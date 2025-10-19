E' successo molto nella prima frazione del ''Ceravolo'', in particolare dopo la mezz'ora con il vantaggio del Padova firmato dal colpo di testa di Perrotta su assist di Barreca a cui avrebbe potuto rispondere Iemmello dal dischetto ma Fortin ha parato. Infortunio occorso a Verrengia. 20:23

PREPARTITA

Catanzaro - Padova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Padova sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente il Catanzaro si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece Padova si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Padova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Bari perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 3 gol.

Catanzaro e Padova si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 6 volte, Padova ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Catanzaro-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha mantenuto la porta inviolata in 14 delle 24 sfide di Serie BKT contro il Catanzaro (58%), la percentuale più alta per la squadra veneta contro qualsiasi avversario affrontato più di 12 volte nella competizione.

Il Catanzaro non ha trovato la via del gol nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro il Padova, che nel periodo ha segnato solo due reti; i calabresi hanno una striscia aperta di partite senza segnare più lunga solamente contro il Messina (cinque).

Alberto Aquilani ha pareggiato le prime tre partite casalinghe di questo campionato di Serie BKT con il Catanzaro; dopo aver già registrato una serie di tre pareggi interni consecutivi con il Pisa nel 2023, il tecnico non è mai arrivato a quattro pari casalinghi di fila alla guida di una singola squadra nella competizione.

Dopo aver pareggiato tutte le prime sei gare in questo campionato di Serie BKT – record per un club nelle prime sei partite stagionali nella competizione –, il Catanzaro ha perso la più recente contro il Monza. In precedenza, solo nel 1946/47 i calabresi non avevano vinto nessuna delle prime sette sfide stagionali di Serie BKT, anche se in quell'occasione ottennero un successo all'ottava giornata.

Il Padova ha segnato solo quattro gol dall'interno dell'area di rigore in questa Serie BKT, nessuna squadra ha fatto peggio; allo stesso tempo, è la squadra con la percentuale più alta di reti realizzate da fuori area (43% - 3/7) nel campionato.

Alphadjo Cissè ha segnato tutti e tre i suoi gol in questa Serie BKT 2025/26 in trasferta; tra i giocatori con almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, solo Bohdan Popov (classe 2007) è più giovane del calciatore del Catanzaro (nato nel 2006).

I due giocatori del Padova che hanno preso parte a più marcature in questa Serie BKT sono Mattia Bortolussi (tre gol, incluso uno nell'ultima giornata) e Kevin Varas (una rete e due passaggi vincenti). Bortolussi è anche il calciatore dei veneti con più conclusioni in porta (sette) e occasioni create (11) nel torneo in corso.

