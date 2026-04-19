Dopo i gol di Distefano e Letizia nel primo tempo, nella ripresa sono Acampora e Bouah ad andare a segno. Bellissima partita tra due squadre in forma. Il Pescara muove la classifica e rimane in corsa per la salvezza, rimangono invece a ridosso della zona play-off i padroni di casa della Carrarese.

PREPARTITA

Carrarese - Pescara è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Pescara sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0 07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2 14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0 28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1 08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0 18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0 06-04-2026 Serie B Sampdoria-Empoli 1-0 19-04-2026 Serie B Carrarese-Pescara 2-2

Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 43 punti (frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pescara si trova 19° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte).

Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 47; il Pescara ha segnato 49 gol e ne ha subiti 63.

La partita di andata Pescara - Carrarese si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Carrarese ha fatto 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, la Reggiana e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol.

Carrarese e Pescara è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità È finita in parità l'unica sfida tra Carrarese e Pescara in Serie BKT: 2-2 nel match di andata di questo campionato.

Il Pescara ha perso l'ultima sfida contro formazioni toscane in campionato (2-4 fuori casa contro l'Empoli, lo scorso 22 marzo) e potrebbe rimediare due ko di fila contro queste avversarie in cadetteria per la prima volta dal 2017/18 (entrambe sempre contro l'Empoli).

Dopo le due vittorie ai danni di Sampdoria (2-0) e Spezia (3-1), la Carrarese potrebbe registrare tre successi casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta da novembre-dicembre 2024 (serie di quattro in quell'occasione).

Dopo il successo per 3-1 in casa della Reggiana alla 33ª giornata di campionato, il Pescara potrebbe vincere due trasferte consecutive in Serie BKT sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 2017, quando sulla panchina del Delfino sedeva Zdenek Zeman.

Da un lato, nessuna squadra ha subito meno gol della Carrarese a seguito di cross in questa Serie BKT (due, al pari del Palermo); dall'altro, il Pescara è la formazione che conta il minor numero di cross su azione riusciti nel campionato cadetto in corso (72).

Con la maglia della Carrarese Mattia Finotto è stato coinvolto in 15 reti in due stagioni regolari in Serie BKT (10G+2A), lo stesso numero di partecipazioni attive collezionate nelle precedenti quattro edizioni del torneo a cui ha preso parte (11G+4A tra il 2018/19 ed il 2022/23, con le maglie di Cosenza, SPAL, Monza e Cittadella). Dopo i gol contro Sampdoria e Spezia il classe 1992 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per tre match casalinghi di fila per la prima volta in carriera in cadetteria.

Dall'esordio stagionale di Lorenzo Insigne con la maglia del Pescara (il 10 febbraio scorso), gli abruzzesi vantano la coppia di giocatori più prolifica dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni: 13 gol complessivi tra il classe 1991 (quattro) e Antonio Di Nardo (nove).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: