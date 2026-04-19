Termina 1-1 il match salvezza Empoli-Entella, con le due formazioni che restano entrambe nella zona caldissima della classifica. La gara si apre al 13' con il gol di Guiu su assist di Mezzoni, al 50' Magnino ripristina l'equilibrio servito in cross da Shpendi.
Nel prossimo turno sarà Entella-Padova e Venezia-Empoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!21:27
90'+6'
Finisce qui, termina 1-1.21:24
90'+5'
L'Empoli prova a sorprendere gli avversari in ripartenza, ma Ghion sbaglia.21:23
90'+1'
Sostituzione Entella: esce Marconi per Turicchia.21:21
90'
Cartellino giallo a Marconi.21:20
85'
Ultimi cinque minuti del match, più il recupero.21:12
84'
Ultimo cambio per l'Empoli: esce Shpendi per Bianchi.21:12
82'
I padroni di casa restano in pressing nella metà campo avversaria.21:10
80'
Doppio cambio Entella: escono anche Cuppone e Guiu per Debenedetti e Tirelli.21:08
78'
Poco più di dieci minuti al termine, si resta in parità.21:06
74'
Doppia sostituzione anche per l'Entella: fuori Mezzoni per Dalla Vecchia e Karic per Alborghetti.21:02
74'
Doppio cambio Empoli: fuori Yepes per Ghion e Elia per Ceesay.21:01
70'
Ci prova Franzoni, la sua girata in area è imprecisa.20:58
68'
Verticalizzazione per Cuppone che tenta il diagonale, il direttore di gara chiama però l'offside.20:55
64'
Giallo anche a Di Mario.20:53
64'
Espulso Caserta, tecnico dell'Empoli, che strattona Di Mario.20:53
59'
L'Empoli prova a spingere, l'Entella si difende.20:47
55'
Ammonito Mezzoni.20:42
54'
Sostituzione Empoli: esce Moruzzi per Candela.20:42
53'
Karic inventa e suggerisce in avanti, Lovato interviene e manda in corner.20:41
50'
GOL! Empoli 1-1 Entella! Rete di Magnino che arriva in tuffo sul secondo palo e di testa realizza su cross morbido di Shpendi!20:39
50'
Amministra l'Empoli.20:38
46'
Sostituzione Empoli: esce Fila per Nasti.20:33
46'
Si ricomincia!20:32
Un giallo fino ad ora, ai danni di Guarino.20:23
Termina con il momentaneo vantaggio di misura dell'Entella il primo tempo della gara. La sblocca Guiu al 13', che infila il pallone in rete di testa su cross di Mezzoni.20:23
45'
Fine primo tempo: Empoli 0-1 Entella.20:19
44'
OCCASIONE EMPOLI! Destro ravvicinato di Fila, la conclusione non centra lo specchio!20:17
41'
Fatica ora l'Empoli, tiene il baricentro alto l'Entella.20:13
40'
Giropalla dei padroni di casa.20:11
36'
L'Entella non lascia spazio e torna ad attaccare.20:08
34'
L'Empoli imposta in avanti.20:06
30'
Mezz'ora di gioco, Entella sempre avanti.20:02
29'
L'EMPOLI SPINGE! Girata di testa di Lovato, para Del Frate!20:11
25'
INSISTE L'EMPOLI! Colpo di testa di Lovato, palla di poco alta sopra la traversa!20:13
24'
Sinistro ravvicinato di Haas, deviazione sul fondo.19:57
23'
Karic libera il destro, centrale.19:55
20'
Cartellino giallo a Guarino. 19:52
17'
Ancora Entella, colpo di testa alto sopra la traversa.19:50
13'
GOL! Empoli 0-1 Entella! Lampo degli ospiti con Guiu che segna il vantaggio di testa su cross teso di Mezzoni! Quest'ultimo è stato abile a capitalizzare l'errore difensivo di Moruzzi su cui Fulignati inizialmente aveva provato a rimediare.20:14
11'
Vanno via i primi dieci minuti, squadre ancora contratte.19:43
8'
Ora è l'Entella in possesso, ritmi ancora bassi.19:39
5'
L'Empoli spinge e prova a sfruttare i cross al centro.19:37
4'
Giropalla dei padroni di casa.19:36
1'
Si comincia!19:32
FORMAZIONE ENTELLA (5-4-1): Del Frate - Mezzoni, Parodi, Tiritiello, Marconi, Di Mario - Franzoni, Karic, Benedetti, Guiu - Cuppone.19:11
Empoli - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Virtus Entella sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
194
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
24
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.9
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 9 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
20-02-2026
Serie A
Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026
Serie A
Cagliari-Como 1-2
21-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Palermo 0-1
06-04-2026
Serie B
Reggiana-Pescara 1-3
19-04-2026
Serie B
Empoli-Virtus Entella 1-1
Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte). L'Empoli ha segnato 44 gol e ne ha subiti 50; la Virtus Entella ha segnato 33 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Virtus Entella - Empoli si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa l'Empoli ha fatto 23 punti (4 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 12 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Mantova e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.
Empoli e Virtus Entella si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Empoli-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha perso senza segnare l'ultimo match di campionato contro la Virtus Entella (0-1, lo scorso novembre) e non ha mai rimediato due ko di fila senza andare a segno contro i liguri in cadetteria.
L'Empoli ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro formazioni liguri in Serie BKT (contro Spezia e Sampdoria, entrambe in questo campionato) e potrebbe impattare tre sfide interne di fila contro queste avversarie solo per la seconda volta in cadetteria - dopo il periodo tra il 2000 e il 2001.
Dopo i due 0-1 contro Sampdoria e Padova, l'Empoli potrebbe incassare tre sconfitte di fila in Serie BKT senza riuscire a segnare solo per la terza volta nella propria storia, dopo novembre 1946 (contro Siena, Padova e Mantova) e giugno-luglio 1949 (Pisa, Pro Sesto e Parma).
La Virtus Entella ha conquistato 10 punti nelle ultime sette gare di campionato (una media di 1.43 a partita - 3V, 1N), tanti quanti ne aveva collezionati nel doppio dei match giocati in precedenza (0.71 ad incontro - 2V, 4N).
In percentuale, solo la Reggiana (21.2%) ha segnato più gol in contropiede dell'Empoli (16.3% - 7/43) nella Serie BKT in corso. Dall'altra parte, nessuna formazione conta meno rete realizzate in ripartenza rispetto alla Virtus Entella in questo campionato (uno, al pari di altri quattro club).
Solo Nico Paz (11 reti, classe 2004) è più giovane di Stiven Shpendi tra i giocatori con più di 10 gol segnati tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26: 13 reti per il classe 2003, quattro delle quali arrivate nelle sue ultime quattro presenze casalinghe in campionato - tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 gare interne nel torneo. Inoltre, dopo il gol contro il Mantova e la doppietta contro il Pescara, l'albanese potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila in casa in cadetteria per la prima volta in carriera.
Andrea Tiritiello ha realizzato ben il 22% della Virtus Entella in questo campionato (7/32): record per un difensore nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso. In generale, solo Alejandro Grimaldo (otto) vanta più marcature del classe 1995 (sette, appunto) tra i pari ruolo in questi tornei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: