Bari-Catanzaro: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
19 Dicembre 2025 ore 20:30
Bari
1
Catanzaro
2
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 30' 0-1 Simone Pontisso
  2. 49' 0-2 Matias Antonini
  3. 90+3' 1-2 Nicola Bellomo (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Il Catanzaro passa 2-1 sul campo del Bari e ottiene la quarta vittoria di fila in campionato. Il risultato si sblocca al 30', in gol Pontisso. Antonini al 49' di testa segna la rete del raddoppio. Al 93' Bellomo trasforma un calcio di rigore.

Nel prossimo turno di Serie B il Bari ospiterà l'Avellino, il Catanzaro affronterà in casa il Cesena.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bari-Catanzaro, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:26

  2. 90'+5'

    Fine partita! BARI-CATANZARO 1-2 (30' Pontisso, 49' Antonini, 93' rig. Bellomo).22:23

  3. 90'+3'

    GOL! BARI-Catanzaro 1-2! Rete di Bellomo. Penalty trasformato da Bellomo, spiazzato Pigliacelli.

    Guarda la scheda del giocatore Nicola Bellomo22:20

  4. 90'+2'

    RIGORE PER IL BARI! Contatto in area tra Maggiore e Liberali, l'arbitro indica il dischetto. 22:19

  5. 90'+1'

    L'arbitro Rapuano concede quattro minuti di recupero. 22:18

  7. 89'

    Traversone di Braunoder, prolunga di testa Bellomo, blocca Pigliacelli. 22:17

  8. 86'

    Ammonito RISPOLI per gioco scorretto su Bellomo.22:13

  9. 82'

    Ammonito BRIGHENTI per comportamento non regolamentare.22:10

  10. 81'

    Sostituzione CATANZARO: entra Alesi esce Pontisso. 22:08

  11. 80'

    Sostituzione BARI: entra Cerri esce Kassama.22:07

  13. 79'

    Colpo di testa debole di Maggiore, nessun problema per Pigliacelli. 22:07

  14. 77'

    Ammonito NIKOLAOU per gioco scorretto su Liberali.22:04

  15. 75'

    Problema per Pontisso, il centrocampista per ora rientra in campo. 22:03

  16. 71'

    Sostituzione CATANZARO: entra Liberali esce Cisse.21:59

  17. 71'

    Sostituzione CATANZARO: entra Rispoli esce Petriccione.21:59

  19. 71'

    Sostituzione CATANZARO: entra Nuamah esce D'Alessandro.21:59

  20. 69'

    Conclusione centrale di Bellomo, Pigliacelli blocca in due tempi. 21:57

  21. 67'

    Tiro-cross di Dickmann, Moncini non tocca, Pigliacelli blocca in tuffo. 21:54

  22. 65'

    Pittarello riceve il pallone al limite dell'area e conclude verso la porta, ma trova l'opposizione di Pucino. 21:52

  23. 62'

    Sostituzione BARI: entra Bellomo esce Rao.21:48

  25. 60'

    Sostituzione CATANZARO: entra Frosinini esce Favasuli.21:47

  26. 60'

    Rao ci prova da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa.21:47

  27. 58'

    Braunoder non controlla la sfera, sfuma l'azione del Bari. 21:45

  28. 55'

    Verreth conclude da fuori area, pallone lontano dal palo. 21:42

  29. 52'

    Verreth dalla bandierina, Pigliacelli fa sua la sfera in due tempi. 21:40

  31. 49'

    GOL! Bari-CATANZARO 0-2! Rete di Antonini. Petriccione scodella in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Antonini insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Matias Antonini21:37

  32. 47'

    Catanzaro pericoloso: Iemmello impegna Cerofolini con un tiro di sinistro scoccato da dentro l'area di rigore. 21:34

  33. 46'

    Ammonito FAVASULI per gioco scorretto su Dickmann.21:33

  34. 46'

    Inizio secondo tempo di BARI-CATANZARO!21:33

  35. 46'

    Sostituzione BARI: entra Manè esce Burgio.21:32

  37. 46'

    Sostituzione BARI: entra Moncini esce Gytkjaer.21:32

  38. Il Catanzaro conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 30': Pontisso, su assist di Iemmello, con un tiro al volo batte Cerofolini. 21:21

  39. 45'+2'

    Fine primo tempo: BARI-CATANZARO 0-1! In gol Pontisso. 21:18

  40. 45'

    L'arbitro Rapuano concede un minuto di recupero. 21:17

  41. 43'

    Petriccione serve Pittarello in area, si chiude la difesa del Bari. 21:15

  43. 40'

    D'Alessandro taglia verso destra e ottiene un calcio d'angolo. 21:12

  44. 36'

    Favsuli carica il destro dalla distanza, pallone in curva. 21:08

  45. 34'

    Tiro-cross di Favasuli, pallone largo ma deviato: corner per il Catanzaro. 21:06

  46. 33'

    Il Catanzaro resta in avanti anche dopo la rete del vantaggio. 21:05

  47. 30'

    GOL! Bari-CATANZARO 0-1! Rete di Pontisso. Lancio di Petriccione, Iemmello fa da sponda, Pontisso in area con un tiro al volo trafigge Cerofolini.

  49. 27'

    Dickmann non trova spazio sulla fascia destra, sfuma l'azione del Bari. 20:59

  50. 24'

    Fraseggio da parte del Catanzaro, il Bari attende nella propria metà campo. 20:55

  51. 20'

    Tentativo di Pittarello da fuori area, tiro deviato in corner. 20:51

  52. 17'

    TRAVERSA CATANZARO! Cassandro mette al centro, stacca di testa Iemmello, pallone sulla parte alta del montante. 20:50

  53. 14'

    Cross rasoterra di Favasuli, Pucino spazza senza fronzoli. 20:46

  55. 10'

    Cisse in area calcia da posizione defilata, tiro murato da Kassama.20:41

  56. 8'

    Cross dalla sinistra di Rao, Maggiore di testa non riesce a dare forza al pallone. 20:39

  57. 6'

    Ripartenza del Bari, ma c'è un malinteso tra Kassama e Maggiore.20:38

  58. 3'

    Fase di studio, possesso gestito dal Catanzaro. 20:34

  59. 1'

    Inizio primo tempo di BARI-CATANZARO! Dirige la gara l'arbitro Rapuano. 20:31

  61. Le scelte di Aquiliani: Pittarello e Iemmello in attacco, Cisse a supporto. Petriccione e Pontisso in mediana, Favasuli e D'Alessandro gli esterni.19:52

  62. Le scelte di Vivarini: in avanti Gytkjaer e Rao. Verreth davanti alla difesa, Braunoder e Maggiore ai suoi lati. Dickmann e Burgio sulle fasce.19:56

  63. Panchina CATANZARO: Marietta, Bashi, Di Chiara, Bettella, Verrengia, Frosinini, Liberali, Rispoli, Alesi, Pandolfi, Nuamah, Buso.19:51

  64. Panchina BARI: Pissardo, Vicari, Meroni, Mavraj, Bellomo, Colangiuli, Pagano, Pereiro, Mane, Partipilo, Cerri, Moncini.19:55

  65. Formazione CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro - Iemmello, Cisse - Pittarello.19:51

  67. Formazione BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Kassama, Pucino, Nikolaou - Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio - Maggiore, Rao - Gytkjaer.21:10

  68. Manca poco all'inizio di Bari-Catanzaro. Pugliesi reduci da tre pareggi, ospiti da tre vittorie consecutive.19:46

  69. Benvenuti alla diretta della partita della 17^ giornata di Serie B, si affrontano Bari e Catanzaro.19:46

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori19:46

    San Nicola

Formazioni Bari - Catanzaro

Bari
Catanzaro
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Vincenzo Vivarini
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
PREPARTITA

Bari - Catanzaro è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Catanzaro sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati63
Fuorigioco5
Rigori assegnati1
Ammonizioni11
Espulsioni0
Cartellini per partita5.5
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 7 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2

Attualmente il Bari si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 7° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).
Il Bari ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27; il Catanzaro ha segnato 24 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Bari ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e l'Avellino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Avellino vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Bari e Catanzaro si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 7 volte, il Catanzaro ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Bari-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Solamente contro Brescia (17) e Monza (16) il Catanzaro ha pareggiato più match di Serie BKT che contro il Bari (15, come contro il Modena - 10V, 7P). Dopo aver impattato le due gare più recenti, le due squadre potrebbero collezionare tre segni 'X' consecutivi in cadetteria per la prima volta dal periodo tra marzo 1988 e marzo 1989 (tre).
  • Solamente contro il Monza (17) e la Reggiana (16) il Catanzaro ha segnato più gol in trasferta in Serie BKT che contro il Bari (15, al pari del Brescia); inoltre, la formazione pugliese potrebbe diventare, dopo Monza, Como e Brescia (quattro), la quarta con cui i calabresi vincono più di tre match in esterna nel campionato cadetto - tre al momento.
  • Il Bari non vince dal 2 novembre contro il Cesena e da allora ha registrato quattro pareggi, inclusi tre nelle tre gare più recenti, e due sconfitte; è dal febbraio-maggio 2024 che i pugliesi non fanno peggio in una singola stagione di Serie BKT (12 gare consecutive senza successi in quel caso - 5N, 7P).
  • Il Catanzaro ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 14 gare di campionato (8N, 3P); i giallorossi non registrano più successi consecutivi dal 1972, quando stabilirono il loro record di cinque vittorie di fila nella competizione.
  • Il Bari ha segnato solo 14 gol in questa Serie BKT, l'ultima volta che i biancorossi hanno realizzato così poche reti dopo 17 partite nella competizione è stata nella stagione 2011/12.
  • Riccardo Pagano è il quarto centrocampista di questo campionato con più tiri senza nemmeno un gol segnato; infatti con 19 conclusioni non ha ancora trovato la rete, meno solo di Filippo Ranocchia, Matteo Dagasso e Simone Trimboli; mentre ha già trovato un passaggio vincente con una delle sei occasioni create finora.
  • Alphadjo Cissé è, tra i giocatori che hanno siglato più di cinque gol in questo campionato tra Serie A e Serie BKT, il più giovane (classe 2006); è di tre anni più giovane dei classe 2003 Cristian e Stiven Shpendi, secondi in questa classifica.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariCatanzaro
Partite giocate1616
Numero di partite vinte36
Numero di partite perse63
Numero di partite pareggiate77
Gol totali segnati1422
Gol totali subiti2518
Media gol subiti per partita1.61.1
Percentuale possesso palla50.755.5
Numero totale di passaggi66087080
Numero totale di passaggi riusciti54615959
Tiri nello specchio della porta4365
Percentuale di tiri in porta34.743.6
Numero totale di cross312288
Numero medio di cross riusciti7681
Duelli per partita vinti734816
Duelli per partita persi787702
Corner subiti7369
Corner guadagnati6172
Numero di punizioni a favore231280
Numero di punizioni concesse228188
Tackle totali212214
Percentuale di successo nei tackle63.262.6
Fuorigiochi totali1825
Numero totale di cartellini gialli3240
Numero totale di cartellini rossi20

Bari - Catanzaro Live

