 titolare. 17:16
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (3-4-2-1): Gomis - Pierozzi, Ceccaroni, Bani - Modesto, Palumbo, Segre, Ranocchia, Augello - Le Douaron, Pohjanpalo. All.: F. Inzaghi.16:43
Dopo un buon avvio di stagione, il Cesena ha perso qualche punto e qualche posizione nell'ultimo periodo in campionato: solamente una vittoria nelle ultime 11 partite e un ottavo posto in classifica - l'ultimo disponibile per i playoff - in bilico con Avellino e Carrarese subito dietro.16:44
Sfida determinante in ottica playoff: il Palermo di Filippo Inzaghi ha 21 punti in più rispetto al Cesena ma le due squadre distano solamente di 4 posti in classifica. I rosanero vogliono consolidare il quarto posto e provare in questo rush finale a inseguire anche il sogno promozione diretta. Per farlo saranno necessari i 3 punti in casa, dove la squadra non ha mai perso in questa stagione. 16:44
Buon pomeriggio e benvenuti al Barbera: questa è la diretta testuale di Palermo-Cesena, match valido per la 35ª giornata di Serie B!16:19
Palermo - Cesena è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Cesena sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
267
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
51
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
4.9
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025
Serie A
Milan-Lazio 1-0
13-12-2025
Serie B
Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025
Serie B
Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026
Serie A
Sassuolo-Cremonese 1-0
08-02-2026
Serie A
Bologna-Parma 0-1
21-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Bari 1-1
04-03-2026
Serie B
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
20-03-2026
Serie A
Genoa-Udinese 0-2
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte). Il Palermo ha segnato 57 gol e ne ha subiti 28; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52. La partita di andata Cesena - Palermo si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Palermo ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 23 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.
Palermo e Cesena si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Palermo-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di campionato contro il Cesena in Serie BKT (5N, 1P), l'ultimo successo dei rosanero contro i bianconeri in cadetteria risale al 13 settembre 2013 - vittoria casalinga per 2-1 in quel caso con Gennaro Gattuso allenatore.
Dopo aver vinto tre delle prime quattro gare casalinghe contro il Cesena in campionato (1N) il Palermo ha ottenuto i 3 punti solo in tre delle successive 12 sfide contro i bianconeri in cadetteria (8N, 1P).
Il Palermo ha vinto ben 12 delle prime 17 gare casalinghe di questo campionato (4N, 1P) e l'ultima volta che ha fatto meglio davanti al proprio pubblico dopo lo stesso numero di match stagionali in cadetteria risale al 2003/04 (12 anche in quel caso - anno in cui chiuse al primo posto quel torneo).
Dopo l'1-1 contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato, il Palermo potrebbe pareggiare due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre 2025, quando una delle due sfide fu proprio contro il Cesena (1-1, seguito da uno 0-0 contro il Venezia).
Dall'arrivo in panchina di Ashley Cole, il Cesena ha conquistato esattamente un punto in media a partita (1V, 1N, 2P), dopo aver viaggiato ad una media di 0.43 punti a gara nelle precedenti sette giornate del torneo cadetto (3N, 4P). Tuttavia, le due sconfitte sotto la guida del tecnico inglese sono entrambe arrivate in match lontano da casa (contro Mantova e Juve Stabia).
Il Cesena non segna in campionato da tre trasferte di fila (contro Modena, Mantova e Juve Stabia) e potrebbe restare a secco di gol per più gare esterne consecutive in cadetteria per la prima volta da novembre-dicembre 2013 (quattro in quel caso, contro Brescia, Avellino, Empoli e Latina).
Solo il Frosinone (24) ha segnato più reti da situazioni di palla inattiva rispetto al Palermo in questa Serie BKT: 23, incluso il gol di Filippo Ranocchia proprio contro i Ciociari nell'ultimo turno, arrivata a seguito degli sviluppi di una rimessa laterale. Dall'altra parte, il Cesena ha incassato 20 marcature in queste situazioni di gioco nel torneo in corso, record negativo tra le formazioni che occupano la prima metà di classifica.
Il Palermo è la squadra che ha fatto scendere in campo meno giocatori in questa Serie BKT (26), oltre ad essere la formazione con l'età media dei propri titolari più elevata nel torneo cadetto in corso (28 anni e 357 giorni).
Filippo Ranocchia ha realizzato sei reti in 29 presenze in questo campionato: lo stesso numero di marcature che aveva complessivamente messo a segno in tutte le precedenti quattro stagioni che aveva disputato nel torneo cadetto (in 78 gare giocate). Inoltre, dopo i gol contro Avellino e Frosinone, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per più di due match di fila in Serie BKT per la seconda volta in carriera dopo la serie di quattro registrata a febbraio 2024.
Cristian Shpendi ha portato 11 punti al Cesena in questo campionato grazie alle sue 10 reti segnate, meno solo di quelli portati da Gabriele Artistico allo Spezia (16) e dall'avversario di giornata Joel Pohjanpalo al Palermo (20). Tuttavia, il classe 2003 non va a bersaglio da sette presenze di fila nel torneo e solo una volta ha registrato una serie più lunga di match senza segnare in cadetteria (12 tra dicembre 2024 e marzo 2025).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: