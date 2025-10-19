La seconda frazione di Empoli-Venezia è totalmente opposta alla prima. Regna anche in questo caso l'equilibrio, ma in un secondo tempo privo di particolari emozioni e occasioni degne di nota. Un paio di spunti di Kike Perez e Pellegri non illuminano particolarmente la scena. Si resta fermi ai gol di Adorante prima e Shpendi poi, per un pareggio finale tutto sommato giusto.

Empoli e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due partite consecutive di Serie BKT: in 14 precedenti in questa competizione, il bilancio è di quattro successi toscani, cinque veneti e cinque pareggi, incluso l'ultimo del 26 febbraio 2021.17:06

Sia Empoli che Venezia hanno trovato il gol in tutti i sette precedenti di Serie BKT disputati in casa dei toscani; il bilancio in questi match è di tre successi interni, tre pareggi e una vittoria esterna per il Venezia.17:06

Prima frazione molto divertente quella tra Empoli e Venezia. Sono i due centravanti i protagonisti assoluti: Adorante apre, Shpendi chiude. Entrambi non solo a segno, ma pericolosissimi in più di un'occasione. Due fattori che determinano fino a questo momento, entrambi però allo stesso modo. All'intervallo il risultato infatti è di 1-1.18:07

PREPARTITA

Empoli - Venezia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Venezia sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Venezia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Empoli ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Monza e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Palermo e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Frosinone vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 3 gol.

Empoli e Venezia si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

L'Empoli non perde in casa in Serie BKT dal 27 luglio 2020 e da allora, tra le squadre con almeno cinque gare interne disputate nel periodo, è l'unica ad essere ancora imbattuta (12V, 11N in 23 match).

Il Venezia ha mantenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie BKT; i lagunari non arrivano ad ottenere più clean sheets di fila nella competizione da settembre 2017 (quattro).

Empoli (8.4) e Venezia (8.9) sono le due formazioni con i valori PPDA (Passaggi concessi all'avversario per azione difensiva) più bassi in questa Serie BKT, a testimonianza della loro elevata intensità di pressing nel campionato.

Stiven Shpendi ha segnato tre gol in sei presenze in questa Serie BKT, uno in meno di quanti ne aveva realizzati in 25 partite di campionato in tutta la scorsa stagione 2024/25 con la Carrarese; due dei tre giocatori più giovani con almeno tre marcature in questo campionato giocano nell'Empoli, Stiven Shpendi (tre, classe 2003) e Bohdan Popov (quattro, classe 2007).

Tra i portieri stranieri di questa Serie BKT, Filip Stankovic è quello che ha effettuato il maggior numero di parate totali (20) e di parate su tiri dall'interno dell'area di rigore (17); inoltre, nessun altro portiere ha collezionato più clean sheet di lui nel campionato (quattro).

