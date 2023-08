Grazie per aver seguito la diretta di Bari-Palermo e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.23:00

Centoquindici minuti. Tanto è durato, considerati anche i due tempi di recupero, il match del San Nicola tra Bari e Palermo, che ha regalato emozioni soprattutto nel secondo tempo. La prima occasione del match è per i rosanero, che sfiorano subito il vantaggio, grazie all'errore di Brenno, il quale perde inizialmente il pallone sulla conclusione di Vasic, salvo poi ritrovarlo dopo una deviazione del palo. La squadra di Mignani risponde con i tentativi di Nasti, Sibilli e Maita, ma spreca tanto e non trova l'1-0. La sfida svolta al 50', quando Maresca espelle Maita per un intervento da rosso diretto su Vasic. Il Bari si risistema con i cambi di Mignani, ma al 67' resta in nove uomini, per il secondo giallo sventolato dall'arbitro nei confronti di Di Cesare, autore di un fallo da rigore su Brunori. Dal dischetto va Di Mariano, che calcia altissimo. Corini aumenta il peso offensivo dei suoi e troverebbe il gol vittoria al decimo minuto di recupero, quando Brunori spinge in porta un cross basso di Buttaro. Dopo la revisione del VAR, però, Maresca annulla la rete dei rosanero, che tornano così in Sicilia con un solo punto in tasca.23:06

Nessun gol nell'anticipo della prima giornata di Serie B tra Bari e Palermo, che si dividono la posta in palio, tornando a casa con un punto a testa. Nel prossimo turno, la squadra di Mignani affronterà in trasferta la Cremonese, club retrocesso dalla Serie A, mentre i rosanero saranno costretti al riposo forzato, in quanto avrebbero dovuto affrontare la ventesima società iscritta al campionato, che sarà decisa dall'udienza del Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto.23:06

90'+15' FISCHIO FINALE: BARI-PALERMO 0-0. Ridotti in nove uomini dalla metà del secondo tempo, gli uomini di Mignani resistono e ottengono il pareggio.22:42

90'+14' Si riprende ora a giocare. Partita infinita al San Nicola.22:41

90'+12' GOL ANNULLATO AL PALERMO! Gomes imbuca per Buttaro che, dall'interno dell'area cerca Brunori per il tap-in da due passi. Il capitano del Palermo calcia addosso a Mancuso, il pallone danza sulla linea ed è ancora Brunori a spingerlo in rete da zero metri. Dopo la revisione del VAR, però, Maresca annulla per fuorigioco del centravanti rosanero.22:40

90'+9' Forcing finale del Palermo in questi ultimi minuti.22:41

90'+6' Il cross di Valente viene deviato da Edjouma e finisce tra le braccia di Brenno.22:37

90'+3' AMMONITO anche Brenno per perdita di tempo.22:31

90'+2' AMMONITO Jérémy Ménez, intervenuto in ritardo su Buttaro.22:29

90' Segnalati otto minuti di recupero.22:28

87' CHE OCCASIONE PER IL PALERMO! Ceccaroni serve in area Brunori con un traversone basso sul primo palo. Il capitano del Palermo controlla girandosi e calcia debolmente da pochi metri, favorendo il grande intervento di Brenno.22:25

85' Quinta sostituzione per il Bari. Fuori Ahmed Benali, dentro Raffaele Pucino.22:22

85' Quarta sostituzione per il Bari. Aurélien Scheidler lascia spazio a Malcom Edjouma.22:22

83' Si riprende a giocare con Vicari regolarmente in campo.22:20

81' Altra interruzione: Vicari è rimasto a terra dopo aver ribattuto di testa una violenta conclusione di Buttaro.22:18

79' Riprende ora il gioco.22:16

78' Quinta sostituzione per il Palermo. Finisce la partita di Roberto Insigne, al suo posto Edoardo Soleri.22:19

78' Quarta sostituzione per il Palermo. Esce Francesco Di Mariano, entra Nicola Valente.22:19

78' Terza sostituzione per il Palermo. Fuori Aljosa Vasic, dentro Dario Šarić.22:17

76' È il momento del cooling break.22:15

75' AMMONITO Roberto Insigne per un fallo ai danni di Maiello.22:13

73' AMMONITO Aljosa Vasic per un fallo di ostruzione su Dorval.22:10

72' Rimasto in nove, il Bari passa al 4-3-1: Dorval e Ricci tornano sulla linea difensiva, con Zuzek e Vicari centrali. Il centrocampo è formato da Menez, Maiello e Benali, mentre Scheidler è l'unica punta.22:10

71' Insigne salta un paio di avversari, si accentra e calcia con il sinistro dai 20 metri. Conclusione alta.22:08

71' Corini risistema i suoi con un 4-2-4: Buttaro è il nuovo terzino destro, con Mateju a sinistra e Ceccaroni al fianco di Lucioni al centro della difesa. Gomes e Vasic sono i due centrocampisti, con Di Mariano e Insigne sulle fasce. Mancuso affianca Brunori in attacco.23:05

70' AMMONITO Ahmed Benali, intervenuto in ritardo su Di Mariano.22:08

69' Seconda sostituzione per il Palermo. Ivan Marconi lascia spazio ad Alessio Buttaro.22:06

69' Prima sostituzione per il Palermo. Finisce la partita di Leo Štulac, al suo posto Leonardo Mancuso.22:06

68' DI MARIANO SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! L'esterno del Palermo calcia altissimo dal dischetto, spedendo il pallone oltre la traversa.22:05

67' AMMONITO Raffaele Maiello per proteste.22:06

66' ESPULSO Valerio Di Cesare per doppia ammonizione. Secondo giallo rimediato in occasione del fallo da rigore per il capitano del Bari. Biancorossi in nove uomini.22:05

66' CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Dopo l'on field review, Maresca cambia idea e concede il penalty ai rosanero per la trattenuta di Di Cesare su Brunori.22:04

65' AMMONITO anche l'allenatore rosanero Eugenio Corini per proteste.22:02

65' Altro on field review al San Nicola. Maresca va a rivedere il contatto tra Brunori e Di Cesare.22:02

64' AMMONITO Matteo Brunori per proteste.22:01

64' Proteste veementi da parte dei giocatori del Palermo per una presunta trattenuta di Di Cesare su Brunori. Per Maresca, al momento, è tutto regolare.22:01

63' Calcio di punizione battuto malissimo da Menez, che sbaglia l'apertura a destra per Dorval.22:00

62' Mignani passa al 3-4-2: Zuzek si aggiunge a Di Cesare e Vicari in difesa, con Dorval e Ricci che si alzano sulla linea del centrocampo. Benali affianca Maiello in mezzo, con Menez e Scheidler in attacco.21:59

61' Terza sostituzione per il Bari. Esce Marco Nasti, entra Jérémy Ménez.21:58

61' Seconda sostituzione per il Bari. Fuori Giuseppe Sibilli, dentro Žan Žužek.21:58

60' Colpo al volto per Di Cesare, rimasto a terra dolorante.21:57

58' Vasic cerca il cross ma colpisce male il pallone con l'interno del destro. Il suo traversone diventa un tiro che Brenno blocca a terra.21:56

55' Grandissimo intervento di Brenno sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Brunori, ma Maresca ferma comunque tutto per fuorigioco del capitano del Palermo.21:53

54' Grande occasione sprecata da Vasic, che si ritrova un pallone vagante in area ma cicca la conclusione con il sinistro.21:51

51' AMMONITO Giuseppe Sibilli per una trattenuta ai danni di Mateju.21:49

51' OCCASIONE PER RICCI! Ripartenza da parte del terzino del Bari, che arriva al limite dell'area e calcia forte sul primo palo. Brenno respinge con il corpo.23:03

50' AMMONITO Valerio Di Cesare per proteste.21:48

50' ESPULSO Mattia Maita per un fallo duro ai danni di Vasic. Maresca aveva inizialmente ammonito il centrocampista del Bari, ma è tornato sui suoi passi dopo l'on field review.21:47

49' On field review in corso per Maresca, che dovrà decidere se confermare l'ammonizione o espellere Maita.21:47

49' Gioco fermo al San Nicola. Vasic è rimasto a terra dolorante dopo l'intervento di Maita.21:48

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Bari-Palermo. Nessun cambio all'intervallo.21:42

Nel Bari ottima, fin qui, la prova di Sibilli, che ha messo in difficoltà la difesa del Palermo grazie alla sua posizione dietro alle due punte. Buona anche la prestazione di Nasti, spesso cercato in profondità proprio dall'ex Pisa. Hanno faticato ad accendersi, invece, sia Di Mariano che Insigne, poco supportati sulle due corsie offensive del Palermo.21:39

Finisce 0-0 il primo tempo del San Nicola tra Bari e Palermo, match che apre la stagione di Serie B. Brenno, nuovo portiere dei pugliesi, comincia subito con brivido, facendosi scappare la conclusione da fuori di Vasic, che finisce così sul palo prima di tornare tra le braccia dell'estremo difensore brasiliano. I padroni di casa reagiscono subito e vanno vicini al vantaggio prima con il tiro di Nasti respinto da Pigliacelli e poi con il sinistro di Sibilli, che colpisce male da ottima posizione. Nel finale di frazione è Maita a rendersi pericoloso, ma anche lui calcia sul fondo dall'interno dell'area. Da segnalare l'infortunio di Diaw, uscito dal campo al 15' per un problema muscolare.21:37

45'+10' FINE PRIMO TEMPO: BARI-PALERMO 0-0. Non si sblocca il match del San Nicola.21:27

45'+8' Benali cerca Nasti con il tacco in area. Il pallone viene deviato da Marconi e finisce nella zona di Pigliacelli, che lo allontana con i piedi.21:26

45'+6' Ennesima interruzione di questo lunghissimo primo tempo. Stavolta è Mateju ad avere problemi fisici.21:23

45'+3' Errore tecnico di Maita, che sbaglia il tocco di ritorno per Dorval e spreca un'azione d'attacco del Bari.21:21

45' Concessi otto minuti di recupero.21:19

44' BRUNORI VICINO AL GOL! Azione personale del capitano del Palermo, che si libera di Di Cesare e calcia con il sinistro dal limite dell'area, andando a meno di un metro dalla porta di Brenno.21:17

42' CHE OCCASIONE PER MAITA! Sibilli veste ancora i panni dell'assist-man, stavolta servendo Maita, che colpisce a botta sicura con l'interno dal centro dell'area, ma impatta male il pallone e calcia sul fondo.21:15

39' Uscita fuori dai pali di Pigliacelli, che anticipa Nasti e spazza in fallo laterale.21:11

37' Altra interruzione al San Nicola. L'arbitro Maresca ha problemi a uno scarpino, risolti con l'uso di un nastro.21:10

34' Si riprende a giocare.21:07

32' È il momento del cooling break.21:04

30' Proteste da parte di Maita per un fallo fischiatogli da Maresca. Per il fischietto di Napoli c'è, però, calcio di punizione.21:03

27' Giropalla lento del Palermo, che muove la sfera senza fretta.20:59

24' AMMONITO Ivan Marconi, autore di una gomitata ai danni di Scheidler.20:56

21' Corner a rientrare di Benali e presa facile in uscita alta per Pigliacelli.20:53

18' Ritmo leggermente più basso adesso dopo un avvio ad intensità altissima.20:50

15' Prima sostituzione per il Bari. Non ce la fa Davide Diaw, al suo posto Aurélien Scheidler.20:47

14' Ceccaroni si getta su un pallone vagante in area e colpisce di prima cercando il primo palo. Brenno è ben posizionato e blocca.20:46

13' Altra interruzione: problema muscolare per Diaw, che difficilmente riuscirà a tornare in campo.20:45

12' COS'HA SPRECATO SIBILLI! Diaw fa il vuoto a sinistra, rientra e scarica all'indietro per l'ex Pisa, che colpisce di prima con il sinistro, ma schiaccia la conclusione, la quale termina fuori.20:44

12' Si riprende adesso a giocare.20:43

10' Gioco di nuovo fermo al San Nicola. Pallonata sul volto per Di Mariano, rimasto a terra dolorante.20:42

9' PIGLIACELLI SALVA SU NASTI! Imbucata verticale di Sibilli per Nasti, che scappa alle spalle della difesa di casa e conclude incrociando dall'interno dell'area. Pigliacelli copre la porta e respinge con i piedi.20:41

6' Sibilli si libera sulla destra e crossa basso in mezzo per Diaw, che anticipa tutti e cerca di girare in porta con il tacco, ma la sua conclusione viene deviata in corner.20:38

4' Riprende ora il gioco. Tutto ok per Pigliacelli, che resta regolarmente in campo.20:36

3' Gioco subito fermo per un problema fisico accorso a Pigliacelli, rimasto contuso dopo uno scontro con Nasti.20:35

2' PALERMO VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Vasic controlla e calcia dai 25 metri trovando impreparato Brenno, al quale scappa il pallone dalle mani. La sfera finisce sul palo e poi torna tra le braccia del portiere brasiliano.20:35

CALCIO D'INIZIO! Comincia Bari-Palermo. Comincia la stagione 2023/24 della Serie B.20:32

Quasi tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari. Tra pochi minuti l'arbitro Maresca darà il via al match. Il fischietto di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Ricci. Al Var c'è Marini, l'Avar è Longo.20:29

Quattro nuovi acquisti subito in campo anche per Eugenio Corini, che mette però in panchina il portiere Desplanches, al quale preferisce Pigliacelli. In difesa, invece, c'è spazio sia per Lucioni che per Ceccaroni, con l'ex difensore del Venezia che agisce sulla fascia sinistra. A centrocampo titolare il classe 2002 Vasic, mentre a completare l'attacco formato da Brunori e Di Mariano è Roberto Insigne, arrivato dal Frosinone. Panchina per Leonardo Mancuso.23:01

Mignani dà subito spazio a quattro nuovi innesti, partendo dalla porta, dove il brasiliano Brenno prende il posto di Elia Caprile, passato all'Empoli in prestito dal Napoli. La linea difensiva è la stessa della scorsa stagione, con Dorval che vince il ballottaggio con Pucino. Novità in mezzo, dove gioca Benali, ma soprattutto in attacco. Qui il trio formato da Sibilli, Diaw e Nasti avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Folorunsho e soprattutto Cheddira, anche lui ceduto al Napoli e poi prestato al Frosinone. Parte dalla panchina l'altro grande acquisto in attacco del Bari, cioè Jeremy Menez.20:23

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Palermo si schiera in campo con un 4-3-3: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Nedelcearu, Buttaro, Damiani, Saric, Segre, Valente, Mancuso, Soleri. 20:20

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bari si schiera in campo con un 4-3-1-2: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali; Sibilli; Diaw, Nasti. Allenatore: Mignani.A disposizione: Frattali, Polverino, Perrotta, Matino, Kuzek, Pucino, Edjouma, Bellomo, Faggi, Lops, Menez, Scheidler, Morachioli.20:19

Ambizioso è anche il Palermo di Eugenio Corini, reduce dal nono posto dello scorso campionato, che non permise ai rosanero di disputare i playoff a causa della peggior differenza reti rispetto al Venezia ottavo. I siciliani si sono rinforzati molto e puntano a un piazzamento nei piani alti della classifica, con la voglia di coltivare fin da oggi il sogno promozione in Serie A.20:17

La stagione 2023/24 della Serie B comincia dallo Stadio San Nicola di Bari, l'impianto in cui si è consumato anche l'ultimo atto della scorsa annata, quando i pugliesi furono sconfitti in finale playoff dal Cagliari con un gol a tempo scaduto di Leonardo Pavoletti che valse la promozione in Serie A dei sardi. I biancorossi di Michele Mignani ripartono con l'ambizione di centrare il salto di categoria, nonostante una squadra rivoluzionata dal mercato.20:13