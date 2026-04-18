E, con questo risultato, lo Spezia risale al 18° posto della classifica a quota 33 punti. Gli spezzini sono a -1 dal Bari, che occupa la zona playout (dopo aver perso 3-0 col Venezia). Il Südtirol scivola all'11° posto, sempre a quota 40, superato dall'Avellino. Gli altoatesini sono a -4 dalla zona playoff, ma il Cesena giocherà nel tardo pomeriggio contro il Palermo e potrà andare a +7 in caso di vittoria. Potrebbe essere finita qui la corsa ai playoff per il Südtirol di Castori.

Partita, e prestazione, ovviamente influenzata dal cartellino rosso diretto estratto al 23' a Zedadka, ma lo Spezia ha messo in campo tutto quello che le era mancato nelle partite precedenti. Valoti apre su rigore, pareggia Pecorino, ma arrivano poi i gol di Di Serio e Veseli (autorete). Nella ripresa solo una squadra in campo e lo Spezia dilaga con Lapadula (che non segnava da ottobre), Sernicola e Aurelio.

Spezia in crisi totale e non è bastato il cambio di allenatore per migliorare la situazione della squadra ligure che, nelle ultime due giornate, è scivolata addirittura all'ultimo posto. Nelle ultime sette con Donadoni, lo Spezia aveva collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Con l'arrivo di Luca D'Angelo, però, gli spezzini hanno comunque perso contro Carrarese e Mantova.14:34

Più tranquilla la situazione del Südtirol che è 10° in classifica. La squadra di Castori sarebbe ancora in lotta per un posto nella griglia playoff, ma i biancorossi non vincono dal 3 marzo scorso, dal 4-0 in casa Reggiana. Da allora tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime 6 giornate disputate.14:36

Tre cambi per D'Angelo rispetto al ko contro il Mantova. Fuori Ruggero, Comotto e Artistico, rimpiazzati da Sernicola, Valoti e Lapadula. Artistico che si è infortunato alla caviglia e rischia di saltare il finale di stagione. Out per infortunio anche Vlahovic, Bonfanti, Cassata, Sarr e Zurkowski.16:49

Sono ben quattro i cambi per Castori rispetto al pareggio col Modena. Federico Davi rimpiazza Masiello in difesa, a centrocampo ci sono Crnigoj, Frigerio e Martini al posto di Tait, Tronchin e Casiraghi. Nel Südtirol sempre fuori, per infortunio, Cragno, El Kaouakibi e Kofler.14:51

Sono 11 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Spezia e Südtirol. Con un bilancio che pende a favore degli spezzini: 6 vittorie dei liguri oltre a 3 pareggi e 2 hurrà per i bolzanini. L'ultima vittoria casalinga dello Spezia contro Südtirol è datata addirittura 29 novembre 2009, quando le due squadre erano in Serie C 2. I biancorossi non hanno mai vinto da queste parti.14:39

A dirigere l'incontro sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Colaianni e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Francesco Cosso (VAR) e Stefano Del Giovane (AVAR).15:05

È successo davvero di tutto in questo primo tempo. 4 gol, un rigore, un cartellino rosso diretto, due cambi e tanto agonismo. Lo Spezia, da ultima in classifica, ha messo in campo tutta la voglia che aveva per non finisce in Serie C. E si è vista la differenza rispetto ad un Südtirol molto più tranquillo in classifica. Apre Valoti che segna su rigore, spiazzando Adamonis, ma la squadra di Castori la pareggia col fantastico gol di Pecorino. Poi la follia di Zedadka che si becca un rosso diretto. E, da quel momento, si è giocato solo nella metà campo altoatesina. Con lo Spezia a segno con Di Serio e l'autorete di Veseli.16:03

Gioco fermo. È rimasto a terra dolorante Comotto. Era stato lui a commettere fallo, ma nel ricadere ha battuto la spalla.16:27

PREPARTITA

Spezia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Sudtirol sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 250 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1 01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0 14-03-2026 Serie A Napoli-Lecce 2-1 18-03-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 2-0 05-04-2026 Serie A Cremonese-Bologna 1-2

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 38 gol e ne ha subiti 52; il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Sudtirol - Spezia si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-1.

In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e Mantova ottenendo 0 punti.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 0-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato Modena pareggiando 1-1.

Spezia e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Spezia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo quattro risultati utili consecutivi (2V, 2N) lo Spezia ha perso l'ultima sfida contro il Südtirol in campionato: ko per 1-2 nel match di andata, lo scorso 10 gennaio.

Lo Spezia ha perso ognuna delle ultime tre partite di Serie BKT - tante sconfitte quante nelle precedenti nove (2V, 4N) - l'ultima delle quali senza trovare il gol. La formazione ligure non incassa quattro ko in successione nel torneo dall'agosto-settembre 2023 mentre l'ultima occasione in cui ha incassato due sconfitte di fila rimanendo a secco di reti risale a gennaio 2024.

Il Südtirol ha pareggiato 10 delle prime 17 trasferte di questo campionato (3V, 4P) e l'ultima formazione ad aver impattato almeno 11 delle prime 18 gare fuori casa in un singolo torneo cadetto è stato lo Spezia avversario di giornata: 11 nel 2024/25.

Dopo i pareggi contro Cesena e Modena, il Südtirol potrebbe impattare tre match di fila per la terza volta in questa Serie BKT, la prima dallo scorso dicembre - in generale quella di Fabrizio Castori è la formazione con più pareggi nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni del 2025/26 (16).

Il Südtirol è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati su palla inattiva nella Serie BKT in corso (50% - 18/36) e affronta in questo turno una delle tre che finora ne hanno concessi di più da fermo nel torneo: lo Spezia (22), che segue soltanto Empoli (23) e Virtus Entella (27).

Gabriele Artistico è il giocatore dello Spezia che nella Serie BKT in corso ha contribuito a più marcature (12 - 11 reti e un assist) e partecipato a più tiri (70 - 58 conclusioni e 12 occasioni create); tuttavia, il classe 2002 è a digiuno di gol da tre presenze nel torneo e con il suo attuale club ha vissuto un'astinenza più lunga solo nelle prime otto partite disputate, tra agosto e novembre scorsi.

Emanuele Pecorino ha disputato la sua prima presenza in Serie BKT proprio contro lo Spezia, nell'agosto 2023 con la maglia del Südtirol. Tra i 15 giocatori che nel campionato in corso vantano almeno quattro gol in casa e altrettanti in trasferta, il classe 2001 (4+4, uno dei quali proprio contro i liguri nel 2-1 casalingo di gennaio) è quello che ha disputato meno minuti: 1684.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: