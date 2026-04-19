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Empoli-Virtus Entella: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli
19 Aprile 2026 ore 19:30
Empoli
1
Virtus Entella
1
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 13' 0-1 Bernat Guiu
  2. 50' 1-1 Luca Magnino
0'
45'
90'
90'
96'

Termina 1-1 il match salvezza Empoli-Entella, con le due formazioni che restano entrambe nella zona caldissima della classifica. La gara si apre al 13' con il gol di Guiu su assist di Mezzoni, al 50' Magnino ripristina l'equilibrio servito in cross da Shpendi.

Nel prossimo turno sarà Entella-Padova e Venezia-Empoli.

  1. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!21:27

  2. 90'+6'

    Finisce qui, termina 1-1.21:24

  3. 90'+5'

    L'Empoli prova a sorprendere gli avversari in ripartenza, ma Ghion sbaglia.21:23

  4. 90'+1'

    Sostituzione Entella: esce Marconi per Turicchia.21:21

  5. 90'

    Cartellino giallo a Marconi.21:20

  7. 85'

    Ultimi cinque minuti del match, più il recupero.21:12

  8. 84'

    Ultimo cambio per l'Empoli: esce Shpendi per Bianchi.21:12

  9. 82'

    I padroni di casa restano in pressing nella metà campo avversaria.21:10

  10. 80'

    Doppio cambio Entella: escono anche Cuppone e Guiu per Debenedetti e Tirelli.21:08

  11. 78'

    Poco più di dieci minuti al termine, si resta in parità.21:06

  13. 74'

    Doppia sostituzione anche per l'Entella: fuori Mezzoni per Dalla Vecchia e Karic per Alborghetti.21:02

  14. 74'

    Doppio cambio Empoli: fuori Yepes per Ghion e Elia per Ceesay.21:01

  15. 70'

    Ci prova Franzoni, la sua girata in area è imprecisa.20:58

  16. 68'

    Verticalizzazione per Cuppone che tenta il diagonale, il direttore di gara chiama però l'offside.20:55

  17. 64'

    Giallo anche a Di Mario.20:53

  19. 64'

    Espulso Caserta, tecnico dell'Empoli, che strattona Di Mario.20:53

  20. 59'

    L'Empoli prova a spingere, l'Entella si difende.20:47

  21. 55'

    Ammonito Mezzoni.20:42

  22. 54'

    Sostituzione Empoli: esce Moruzzi per Candela.20:42

  23. 53'

    Karic inventa e suggerisce in avanti, Lovato interviene e manda in corner.20:41

  25. 50'

    GOL! Empoli 1-1 Entella! Rete di Magnino che arriva in tuffo sul secondo palo e di testa realizza su cross morbido di Shpendi!20:39

  26. 50'

    Amministra l'Empoli.20:38

  27. 46'

    Sostituzione Empoli: esce Fila per Nasti.20:33

  28. 46'

    Si ricomincia!20:32

  29. Un giallo fino ad ora, ai danni di Guarino.20:23

  31. Termina con il momentaneo vantaggio di misura dell'Entella il primo tempo della gara. La sblocca Guiu al 13', che infila il pallone in rete di testa su cross di Mezzoni.20:23

  32. 45'

    Fine primo tempo: Empoli 0-1 Entella.20:19

  33. 44'

    OCCASIONE EMPOLI! Destro ravvicinato di Fila, la conclusione non centra lo specchio!20:17

  34. 41'

    Fatica ora l'Empoli, tiene il baricentro alto l'Entella.20:13

  35. 40'

    Giropalla dei padroni di casa.20:11

  37. 36'

    L'Entella non lascia spazio e torna ad attaccare.20:08

  38. 34'

    L'Empoli imposta in avanti.20:06

  39. 30'

    Mezz'ora di gioco, Entella sempre avanti.20:02

  40. 29'

    L'EMPOLI SPINGE! Girata di testa di Lovato, para Del Frate!20:11

  41. 25'

    INSISTE L'EMPOLI! Colpo di testa di Lovato, palla di poco alta sopra la traversa!20:13

  43. 24'

    Sinistro ravvicinato di Haas, deviazione sul fondo.19:57

  44. 23'

    Karic libera il destro, centrale.19:55

  45. 20'

    Cartellino giallo a Guarino. 19:52

  46. 17'

    Ancora Entella, colpo di testa alto sopra la traversa.19:50

  47. 13'

    GOL! Empoli 0-1 Entella! Lampo degli ospiti con Guiu che segna il vantaggio di testa su cross teso di Mezzoni! Quest'ultimo è stato abile a capitalizzare l'errore difensivo di Moruzzi su cui Fulignati inizialmente aveva provato a rimediare.20:14

  49. 11'

    Vanno via i primi dieci minuti, squadre ancora contratte.19:43

  50. 8'

    Ora è l'Entella in possesso, ritmi ancora bassi.19:39

  51. 5'

    L'Empoli spinge e prova a sfruttare i cross al centro.19:37

  52. 4'

    Giropalla dei padroni di casa.19:36

  53. 1'

    Si comincia!19:32

  55. FORMAZIONE ENTELLA (5-4-1): Del Frate - Mezzoni, Parodi, Tiritiello, Marconi, Di Mario - Franzoni, Karic, Benedetti, Guiu - Cuppone.19:11

  56. FORMAZIONE EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati - Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi - Magnino, Yepes - Haas, Shpendi, Elia - Fila.19:10

  57. Nella zona bassa della classifica è ancora tutto da decidere. Chiudono a 33 Reggiana, Spezia e Pescara. Salendo troviamo il Bari a 34, l'Entella a 35 e l'Empoli a 36.19:07

  58. Il match sarà diretto da Livio Marinelli.19:05

  59. L'Empoli è reduce dalla sconfitta contro il Padova per 1-0, l'Entella dall'1-1 con il Venezia.19:04

  61. Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Entella, gara che vale la 35ª giornata del campionato di Serie B.18:55

  63. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
    Città: Empoli
    Capienza: 19795 spettatori18:55

    Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Empoli - Virtus Entella

Empoli
Virtus Entella
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Fabio Caserta
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
PREPARTITA

Empoli - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
Arbitro di Empoli - Virtus Entella sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Livio Marinelli

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati194
Fuorigioco28
Rigori assegnati2
Ammonizioni24
Espulsioni3
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.9

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 9 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2
21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2
24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2
08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1
20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2
21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1
06-04-2026 Serie B Reggiana-Pescara 1-3
19-04-2026 Serie B Empoli-Virtus Entella 1-1

Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte).
L'Empoli ha segnato 44 gol e ne ha subiti 50; la Virtus Entella ha segnato 33 gol e ne ha subiti 48.
La partita di andata Virtus Entella - Empoli si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa l'Empoli ha fatto 23 punti (4 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 12 sconfitte).
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Mantova e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Empoli e Virtus Entella si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Empoli-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Empoli ha perso senza segnare l'ultimo match di campionato contro la Virtus Entella (0-1, lo scorso novembre) e non ha mai rimediato due ko di fila senza andare a segno contro i liguri in cadetteria.
  • L'Empoli ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro formazioni liguri in Serie BKT (contro Spezia e Sampdoria, entrambe in questo campionato) e potrebbe impattare tre sfide interne di fila contro queste avversarie solo per la seconda volta in cadetteria - dopo il periodo tra il 2000 e il 2001.
  • Dopo i due 0-1 contro Sampdoria e Padova, l'Empoli potrebbe incassare tre sconfitte di fila in Serie BKT senza riuscire a segnare solo per la terza volta nella propria storia, dopo novembre 1946 (contro Siena, Padova e Mantova) e giugno-luglio 1949 (Pisa, Pro Sesto e Parma).
  • La Virtus Entella ha conquistato 10 punti nelle ultime sette gare di campionato (una media di 1.43 a partita - 3V, 1N), tanti quanti ne aveva collezionati nel doppio dei match giocati in precedenza (0.71 ad incontro - 2V, 4N).
  • In percentuale, solo la Reggiana (21.2%) ha segnato più gol in contropiede dell'Empoli (16.3% - 7/43) nella Serie BKT in corso. Dall'altra parte, nessuna formazione conta meno rete realizzate in ripartenza rispetto alla Virtus Entella in questo campionato (uno, al pari di altri quattro club).
  • Solo Nico Paz (11 reti, classe 2004) è più giovane di Stiven Shpendi tra i giocatori con più di 10 gol segnati tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26: 13 reti per il classe 2003, quattro delle quali arrivate nelle sue ultime quattro presenze casalinghe in campionato - tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 gare interne nel torneo. Inoltre, dopo il gol contro il Mantova e la doppietta contro il Pescara, l'albanese potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila in casa in cadetteria per la prima volta in carriera.
  • Andrea Tiritiello ha realizzato ben il 22% della Virtus Entella in questo campionato (7/32): record per un difensore nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso. In generale, solo Alejandro Grimaldo (otto) vanta più marcature del classe 1995 (sette, appunto) tra i pari ruolo in questi tornei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

EmpoliVirtus Entella
Partite giocate3434
Numero di partite vinte88
Numero di partite perse1415
Numero di partite pareggiate1211
Gol totali segnati4332
Gol totali subiti4947
Media gol subiti per partita1.41.4
Percentuale possesso palla48.546.0
Numero totale di passaggi1248911777
Numero totale di passaggi riusciti98849063
Tiri nello specchio della porta136122
Percentuale di tiri in porta44.938.9
Numero totale di cross746724
Numero medio di cross riusciti189199
Duelli per partita vinti17701694
Duelli per partita persi18161762
Corner subiti173168
Corner guadagnati164177
Numero di punizioni a favore474448
Numero di punizioni concesse544544
Tackle totali506466
Percentuale di successo nei tackle59.159.4
Fuorigiochi totali4570
Numero totale di cartellini gialli7270
Numero totale di cartellini rossi54

Empoli - Virtus Entella Live

Novakid

Classifica SERIE B

  1. Venezia75
  2. Monza72
  3. Frosinone72
  4. Palermo68
  5. Catanzaro56
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo23
  2. Andrea Adorante16
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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