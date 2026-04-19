Dopo i gol di Distefano e Letizia nel primo tempo, nella ripresa sono Acampora e Bouah ad andare a segno. Bellissima partita tra due squadre in forma. Il Pescara muove la classifica e rimane in corsa per la salvezza, rimangono invece a ridosso della zona play-off i padroni di casa della Carrarese.
Prossima giornata: Frosinone-Carrarese e Pescara-Juve Stabia.
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:03
90'+4'
FINE PARTITA: CARRARESE-PESCARA 2-2. Entrambe le squadre rimangono in corsa per i rispettivi obiettivi. 16:58
90'+4'
Calcio d'angolo per la Carrarese. 16:57
90'+2'
Angolo per il Pescara, che vuole chiudere in avanti. 16:55
90'+1'
Caligara prova a coordinarsi dal limite, c'è una deviazione in angolo. 16:54
90'
Quattro minuti di recupero. 16:54
85'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Di Nardo, dentro Russo. 16:49
85'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Caligara. 16:49
84'
GOL! CARRARESE-Pescara 2-2. Rete di Bouah. Angolo di Rouhi, Bouah di testa fa centro. 16:49
83'
Altro corner per i padroni di casa. 16:46
79'
Angolo per la Carrarese, che è ancora ampiamente in partita. 16:42
76'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Abiuso, dentro Torregrossa. 16:41
76'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Ruggeri, dentro Rouhi. 16:41
75'
OCCASIONE PESCARA! Lampo di Meazzi con un destro sul palo a Bleve battuto, poi Insigne spara alto. 16:39
73'
Cross fuori misura di Hasa, rimessa dal fondo per il Pescara. 16:36
69'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zuelli, dentro Schiavi. 16:33
69'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Parlanti, dentro Melegoni. 16:33
67'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Acampora, dentro Berardi. 16:30
67'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Olzer, dentro Meazzi. 16:30
66'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Letizia, dentro Gravillon. 16:29
64'
Ennesima ripartenza ficcante della Carrarese, Bouah deviato da Cagnano in angolo. 16:28
61'
GOL! Carrarese-PESCARA 1-2. Rete di Acampora. Grande azione di Insigne sulla sinistra e palla leggermente deviata nel mezzo per Acampora che non fallisce. 16:26
59'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Distefano, dentro Finotto. 16:22
58'
Valzania dentro per Di Nardo, che non riesce a mettere la punta. 16:21
55'
Cross di Cagnano deviato da Bouah, angolo Pescara. 16:18
54'
Capellini al destro di prima intenzione, palla ampiamente fuori. 16:17
53'
Valzania velocissimo in transizione, in tuffo basso Bleve. 16:16
52'
Ripartenza Carrarese, grande anticipo di Capellini su Abiuso: angolo per i padroni di casa. 16:15
47'
Staff medico in campo per Acampora e Ruggeri. 16:12
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI CARRARESE-PESCARA. Si riparte dall'1-1 della prima frazione. 16:09
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 16:03
Meglio la Carrarese ai punti, con il gol di Distefano e la grande doppia occasione Abiuso-Distefano, ma il gol di Letizia vale la giornata. Bel primo tempo. 15:52
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: CARRARESE-PESCARA 1-1. A Distefano risponde Letizia. 15:49
45'+1'
Insigne da punizione, palla altissima.15:48
45'
CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Ruggeri. 15:48
44'
Assist di Insigne per Di Nardo che va al facile tap-in, ma il gol è annullato per fuorigioco. 15:46
40'
Destro fuori misura di Zuelli. 15:42
38'
Cross tagliato dalla trequarti, Olzer di testa non inquadra lo specchio. 15:40
35'
GOL! Carrarese-PESCARA 1-1. Rete di Letizia. Tocco corto di Insigne da angolo per Letizia, che da fuori inventa un destro a giro favoloso all'incrocio.
Cross di Insigne dalla bandierina, Valzania al volo e Ruggeri ci mette la gamba: altro angolo. 15:36
33'
Cross di Letizia, c'è una deviazione in angolo. 15:35
29'
Ci prova anche Olzer, palla sul fondo. 15:31
28'
Destro di Insigne da fuori, la palla scende ma non abbastanza. 15:30
24'
OCCASIONE CARRARESE! Abiuso e Distefano a un passo dal tap-in vincente in area, si salva il Pescara. 15:27
23'
Destro di Zuelli ribattuto, ma insiste la Carrarese.15:25
23'
Tiro-cross di Calabrese, ci mette una mano Saio. 15:24
22'
CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Acampora per un fallo su Hasa. 15:24
19'
GOL! CARRARESE-Pescara 1-0. Rete di Distefano. Lancio lungo di Bleve, Belloni tocca per Distefano che infila con il destro un Saio che avrebbe potuto fare qualcosa in più. 15:23
17'
Staff medico in campo per Illanes. 15:19
16'
Cucchiaio di Insigne per Olzer, che commette però fallo su Calabrese. 15:19
14'
Dopo i primi minuti di marca Carrarese, il Pescara sta riuscendo a farsi vedere un po' di più in avanti. 15:18
10'
Di Nardo respinge un colpo di testa avversario sugli sviluppi di un angolo, poi Calabrese spedisce sul fondo. 15:12
9'
Cross da sinistra, Cagnano si rifugia di testa in angolo. 15:11
8'
Zuelli penetra nell'area del Pescara superando Brugman e Letizia e conclude centralmente. 15:10
3'
La prima parata della partita è di Bleve su conclusione centrale di Cagnano. 15:05
INIZIA CARRARESE-PESCARA. Prima palla per gli ospiti. 15:02
Stanno entrando in campo le squadre.15:00
La risposta del Pescara: Saio - Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano - Valzania, Brugman, Acampora - Olzer, Insigne - Di Nardo. 14:59
La Carrarese scende in campo così: Bleve - Calabrese, Illanes, Ruggeri - Bouah, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni - Distefano, Abiuso. 15:22
La classifica, sia in zona play-off che in zona retrocessione, è in ogni caso molto corta. 14:44
Il Pescara di mister Gorgone, dopo svariati risultati positivi negli ultimi turni, è ancora temporaneamente ultimo in classifica: c'è da rispondere allo Spezia, che ieri ha disintegrato con un roboante 6-1 il Sudtirol. 14:44
I toscani si presentano alla sfida dopo l'inaspettata sconfitta contro la Reggiana, ma ci sono ancora tutte le possibilità di arrivare al termine della stagione tra le prime otto. 14:42
Benvenuti alla diretta del match tra Carrarese e Pescara, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. 14:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori14:39
Carrarese - Pescara è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Pescara sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
36
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025
Serie A
Como-Cagliari 0-0
29-11-2025
Serie B
Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025
Serie B
Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025
Serie B
Empoli-Frosinone 1-1
24-01-2026
Serie B
Monza-Pescara 3-0
07-02-2026
Serie B
Modena-Sampdoria 1-2
14-02-2026
Serie B
Palermo-Virtus Entella 3-0
28-02-2026
Serie B
Empoli-Cesena 1-1
08-03-2026
Serie B
Mantova-Juve Stabia 2-0
18-03-2026
Serie B
Pescara-Virtus Entella 3-0
06-04-2026
Serie B
Sampdoria-Empoli 1-0
19-04-2026
Serie B
Carrarese-Pescara 2-2
Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 43 punti (frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pescara si trova 19° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte). Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 47; il Pescara ha segnato 49 gol e ne ha subiti 63. La partita di andata Pescara - Carrarese si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa Carrarese ha fatto 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, la Reggiana e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol.
Carrarese e Pescara è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
È finita in parità l'unica sfida tra Carrarese e Pescara in Serie BKT: 2-2 nel match di andata di questo campionato.
Il Pescara ha perso l'ultima sfida contro formazioni toscane in campionato (2-4 fuori casa contro l'Empoli, lo scorso 22 marzo) e potrebbe rimediare due ko di fila contro queste avversarie in cadetteria per la prima volta dal 2017/18 (entrambe sempre contro l'Empoli).
Dopo le due vittorie ai danni di Sampdoria (2-0) e Spezia (3-1), la Carrarese potrebbe registrare tre successi casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta da novembre-dicembre 2024 (serie di quattro in quell'occasione).
Dopo il successo per 3-1 in casa della Reggiana alla 33ª giornata di campionato, il Pescara potrebbe vincere due trasferte consecutive in Serie BKT sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 2017, quando sulla panchina del Delfino sedeva Zdenek Zeman.
Da un lato, nessuna squadra ha subito meno gol della Carrarese a seguito di cross in questa Serie BKT (due, al pari del Palermo); dall'altro, il Pescara è la formazione che conta il minor numero di cross su azione riusciti nel campionato cadetto in corso (72).
Con la maglia della Carrarese Mattia Finotto è stato coinvolto in 15 reti in due stagioni regolari in Serie BKT (10G+2A), lo stesso numero di partecipazioni attive collezionate nelle precedenti quattro edizioni del torneo a cui ha preso parte (11G+4A tra il 2018/19 ed il 2022/23, con le maglie di Cosenza, SPAL, Monza e Cittadella). Dopo i gol contro Sampdoria e Spezia il classe 1992 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per tre match casalinghi di fila per la prima volta in carriera in cadetteria.
Dall'esordio stagionale di Lorenzo Insigne con la maglia del Pescara (il 10 febbraio scorso), gli abruzzesi vantano la coppia di giocatori più prolifica dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni: 13 gol complessivi tra il classe 1991 (quattro) e Antonio Di Nardo (nove).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: