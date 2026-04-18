Il Palermo continua la sua striscia positiva senza errori e consolida il quarto posto a -4 da Monza e Frosinone. Ora rischia qualcosa il Cesena il cui posto per i playoff è in bilico: la Carrarese, impegnata domani, potrebbe infatti rubare il posto ai romagnoli.

Al Barbera vince il Palermo 2-0 contro il Cesena. Dopo una grande partenza della squadra di Filippo Inzaghi, più volte vicina al gol, sblocca la partita Pohjanpalo con una conclusione nata da un contropiede. Cresce il Cesena nel corso del primo tempo e anche nella ripresa, ma è ancora il Palermo ad andare al gol sempre con Pohjanpalo che supera il suo record personale di 23 gol stagionali. Sfortunato il Cesena che nonostante i 14 tiri totali e una traversa colpita, non riesce neanche a segnare un gol.

Sfida determinante in ottica playoff: il Palermo di Filippo Inzaghi ha 21 punti in più rispetto al Cesena ma le due squadre distano solamente di 4 posti in classifica. I rosanero vogliono consolidare il quarto posto e provare in questo rush finale a inseguire anche il sogno promozione diretta. Per farlo saranno necessari i 3 punti in casa, dove la squadra non ha mai perso in questa stagione. 16:44

Dopo un buon avvio di stagione, il Cesena ha perso qualche punto e qualche posizione nell'ultimo periodo in campionato: solamente una vittoria nelle ultime 11 partite e un ottavo posto in classifica - l'ultimo disponibile per i playoff - in bilico con Avellino e Carrarese subito dietro.16:44

Il Palermo scende in campo con Gomis tra i pali, Joronen sta recuperando ma non è ancora al meglio. Squalificato Peda, con Pierozzi giocano Bani e Ceccaroni. Ancora titolare Rui Modesto, per il resto poche sorprese e tante conferme nell'11 titolare. 17:16

Nel Cesena Bastoni è rimasto a casa causa influenza, in panchina Frabotta, Corazza vince il ballottaggio con l'ex Juventus. Sulla trequarti la novità è Olivieri che insieme a Berti e Shpendi, comporranno la linea dietro Cerri. 17:18

PREPARTITA

Palermo - Cesena è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Cesena sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 267 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 51 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1 25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0 08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1 21-02-2026 Serie B Calcio Padova-Bari 1-1 04-03-2026 Serie B Juve Stabia-Sampdoria 1-1 20-03-2026 Serie A Genoa-Udinese 0-2

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 57 gol e ne ha subiti 28; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52.

La partita di andata Cesena - Palermo si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Palermo ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 23 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Palermo e Cesena si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Palermo-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di campionato contro il Cesena in Serie BKT (5N, 1P), l'ultimo successo dei rosanero contro i bianconeri in cadetteria risale al 13 settembre 2013 - vittoria casalinga per 2-1 in quel caso con Gennaro Gattuso allenatore.

Dopo aver vinto tre delle prime quattro gare casalinghe contro il Cesena in campionato (1N) il Palermo ha ottenuto i 3 punti solo in tre delle successive 12 sfide contro i bianconeri in cadetteria (8N, 1P).

Il Palermo ha vinto ben 12 delle prime 17 gare casalinghe di questo campionato (4N, 1P) e l'ultima volta che ha fatto meglio davanti al proprio pubblico dopo lo stesso numero di match stagionali in cadetteria risale al 2003/04 (12 anche in quel caso - anno in cui chiuse al primo posto quel torneo).

Dopo l'1-1 contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato, il Palermo potrebbe pareggiare due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre 2025, quando una delle due sfide fu proprio contro il Cesena (1-1, seguito da uno 0-0 contro il Venezia).

Dall'arrivo in panchina di Ashley Cole, il Cesena ha conquistato esattamente un punto in media a partita (1V, 1N, 2P), dopo aver viaggiato ad una media di 0.43 punti a gara nelle precedenti sette giornate del torneo cadetto (3N, 4P). Tuttavia, le due sconfitte sotto la guida del tecnico inglese sono entrambe arrivate in match lontano da casa (contro Mantova e Juve Stabia).

Il Cesena non segna in campionato da tre trasferte di fila (contro Modena, Mantova e Juve Stabia) e potrebbe restare a secco di gol per più gare esterne consecutive in cadetteria per la prima volta da novembre-dicembre 2013 (quattro in quel caso, contro Brescia, Avellino, Empoli e Latina).

Solo il Frosinone (24) ha segnato più reti da situazioni di palla inattiva rispetto al Palermo in questa Serie BKT: 23, incluso il gol di Filippo Ranocchia proprio contro i Ciociari nell'ultimo turno, arrivata a seguito degli sviluppi di una rimessa laterale. Dall'altra parte, il Cesena ha incassato 20 marcature in queste situazioni di gioco nel torneo in corso, record negativo tra le formazioni che occupano la prima metà di classifica.

Il Palermo è la squadra che ha fatto scendere in campo meno giocatori in questa Serie BKT (26), oltre ad essere la formazione con l'età media dei propri titolari più elevata nel torneo cadetto in corso (28 anni e 357 giorni).

Filippo Ranocchia ha realizzato sei reti in 29 presenze in questo campionato: lo stesso numero di marcature che aveva complessivamente messo a segno in tutte le precedenti quattro stagioni che aveva disputato nel torneo cadetto (in 78 gare giocate). Inoltre, dopo i gol contro Avellino e Frosinone, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per più di due match di fila in Serie BKT per la seconda volta in carriera dopo la serie di quattro registrata a febbraio 2024.

Cristian Shpendi ha portato 11 punti al Cesena in questo campionato grazie alle sue 10 reti segnate, meno solo di quelli portati da Gabriele Artistico allo Spezia (16) e dall'avversario di giornata Joel Pohjanpalo al Palermo (20). Tuttavia, il classe 2003 non va a bersaglio da sette presenze di fila nel torneo e solo una volta ha registrato una serie più lunga di match senza segnare in cadetteria (12 tra dicembre 2024 e marzo 2025).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: