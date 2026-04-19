Partita equilibrata e che si sblocca solo nel finale grazie alla rete di Seghetti, abile a farsi trovare sotto porta e a depositare la palla in rete. La Reggiana si riversa in avanti e ci prova con Novakovich, ma non trova la forza per agguantare il pareggio.

Nel Padova coppia d'attacco formata da Di Mariano e Bortolussi. In difesa davanti a Sorrentino giocano Villa, Pastina e Faedo. Nel Padova c'è Gondo come punta, dietro a lui giocano Portanova e Bozhanaj. In mezzo al campo con Bertagnoli, ci sono Reinhart e Lambourde.16:51

PREPARTITA

Padova - Reggiana è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Reggiana sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 52 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 31-01-2026 Serie B Empoli-Modena 0-0 11-02-2026 Serie B Südtirol-Monza 0-0 20-02-2026 Serie B Frosinone-Empoli 2-2 03-03-2026 Serie B Venezia-Avellino 4-0 08-03-2026 Serie A Bologna-Verona 1-2 17-03-2026 Serie B Reggiana-Monza 0-0 19-04-2026 Serie B Calcio Padova-Reggiana 1-0

Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece la Reggiana si trova 20° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte).

Padova ha segnato 34 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 33 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Reggiana - Padova si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa Padova ha fatto 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-0 mentre La Reggiana ha incontrato Carrarese vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol.

Padova e Reggiana si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 11 volte, la Reggiana ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Padova-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto le ultime due gare contro la Reggiana in Serie BKT e solo una volta ha infilato più successi di fila contro gli emiliani in cadetteria: quattro tra il 1965 e il 1966.

Dopo avere vinto tutte le prime sette gare casalinghe contro la Reggiana in campionato, il Padova ha trovato il successo solo in una delle successive sette davanti al proprio pubblico in cadetteria (5N, 1P).

Dopo l'1-0 inflitto all'Empoli nell'ultimo turno di campionato, il Padova potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre 2025 (conto Virtus Entella e Monza in quel caso), mentre due successi di fila con annesso clean sheet nel torneo non arrivano addirittura da febbraio-marzo 2013 (1-0 contro la Juve Stabia e 2-0 contro l'Hellas Verona).

Dopo il 2-0 contro la Carrarese alla 34ª giornata, la Reggiana potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta da ottobre 2025 (contro Cesena e Bari in quell'occasione) e potrebbe riuscirci senza subire gol in nessuna delle due partite per la prima volta da agosto 2024 (1-0 contro la Sampdoria e 2-0 contro il Brescia).

Padova (596) e Reggiana (570) sono due delle tre squadre che hanno effettuato il maggior numero di contrasti in questa Serie BKT - tra di loro l'Avellino (576). Quella granata, inoltre, è la formazione che ha recuperato più possessi nel terzo di campo difensivo nel torneo in corso (672).

Mattia Bortolussi - miglior marcatore del Padova con 10 reti all'attivo - è l'unico giocatore in doppia cifra di gol segnati in questa Serie BKT ad essere alla sua stagione d'esordio nel torneo. In aggiunta, potrebbe diventare il primo calciatore a superare quota 10 marcature in una singola stagione regolare in cadetteria con la maglia biancorossa dal 2012/13, quando a riuscirci fu Aniello Cutolo (12).

Con sette gol all'attivo in questo campionato - incluso quello messo a segno nell'ultimo turno contro la Carrarese - Manolo Portanova è ad un passo dall'eguagliare la sua stagione più prolifica in Serie BKT: otto reti nel 2024/25. Inoltre, il classe 2000 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo solo per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata tra aprile e maggio 2025 (contro Cittadella, Modena e Spezia in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: