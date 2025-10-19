Il Padova espugna il ''Ceravolo'' capitalizzando la rete di Perrotta sul corner di Barreca. Al Catanzaro costa carissimo l'errore dal dischetto di Iemmello, ipnotizzato da Fortin. Infortunio a Verrengia.
In classifica, i biancoscudati staccano le posizioni a rischio issandosi a quota 11 mentre i giallorossi restano fermi a 6 punti. Nel prossimo turno, Catanzaro-Palermo e Padova-Juve Stabia.
Per la diretta di Catanzaro-Padova è tutto, buon proseguimento di serata.
90'+5'
E' FINITA! CATANZARO-PADOVA 0-1! Rete di Perrotta al 32', rigore fallito da Iemmello. 21:24
90'+4'
DESTRO DI CISSE! Botta a giro, pugni dell'estremo difensore ospite. 21:23
90'+3'
Girata al volo di D'Alessandro verso le punte, blocca Fortin in uscita. 21:22
90'+1'
Di Chiara chiude su Buonaiuto lanciato a rete. 21:20
90'
Quattro minuti di recupero. 21:19
89'
Cisse si coordina e calcia dal limite: destro al volo fuori misura. 21:18
88'
Colpo alla schiena subito da Brighenti in ricaduta. 21:17
86'
Tentativo molto velleitario di Ghiglione che calcia da oltre 70 metri, Pigliacelli non si fa sorprendere. 21:15
84'
Break di Ghiglione che ferma Nuamah e conquista il fallo laterale. 21:13
82'
Agnelli ha terminato le sostituzioni, ancora due opzioni per Andreoletti. 21:11
80'
Subito in azione D'Alessandro, cross per Pittarello, stoppato da Perrotta. 21:09
79'
QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra D'Alessandro, esce Favasuli. 21:08
78'
Un altro tentativo di Pittarello di testa, stesso esito: girata larga sul fondo. 21:07
77'
BUONAIUTO! Cross di Ghiglione, mezza rovesciata di Buonaiuto che chiama Pigliacelli alla parata. 21:06
76'
Trasforma la punizione Cisse, destro che si infrange sulla barriera. 21:04
74'
AMMONITO SGARBI: atterrato Rispoli al limite dell'area di rigore. 21:03
73'
Match alquanto spezzettato in questa fase. 21:02
72'
AMMONITO BUONAIUTO: fallo in ritardo. 21:00
71'
CARTELLINO GIALLO A ANDREOLETTI! Galipò sanziona il tecnico biancoscudato per proteste. 21:00
70'
TERZO CAMBIO NEL PADOVA: entra Di Maggio, esce Crisetig. 20:59
70'
Ci prova anche Pittarello in gioco aereo, sfera sul fondo. 20:58
68'
Iemmello svetta a centro area, conclusione a lato. 20:57
67'
AMMONITO FORTIN: perdita di tempo. 20:55
65'
Bortolussi sbaglia il retropassaggio e il Catanzaro conquista un calcio d'angolo. 20:54
62'
SECONDO CAMBIO NEL PADOVA: entra Buonaiuto, esce Lasagna. 20:51
62'
PRIMO CAMBIO NEL PADOVA: entra Harder, esce Fusi. 20:50
61'
Conclusione di Fusi, troppo esterno, destro larghissimo. 20:50
60'
Varas scarica a destra a Ghiglione, sinistro deviato in calcio d'angolo. 20:49
59'
QUARTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Nuamah, esce Cassandro. 20:47
57'
AMMONITO FUSI: fallo ai danni di Rispoli. 20:46
56'
Traversone di Di Chiara, Iemmello in offside. 20:45
54'
Forcing dei padroni di casa, Cassandro al volo respinto dalla retroguardia patavina. 20:44
53'
Assist di Cisse per Pittarello, contrastato da Faedo: girata debole che non inquadra lo specchio di porta. 20:42
51'
Traversone di Favasuli che termina tra le braccia di Fortin. 20:41
50'
Progressione di forza di Pittarello che, infine, commette fallo su Varas. 20:39
48'
AMMONITO BRIGHENTI: fallo di Varas. 20:37
46'
TERZO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Rispoli, esce Oudin. 20:36
46'
SECONDO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Pittarello, esce Pontisso. 20:35
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CATANZARO-PADOVA! Si riparte dal risultato di 0-1. 20:34
Squadre negli spogliatoi: Agnelli e Andreoletti studiano le mosse in vista della ripresa. 20:23
E' successo molto nella prima frazione del ''Ceravolo'', in particolare dopo la mezz'ora con il vantaggio del Padova firmato dal colpo di testa di Perrotta su assist di Barreca a cui avrebbe potuto rispondere Iemmello dal dischetto ma Fortin ha parato. Infortunio occorso a Verrengia. 20:23
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! CATANZARO-PADOVA 0-1! Rete di Perrotta al 32', rigore fallito da Iemmello. 20:20
45'+2'
AMMONITO PONTISSO: fallo su Ghiglione. 20:18
45'+1'
IEMMELLO DI TESTA! Ancora Cisse, stacco aereo dell'attaccante, blocca Fortin. 20:17
45'
Tre minuti di recupero. 20:17
44'
OCCASIONE PER IL PADOVA! Lasagna va ancora alla conclusione, Pontisso provvidenziale in corner. 20:15
43'
Tiro-cross di Lasagna smorzato e allontanato dalla retroguardia di casa. 20:14
41'
Colpo di testa di Iemmello sul cross di Cisse, manca la precisione, il pallone esce a lato. 20:13
40'
Traversone alto, uscita in presa di Pigliacelli. 20:11
39'
AMMONITO CASSANDRO: trattenuta ai danni di Varas. 20:10
37'
Rimessa nella metà campo avversaria a favore di Ghiglione. 20:09
35'
FORTIN RESPINGE IL PENALTY DI IEMMELLO! Destro angolato dal dischetto, volo e respinta del portiere, si resta 0 a 1! 20:07
34'
CALCIO DI RIGORE PER IL CATANZARO! Fallo di Faedo ai danni di Pontisso! 20:06
32'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 5 biancorosso. 20:06
32'
GOL! Catanzaro-PADOVA 0-1! Rete di Perrotta. Ospiti in vantaggio: corner di Barreca e colpo di testa vincente di Perrotta.
PIGLIACELLI PARA TUTTO! Grande doppia occasione per il Padova: prima Crisetig, poi Lasagna, l'estremo difensore giallorosso dice di no. 20:04
28'
PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Di Chiara, esce Verrengia. 20:00
27'
INFORTUNIO A VERRENGIA! Si ferma il difensore numero 26, Agnelli costretto alla prima sostituzione. 20:00
27'
IEMMELLO! Cisse lascia sul posto un paio di avversari e passa all'attaccante che calcia di destro, mandando sul fondo. 19:59
25'
L'estremo difensore biancoscudato si rialza dopo l'intervento dei sanitari. 19:58
24'
Traversone di Cisse, uscita di Fortin che smanaccia ma si scontra con Perrotta, spinto da Iemmello. 19:56
23'
Metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 19:54
21'
Tiro dalla bandierina per il Padova. 19:53
20'
TIRO DI LASAGNA! L'attaccante ruba la sfera a Antonini e si lancia verso Pigliacelli, sinistro respinto dal portiere. 19:52
19'
Fusi finisce il fuorigioco. 19:50
17'
Il gioco riprende e c'è subito una spinta fallosa di Iemmello ai danni di Sgarbi. 19:48
15'
Intervento deciso di Varas, Petriccione accusa il colpo: sanitari in campo. 19:48
13'
Non riesce per poco la giocata a Iemmello in area avversaria, chiude la difesa patavina. 19:44
11'
Slalom di Ghiglione che salta mezza difesa del Catanzaro, poi passa a Lasagna che calcia a lato ma c'è offside. 19:43
10'
Forcing giallorosso, collezione di calci d'angolo. 19:41
8'
Vista la squalifica di Aquilani, a guidare le ''Aquile'' in panchina siede il vice Cristian Agnelli. 19:39
7'
Sinistro un po' strozzato di Cassandro che termina sul fondo. 19:38
5'
PERICOLO IN AREA PADOVA! Chiusura di Sgarbi e nuovo calcio d'angolo per i padroni di casa. 19:37
5'
Cross insidioso di Pontisso, Cassandro non arriva a impattare, Barreca concede il corner. 19:36
4'
Contrasto Lasagna-Antonini, ha la meglio il difensore. 19:35
2'
Schema per liberare Iemmello al tiro: destro potente murato in mischia. Leggere proteste dell'attaccante per un presunto rocco di mano, tutto regolare. 19:33
1'
Subito un tiro dalla bandierina conquistato dai calabresi. 19:33
1'
INIZIA CATANZARO-PADOVA! Primo pallone giocato da Iemmello. 19:31
Squadre in campo agli ordini di Galipò: padroni di casa in maglia rossa con bordi gialli, ospiti in completo bianco. 19:32
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:18
Aquilani (squalificato) conferma Iemmello terminale d'attacco con Oudin e Cisse sulla trequarti; in difesa rientra Brighenti per Belletta, ancora out Pompetti. Andreoletti è senza lo squalificato Capelli, rimpiazzato da Ghiglione a destra, con Barreca a sinistra; confermato il tandem offensivo Lasagna-Bortolussi. 19:05
Catanzaro - Padova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Padova sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Catanzaro si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece Padova si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Padova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Bari perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 3 gol.
Catanzaro e Padova si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 6 volte, Padova ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Catanzaro-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha mantenuto la porta inviolata in 14 delle 24 sfide di Serie BKT contro il Catanzaro (58%), la percentuale più alta per la squadra veneta contro qualsiasi avversario affrontato più di 12 volte nella competizione.
Il Catanzaro non ha trovato la via del gol nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro il Padova, che nel periodo ha segnato solo due reti; i calabresi hanno una striscia aperta di partite senza segnare più lunga solamente contro il Messina (cinque).
Alberto Aquilani ha pareggiato le prime tre partite casalinghe di questo campionato di Serie BKT con il Catanzaro; dopo aver già registrato una serie di tre pareggi interni consecutivi con il Pisa nel 2023, il tecnico non è mai arrivato a quattro pari casalinghi di fila alla guida di una singola squadra nella competizione.
Dopo aver pareggiato tutte le prime sei gare in questo campionato di Serie BKT – record per un club nelle prime sei partite stagionali nella competizione –, il Catanzaro ha perso la più recente contro il Monza. In precedenza, solo nel 1946/47 i calabresi non avevano vinto nessuna delle prime sette sfide stagionali di Serie BKT, anche se in quell'occasione ottennero un successo all'ottava giornata.
Il Padova ha segnato solo quattro gol dall'interno dell'area di rigore in questa Serie BKT, nessuna squadra ha fatto peggio; allo stesso tempo, è la squadra con la percentuale più alta di reti realizzate da fuori area (43% - 3/7) nel campionato.
Alphadjo Cissè ha segnato tutti e tre i suoi gol in questa Serie BKT 2025/26 in trasferta; tra i giocatori con almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, solo Bohdan Popov (classe 2007) è più giovane del calciatore del Catanzaro (nato nel 2006).
I due giocatori del Padova che hanno preso parte a più marcature in questa Serie BKT sono Mattia Bortolussi (tre gol, incluso uno nell'ultima giornata) e Kevin Varas (una rete e due passaggi vincenti). Bortolussi è anche il calciatore dei veneti con più conclusioni in porta (sette) e occasioni create (11) nel torneo in corso.
