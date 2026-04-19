Nella zona bassa della classifica è ancora tutto da decidere. Chiudono a 33 Reggiana, Spezia e Pescara. Salendo troviamo il Bari a 34, l'Entella a 35 e l'Empoli a 36.19:07

PREPARTITA

Empoli - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Virtus Entella sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 194 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 24 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0 07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2 21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1 06-04-2026 Serie B Reggiana-Pescara 1-3 19-04-2026 Serie B Empoli-Virtus Entella 1-1

Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 44 gol e ne ha subiti 50; la Virtus Entella ha segnato 33 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Virtus Entella - Empoli si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa l'Empoli ha fatto 23 punti (4 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 12 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Mantova e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Empoli e Virtus Entella si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Empoli-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha perso senza segnare l'ultimo match di campionato contro la Virtus Entella (0-1, lo scorso novembre) e non ha mai rimediato due ko di fila senza andare a segno contro i liguri in cadetteria.

L'Empoli ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro formazioni liguri in Serie BKT (contro Spezia e Sampdoria, entrambe in questo campionato) e potrebbe impattare tre sfide interne di fila contro queste avversarie solo per la seconda volta in cadetteria - dopo il periodo tra il 2000 e il 2001.

Dopo i due 0-1 contro Sampdoria e Padova, l'Empoli potrebbe incassare tre sconfitte di fila in Serie BKT senza riuscire a segnare solo per la terza volta nella propria storia, dopo novembre 1946 (contro Siena, Padova e Mantova) e giugno-luglio 1949 (Pisa, Pro Sesto e Parma).

La Virtus Entella ha conquistato 10 punti nelle ultime sette gare di campionato (una media di 1.43 a partita - 3V, 1N), tanti quanti ne aveva collezionati nel doppio dei match giocati in precedenza (0.71 ad incontro - 2V, 4N).

In percentuale, solo la Reggiana (21.2%) ha segnato più gol in contropiede dell'Empoli (16.3% - 7/43) nella Serie BKT in corso. Dall'altra parte, nessuna formazione conta meno rete realizzate in ripartenza rispetto alla Virtus Entella in questo campionato (uno, al pari di altri quattro club).

Solo Nico Paz (11 reti, classe 2004) è più giovane di Stiven Shpendi tra i giocatori con più di 10 gol segnati tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26: 13 reti per il classe 2003, quattro delle quali arrivate nelle sue ultime quattro presenze casalinghe in campionato - tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 gare interne nel torneo. Inoltre, dopo il gol contro il Mantova e la doppietta contro il Pescara, l'albanese potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila in casa in cadetteria per la prima volta in carriera.

Andrea Tiritiello ha realizzato ben il 22% della Virtus Entella in questo campionato (7/32): record per un difensore nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso. In generale, solo Alejandro Grimaldo (otto) vanta più marcature del classe 1995 (sette, appunto) tra i pari ruolo in questi tornei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: