Grazie per aver seguito la diretta di Cittadella-Como 0-0 e arrivederci con i prossimi appuntamenti della post season di Serie B.22:48

Con questo risultato, e in virtù di quanto accaduto sugli altri campi, il Cittadella si è salvato grazie ai 43 punti conquistati in stagione e al 14esimo posto in classifica. Il Como invece non è riuscito ad ottenere il pass per i playoff e ha chiuso la sua stagione 12esimo e con 47 punti.22:45

Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, nella ripresa le squadre hanno iniziato a spingere di più e soprattutto sono stati decisivi i cambi in attacco operati da Gorini e Longo. Da un lato Maistrello ha iniziato a creare scompiglio nell'area avversaria come non era accaduto in precedenza; al 69' però il suo rasoterra ha colpito il palo. Dall'altro lato invece è stato Cerri che ha presto impegnato Maniero. Poi è stato il turno anche di Fabregas, entrato al 73' e pericoloso appena cinque minuti dopo con una conclusione da fuori area che è terminata di pochissimo a lato del palo. Gara viva fino all'ultimo, il Cittadella è tornato avanti con Varela che però si è lasciato ipnotizzare da Gomis mentre il Como ha provato a guadagnarsi un posto ai playoff con il gran tiro da lontano di Iovine ma Maniero ci ha messo i guantoni e la gara si è chiusa in crescendo ma con uno 0-0. 22:43

90'+8' Finisce qui la partita tra Cittadella e Como, con il risultato di 0-0. I padroni di casa sono salvi e mantengono la categoria, gli ospiti invece non riescono a conquistare i playoff.22:36

90'+5' Ammonito Fàbregas per proteste.22:34

90'+5' Occasione per il Como con Iovine che calcia potente dalla distanza ma Maniero dice no con i guantoni.22:33

90'+5' Como avanti fino all'ultimo: cross di Ioannou, respinto e palla in angolo.22:32

90' Concessi 5 minuti di recupero.22:28

89' Ribaltamento di fronte e ora è il Como nell'area di rigore del Cittadella con Da Cunha che però all'ultimo, disturbato da un avversario, perde il tempo e non conclude. Maniero esce e blocca il pallone. 22:27

89' Tentativo ora anche da parte di Maistrello di testa ma l'attaccante del Cittadella non inquadra lo specchio. 22:26

88' Cittadella avanti con Varela che si trova a tu per tu con Gomis dopo aver rubato il pallone a Binks. Il portiere del Como resta in piedi fino all''ultimo e riesce a negare il gol all'avversario.22:26

86' Cambia ancora il Cittadella: esce dal campo Vita, al suo posto entra Danzi.22:25

85' Check chiuso. Il fallo di mano di Del Fabro in area c'è ma non viene concesso il calcio di rigore per il precedente fallo di Cerri su Varela. 22:23

85' L'arbitro viene richiamato al monitor a bordocampo. E' in corso la revisione dell'episodio. 22:22

84' Proteste del Como per un presunto fallo di mano di Del Fabro. 22:21

82' Altra occasione per il Como. Fabregas da fuori area conclude con il destro e sfiora il palo alla destra di Maniero. 22:20

79' Contropiede Citttadella, Maistrello fa salire la squadra poi scarica su Magrassi che conclude ma il tiro viene murato. Il rimpallo poi raggiunge Carriero ma calcia fuori misura. 22:17

78' Maistrello continua a creare scompiglio vicino alla porta del Como ma l'azione è concitata e il Cittadella alla fine è costretto a mettere ordine uscendo dall'area di rigore. 22:15

73' Altre due sostituzioni per il Como: escono Vignali e Chajia, in campo Da Riva e Fabregas.22:14

73' Doppio cambio per il cittadella: escono dal campo Crociata e Antonucci, al loro posto entrano Lores Varela e Carriero.22:13

72' Ancora Cerri. Questa volta l'attaccante del Como riceve una palla alta da Da Cunha che con il suo traversone raggiunge la testa del compagno. L'attaccante però schiaccia troppo il tiro e Maniero può bloccare senza apprensione. 22:11

71' Occasione anche per il Como e la partita si accende. Dal lato opporto del campo stavolta è Cerri che calcia col mancino ma Maniero esce con i tempi giusti e respinge mandando il pallone oltre la linea di fondo. 22:08

69' Occasione per il Cittadella con il neo entrato Maistrello che libera il rasoterra a incrociare ma colpisce il palo!22:06

66' Doppio cambio per il Como: escono Arrigoni e Canestrelli, entrano in campo Da Cunha e Iovine. 22:05

66' Blitz di Giraudo nell'area del Como ma Gomis esce e interviene con i piedi sul pallone che stava per carambolare di nuovo addosso all'avversario. La sfera alla fine si perde oltre la linea di fondo, non troppo distante dal palo. 22:04

64' Prima sostituzione anche per il Cittadella: esce Ambrosino ed entra Maistrello.22:02

62' Conclusione di Crociata con il mancino verso la porta del Como, Gomis non esce ma il pallone termina oltre il palo alla sua destra. 22:00

60' Primo cambio per il Como: esce Gabrielloni, al suo posto entra Cerri. 21:58

58' Percussione di Chajia che entra in area, prova il cross verso il centro ma trova l'opposizione di Del Fabro che spazza via il pallone.21:56

51' Cittadella avanti, Ambrosino entra in area ma calcia addosso a Binks.21:49

48' La prima conclusione verso la porta di questa seconda frazione di gioco è del Como ma Binks spedisce il pallone altissimo sopra la traversa. 21:45

46' Partiti! Riprende il match e si ricomincia dallo 0-0. 21:43

Se la gara dovesse terminare con questo risultato di 0-0, in virtù di quanto sta accadendo sugli altri campi, il Cittadella sarebbe salvo e il Como fuori dai playoff. 21:31

Gara senza particolari emozioni in questi primi 45 minuti di gioco. Il Cittadella ha provato a sfruttare qualche ripartenza in velocità e a rendersi pericolosa con Ambrosino e Branca che al 41' ha calciato di poco al lato del palo. Il Como nelle prime fasi di gioco ha attaccato di più dalla sinistra con i traversoni di Ioannou ma la difesa di casa ha retto e non si sono registrate grosse occasioni. Si è giocato molto a centrocampo, a tratti la gara è diventata anche molto fisica con ben 4 ammonizioni totali in 7 minuti dopo la mezz'ora. I padroni di casa sono però cresciuti sul finale di primo tempo soprattutto grazie ad Ambrosino.21:30

45'+3' Dopo due minuti di recupero si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Cittadella-Como.21:23

45'+2' Ciittadella in crescita in questo finale di primo tempo: altro cross da parte di Vita che raggiunge Ambrosino ma l'attaccante di testa non riesce a giirare bene verso la porta difesa da Gomis. 21:22

45'+1' Il Cittadella continua a spingere: cross di Ambrosino ma Gomis esce con i tempi giusti e fa suo il pallone prima che raggiunga Magrassi.21:21

41' Ancora il Cittadella che riparte in velocità e alla fine il tiro verso la porta di Gomis è di Branca: pallone fuori, di poco al lato del palo. 21:17

40' Guizzo del Cittadella con Giraudo che crossa verso l'area del Como ma trova l'opposizione di Bellemo che respinge e libera.21:16

38' Terza ammonizione per il Como: giallo a Canestrelli per una dura entrata su Ambrosino a metà campo.21:14

37' Fase di partita con diverse interruzioni e gioco poco fluido da parte di entrambe le squadre che non riescono a costruire con ordine nè a rendersi pericolose.21:13

36' Ancora un'ammonizione: giallo per Vignali per un fallo su Pavan. 21:12

33' Altro cartellino giallo: ammonito Cutrone per un'entrata irregolare su Ambrosino.21:09

31' Il secondo giallo del match è ancora per un giocatore del Cittadella: ammonito Del Fabro.21:08

31' Gabrielloni prova a sfondare dalla destra, calcia verso l'area per trovare un compagno ma il muro del Cittadella regge e la palla finisce oltre il fondo. Altro calcio d'angolo per gli ospiti. 21:07

28' Chajia prova a inventare un cross quasi da metà campo verso l'area del Cittadella ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco di due giocatori del Como. 21:04

24' Nulla di fatto dopo il tiro dalla bandierina: il pallone raggiunge Salvi ma calcia fuori misura e si riparte dal rilancio dal fondo di Gomis. 21:00

23' Ci prova ancora il Cittadella, stavolta è Ambrosino che tenta la conclusione ma viene ribattuta e il pallone finisce oltre il fondo. Calcio d'angolo per la squadra di Gorini. 20:59

17' Cambio di fronte e ripartenza del Cittadella che culmina con la conclusione rasoterra di Vita con il mancino dal limite dell'area. Gomis para.20:53

16' Ancora Como, altro cross di Ioannou che stavolta raggiunge Gabrielloni che calcia in porta ma Pavan chiude puntuale in calcio d'angolo. 20:51

14' Il Como prova a sfondare dalla sinistra, soprattutto con i cross di Ioannou verso l'area avversaria. 20:50

12' Il primo cartellino giallo della partita è in direzione di Crociata per un fallo su Vignali. 20:48

11' Il primo tiro in porta è proprio del Cittadella, da parte di Magrassi che dalla distanza prova la conclusione ma Gomis è sulla traiettoria e fa sua la sfera. 20:46

10' Il Cittadella mantiene il possesso del pallone, il Como chiude bene gli spazi nonostante gli avversari tentino di aprire un varco soprattutto dall'out di destra. 20:45

5' Anche il Cittadella prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Giraudo dalla sinistra crossa ma è impreciso e il Como può allontanare il pallone. 20:40

2' Il Como ci prova subito con Cutrone che raggiunge il fondo, poi serve indietro Chajia ma la sua conclusione viene murata dalla difesa del Cittadella. 20:38

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Cittadella. 20:35

Al Tombolato, come su tutti i campi dei campionati italiani, viene osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. 20:33

Le squadre stanno per entrare in campo. Manca poco all'inizio del match.20:25

Il Como per giocarsi le ultime possibilità di approdare ai playoff si affida a Gabrielloni (Cerri parte dalla panchina) con Cutrone in attacco. Odenthal-Canestrelli-Binks è il terzetto difensivo; rispetto all'ultima gara contro la Ternana resta fuori dall'undici titolare Scaglia.20:23

I padroni di casa dovranno fase a meno del portiere titolare Kastrati (al suo posto c'è Maniero) e di Perticone squalificati. In avanti spazio al tandem Magrassi-Ambrosino, quest'ultimo ex della gara che fino a metà gennaio ha giocato con la maglia del Como.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como risponde con un 3-5-2: Gomis - Odenthal, Canestrelli, Binks - Vignali, Arrigoni, Bellemo, Chajia, Ioannou - Gabrielloni, Cutrone. A disposizione: Vigorito, Parigini, Scaglia, Iovine, Mancuso, Faragò, Cagnano, Fabregas, Da Riva, Cerri, Da Cunha, Alex Blanco.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella scende in campo con un 4-3-1-2: Maniero - Salvi, Pavan, Del Fabro, Giraudo - Vita, Branca, Crociata - Antonucci - Magrassi, Ambrosino. A disposizione: Mastrantonio, Danzi, Lores, Embalò, Mattioli, Maistrello, Donnarumma, Manfrin, Felicioli, Carriero.20:09

Il Como punta al ritorno alla vittoria esterna dopo aver perso due delle ultime tre trasferte di Serie B.20:07

Il Cittadella conta di restare imbattuto contro il Como in casa, come accaduto nelle ultime due sfide al Tombolato in Serie B.20:06

Il Como dopo 37 partite di campionato ha collezionato 46 punti, frutto di 10 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte finora in B. Già salva, la squadra lariana arriva dal successo interno per 3-1 contro la Ternana, grazie alle reti di Vignali, Da Cunha e Chajia.20:06

Il Cittadella è attualmente in 15esima posizione in classifica, a quota 42 punti, e oggi cercherà un risultato utile per evitare i playout (al momento è a due lunghezze dalla zona più calda della graduatoria).20:03

Benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Como, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B. 20:02