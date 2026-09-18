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Juve Stabia-Cesena: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

18 Settembre 2026 ore 20:30
Juve Stabia
1
Cesena
1
Partita finita
Arbitro: Mario Perri
  1. 30' 0-1 Cristian Shpendi
  2. 65' 1-1 Antonio Di Nardo
0'
45'
90'
90'
95'

Un tempo per squadra, passa il Cesena con Shpendi, spreca il raddoppio e la Juve Stabia pareggia con Di Nardo.

Locali che con Sibilli e Battistella hanno spinto di piú, ma la squadra di Diamanti regge.

  1. Da Juve Stabia - Cesena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di B!22:27

  2. 90'+5'

    FINISCE JUVE STABIA - CESENA! 1-1 il finale!22:25

  3. 90'+3'

    Tanta lotta a centrocampo, ma poche occasioni anche nel recupero.22:23

  4. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.22:21

  5. 90'

    BATTISTELLA! Colpo di testa da angolo, palla di poco a lato!22:20

  7. 89'

    SIBILLI! Conclusione di sinistro del trequartista, Siano in angolo.22:19

  8. 88'

    Gara animata, ma le due squadre non riescono a creare problemi all'avversaria.22:19

  9. 85'

    Sostituzione CESENA: esce Dimitri Bisoli, entra Emil Bohinen22:14

  10. 84'

    Squadre stanche, molti i giocatori con crampi.22:15

  11. 82'

    Buon momento della Juve Stabia, che continua a spingere.22:13

  13. 80'

    MAISTRO! Colpo di testa sul cross di Sibilli, palla di pochissimo a lato.22:09

  14. 78'

    Ci prova molto di piú la Juve Stabia, Cesena sulla difensiva.22:08

  15. 75'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Pietrangeli, entra Davide Bettella22:05

  16. 72'

    Espulso un componente della panchina della Juve Stabia, ora grande tensione a bordo campo.22:02

  17. 69'

    OCCASIONE CESENA! Druiventak in contropiede calcia alto.22:01

  19. 67'

    AMMONITO Dimitri Bisoli. Fallo in pressing dell'ex Brescia. 21:58

  20. 66'

    Sostituzione CESENA: esce Antonio Fiori, entra Xavello Druiventak21:57

  21. 66'

    Sostituzione CESENA: esce Matteo Guidi, entra Matteo Francesconi21:57

  22. 65'

    GOL! JUVE STABIA - Cesena 1-1! Rete d Antonio Di Nardo. Su cross dalla destra, rande sponda di Maistro per il bomber cbe, al primo pallone in area, insacca il pareggio.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo21:56

  23. 65'

    Buon momento per la Juve Stabia, che spinge con forza, ma senza trovare occasioni.21:54

  25. 63'

    Angolo Juve Stabia: nulla da fare per i locali, la conclusione finale di Sibilli é alta.21:53

  26. 61'

    Cross di Artioli che termina in curva, nonostante tutto pubblico di casa che spinge.21:51

  27. 59'

    Sostituzione CESENA: esce Gianluca Frabotta, entra Vittorio Magni21:49

  28. 57'

    Di Nardo entra in area e crossa al centro, blocca senza problemi Siano.21:47

  29. 55'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Leonardo Candellone, entra Fabio Maistro.21:45

  31. 55'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Patanè, entra Giuseppe Sibilli.21:45

  32. 54'

    Cross a giro di Pierobon, risponde di pugni Siano.21:44

  33. 52'

    Fiori ci prova con un tiro a giro, palla alta. Si lamenta Bisoli che voleva un pallone basso in area.21:41

  34. 50'

    PAGANO! Conclusione respinta da Boer, arriva Shpendi che prova il tap in e il portiere respinge, con il fischio seguente di fuorigioco.21:40

  35. 48'

    CHE OCCASIONE PER IL CESENA! Su un cross di Shpendi, Fiori dopo la deviazione di Douglas manda incredibilmente a lato da ottima posizione!21:38

  37. 47'

    Doppio cambio a centrocampo per la Juve Stabia, Di Giorgio non convinto dai suoi nella costruzione del gioco.21:36

  38. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:35

  39. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Davide Buglio, entra Federico Artioli.21:35

  40. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Nermin Karic, entra Thomas Battistella21:35

  41. Primo tempo a buono ritmo, Cesena che passa in vantaggio con il solito Shpendi, la reazione della Juve Stabia é forte ma non abbastanza incisiva per trovare il pareggio.21:20

  43. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juve Stabia - Cesena 0-1!21:19

  44. 45'+1'

    Un minuto di recupero.21:19

  45. 45'

    Angolo Cesena: palla al centro ma rimessa in out.21:17

  46. 44'

    BUGLIO! Conclusione potente del centrocampista, palla deviata in angolo.21:16

  47. 42'

    Fallo in attacco di Di Nardo su Ciofi, nonostante le lamentele dei locali che chiedevano rigore.21:13

  49. 40'

    Buona la reazione della Juve Stabia, peró faticano i locali a trovare l'occasione per il pareggio.21:13

  50. 38'

    Ci prova anche Bisoli, palla alta sopra la traversa.21:10

  51. 36'

    ANCORA SHPENDI! Frabotta serve la punta che di prima intenzione calcia, sfera a lato!21:08

  52. 33'

    Juve Stabia che prova la reazione, ma Cesena che si chiude con attenzione.21:06

  53. 31'

    Incredibile Shpendi, che non sbaglia praticamente mai sottoporta. Giocatore di altra categoria.21:04

  55. 30'

    GOL! Juve Stabia - CESENA 0-1! Rete di Cristian Shpendi. Palla in verticale di BIsoli, la punta come sempre freddissima sottoporta.

    Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi21:03

  56. 27'

    BISOLI! Gran giocata di Fiori che controlla e apre per il suo centrocampista, palla conclusa alta.20:58

  57. 25'

    Juve Stabia che fa la partita, ma Cesena veramente pericoloso in ripartenza.20:56

  58. 24'

    AMMONITO Cristian Shpendi. Giallo per un fallo su Pierobon. 20:57

  59. 22'

    SHPENDI! Conclusione in verticale per la punta che conclude, Boer in angolo: l'arbitro fischia il fuorigioco.20:54

  61. 20'

    Nulla da fare per l'angolo della Juve Stabia, si riparte dalla difesa.20:51

  62. 19'

    Buon momento della Juve Stabia che guadagna un angolo.20:50

  63. 17'

    Bella girata al volo di Shpendi, palla alta.20:48

  64. 15'

    Punizione dal limite per il Cesena: Fiori calcia, palla sulla barriera.20:47

  65. 13'

    Patanè crossa dal fondo, ma la posizione iniziale era di fuorigioco.20:45

  67. 12'

    Juve Stabia che ora prova a far girare il pallone, con il Cesena che aspetta.20:44

  68. 11'

    Shpendi ci prova dai 35 metri, palla altissima.20:43

  69. 9'

    Gran palla di Mangraviti per Shpendi, la punta non controlla in area.20:40

  70. 7'

    CIOFI! Conclusione dalla distanza, una deviazione manda la sfera a lato20:38

  71. 5'

    Patané non arriva sul cross di Pierobon, occasione per i locali.20:37

  73. 3'

    Siano attento in uscita fuori all'area per anticipare Di Nardo.20:34

  74. 2'

    Inizia una sfida con una visibilitá abbastanza limitata dai molti fumogeni.20:33

  75. 1'

    INIZIA JUVE STABIA - CESENA!20:32

  76. Arbitro del match Mario Perri.20:31

  77. Due formazioni a specchio, con i locali che schierano Patané, Di Nardo e Candellone in avanti, mentre Diamanti opta per il tridente Frabotta, Shpendi, Fiori.20:26

  79. la formazione del CESENA (4-3-3) Siano - Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti - Bisoli, Pagano, Guidi - Frabotta, Shpendi, Fiori20:23

  80. Sono ufficiali le formazioni del match: JUVE STABIA (4-3-3): Boer - Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas - Karic, Buglio, Pierobon - Patanè, Di Nardo, Candellone20:20

  81. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Juve Stabia e Cesena, anticipo della quinta giornata di Serie B.20:19

Formazioni Juve Stabia - Cesena

Juve Stabia
Cesena
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
  • (33) GIUSEPPE SIBILLI (A)
  • (95) PAOLO VISMARA (P)
  • (30) ROMEO SANDRUCCI (A)
  • (24) JUSTIN KUMI (C)
  • (4) MATTEO BALDI (D)
  • (2) MANUEL RICCIARDI (D)
  • (80) FEDERICO ARTIOLI (C)
  • (20) LUIGI CACCAVO (A)
  • (11) KEVIN PISCOPO (A)
  • (5) THOMAS BATTISTELLA (C)
  • (87) DAVIDE BETTELLA (D)
  • (37) FABIO MAISTRO (C)
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Pietro De Giorgio
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
  • (32) EMIL BOHINEN (C)
  • (14) XAVELLO DRUIVENTAK (C)
  • (39) NICCOLÒ FONTANA (P)
  • (23) VITTORIO MAGNI (D)
  • (3) ANTONIO DAVID (D)
  • (27) MARCO DALLA VECCHIA (C)
  • (91) ALESSANDRO DEBENEDETTI (A)
  • (16) LUCA D'ANDREA (A)
  • (26) MATTEO PIACENTINI (D)
  • (8) MATTEO FRANCESCONI (C)
  • (5) LUCA SCHIRONE (C)
  • (2) MARK NATTA (D)
ALLENATORE CESENA
  • Alessandro Diamanti
PREPARTITA

Juve Stabia - Cesena è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Cesena sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Mario Perri

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati32
Fuorigioco7
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino5.3

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1
23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1
30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1
06-09-2026 Serie A Frosinone-Venezia 3-2

Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte).
La Juve Stabia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Juve Stabia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pisa e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato la Cremonese pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.

Juve Stabia e Cesena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 3 volte, il Cesena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver perso tre dei quattro confronti (1N) con il Cesena in Serie BKT tra il 2012 e il 2014, la Juve Stabia ha trionfato in tre dei quattro più recenti tra il 2024 e il 2026 (1N).
  • La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata nell'incontro più recente con il Cesena in Serie BKT (2-0 l'11 aprile scorso) e potrebbe mantenere la porta inviolata in due incontri di fila con i bianconeri per la prima volta nella competizione.
  • La Juve Stabia ha vinto solo una delle prime quattro partite in questo campionato (1V, 1N, 2P); la squadra campana ha vinto almeno due delle prime cinque gare stagionali di Serie BKT in una sola occasione precedente, nel 2024/25.
  • Il Cesena è rimasto imbattuto nelle prime quattro gare di questa Serie B (1V, 3N) e punta a restare senza sconfitte nelle prime cinque partite per due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 1993/94, nel 2006/07 e nel 2025/26.
  • In vista di questa sfida di Serie BKT, il Cesena registra il valore di PPDA (Passaggi Avversari per Azione Difensiva) più alto del campionato (17.5), mentre la Juve Stabia vanta il quarto dato più basso (10.5), a testimonianza di un atteggiamento tattico decisamente più aggressivo in fase di pressione da parte dei padroni di casa (solo Vicenza, Ascoli ed Hellas Verona fanno meglio).
  • Marco Bellich è il giocatore che ha effettuato più passaggi in questa stagione di Serie BKT, con 338 tentativi totali, 297 dei quali riusciti e 232 effettuati nella propria metà campo.
  • Cristian Shpendi ha raggiunto quota cinque gol in questo campionato di Serie BKT; considerando le ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del calciatore del Cesena (19 maggio 2003) tra i giocatori capaci di segnare almeno cinque reti in ciascuna di queste annate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve StabiaCesena
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati36
Gol totali subiti65
Media gol subiti per partita1.51.2
Percentuale possesso palla57.045.8
Numero totale di passaggi18601677
Numero totale di passaggi riusciti15701369
Tiri nello specchio della porta1913
Percentuale di tiri in porta44.240.6
Numero totale di cross8060
Numero medio di cross riusciti2615
Duelli per partita vinti212145
Duelli per partita persi204177
Corner subiti1926
Corner guadagnati2217
Numero di punizioni a favore6630
Numero di punizioni concesse4756
Tackle totali6144
Percentuale di successo nei tackle59.070.5
Fuorigiochi totali712
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi01

Juve Stabia - Cesena Live

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Classifica SERIE B

  1. Mantova10
  2. Palermo10
  3. Sudtirol8
  4. Modena7
  5. Avellino7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco4
  3. Federico Bonazzoli3
  4. Antonio Di Nardo3
  5. Dennis Johnsen3
MOSTRA COMPLETA

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