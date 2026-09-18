PREPARTITA

Juve Stabia - Cesena è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Cesena sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Mario Perri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1 23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1 30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1 06-09-2026 Serie A Frosinone-Venezia 3-2

Attualmente la Juve Stabia si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte).

La Juve Stabia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Juve Stabia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pisa e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato la Cremonese pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.

Juve Stabia e Cesena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 3 volte, il Cesena ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso tre dei quattro confronti (1N) con il Cesena in Serie BKT tra il 2012 e il 2014, la Juve Stabia ha trionfato in tre dei quattro più recenti tra il 2024 e il 2026 (1N).

La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata nell'incontro più recente con il Cesena in Serie BKT (2-0 l'11 aprile scorso) e potrebbe mantenere la porta inviolata in due incontri di fila con i bianconeri per la prima volta nella competizione.

La Juve Stabia ha vinto solo una delle prime quattro partite in questo campionato (1V, 1N, 2P); la squadra campana ha vinto almeno due delle prime cinque gare stagionali di Serie BKT in una sola occasione precedente, nel 2024/25.

Il Cesena è rimasto imbattuto nelle prime quattro gare di questa Serie B (1V, 3N) e punta a restare senza sconfitte nelle prime cinque partite per due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 1993/94, nel 2006/07 e nel 2025/26.

In vista di questa sfida di Serie BKT, il Cesena registra il valore di PPDA (Passaggi Avversari per Azione Difensiva) più alto del campionato (17.5), mentre la Juve Stabia vanta il quarto dato più basso (10.5), a testimonianza di un atteggiamento tattico decisamente più aggressivo in fase di pressione da parte dei padroni di casa (solo Vicenza, Ascoli ed Hellas Verona fanno meglio).

Marco Bellich è il giocatore che ha effettuato più passaggi in questa stagione di Serie BKT, con 338 tentativi totali, 297 dei quali riusciti e 232 effettuati nella propria metà campo.

Cristian Shpendi ha raggiunto quota cinque gol in questo campionato di Serie BKT; considerando le ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del calciatore del Cesena (19 maggio 2003) tra i giocatori capaci di segnare almeno cinque reti in ciascuna di queste annate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: