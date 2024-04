Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:30

Cartellino giallo per Gomes, strattonata a metà campo su Hernani.22:29

Sostituzione Mnel Palermo, entra Coulibaly per Brunori.22:25

Prova a chiudere in avanti il Parma, ma non riesce però a concludere verso la porta di Pigliacelli.22:24

Man non ce la a continuare, al suo posto Ansaldi.22:18

Sostituzione nel Parma, entra Hernani per Benedyczak.22:14

Cartellino giallo per Bernabe, fallo tattico a metà campo.22:13

BUTTARO VICINO AL GOL! Di Francesco scodella in area, sul secondo palo c'è Di Francesco che tutto solo ci prova al volo ma impatta male e la palla si spegne sul fondo.22:12

71'

Si mette in proprio Man che dal limite rientra sul sinistro e calcia di potenza, Pigliacelli in bagher manda in angolo.22:06