Il Parma mette la pratica in discesa già nel primo tempo nonostante una buona Sampdoria grazie al rigore di Man, assegnato dopo un discusso tocco di mano di Gonzalez, e alla rete di Mihaila. Nella ripresa i blucerchiati provano a rendersi pericolosi ma incassano anche la terza rete che viene firmata da Estevez su assist del neo entrato Charpentier. Nel finale buon impatto del giovane Ntanda, ma non basta per evitare la sconfitta22:26

Quarta gara senza vittorie per la Sampdoria di Pirlo, con otto gol subiti nelle ultime due. Continua invece il momento positivo del Parma, arrivato all'ottavo risultato utile consecutivo22:24

90'+3' CALA IL SIPARIO AL FERRARIS! Il Parma batte la Sampdoria per tre reti a zero!22:23

90'+2' Colpo di testa di Ntanda sul cross di Depaoli, pallone fuori di poco22:22

90' Tre minuti di recupero22:20

85' Esce anche Bernabè, entra Cyprien. Cambi finiti per Pecchia22:14

85' Quarto cambio nel Parma: Partipilo rileva Man22:14

83' NTANDA! Impegna ancora una volta Chichizola deviando un cross dalla destra22:13

82' Spreca tutto Charpentier che ruba palla e si invola indisturbato verso la porta, ma viene rimontato da Ghilardi complice anche un controllo difettoso del francese22:12

81' DEPAOLI! Diagonale potente, buona parata di Chichizola che mette in corner22:10

78' Cartellino Giallo per Chichizola22:08

77' Quarto cambio per la Sampdoria: il giovane Ntanda entra al posto di De Luca22:07

75' Terzo cambio nel Parma: entra Hernani al posto di Sohm22:04

74' Ammonito Verre, fallo da tergo su Bernabè22:03

69' GOL! Sampdoria-PARMA 0-3! Gol di Estevez! Charpentier lavora un buon pallone sulla destra e appoggia per Estevez, che di prima intenzione coglie in controtempo Stankovic e firma la terza rete di serata!



69' Ritmi più bassi in questa ripresa, prova a gestire il vantaggio il Parma21:58

67' Fa il suo ingresso in campo anche Charpentier, esce Bonny21:58

67' Benedyczak entra al posto di Mihaila21:56

66' Si prepara anche il Parma ad un doppio cambio21:56

61' Fa il suo debutto in maglia blucerchiata Alvarez, gli lascia il posto Stojanovic21:51

61' Esce anche Murru, entra Barreca21:50

60' Pronta a tre cambi la Sampdoria: Askildsen rileva Ricci21:50

59' Discesa di Man sulla destra, cross per Bonny sporcato e conclusione di Sohm che, appostato sul secondo palo, si fa respingere il tiro da Giordano21:49

56' Depaoli stavolta impatta di prima il suggerimento di Verre ma la mira è completamente sbagliata21:46

54' Sponda di De Luca per Depaoli che però manca l'appuntamento con il pallone21:44

48' OCCASIONE SAMP! Cross di Verre, deviazione di Balogh che sfiora l'autorete ma Chichizola è reattivo a deviare in angolo!21:38

46' SI RIPARTE!21:36

Molto lunga la revisione del Var sul fallo di Facundo Gonzalez, reo di aver deviato prima con la spalla e poi con la mano (la cui posizione è stata ritenuta non congrua) un tiro dal limite di Bernabè21:24

Chiude in doppio vantaggio questo primo tempo la squadra di Pecchia, che viene inizialmente messa in difficoltà da una Sampdoria molto aggressiva. Gli emiliani si svegliano nel finale con il rigore (contestato) assegnato da Feliciani dopo il richiamo del Var per un tocco di mano di Gonzalez e trasformato da Man, il quale pochi minuti dopo serve a Mihaila il pallone del raddoppio21:23

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parma avanti all'intervallo21:20

45' Tre minuti di recupero21:18

44' GOL! Sampdoria-PARMA 0-2! Gol di Mihaila! Raddoppio immediato degli ospiti, che costruiscono una bellissima azione culminata con il cross basso di Man finalizzato in rete da Mihaila! Uno due micidiale del Parma!



41' GOL! Sampdoria-PARMA 0-1! Gol di Man che dagli undici metri incrocia e batte Stankovic, il quale tocca il pallone ma non riesce ad evitare la rete!



40' RIGORE PER IL PARMA! Dopo un lunga review, Feliciani assegna il penalty per il tocco di mano di Gonzalez!21:11

39' FELICIANI AL VAR! Possibile rigore per il Parma per un presunto tocco di mano da parte di Gonzalez!21:09

36' Chiusura di Ghilardi sulla conclusione di Bonny, altro giro alla bandierina per gli emiliani21:06

34' Lancio su Mihaila che davanti a Stankovic va giù dopo il contatto con Stojanovic, Feliciani fa capire ad ampi gesti che non c'è stata nessuna irregolarità21:05

30' OCCASIONE PARMA! Prende in mano la situazione Man, che riceve sulla destra e converge lasciando partire un mancino velenoso che termina di poco a lato della porta difesa da Stankovic!21:01

26' Insistono adesso gli ospiti, cross di Di Chiara dalla sinistra con Bonny che si butta sul pallone innescando la deviazione di Gonzalez che mette in corner20:57

23' Dopo una prima metà di gara non semplice, prova ad aumentare l'intensità del pressing il Parma20:54

19' Man! Prova a rispondere il Parma, sinistro da dentro l'area del numero 98 gialloblù sporcato in corner!20:51

17' VERRE! Sinistro in controbalzo dal limite dell'area, palla di poco alta! 20:48

14' Ancora Samp! Verre, servito ancora di De Luca, spalle alla porta prova la girata al limite dell'area piccola trovando la seconda opposizione nel giro di un minuto da parte di Chichizola!20:45

13' OCCASIONE SAMPDORIA! De Luca favorisce la sovrapposizione di Depaoli che con un diagonale di destro impegna Chichizola, bravo a respingere la conclusione dell'ex Verona!20:44

12' Chiusura ruvida ma regolare di Stojanovic che sbarra la strada a Mihaila, per Feliciani è solo rinvio dal fondo20:42

7' Ottima respinta di Stankovic sul tiro ravvicinato di Mihaila, ma Feliciani ravvisa la posizione di offside dell'esterno del Parma20:38

7' Uno due tra Depaoli e Stojanovic, il cross di quest'ultimo è però fuori misura e termina sul fondo20:37

4' Attacca la Sampdoria, cross di Ricci sul secondo palo su cui fa buona guardia la difesa emiliana20:35

2' Azione di forza di Bonny sulla sinistra, il suo tentativo di cross viene però murato20:33

KICK OFF! Si comincia, il primo possesso è blucerchiato!20:31

Entrano in campo le squadre sul manto di Marassi, pochi istanti ormai al fischio d'inizio20:28

Le scelte di Pecchia: il Parma ritrova Bonny al centro dell'attacco, confermati sugli esterni Man e Mihaila con Bernebè nelle vesti di trequartista. Sohm ed Estevez in mediana, dietro riposa Circati a vantaggio di Osorio che farà coppia con Balogh.19:53

Le scelte di Pirlo: il tecnico bresciano lancia De Luca al centro dell'attacco supportato da Verre e Ricci. A centrocampo, vista l'emergenza, adattato Depaoli come mezzala insieme a Yepes e Giordano, mentre in difesa, davanti a Stankovic, agiranno Ghilardi e Gonzalez al centro con Murru e Stojanovic a presidiare le corsie esterne20:31

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Chichizola - Delprato, Balogh, Osorio, Di Chiara - Sohm, Esteve -; Man, Bernabè, Mihaila - Bonny.19:48

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: i blucerchiati si schierano con un 4-3-2-1: Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murr -; Depaoli, Yepes, Giordano - Ricci, Verre - De Luca19:48

Ermanno Feliciani di Teramo è l'arbitro designato per dirigere il match, con l'ausilio degli assistenti Costanzo e Di Monte e del quarto ufficiale Crezzini. Dalla sala Var di Lissone opereranno invece Abbattista e Longo17:52

Dopo un avvio di stagione complicato, Andrea Pirlo era riuscito a rialzare la testa della sua Sampdoria, la quale però adesso vive un momento di appannamento con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. I blucerchiati si trovano al momento al 13' posto in classifica, a cinque lunghezze dalla zona play off ma solo tre punti sopra quella play out17:50

La capolista Parma riparte da Marassi per consolidare il primato in classifica e dare seguito al filotto di sette risultati utili consecutivi. La squadra di Pecchia, dopo la sconfitta di Lecco dello scorso 12 novembre, ha collezionato quattro pareggi e tre vittorie per un totale di 13 punti17:47

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Parma, gara valida per la 21' giornata del campionato di Serie B!17:44