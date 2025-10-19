La seconda frazione di Empoli-Venezia è totalmente opposta alla prima. Regna anche in questo caso l'equilibrio, ma in un secondo tempo privo di particolari emozioni e occasioni degne di nota. Un paio di spunti di Kike Perez e Pellegri non illuminano particolarmente la scena. Si resta fermi ai gol di Adorante prima e Shpendi poi, per un pareggio finale tutto sommato giusto.
Nel prossimo turno l'Empoli affronterà il Modena, mentre il Venezia dovrà vedersela con la Carrarese.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Venezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B.19:15
90'+5'
Fine partita: EMPOLI-VENEZIA 1-1 (34' Adorante, 42' Shpendi).19:12
Cross teso di Hainaut, prova a deviarla Bjarkason. Palla alta sopra la traversa.18:35
61'
Cartellino giallo per Pietro Pellegri.18:33
59'
Sostituzione Venezia: esce Andrea Adorante, entra John Yeboah.18:32
56'
Sostituzione Empoli: esce Joseph Ceesay, entra Pietro Pellegri.18:28
56'
Sostituzione Empoli: esce Rares Ilie, entra Duccio Degli Innocenti.18:28
54'
Cartellino giallo per Rares Ilie.18:28
52'
Imbucata centrale per Casas che con il destro conclude di pochissimo fuori a lato.18:25
49'
Il copione di questa seconda frazione sembra lo stesso del primo tempo: il Venezia manovra, l'Empoli si difende e prova a partire in contropiede.18:25
46'
Inizia il secondo tempo di EMPOLI-VENEZIA!18:20
In casa Empoli scalpitano Popov e Pellegri, nel Venezia occhio a Flia e Yeboah.18:07
Prima frazione molto divertente quella tra Empoli e Venezia. Sono i due centravanti i protagonisti assoluti: Adorante apre, Shpendi chiude. Entrambi non solo a segno, ma pericolosissimi in più di un'occasione. Due fattori che determinano fino a questo momento, entrambi però allo stesso modo. All'intervallo il risultato infatti è di 1-1.18:07
45'
Finisce il primo tempo di EMPOLI-VENEZIA!18:05
42'
GOL! EMPOLI-Venezia 1-0! Rete di Stiven SHPENDI! Splendida imbucata di Ilie che pesca Shpendi tutto solo dinanzi a Stankovic, l'attaccante dell'Empoli batte il portiere avversario con freddezza.
Ci prova Adorante dalla lunghissima distanza dopo aver visto Fulignati fuori dai pali, palla che termina di pochissimo fuori a lato.17:57
34'
GOL! Empoli-VENEZIA 0-1! Rete di Andrea ADORANTE! Astuto Kike Perez che batte veloce la punizione per Hainaut, perfetto nel cross al bacio per Adorante. Il centravanti del Venezia, di testa, non sbaglia e batte Fulignati.
Ci prova Casas da fuori area, la sua conclusione termina alta sopra la traversa.17:48
29'
Squillo di Ilie che tenta il tiro dalla lunga distanza, la palla termina però abbondantemente fuori.17:46
25'
Ancora Adorante di testa, questa volta su splendido assist di Hainaut. Sempre attento e reattivo Fulignati.17:41
21'
Pieno controllo del possesso del Venezia che fa la partita, l'Empoli si difende e prova a colpire in contropiede.17:42
17'
Ennesimo spunto interessante di Elia sulla destra, il suo cross viene però bloccato facilmente da Stankovic.17:34
13'
Colpo di testa di Adorante, ottimo Fulignati che respinge lateralmente.17:30
10'
Conclusione di Ceesay dalla lunga distanza, blocca in presa bassa Stankovic.17:28
6'
Ancora Empoli pericoloso, sempre con Shpendi che con il mancino conclude. Bravo ancora una volta Stankovic.17:24
3'
Splendido spunto di Elia che trova Shpendi in area, decisivo l'intervento di Stankovic.17:20
1'
Inizia il primo tempo di VENEZIA-EMPOLI!17:17
Sia Empoli che Venezia hanno trovato il gol in tutti i sette precedenti di Serie BKT disputati in casa dei toscani; il bilancio in questi match è di tre successi interni, tre pareggi e una vittoria esterna per il Venezia.17:06
Empoli e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due partite consecutive di Serie BKT: in 14 precedenti in questa competizione, il bilancio è di quattro successi toscani, cinque veneti e cinque pareggi, incluso l'ultimo del 26 febbraio 2021.17:06
Le scelte di Stroppa: gioca Casas in coppia con Adorante, a centrocampo dentro Kike Perez e Doumbia. Titolare Schingtienne.17:05
Le scelte di Dionisi: gioca Ilie alle spalle di Shpendi, titolari anche Elia e Carboni. Gioca Obaretin dietro.17:04
Empoli - Venezia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Venezia sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). L'Empoli ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Venezia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.
In casa l'Empoli ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Monza e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Palermo e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Frosinone vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 3 gol.
Empoli e Venezia si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Empoli-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Empoli e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due partite consecutive di Serie BKT: in 14 precedenti in questa competizione, il bilancio è di quattro successi toscani, cinque veneti e cinque pareggi, incluso l'ultimo del 26 febbraio 2021.
Sia Empoli che Venezia hanno trovato il gol in tutti i sette precedenti di Serie BKT disputati in casa dei toscani; il bilancio in questi match è di tre successi interni, tre pareggi e una vittoria esterna per il Venezia.
L'Empoli non perde in casa in Serie BKT dal 27 luglio 2020 e da allora, tra le squadre con almeno cinque gare interne disputate nel periodo, è l'unica ad essere ancora imbattuta (12V, 11N in 23 match).
Il Venezia ha mantenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie BKT; i lagunari non arrivano ad ottenere più clean sheets di fila nella competizione da settembre 2017 (quattro).
Empoli (8.4) e Venezia (8.9) sono le due formazioni con i valori PPDA (Passaggi concessi all'avversario per azione difensiva) più bassi in questa Serie BKT, a testimonianza della loro elevata intensità di pressing nel campionato.
Stiven Shpendi ha segnato tre gol in sei presenze in questa Serie BKT, uno in meno di quanti ne aveva realizzati in 25 partite di campionato in tutta la scorsa stagione 2024/25 con la Carrarese; due dei tre giocatori più giovani con almeno tre marcature in questo campionato giocano nell'Empoli, Stiven Shpendi (tre, classe 2003) e Bohdan Popov (quattro, classe 2007).
Tra i portieri stranieri di questa Serie BKT, Filip Stankovic è quello che ha effettuato il maggior numero di parate totali (20) e di parate su tiri dall'interno dell'area di rigore (17); inoltre, nessun altro portiere ha collezionato più clean sheet di lui nel campionato (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: