Le scelte di Vivarini: in avanti Gytkjaer e Rao. Verreth davanti alla difesa, Braunoder e Maggiore ai suoi lati. Dickmann e Burgio sulle fasce.19:56

Le scelte di Aquiliani: Pittarello e Iemmello in attacco, Cisse a supporto. Petriccione e Pontisso in mediana, Favasuli e D'Alessandro gli esterni.19:52

PREPARTITA

Bari - Catanzaro è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Catanzaro sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 63 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2

Attualmente il Bari si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 7° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bari ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27; il Catanzaro ha segnato 24 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Bari ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e l'Avellino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Avellino vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Bari e Catanzaro si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 7 volte, il Catanzaro ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Bari-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solamente contro Brescia (17) e Monza (16) il Catanzaro ha pareggiato più match di Serie BKT che contro il Bari (15, come contro il Modena - 10V, 7P). Dopo aver impattato le due gare più recenti, le due squadre potrebbero collezionare tre segni 'X' consecutivi in cadetteria per la prima volta dal periodo tra marzo 1988 e marzo 1989 (tre).

Solamente contro il Monza (17) e la Reggiana (16) il Catanzaro ha segnato più gol in trasferta in Serie BKT che contro il Bari (15, al pari del Brescia); inoltre, la formazione pugliese potrebbe diventare, dopo Monza, Como e Brescia (quattro), la quarta con cui i calabresi vincono più di tre match in esterna nel campionato cadetto - tre al momento.

Il Bari non vince dal 2 novembre contro il Cesena e da allora ha registrato quattro pareggi, inclusi tre nelle tre gare più recenti, e due sconfitte; è dal febbraio-maggio 2024 che i pugliesi non fanno peggio in una singola stagione di Serie BKT (12 gare consecutive senza successi in quel caso - 5N, 7P).

Il Catanzaro ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 14 gare di campionato (8N, 3P); i giallorossi non registrano più successi consecutivi dal 1972, quando stabilirono il loro record di cinque vittorie di fila nella competizione.

Il Bari ha segnato solo 14 gol in questa Serie BKT, l'ultima volta che i biancorossi hanno realizzato così poche reti dopo 17 partite nella competizione è stata nella stagione 2011/12.

Riccardo Pagano è il quarto centrocampista di questo campionato con più tiri senza nemmeno un gol segnato; infatti con 19 conclusioni non ha ancora trovato la rete, meno solo di Filippo Ranocchia, Matteo Dagasso e Simone Trimboli; mentre ha già trovato un passaggio vincente con una delle sei occasioni create finora.

Alphadjo Cissé è, tra i giocatori che hanno siglato più di cinque gol in questo campionato tra Serie A e Serie BKT, il più giovane (classe 2006); è di tre anni più giovane dei classe 2003 Cristian e Stiven Shpendi, secondi in questa classifica.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: