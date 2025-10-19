Bella e intensa partita tra le due squadre che comandano la classifica. Il Modena, dopo lo svantaggio subito al 32' con il gol di Segre, resiste ad un Palermo compatto e voglioso e trova il meritato pareggio al 72' su autogol di Bereszynski. Nel finale pressione dei gialloblu ma il risultato rimane invariato.
Palermo che rimane al secondo posto e fallisce l'aggancio alla capolista. I siciliani salgono a sedici punti, due di vantaggio sulle squadre che lo seguono al terzo posto. Nel prossimo turno la squadra di Inzaghi sarà ospite del Catanzaro.
Il Modena mantiene saldo il comando della classifica e sale a 18 punti. La squadra di Sottil si conferma un seria pretendente per la promozione e nel prossimo turno affronterà l'Empoli tra le mura amiche.
90'+7'
Finisce la partita! PALERMO-MODENA 1-1 (32’ Segre, 72’ aut. Bereszynski)!17:04
90'+6'
Rilancio di Joronen, Pohjanpalo va giù: Chiffi fa proseguire.17:03
90'+6'
Blin si immola e resiste alla pressione di Massolin.17:03
90'+5'
Punizione Modena dalla trequarti esterna: palla in mezzo, allontana la difesa del Palermo.17:02
90'+2'
Pedro Mendes calcia alto dopo un'azione di Santoro sulla sinistra.16:59
90'
Cinque minuti di recupero.16:57
90'
Prova ad attaccare il Modena, con il Palermo attento in difesa.16:57
87'
Cross di Pedro Mendes per Defrel, anticipato da Ceccaroni.16:54
86'
Nonostante la fatica evidente, i giocatori non si risparmiano e lottano su ogni palla.16:53
84'
Gomes recupera palla e parte in contropiede, poi prova il tiro, ribattuto da un difensore.16:51
83'
PEDRO MENDES! Bella azione del Modena con la palla che arriva a Pedro Mendes che dal limite si gira e fa partire un sinistro che esce di poco a lato del palo.16:50
82'
Sostituzione Palermo: fuori Antonio Palumbo e dentro Aljosa Vasic.16:49
80'
CECCARONI! Il difensore del Palermo prende palla e dal limite apre un bel destro, deviato in corner da Chichizola!16:47
79'
Sostituzione Modena: esce Gliozzi ed entra Pedro Mendes.16:46
76'
GOL! Palermo-MODENA 1-1! Cross dalla destra di Zanimacchia, Adorni salta e la palla colpisce poi Bereszynski, che insacca nella propria porta!
OCCASIONE MODENA! Massolin con una magia serve Pyyhtia: risposta super di Joronen!16:42
74'
Augello per Le Douaron che mette in mezzo: esce Chichizola.16:41
70'
Sostituzione Palermo: fuori Salim Diakité e dentro Bartosz Bereszynski.16:37
66'
Triplo cambio per Sottil: fuori Di Mariano, Gerli e Sersanti per Massolin, Pyyhtia e Defrel.16:39
64'
Azione flipper in area rosanero: i gialloblu non trovano lo spazio per tirare e le iniziative vengono respinte dai difensori del Palermo.16:31
63'
Spunto Zanimacchia-Gliozzi sulla sinistra: guadagnato un corner.16:30
59'
Augello crossa in mezzo, Pohjanpalo colpisce ma la palla viene ribattuta.16:26
59'
Augello serve Ceccaroni che prova il traversone: i difensori gialloblu mettono in calcio d'angolo.16:26
56'
Doppia sostituzione Palermo: fuori Ranocchia e Brunori per Blin e Le Douaron.16:24
55'
OCCASIONE MODENA! Azione di Zampano sulla sinistra che crossa in mezzo, Gliozzi si inventa un colpo di testa in torsione delizioso indirizzato all'angolino: grande risposta di Joronen che devia in corner!16:23
52'
Prova a prendere campo il Modena.16:19
50'
Rischia Adorni sul pressing di Pohjanpalo.16:17
49'
Pressing alto dei giocatori rosanero.16:16
48'
Ranocchia rimane giù dopo una sbracciata di Di Mariano: l'arbitro non interviene.16:15
45'
Inizia il secondo tempo! PALERMO-MODENA 0-1 (32’ Segre)!16:13
45'
Invece la sostituzione la fa Inzaghi: fuori Jacopo Segre, ammonito, e dentro Claudio Gomes.16:13
Vediamo se Sottil opererà dei cambi nell'intervallo. Adorni è uscito malconcio dai primi quarantacinque minuti.16:08
Primi quarantacinque minuti equilibrati e combattuti, nonostante un avvio un po’ lento a causa delle numerose interruzioni di gioco. Le due squadre lottano su ogni pallone ed è proprio grazie a questa caratteristica che il Palermo trova la rete che fin qui decide la partita, al 32esimo minuto di gioco: il cross di Augello dalla sinistra non viene controllato da Pohjanpalo, ma la palla arriva nei pressi di Segre che è più lesto dei difensori del Modena ad accaparrarsi la sfera e ad insaccare con una botta di destro da distanza ravvicinata.16:00
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. PALERMO-MODENA 0-1 (32’ Segre)!15:54
45'+4'
Conclusione da fuori area di Santoro: palla abbondantemente a lato.15:54
45'+3'
Adorni dolorante al ginocchio sinistro.15:52
45'+2'
Altro spunto di Diakite, respinge la difesa del Modena.15:51
45'+1'
Gerli mette in mezzo, respinge con i pugni Joronen.15:50
45'
Quattro minuti di recupero.15:50
44'
BRUNORI! Gran palla di Augello dalla sinistra, Brunori anticipa il difensore: palla che esce di pochissimo!15:48
43'
Zampano crossa da sinistra, Sersanti colpisce male. Poi la palla arriva a Gliozzi che dalla destra prova a metterla in mezzo, ma allontana la difesa palermitana.15:47
41'
Augello, fermato da Chiffi, si lamenta per un tocco di mano di Sersanti.15:46
41'
Il Palermo sembra aver in mano il controllo del match.15:45
38'
Cross di Dellavalle troppo sul portiere.15:42
36'
Intervento deciso di Di Mariano su Ranocchia: graziato da Chiffi.15:40
32'
GOL! PALERMO-Modena 1-0! SEGRE! Il Palermo va in vantaggio: cross di Augello per Pohjanpalo, la palla arriva a Segre che è più lesto dei difensori ad avventarsi sul pallone e segnare con un destro imparabile!
Altro spunto di Di Mariano che calcia di poco a lato, ma Chiffi ferma tutto per precedente offside.15:36
29'
Risposta del Palermo: discesa di Diakite con cross in mezzo, Pohjanpalo non ci arriva in acrobazia ma il pallone si dirige verso Ranocchia che prova il tiro al volo: palla alta.15:34
25'
OCCASIONE MODENA Discesa di Santoro che serve Di Mariano sulla sinistra: il fantasista si accentra e calcia di destro, tiro centrale parato da Joronen.15:29
23'
Gliozzi prova l'acrobazia su passaggio di Di Mariano: palla sul fondo.15:27
21'
Pohjanpalo prova il destro da fuori area: palla che esce sul fondo.15:25
18'
Cartellino giallo per Jacopo Segre che spinge da dietro Di Mariano.15:22
17'
Cartellino giallo per Fabio Gerli che stende Diakite lanciato in corsa sulla destra.15:22
16'
Cross dalla sinistra di Augello, non ci arriva Pohjanpalo. Sul proseguio dell'azione, cross di Palumbo per la testa di Diakite: palla che esce sul fondo.15:21
14'
Ripartenza di Gelli che serve Sersanti al tiro: destro controllato da Joronen.15:18
12'
Risponde il Modena con una bella palla in mezzo per Gliozzi che però viene anticipato da Joronen.15:17
12'
Brunori si lamenta per un intervento dubbio.15:16
9'
Fin qui match spezzettato dai molti falli e contrasti al limite del regolamento.15:13
8'
Sostituzione Modena: esce Daniel Tonoli ed entra Alessandro Dellavalle.15:12
6'
Prova a scendere il Palermo con Palumbo, spazza la difesa emiliana. Nella stessa azione va a terra da solo il portiere Chichizola: rientrano i sanitari, mentre si scalda Dellavalle.15:11
4'
Botta al naso per il difensore del Modena, che esce momentaneamente dal campo.15:08
3'
Tonoli cade male dopo uno scontro di gioco con Brunori: intervengono i sanitari.15:07
Subito avanti il Modena, che prova ad entrare in area di rigore con Gliozzi, che va giù ma viene fischiata la posizione di fuorigioco.15:05
Allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo è tutto pronto. Comincia la sfida PALERMO-MODENA!15:04
Arbitra la sfida Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Laghezza e dal quarto uomo Pacella. Aureliano e Prenna rispettivamente al Var e Avar.15:03
Il Modena deve fare a meno di Beyeku e Pergreffi. Una sola novità per Sottil rispetto all’ultima gara: Sersanti in mediana al posto di Pyyhtia.14:49
Il Palermo deve rinunciare agli indisponibili Gyasi, Bani e Bardi. Tornano dal primo minuto Diakite, Ceccaroni, Segre, Ranocchia e Brunori.14:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con il 3-5-1-1: Chichizola – Tonoli, Adorni, Nieling – Zampano, Santoro, Gerli, Sersanti, Zanimacchia – Di Mariano – Gliozzi. A disposizione: Ponsi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Pyyhtia, Nador, Pezzolato, Dellavalle, Cotali, Cauz, Defrel. All. A. Sottil.14:17
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con il 3-4-2-1: Joronen – Diakite, Peda, Ceccaroni – Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello – Palumbo, Brunori – Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Avella, Corona, Veroli. All. F. Inzaghi.14:16
Il Modena guida appunto la classifica di serie B con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. La squadra di Sottil ha anche il miglior attacco con tredici reti segnate. Nell’ultima gara gli emiliani hanno sconfitto l’Entella 2-0.13:33
E’ sfida tra le due squadre che guidano la classifica: il Palermo si trova al secondo posto con quindici punti, a meno due dal Modena capolista. La squadra siciliana è ancora imbattuta in campionato, a fronte di quattro vittorie e tre pareggi. La squadra di Inzaghi detiene il primato (assieme al Modena) di miglior difesa con sole tre reti subite. Nell’ultimo turno prima della sosta il Palermo ha sconfitto lo Spezia in trasferta (1-2).13:29
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo e Modena, gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie B.13:29
Palermo - Modena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Modena sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente il Palermo si trova 2° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Modena ha segnato 14 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Palermo ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-2 mentre Modena ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 5 gol.
Palermo e Modena si sono affrontate 44 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 19 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Palermo-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo è imbattuto contro il Modena in Serie BKT da aprile 2002 e da allora ha ottenuto cinque successi e tre pareggi contro gli emiliani nella competizione.
Il Palermo ha vinto 13 partite casalinghe di Serie BKT contro il Modena (7N, 2P); soltanto contro quattro avversarie ha registrato più successi interni nella competizione: 14 contro Monza e Bari, 17 contro il Brescia e 19 contro l'Hellas Verona.
Palermo e Modena sono le due sole formazioni che non hanno ancora concesso più di un gol a partita nelle sette sfide di questa Serie BKT.
Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT e potrebbe registrare quattro clean sheet interne di fila in Serie B per la prima volta dal gennaio 2018.
Il Modena è rimasto imbattuto nelle prime sette partite di una stagione di Serie BKT per la terza volta nella sua storia, dopo il 2001/02 e il 2005/06: in entrambe le precedenti occasioni, la formazione gialloblù non ha perso nemmeno l’ottava gara.
Il Modena ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 11 gare esterne nella competizione.
Modena (quattro) e Palermo (tre), insieme all'Empoli (tre), sono le tre squadre che hanno segnato più gol di testa in questa Serie BKT.
Il Palermo ha interrotto 101 sequenze avversarie pressando alto (tre o meno passaggi, terminate entro 40 metri dalla porta avversaria) in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra nel torneo – il Modena ne conta 73, sesto in questa classifica.
Senza le reti di Joel Pohjanpalo (quattro), il Palermo avrebbe sei punti in meno in questa Serie BKT; nessun altro giocatore ha generato più punti per la propria squadra nel campionato in corso.
Ettore Gliozzi, capocannoniere di questa stagione con cinque gol, ha segnato in Serie BKT nelle sue sette presenze lo stesso numero di reti realizzate nelle 46 partite giocate tra il 2023/24 e il 2024/25.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: