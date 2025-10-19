Bella e intensa partita tra le due squadre che comandano la classifica. Il Modena, dopo lo svantaggio subito al 32' con il gol di Segre, resiste ad un Palermo compatto e voglioso e trova il meritato pareggio al 72' su autogol di Bereszynski. Nel finale pressione dei gialloblu ma il risultato rimane invariato.

E’ sfida tra le due squadre che guidano la classifica: il Palermo si trova al secondo posto con quindici punti, a meno due dal Modena capolista. La squadra siciliana è ancora imbattuta in campionato, a fronte di quattro vittorie e tre pareggi. La squadra di Inzaghi detiene il primato (assieme al Modena) di miglior difesa con sole tre reti subite. Nell’ultimo turno prima della sosta il Palermo ha sconfitto lo Spezia in trasferta (1-2).13:29

Il Modena guida appunto la classifica di serie B con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. La squadra di Sottil ha anche il miglior attacco con tredici reti segnate. Nell’ultima gara gli emiliani hanno sconfitto l’Entella 2-0.13:33

Arbitra la sfida Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Laghezza e dal quarto uomo Pacella. Aureliano e Prenna rispettivamente al Var e Avar.

Primi quarantacinque minuti equilibrati e combattuti, nonostante un avvio un po’ lento a causa delle numerose interruzioni di gioco. Le due squadre lottano su ogni pallone ed è proprio grazie a questa caratteristica che il Palermo trova la rete che fin qui decide la partita, al 32esimo minuto di gioco: il cross di Augello dalla sinistra non viene controllato da Pohjanpalo, ma la palla arriva nei pressi di Segre che è più lesto dei difensori del Modena ad accaparrarsi la sfera e ad insaccare con una botta di destro da distanza ravvicinata.16:00

PREPARTITA

Palermo - Modena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Modena sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente il Palermo si trova 2° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Modena ha segnato 14 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Palermo ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-2 mentre Modena ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 5 gol.

Palermo e Modena si sono affrontate 44 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 19 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Palermo-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è imbattuto contro il Modena in Serie BKT da aprile 2002 e da allora ha ottenuto cinque successi e tre pareggi contro gli emiliani nella competizione.

Il Palermo ha vinto 13 partite casalinghe di Serie BKT contro il Modena (7N, 2P); soltanto contro quattro avversarie ha registrato più successi interni nella competizione: 14 contro Monza e Bari, 17 contro il Brescia e 19 contro l'Hellas Verona.

Palermo e Modena sono le due sole formazioni che non hanno ancora concesso più di un gol a partita nelle sette sfide di questa Serie BKT.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT e potrebbe registrare quattro clean sheet interne di fila in Serie B per la prima volta dal gennaio 2018.

Il Modena è rimasto imbattuto nelle prime sette partite di una stagione di Serie BKT per la terza volta nella sua storia, dopo il 2001/02 e il 2005/06: in entrambe le precedenti occasioni, la formazione gialloblù non ha perso nemmeno l’ottava gara.

Il Modena ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 11 gare esterne nella competizione.

Modena (quattro) e Palermo (tre), insieme all'Empoli (tre), sono le tre squadre che hanno segnato più gol di testa in questa Serie BKT.

Il Palermo ha interrotto 101 sequenze avversarie pressando alto (tre o meno passaggi, terminate entro 40 metri dalla porta avversaria) in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra nel torneo – il Modena ne conta 73, sesto in questa classifica.

Senza le reti di Joel Pohjanpalo (quattro), il Palermo avrebbe sei punti in meno in questa Serie BKT; nessun altro giocatore ha generato più punti per la propria squadra nel campionato in corso.

Ettore Gliozzi, capocannoniere di questa stagione con cinque gol, ha segnato in Serie BKT nelle sue sette presenze lo stesso numero di reti realizzate nelle 46 partite giocate tra il 2023/24 e il 2024/25.

