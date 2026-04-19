Partita equilibrata e che si sblocca solo nel finale grazie alla rete di Seghetti, abile a farsi trovare sotto porta e a depositare la palla in rete. La Reggiana si riversa in avanti e ci prova con Novakovich, ma non trova la forza per agguantare il pareggio.
Il Padova si porta a 40 lunghezze, portandosi a +5 sulla zona play out, la Reggiana rimane ferma a 33 punti, all'ultimo posto assieme allo Spezia e al Pescara.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:16
90'+6'
Fine partita: PADOVA - REGGIANA 1-0.19:15
90'+4'
Va in gol la Reggiana con Novakovic, ma Mucera fischia per un contatto tra Sorrentino e Rover.19:14
90'+2'
Emiliani tutti in avanti, il Padova prova a tenere la palla il più lontano possibile.19:11
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.19:09
90'
Cross dalla destra di Libutti, Novakovich ci prova di testa, blocca sicuro Sorrentino.19:09
85'
La Reggiana prova a riorganizzarsi, ma il Padova sembra non concedere spazi.19:03
81'
Dentro Charlys per Bertagnoli.18:59
81'
Cambi nella Reggiana, finisce la partita di Lambourde, dentro Fumagalli.18:59
80'
GOL! PADOVA - Reggiana 1-0! Rete di Seghetti. Palla in profondità di Di Maggio per Caprari, l'attaccante serve al centro Seghetti che sotto porta devia in rete.
Successo poco o nulla negli ultimi dieci minuti di gara, le due squadre sembrano cominciare ad essere stanche.18:59
77'
Dentro anche Seghetti per Bortolussi.18:55
77'
Altri due cambi nel Padova, entra Silva per Varas.18:55
73'
Sostituzione nella Reggiana, entra Novakovich per Gondo.18:50
68'
Dentro Caprari per Di Mariano.18:45
68'
Doppio cambio nel Padova, entra Di Maggio per Fusi.18:45
67'
Ancora Reggiana, Gondo controlla al limite e serve Bertagnoli, conclusione di potenza, palla alta sopra la traversa.18:45
63'
PORTANOVA! Tripaldelli mette un pallone morbido in area dalla sinistra, Portanova colpisce di testa sotto porta ma non trova lo specchio.18:41
62'
Punizione dai 25 metri per la Reggiana, prova a calciare direttamente in porta Portanova ma non trova la porta.18:39
60'
Un'ora di gioco, partita sempre inchiodata sul nulla di fatto.18:38
56'
Altro cambio nella Reggiana, entra Tripaldelli per Bonetti.18:37
54'
Punizione per il Padova sulla sinistra da posizione defilata, prova il cross in area Faedo ma sbatte sul muro emiliano.18:33
50'
Cartellino giallo per Bonetti, fallo tattico.18:28
46'
Inizia il secondo tempo di PADOVA - REGGIANA.18:24
46'
Sostituzione nella Reggiana, finisce la partita di Bozhanaj, al suo posto entra Rover.18:24
Partita piacevole e che va a folate, partono meglio i padroni di casa, ma la Reggiana cresce alla distanza. Nel finale prima ci prova Bozhanaj con un colpo di testa sotto porta, risponde Fusi con una conclusione da posizione defilata.18:06
45'+4'
Fine primo tempo: PADOVA - REGGIANA 0-0.18:06
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:03
43'
Di Mariano controlla e calcia con il destro dai venti metri, palla alta sopra la traversa.18:01
42'
Botta di Fusi da posizione defilata, Micai con i pugni salva la propria porta.18:00
40'
Ci prova la Reggiana, cross dalla destra in area per Bozhanaj che intercetta di testa da ottima posizione ma non trova la porta.17:58
38'
Continua l'equilibrio tra le due compagini, partita che va a folate, ora è la Reggiana che prova ad alzare il ritmo.17:58
34'
Reinhart si mette in proprio e ci prova dai 35 metri, la palla scende ma Sorrentino riesce a deviarla in calcio d'angolo.17:51
28'
Ci prova Gondo dai venti metri, conclusione sporcata, nessun problema per Sorrentino.17:45
24'
Cartellino giallo per Reinhart, fallo sulla trequarti.17:42
24'
Conclusione dalla distanza tentata da Bozhanaj, pallone a lato.17:41
21'
Superato il ventesimo, partita con un buon ritmo ma mancano ancora vere occasioni da gol.17:38
16'
Dopo un buon avvio della Reggiana è ora il Padova a provare a fare la partita.17:33
10'
PADOVA PERICOLOSO! Colpo di testa di Pastina che prende il tempo a Lusuardi, palla di poco alla sinistra di Micai.17:27
9'
Reggiana più aggressiva e sta provando a mettere in difficoltà per vie centrali la retroguardia del Padova.17:26
8'
Lambourde calcia dal limite, palla alta sopra la traversa.17:56
4'
Buon ritmo in questo avvio di gara, le due squadre sembrano voler giocare a viso aperto.17:21
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PADOVA - REGGIANA. Arbitra Mucera.17:17
Nel Padova coppia d'attacco formata da Di Mariano e Bortolussi. In difesa davanti a Sorrentino giocano Villa, Pastina e Faedo. Nel Padova c'è Gondo come punta, dietro a lui giocano Portanova e Bozhanaj. In mezzo al campo con Bertagnoli, ci sono Reinhart e Lambourde.16:51
Padova - Reggiana è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Reggiana sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
52
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.6
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
24-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
31-01-2026
Serie B
Empoli-Modena 0-0
11-02-2026
Serie B
Südtirol-Monza 0-0
20-02-2026
Serie B
Frosinone-Empoli 2-2
03-03-2026
Serie B
Venezia-Avellino 4-0
08-03-2026
Serie A
Bologna-Verona 1-2
17-03-2026
Serie B
Reggiana-Monza 0-0
19-04-2026
Serie B
Calcio Padova-Reggiana 1-0
Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece la Reggiana si trova 20° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte). Padova ha segnato 34 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 33 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Reggiana - Padova si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa Padova ha fatto 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-0 mentre La Reggiana ha incontrato Carrarese vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol.
Padova e Reggiana si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 11 volte, la Reggiana ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Padova-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha vinto le ultime due gare contro la Reggiana in Serie BKT e solo una volta ha infilato più successi di fila contro gli emiliani in cadetteria: quattro tra il 1965 e il 1966.
Dopo avere vinto tutte le prime sette gare casalinghe contro la Reggiana in campionato, il Padova ha trovato il successo solo in una delle successive sette davanti al proprio pubblico in cadetteria (5N, 1P).
Dopo l'1-0 inflitto all'Empoli nell'ultimo turno di campionato, il Padova potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre 2025 (conto Virtus Entella e Monza in quel caso), mentre due successi di fila con annesso clean sheet nel torneo non arrivano addirittura da febbraio-marzo 2013 (1-0 contro la Juve Stabia e 2-0 contro l'Hellas Verona).
Dopo il 2-0 contro la Carrarese alla 34ª giornata, la Reggiana potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta da ottobre 2025 (contro Cesena e Bari in quell'occasione) e potrebbe riuscirci senza subire gol in nessuna delle due partite per la prima volta da agosto 2024 (1-0 contro la Sampdoria e 2-0 contro il Brescia).
Padova (596) e Reggiana (570) sono due delle tre squadre che hanno effettuato il maggior numero di contrasti in questa Serie BKT - tra di loro l'Avellino (576). Quella granata, inoltre, è la formazione che ha recuperato più possessi nel terzo di campo difensivo nel torneo in corso (672).
Mattia Bortolussi - miglior marcatore del Padova con 10 reti all'attivo - è l'unico giocatore in doppia cifra di gol segnati in questa Serie BKT ad essere alla sua stagione d'esordio nel torneo. In aggiunta, potrebbe diventare il primo calciatore a superare quota 10 marcature in una singola stagione regolare in cadetteria con la maglia biancorossa dal 2012/13, quando a riuscirci fu Aniello Cutolo (12).
Con sette gol all'attivo in questo campionato - incluso quello messo a segno nell'ultimo turno contro la Carrarese - Manolo Portanova è ad un passo dall'eguagliare la sua stagione più prolifica in Serie BKT: otto reti nel 2024/25. Inoltre, il classe 2000 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo solo per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata tra aprile e maggio 2025 (contro Cittadella, Modena e Spezia in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: