Partita, e prestazione, ovviamente influenzata dal cartellino rosso diretto estratto al 23' a Zedadka, ma lo Spezia ha messo in campo tutto quello che le era mancato nelle partite precedenti. Valoti apre su rigore, pareggia Pecorino, ma arrivano poi i gol di Di Serio e Veseli (autorete). Nella ripresa solo una squadra in campo e lo Spezia dilaga con Lapadula (che non segnava da ottobre), Sernicola e Aurelio.
E, con questo risultato, lo Spezia risale al 18° posto della classifica a quota 33 punti. Gli spezzini sono a -1 dal Bari, che occupa la zona playout (dopo aver perso 3-0 col Venezia). Il Südtirol scivola all'11° posto, sempre a quota 40, superato dall'Avellino. Gli altoatesini sono a -4 dalla zona playoff, ma il Cesena giocherà nel tardo pomeriggio contro il Palermo e potrà andare a +7 in caso di vittoria. Potrebbe essere finita qui la corsa ai playoff per il Südtirol di Castori.
Spezia che tornerà in campo sabato 25 aprile in casa del Catanzaro. Col match che si giocherà nell'inedito orario delle 12.30 del sabato. Il Südtirol attenderà in casa, sempre il 25, il Mantova.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Südtirol e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.16:54
90'+2'
FINISCE QUI!!! Dopo più di un mese, lo Spezia torna a vincere in campionato. E che vittoria. 6-1 al Südtirol17:06
90'+1'
Due minuti di recupero in questo secondo tempo...16:51
90'
Lapadula ci prova direttamente da calcio di punizione, ma non è un granché. Tiraccio che arriva sui piedi di Adamonis16:50
88'
Lo Spezia è l'unica squadra casalinga a vincere in questo sabato pomeriggio. Ecco i risultati sugli altri campi: Bari-Venezia 0-3, Mantova-Avellino 0-2, Modena-Frosinone 1-216:49
87'
Lento giro palla dello Spezia nella propria metà campo. Sul 6-1, con un uomo in più, inutile spingere ancora con insistenza16:48
84'
Sono 6 i gol di Aurelio in campionato16:45
83'
Ultimo cambio per lo Spezia, con l'ingresso del giovane Lorenzelli al debutto in prima squadra. Fuori Valoti autore di un gol e due assist.16:43
82'
GOL! SPEZIA-Südtirol 6-1. Rete di Giuseppe Aurelio. E arriva anche il sesto gol dei padroni di casa con Aurelio che appoggia in rete di testa sul servizio di Valoti. Lo stesso schema su calcio d'angolo, fatto vedere sull'autorete di Veseli nel primo tempo.
Attacca ancora lo Spezia. Südtirol non reagisce ed è in balia degli eventi ormai. Ricordiamo che la squadra di Castori è in 10 dal 23' del primo tempo16:42
77'
Cambio anche nel Südtirol con Filipe Bordon che prende il posto di Frigerio. Ultimo cambio per la squadra di Castori.16:38
75'
Dentro anche Bellemo che prende il posto di Romano in mezzo al campo16:36
74'
DOPPIO CAMBIO SPEZIA!!! E con questo risultato, D'Angelo ne approfitta per fare qualche cambio. Dentro Vignali al posto proprio di Sernicola16:36
74'
Primo gol in campionato per Sernicola16:35
73'
GOL! SPEZIA-Südtirol 5-1. Rete di Leonardo Sernicola. Notte fonda per gli altoatesini, mentre lo Spezia va di goleada. Esterno di Sernicola che la manda sotto l'incrocio dove Adamonis non può arrivare.
OCCASIONE SÜDTIROL!!! E sugli sviluppi del calcio di punizione, arriva il colpo di testa Odogwu che sfiora il palo alla destra di Mascardi16:29
68'
Qualche protesta dalla panchina del Südtirol che volevano il giallo a Comotto per questo fallo. Un giallo arriva, ma ai danni dell'allenatore Fabrizio Castori per proteste. Addirittura espulso il vice di Castori, Riccardo Bocchini.17:04
67'
Gioco fermo. È rimasto a terra dolorante Comotto. Era stato lui a commettere fallo, ma nel ricadere ha battuto la spalla.16:27
65'
Aurelio esagera con un sinistro d'esterno da fuori area, ma palla centrale per Adamonis16:25
64'
Beruatto si invola in area di rigore, cerca Lapadula a centro area, ma intercetta Pietrangeli che manda in fallo laterale16:24
61'
Castori cambia l'attaccante. Dentro Odogwu che prende il posto di Merkaj che, ricordiamo, ha subito un colpo nel primo tempo16:21
58'
Continua ad attaccare lo Spezia. Ci prova anche Romano con un mancino da fuori, ma non trova lo specchio della porta16:18
57'
ANCORA LAPADULA!!! Valoti trova in area Lapadula, girata col mancino, ma è centrale e para a terra Adamonis16:17
54'
Lapadula cerca un numero su Pietrangeli, ma il difensore fa buona guardia e allegerisce per Adamonis16:14
51'
Ancora LAPADULA davanti, ma Veseli gli ruba palla. Viene anche fischiato un offside all'ex Cagliari16:11
49'
ECCO TAIT!!! Davi nell'area dello Spezia, palla ribattuta ma c'è Tait che prova il mancino: murata anche la sua conclusione16:09
48'
FUORIGIOCO CONFERMATO!!! Si resta sul risultato di 3-1 Spezia16:08
48'
C'è un check in sala VAR per confermare il fuorigioco di Sernicola...16:08
47'
GOL ANNULLATO!!! Arriva subito il 4-1 dello Spezia con Lapadula a battere Adamonis. Ma l'arbitro ferma tutto per il fuorigioco precedente di Sernicola, che aveva fornito l'assist.17:01
47'
E dentro anche Tait che prende il posto di Martini. Spazio per il capitano del Südtirol che proverà a guidare la sua squadra in questo difficile secondo tempo16:09
47'
DOPPIO CAMBIO SÜDTIROL!!! Castori toglie una punta e inserisce Casiraghi per rinforzare il centrocampo17:01
47'
FUORI DI SERIO!!! C'è un cambio nello Spezia dopo l'intervallo. Dentro Nagy al posto di Di Serio. Un cambio un po' a sorpresa. Evidentemente un problema fisico per l'autore del 2-1. Non una gran notizia visto che D'Angelo ha perso Artistico per il resto della stagione.16:06
46'
SI RIPARTE AL PICCO!!!16:06
Ecco la situazione sugli altri campi: Bari-Venezia 0-2, Mantova-Avellino 0-0, Modena-Frosinone 1-0.15:55
Avanti di due gol, con un uomo in più, situazione abbastanza tranquilla per lo Spezia. Ma la squadra di D'Angelo deve comunque continuare ad attaccare. Anche per come maturerà questa vittoria, ci sarà una spinta in più verso la corsa salvezza. C'è anche Lapadula che vuole trovare il gol per 'festeggiare' il ritorno da titolare dopo qualche mese di assenza. Il Südtirol deve evitare l'imbarcata. E poi, non si sa mai, magari un gol potrebbe ancora regalarci qualcosa di interessante in questa partita.15:55
È successo davvero di tutto in questo primo tempo. 4 gol, un rigore, un cartellino rosso diretto, due cambi e tanto agonismo. Lo Spezia, da ultima in classifica, ha messo in campo tutta la voglia che aveva per non finisce in Serie C. E si è vista la differenza rispetto ad un Südtirol molto più tranquillo in classifica. Apre Valoti che segna su rigore, spiazzando Adamonis, ma la squadra di Castori la pareggia col fantastico gol di Pecorino. Poi la follia di Zedadka che si becca un rosso diretto. E, da quel momento, si è giocato solo nella metà campo altoatesina. Con lo Spezia a segno con Di Serio e l'autorete di Veseli.16:03
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 3-1 Spezia sul Südtirol dopo i primi 45'.Vantaggio di Valoti su rigore, pareggia Pecorino, poi i padroni di casa tornano avanti con Di Serio e l'autorete di Veseli.16:02
45'+3'
Simone Davi pericoloso con un calcio di punizione che attraversa tutta l'area di rigore, ma non c'è nessuno del Südtirol a colpire15:50
45'
3 minuti di recupero...15:47
43'
ANCORA DI SERIO!!! Aggancia Lapadula nella metà campo avversaria, situazione di 2 contro 2. Palla per Di Serio che però calcia addosso a Veseli15:45
41'
DI SERIO DEVASTANTE!!! Discesa a sinistra di Di Serio che prova a sfondare, viene fermato proprio ad un passo dalla linea di porta. Spezia che vuole trovare il poker prima della fine del primo tempo15:43
40'
Non ne approfitta il Südtirol con Frigerio che era ben appostato in area di rigore, ma il centrocampista degli ospiti temporeggia troppo e non calcia15:42
39'
Torna a valicare la metà campo il Südtirol, con Martini che guadagna un calcio di punizione15:42
37'
SPEZIA VICINO AL POKER!!! Comotto avanza a destra, scarico per Di Serio che stop e tira, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Adamonis.15:39
34'
Sarebbe importantissimo per lo Spezia ritrovare i 3 punti, La squadra ligure non vince dal 7 marzo scorso, più di un mese fa...15:37
33'
GOL! SPEZIA-Südtirol 3-1. Autorete di Frédéric Veseli. Schema su calcio di punizione degli spezzini, con Valoti che cerca Beruatto dall'altro lato dell'area di rigore. Stop e mancino di potenza sul primo palo che viene deviato in rete da Veseli che beffa Adamonis.
Ancora non si batte il calcio d'angolo. Abisso ci sta impiegando tantissimo a dare l'ok visti i tanti duelli un po' sopra le righe in area di rigore16:01
32'
Sernicola mette dentro da destra, Veseli tocca in angolo. Spezia di nuovo avanti a cercare il tris15:34
31'
52% di possesso palla per lo Spezia dopo la prima mezz'ora di gioco...15:32
30'
Arriva anche un giallo per Merkaj per il tackle falloso su Aurelio15:32
29'
Cambio anche nel Südtirol che si risistema dopo il rosso. Dentro Simone Davi al posto di Crnigoj e si passa ad un 3-4-215:30
28'
SPEZIA VICINO AL TRIS!!! Prima Di Serio, poi Lapadula. Occasionissima per lo Spezia per fare 3-1, ma Adamonis respinge la prima conclusione. Poi Lapadula calcia addosso proprio a Di Serio che la tocca con la mano.15:30
26'
Intanto arriva un cambio in casa Spezia. Bandinelli ha un problema fisico e lascia il posto a Christian Comotto, giocatore di proprietà del Milan16:00
26'
TUTTO BUONO!!! Dopo la revisione al VAR, tutto ok. Di Serio era in posizione regolare e, quindi, 2-1 Spezia confermato15:28
26'
Anche qui c'è un check dalla sala VAR. Da capire se Di Serio era in posizione regolare al momento del tiro di Valoti15:27
25'
GOL! SPEZIA-Südtirol 2-1. Rete di Giuseppe Di Serio. Lo Spezia concretizza subito la superiorità numerica col gol del nuovo vantaggio. Punizione di Beruatto deviata dalla barriera, ribattuta di Valoti che va sul palo e tap-in di Di Serio che batte Adamonis.
ZEDADKA ESPULSO!!! Dopo la revisione al VAR, Abisso estrae il cartellino rosso diretto nei confronti di Zedadka per il fallo su Sernicola. Südtirol che giocherà 3/4 della partita in 1015:59
23'
ABISSO VA A RIVEDERE!!! Il sig. Abisso viene richiamato dal VAR all'on field review. C'è da rivedere l'intervento di Zedadka che potrebbe essere addirittura espuslo15:25
22'
Zedadka in ritardo su Sernicola, a due passi dall'ingresso in area. Giallo per il centrocampista del Südtirol15:33
22'
SUBITO SPEZIA!!! Cross da destra verso il primo palo, Di Serio non ci arriva ad un passo dalla porta15:23
21'
9° gol in campionato per Pecorino15:22
20'
GOL! Spezia-SÜDTIROL 1-1. Rete di Emanuele Pecorino. Pareggio degli ospiti col fantastico gol di Pecorino che riceve palla da Frigerio e fa partire un sinistro imparabile per Mascardi. Tutto da rifare per i padroni di casa.15:22
18'
SERNICOLA A TERRA IN AREA!!! Inserimento dell'esterno dello Spezia che finisce giù dopo un contatto in area. Per il sig. Abisso non c'è niente e non intervengono dalla sala VAR. Sarebbe da rivedere questo episodio15:58
17'
Bel triangolo Beruatto-Romano, cross in mezzo da sinistra ma intercetta Adamonis. Spezia che ha ripreso ad attaccare15:19
15'
Bandinelli cerca uno spiovente per Lapadula, buona l'idea, ma arriva Adamonis a respingere con i pugni15:16
13'
Merkaj defilato a destra, cerca il cross per Pecorino, ma la difesa dello Spezia mette fuori. C'è comunque la reazione degli ospiti dopo il gol subito15:14
12'
Zedadka prova a recuperare palla nell'area avversaria, ma l'ex Napoli commetto fallo su Beruatto. Punizione per lo Spezia15:14
10'
Prova a reagire il Südtirol con Pecorino sull'out di sinistra, conquistando un buon calcio di punizione su fallo di Sernicola15:12
9'
2° gol in campionato per Valoti15:10
8'
GOL! SPEZIA-Südtirol 1-0. Rete di Mattia Valoti. Il centrocampista spezzino manda in vantaggio i padroni di casa, spiazzando Adamonis dal dischetto.
RIGORE PER LO SPEZIA!!! Sponda di Lapadula per Valoti che viene preso in pieno da Pietrangeli. Rigore per i padroni di casa.15:09
6'
Ancora Spezia a sinistra, ma il cross di Beruatto è facile preda di Adamonis15:08
5'
Prima offensiva dello Spezia a sinistra con l'asso Beruatto-Aurelio, ma i padroni di casa perdono palla e ripartono gli ospiti15:07
3'
OCCHIO AL SUDTIROL!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, va di testa Pietrangeli che è liberissimo, ma manda alto sopra la traversa15:56
2'
SUBITO SUDTIROL!!! Molina cerca Merkaj sul secondo palo, ma lo anticipa Mascardi che devia in angolo15:03
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...15:02
A dirigere l'incontro sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Colaianni e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Francesco Cosso (VAR) e Stefano Del Giovane (AVAR).15:05
Sono 11 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Spezia e Südtirol. Con un bilancio che pende a favore degli spezzini: 6 vittorie dei liguri oltre a 3 pareggi e 2 hurrà per i bolzanini. L'ultima vittoria casalinga dello Spezia contro Südtirol è datata addirittura 29 novembre 2009, quando le due squadre erano in Serie C 2. I biancorossi non hanno mai vinto da queste parti.14:39
Sono ben quattro i cambi per Castori rispetto al pareggio col Modena. Federico Davi rimpiazza Masiello in difesa, a centrocampo ci sono Crnigoj, Frigerio e Martini al posto di Tait, Tronchin e Casiraghi. Nel Südtirol sempre fuori, per infortunio, Cragno, El Kaouakibi e Kofler.14:51
Tre cambi per D'Angelo rispetto al ko contro il Mantova. Fuori Ruggero, Comotto e Artistico, rimpiazzati da Sernicola, Valoti e Lapadula. Artistico che si è infortunato alla caviglia e rischia di saltare il finale di stagione. Out per infortunio anche Vlahovic, Bonfanti, Cassata, Sarr e Zurkowski.16:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Adamonis - F.Davi, Pietrangeli, Veseli - Molina, Crnigoj, Frigerio, Martini, Zedadka - Merkaj, Pecorino. All. Fabrizio Castori. A disposizione: Theiner, Borra - S.Davi, Bordon, A.Masiello - Tait, D.Mancini, Casiraghi, Tronchin - Verdi, Tonin, Odogwu.14:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Mascardi - Mateju, Hristov, Beruatto - Sernicola, Valoti, Romano, Bandinelli, Aurelio - Di Serio, Lapadula. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Loria, Radunovic - Ruggero, Bertoncini, Vignali - Bellemo, Nagy, Lorenzelli, C.Comotto, Adamo - Skjellerup, Shagaxle.15:01
Più tranquilla la situazione del Südtirol che è 10° in classifica. La squadra di Castori sarebbe ancora in lotta per un posto nella griglia playoff, ma i biancorossi non vincono dal 3 marzo scorso, dal 4-0 in casa Reggiana. Da allora tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime 6 giornate disputate.14:36
Spezia in crisi totale e non è bastato il cambio di allenatore per migliorare la situazione della squadra ligure che, nelle ultime due giornate, è scivolata addirittura all'ultimo posto. Nelle ultime sette con Donadoni, lo Spezia aveva collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Con l'arrivo di Luca D'Angelo, però, gli spezzini hanno comunque perso contro Carrarese e Mantova.14:34
Benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Südtirol, gara valida per la Giornata 35 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia.14:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori14:32
Spezia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Sudtirol sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
250
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026
Serie A
Como-Bologna 1-1
31-01-2026
Serie B
Pescara-Mantova 2-2
21-02-2026
Serie B
Carrarese-Monza 0-1
01-03-2026
Serie A
Torino-Lazio 2-0
14-03-2026
Serie A
Napoli-Lecce 2-1
18-03-2026
Serie B
Carrarese-Sampdoria 2-0
05-04-2026
Serie A
Cremonese-Bologna 1-2
Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 38 gol e ne ha subiti 52; il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Sudtirol - Spezia si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-1.
In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e Mantova ottenendo 0 punti. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 0-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato Modena pareggiando 1-1.
Spezia e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Spezia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo quattro risultati utili consecutivi (2V, 2N) lo Spezia ha perso l'ultima sfida contro il Südtirol in campionato: ko per 1-2 nel match di andata, lo scorso 10 gennaio.
Lo Spezia ha perso ognuna delle ultime tre partite di Serie BKT - tante sconfitte quante nelle precedenti nove (2V, 4N) - l'ultima delle quali senza trovare il gol. La formazione ligure non incassa quattro ko in successione nel torneo dall'agosto-settembre 2023 mentre l'ultima occasione in cui ha incassato due sconfitte di fila rimanendo a secco di reti risale a gennaio 2024.
Il Südtirol ha pareggiato 10 delle prime 17 trasferte di questo campionato (3V, 4P) e l'ultima formazione ad aver impattato almeno 11 delle prime 18 gare fuori casa in un singolo torneo cadetto è stato lo Spezia avversario di giornata: 11 nel 2024/25.
Dopo i pareggi contro Cesena e Modena, il Südtirol potrebbe impattare tre match di fila per la terza volta in questa Serie BKT, la prima dallo scorso dicembre - in generale quella di Fabrizio Castori è la formazione con più pareggi nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni del 2025/26 (16).
Il Südtirol è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati su palla inattiva nella Serie BKT in corso (50% - 18/36) e affronta in questo turno una delle tre che finora ne hanno concessi di più da fermo nel torneo: lo Spezia (22), che segue soltanto Empoli (23) e Virtus Entella (27).
Gabriele Artistico è il giocatore dello Spezia che nella Serie BKT in corso ha contribuito a più marcature (12 - 11 reti e un assist) e partecipato a più tiri (70 - 58 conclusioni e 12 occasioni create); tuttavia, il classe 2002 è a digiuno di gol da tre presenze nel torneo e con il suo attuale club ha vissuto un'astinenza più lunga solo nelle prime otto partite disputate, tra agosto e novembre scorsi.
Emanuele Pecorino ha disputato la sua prima presenza in Serie BKT proprio contro lo Spezia, nell'agosto 2023 con la maglia del Südtirol. Tra i 15 giocatori che nel campionato in corso vantano almeno quattro gol in casa e altrettanti in trasferta, il classe 2001 (4+4, uno dei quali proprio contro i liguri nel 2-1 casalingo di gennaio) è quello che ha disputato meno minuti: 1684.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: