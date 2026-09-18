Un tempo per squadra, passa il Cesena con Shpendi, spreca il raddoppio e la Juve Stabia pareggia con Di Nardo.
Locali che con Sibilli e Battistella hanno spinto di piú, ma la squadra di Diamanti regge.
Un tempo per squadra, passa il Cesena con Shpendi, spreca il raddoppio e la Juve Stabia pareggia con Di Nardo.
Locali che con Sibilli e Battistella hanno spinto di piú, ma la squadra di Diamanti regge.
Da Juve Stabia - Cesena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di B!22:27
FINISCE JUVE STABIA - CESENA! 1-1 il finale!22:25
Tanta lotta a centrocampo, ma poche occasioni anche nel recupero.22:23
Quattro i minuti di recupero.22:21
BATTISTELLA! Colpo di testa da angolo, palla di poco a lato!22:20
SIBILLI! Conclusione di sinistro del trequartista, Siano in angolo.22:19
Gara animata, ma le due squadre non riescono a creare problemi all'avversaria.22:19
Sostituzione CESENA: esce Dimitri Bisoli, entra Emil Bohinen22:14
Squadre stanche, molti i giocatori con crampi.22:15
Buon momento della Juve Stabia, che continua a spingere.22:13
MAISTRO! Colpo di testa sul cross di Sibilli, palla di pochissimo a lato.22:09
Ci prova molto di piú la Juve Stabia, Cesena sulla difensiva.22:08
Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Pietrangeli, entra Davide Bettella22:05
Espulso un componente della panchina della Juve Stabia, ora grande tensione a bordo campo.22:02
OCCASIONE CESENA! Druiventak in contropiede calcia alto.22:01
AMMONITO Dimitri Bisoli. Fallo in pressing dell'ex Brescia. 21:58
Sostituzione CESENA: esce Antonio Fiori, entra Xavello Druiventak21:57
Sostituzione CESENA: esce Matteo Guidi, entra Matteo Francesconi21:57
GOL! JUVE STABIA - Cesena 1-1! Rete d Antonio Di Nardo. Su cross dalla destra, rande sponda di Maistro per il bomber cbe, al primo pallone in area, insacca il pareggio.
Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo21:56
Buon momento per la Juve Stabia, che spinge con forza, ma senza trovare occasioni.21:54
Angolo Juve Stabia: nulla da fare per i locali, la conclusione finale di Sibilli é alta.21:53
Cross di Artioli che termina in curva, nonostante tutto pubblico di casa che spinge.21:51
Sostituzione CESENA: esce Gianluca Frabotta, entra Vittorio Magni21:49
Di Nardo entra in area e crossa al centro, blocca senza problemi Siano.21:47
Sostituzione JUVE STABIA: esce Leonardo Candellone, entra Fabio Maistro.21:45
Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Patanè, entra Giuseppe Sibilli.21:45
Cross a giro di Pierobon, risponde di pugni Siano.21:44
Fiori ci prova con un tiro a giro, palla alta. Si lamenta Bisoli che voleva un pallone basso in area.21:41
PAGANO! Conclusione respinta da Boer, arriva Shpendi che prova il tap in e il portiere respinge, con il fischio seguente di fuorigioco.21:40
CHE OCCASIONE PER IL CESENA! Su un cross di Shpendi, Fiori dopo la deviazione di Douglas manda incredibilmente a lato da ottima posizione!21:38
Doppio cambio a centrocampo per la Juve Stabia, Di Giorgio non convinto dai suoi nella costruzione del gioco.21:36
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:35
Sostituzione JUVE STABIA: esce Davide Buglio, entra Federico Artioli.21:35
Sostituzione JUVE STABIA: esce Nermin Karic, entra Thomas Battistella21:35
Primo tempo a buono ritmo, Cesena che passa in vantaggio con il solito Shpendi, la reazione della Juve Stabia é forte ma non abbastanza incisiva per trovare il pareggio.21:20
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juve Stabia - Cesena 0-1!21:19
Un minuto di recupero.21:19
Angolo Cesena: palla al centro ma rimessa in out.21:17
BUGLIO! Conclusione potente del centrocampista, palla deviata in angolo.21:16
Fallo in attacco di Di Nardo su Ciofi, nonostante le lamentele dei locali che chiedevano rigore.21:13
Buona la reazione della Juve Stabia, peró faticano i locali a trovare l'occasione per il pareggio.21:13
Ci prova anche Bisoli, palla alta sopra la traversa.21:10
ANCORA SHPENDI! Frabotta serve la punta che di prima intenzione calcia, sfera a lato!21:08
Juve Stabia che prova la reazione, ma Cesena che si chiude con attenzione.21:06
Incredibile Shpendi, che non sbaglia praticamente mai sottoporta. Giocatore di altra categoria.21:04
GOL! Juve Stabia - CESENA 0-1! Rete di Cristian Shpendi. Palla in verticale di BIsoli, la punta come sempre freddissima sottoporta.
Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi21:03
BISOLI! Gran giocata di Fiori che controlla e apre per il suo centrocampista, palla conclusa alta.20:58
Juve Stabia che fa la partita, ma Cesena veramente pericoloso in ripartenza.20:56
AMMONITO Cristian Shpendi. Giallo per un fallo su Pierobon. 20:57
SHPENDI! Conclusione in verticale per la punta che conclude, Boer in angolo: l'arbitro fischia il fuorigioco.20:54
Nulla da fare per l'angolo della Juve Stabia, si riparte dalla difesa.20:51
Buon momento della Juve Stabia che guadagna un angolo.20:50
Bella girata al volo di Shpendi, palla alta.20:48
Punizione dal limite per il Cesena: Fiori calcia, palla sulla barriera.20:47
Patanè crossa dal fondo, ma la posizione iniziale era di fuorigioco.20:45
Juve Stabia che ora prova a far girare il pallone, con il Cesena che aspetta.20:44
Shpendi ci prova dai 35 metri, palla altissima.20:43
Gran palla di Mangraviti per Shpendi, la punta non controlla in area.20:40
CIOFI! Conclusione dalla distanza, una deviazione manda la sfera a lato20:38
Patané non arriva sul cross di Pierobon, occasione per i locali.20:37
Siano attento in uscita fuori all'area per anticipare Di Nardo.20:34
Inizia una sfida con una visibilitá abbastanza limitata dai molti fumogeni.20:33
INIZIA JUVE STABIA - CESENA!20:32
Arbitro del match Mario Perri.20:31
Due formazioni a specchio, con i locali che schierano Patané, Di Nardo e Candellone in avanti, mentre Diamanti opta per il tridente Frabotta, Shpendi, Fiori.20:26
la formazione del CESENA (4-3-3) Siano - Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti - Bisoli, Pagano, Guidi - Frabotta, Shpendi, Fiori20:23
Sono ufficiali le formazioni del match: JUVE STABIA (4-3-3): Boer - Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas - Karic, Buglio, Pierobon - Patanè, Di Nardo, Candellone20:20
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Juve Stabia e Cesena, anticipo della quinta giornata di Serie B.20:19
Juve Stabia - Cesena è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Cesena sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Mario Perri
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|32
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|6.0
|Falli per cartellino
|5.3
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Genoa-Ascoli 4-1
|23-08-2026
|Serie B
|Pisa-Calcio Padova 0-1
|30-08-2026
|Serie B
|Benevento-Südtirol 1-1
|06-09-2026
|Serie A
|Frosinone-Venezia 3-2
Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte).
La Juve Stabia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Juve Stabia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pisa e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato la Cremonese pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.
Juve Stabia e Cesena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 3 volte, il Cesena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Juve Stabia
|Cesena
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|3
|6
|Gol totali subiti
|6
|5
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|57.0
|45.8
|Numero totale di passaggi
|1860
|1677
|Numero totale di passaggi riusciti
|1570
|1369
|Tiri nello specchio della porta
|19
|13
|Percentuale di tiri in porta
|44.2
|40.6
|Numero totale di cross
|80
|60
|Numero medio di cross riusciti
|26
|15
|Duelli per partita vinti
|212
|145
|Duelli per partita persi
|204
|177
|Corner subiti
|19
|26
|Corner guadagnati
|22
|17
|Numero di punizioni a favore
|66
|30
|Numero di punizioni concesse
|47
|56
|Tackle totali
|61
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|59.0
|70.5
|Fuorigiochi totali
|7
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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