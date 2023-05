Grazie per aver seguito la diretta scritta di questa gara, termina un'altra appassionante stagione di Serie B. Arrivederci ai prossimi appuntamenti!22:43

Con l'odierna vittoria, complici anche i risultati di Parma e Sudtirol, il Cagliari di Ranieri riesce a strappare una posizione ed a terminare al 5^ posto questa dura stagione di B, in attesa dei play-off promozione che si terranno dal 26 maggio all'11 giugno 2023; situazione simile quella del Cosenza, che a causa del pareggio ottenuto dal Brescia in casa del Palermo sarà chiamato a confermarsi per la prossima stagione di B proprio tra le mura domestiche delle Rondinelle.22:43

Cala il sipario allo Stadio San Vito-Marulla di Cosenza! Abisso manda i titoli di coda di un match appassionante, affrontato a viso aperto da entrambi gli schieramenti che sino all'ultimo secondo di gioco hanno cercato la via del gol. Decide la sfida la rete al minuto 24' del primo tempo di Gianluca Lapadula, che da rapace d'area di rigore si avventa sul rimpallo dopo una strepitosa risposta di Micai per portare il Casteddu in vantaggio; dalla rete cagliaritana, prende il via una marcata reazione cosentina, che al minuto 38' vede svanire per pochi centimetri la chance del pareggio con Zilli, complice una decisiva risposta di Radunovic. Nei secondi 45' i Lupi optano per un approccio decisamente più aggressivo, con una notevole percentuale di contrasti vinti ed occasioni create, ma la ripresa di questo scontro sarà caratterizzata dall'importanza dei legni: dapprima, al minuto 56', Lapadula vede negarsi la gioia della doppietta personale da una traversa piena, colpita dopo una difficile torsione dopo essersi liberato dalla marcatura di Meroni; poi, segue al minuto 61' il legno destro colpito da D'Orazio, con il capitano calabrese che dopo una splendida conclusione non trova la gioia del gol. Le sorprese non finiscono qui, e sempre uno sfortunato Lapadula vede svanire la possibilità della ventiduesima firma stagionale, complice il palo colpito dal limite dell'area. Cosenza che prova a sfruttare dei momenti di disattenzione della retroguardia cagliaritana, ed al minuto 92' Calò procede alla battuta di una ravvicinata palla inattiva che sigla definitivamente la fine del match.22:40

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Cosenza-Cagliari termina 0-1.22:33

90'+3' Soluzione di Calò diretta in porta, palla che termina sul fondo accompagnata da Radunovic.22:32

90'+2' Prezioso calcio di punizione a favore del Cosenza, batte D'Orazio.22:31

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del quarto uomo. Si giocherà fino al minuto 94'.22:31

90' Sostituzione Cagliari: fuori Gianluca Lapadula Vargas, dentro Nik Prelec.22:29

89' Ultimo giro d'orologio a Cosenza, poi sarà extra-time.22:28

89' ALTRO LEGNO DI LAPADULA! Ripartenza fulminante portata avanti da Nandez, che giunto al limite dell'area scarica su Luvumbo, poi il numero 77 alza lo sguardo ed appoggia per Lapadula: piatto forte del peruviano che anche in questa circostanza viene beffato dal legno.22:28

88' Traiettoria parabolica quella disegnata dal subentrato, con D'Orazio che anticipa tutti ma non riesce ad impattare verso Radunovic.22:26

87' Arioli cerca il movimento di Finotto, ma la traiettoria viene intercettata da Deiola: corner Cosenza con Brescianini.22:26

86' AMMONITO Gianluca Lapadula Vargas: intervento falloso ai danni di D'Urso.22:25

85' Luvumbo di prepotenza sguscia alla marcatura di D'Orazio e serve un teso filtrante per Lapadula, Meroni ripiega ed allontana in out.22:24

83' AMMONITO Adam Obert: il centrale del Cagliari cintura irregolarmente Finotto.22:22

83' Finotto raccoglie un difficile rinvio di Brescianini e cede all'attacco falloso di Obert, sanzione in arrivo per il subentrato di Ranieri.22:22

82' Triangolo tra Brescianini e Marras che non viene chiuso dall'esterno rossoblù, palla che termina lentamente sul fondo concedendo il rinvio a Radunovic.22:21

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio al recupero.22:18

79' Traiettoria ad uscire quella disegnata da Brescianini, la palla arriva dalle parti di Marras che cerca la soluzione personale impattando in maniera imprecisa.22:18

79' Corner a favore dei Lupi, batte Brescianini.22:17

77' SULLA LINEA CALO'! Il suggerimento di Naithan Nandez cade morbido in area, sul pallone si avventa Zito che con un colpo di testa avrebbe spedito la palla in rete: salvataggio decisivo sulla linea di porta da parte di Calò, che tiene ancora accese le speranze del Cosenza.22:16

77' Giro dalla bandierina offerto al Cagliari, Nandez si incarica della battuta.22:15

76' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Cosenza, batte Calò.22:14

75' Sostituzione Cosenza: fuori Massimo Zilli, dentro Alessandro Arioli.22:14

75' Sostituzione Cagliari: termina la partita di Marko Rog, entra al suo posto Benito Nicolas Viola.22:14

75' Sostituzione Cagliari: fuori Christos Kourfalidis, dentro Nahitan Michel Nández Acosta.22:13

72' Lotta fisica tra Zilli e Deiola che termina con una forte conclusione del centravanti cosentino, sfera che termina però non di molto al lato dello specchio difeso da Radunovic. Cosenza che continua il proprio forsing, Cagliari che rallenta i ritmi della gara per gestire il vantaggio.22:12

69' Al minuto 69' resta ancora una sostituzione spendibile da Viali, tre quelle usufruibili da Ranieri.22:07

68' Sostituzione Cosenza: fuori anche un esausto Aldo Florenzi, lo sostituisce Marco Brescianini.22:06

67' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Idriz Voca, entra Giacomo Calò.22:06

66' Palla inattiva che viene calciata potentemente da Lapadula, ma la sfera non oltrepassa il muro di maglie rossoblù eretto da Micai. Possesso Cosenza.22:05

66' Punizione pericolosa dai 25 metri a favore del Cagliari, sul punto di battuta compaiono Lapadula e Deiola.22:05

65' Voca viene veementemente attaccato da Kourfalidis, che recupera il possesso e con un invitante suggerimento cerca lo scatto di Lapadula: zampata decisiva di Meroni che allontana in fallo laterale.22:04

64' Sostituzione Cagliari: fuori anche Marco Mancosu, al suo posto subentra Adam Obert.22:03

64' Sostituzione Cagliari: fuori capitan Leonardo Pavoletti, dentro al suo posto Zito André Sebastião Luvumbo.22:02

61' LEGNO DI D'ORAZIO! A distanza di due minuti, un altro legno smorza la gioia del gol: stavolta la vittima è D'Orazio, che dopo una precisa sponda di Zilli calcia violentemente stampando la sfera sul palo destro difeso da Radunovic. Cosenza vicinissimo al pareggio.22:01

59' Scambi rapidi tra D'Orazio e Florenzi che terminano però con un nulla di fatto, anticipo lineare di Kourfalidis.21:59

56' TRAVERSA DI LAPADULA! Occasione colossale per i cagliaritani, con Mancosu che dal limite dell'area affida la sfera a Lapadula: girata improvvisa del centravanti peruviano, che non può gioire del ventiduesimo timbro stagionale a causa di un legno pieno che salva Micai.21:56

55' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Alessandro Cortinovis, lo sostituisce Christian D'Urso.21:54

55' Sostituzione Cosenza: fuori Mateusz Praszelik, dentro Mattia Finotto.21:53

54' Altra rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Cosenza, crescita esponenziale dei Lupi in questi primi istanti della ripresa.21:53

53' Chance dal corner che non viene sfruttata da Cortinovis, soluzione troppo corta sulla quale esce in sicurezza Radunovic.21:52

51' Strappo di D'Orazio che percorre tutta la trequarti avversaria, Kourfalidis intercetta ma concede comunque la rimessa con le mani.21:51

48' OCCASIONE CAGLIARI! Mancosu riceve un prezioso suggerimento da Rog, poi con lo specchio libero sceglie la via dell'assist per Lapadula che di pochi centimetri non arriva sul pallone. Brivido in area calabrese, si riparte da Micai.21:47

47' La prima manovra del secondo tempo spetta al Cosenza.21:42

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:42

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:41

Si chiude dopo un solo minuto di recupero la prima metà di gara al San Vito di Cosenza. Decide momentaneamente la firma di Gianluca Lapadula, che al minuto 24' sfrutta il rimpallo creato dalla risposta di Micai sulla torsione di Pavoletti e da pochi centimetri spedisce la palla in rete. Prima frazione di gioco caratterizzata da numerose occasioni, create da entrambi gli schieramenti che hanno approcciato alla sfida con un atteggiamento tutt'altro che passivo: i veri squilli del match arrivano ai minuti 2' e 18', rispettivamente con Zilli e Marras, in cui gli estremi difensori vengono chiamati a rispondere 'presente' per eludere gli attacchi avversari. Gara equilibrata ed ordinata dal punto di vista agonistico, con il Cosenza che ha mostrato una concreta reazione allo svantaggio arrivando più volte a pochi istanti dal raddoppio con Zilli e Cortinovis.21:41

45'+1' FISCHIO DI ABISSO! Termina il primo tempo.21:21

45' E' soltanto uno il minuto addizionale segnalato dal direttore di gara. Si gioca fino al 46'.21:21

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.21:18

43' Il cross della mezzala sarda risulta invitante, un attento Marras anticipa tutti e libera la propria area di rigore con un colpo di testa.21:17

42' Giro dalla bandierina a favore della formazione ospite, batte Mancosu.21:17

40' Zilli resta a terra dopo uno scontro di gioco con Deiola che viene giudicato regolare, Abisso ordina di spedire la palla in out.21:16

38' OCCASIONE COSENZA! Lupi vicini al pareggio al minuto 38'! Marras si rende protagonista di una rapida progressione, poi giunto sulla linea di fondo fa partire un cross teso che taglia tutta l'area rossoblù, sul pallone arriva Cortinovis che devia leggermente il suggerimento del 32 non trovando la torsione vincente. Brivido per lo schieramento sardo, Cosenza che continua a reagire.21:15

35' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula al centro dell'area di rigore cosentina raccoglie il lancio di Rog, effettua la sponda per Pavoletti ma il compagno di reparto non legge le intenzioni del peruviano. Cagliari vicinissimo al raddoppio, incomprensione che non premia la squadra di Ranieri.21:11

33' Suggerimento in verticale di Meroni per lo scatto di Zilli, pallone che prende però troppa velocità e si adagia sul fondo. Rinvio di Radunovic.21:09

30' RISPOSTA DI RADUNOVIC! Reazione decisa del Cosenza, con Florenzi che porta con sé tutta la linea di sinistra cagliaritana, poi appoggia per Marras che di prima intenzione cerca il secondo palo trovando un'attenta respinta di Radunovic.21:06

29' Il traversone del numero 72 è fuori misura per i propri compagni, rimessa laterale di cui si incarica Martino.21:04

28' Prima chance dalla bandierina a favore dei Lupi, batte Cortinovis.21:03

26' Cagliari che vuole sfruttare il momento psicologicamente favorevole: Pavoletti riceve ancora una volta da Rog, poi si libera dalla morsa di Meroni e prova a girare verso Lapadula, lettura perfetta di Venturi che sventa il pericolo.21:02

24' GOL! GOL LAPADULA! Cosenza-CAGLIARI: 0-1. Arriva al minuto 24' la rete del vantaggio sardo! Cross calibrato di Kourfalidis, sul quale al centro dell'area svetta Pavoletti, realizzando una torsione prontamente respinta dall'intervento prodigioso di Micai; la risposta del numero 1 però non basta, e sul rimpallo arriva Gianluca Lapadula che da pochi passi non può sbagliare. Cagliari in vantaggio alla metà della prima frazione.



22' Rinvio profondo di Radunovic alla ricerca della torre di Pavoletti, il centravanti rossoblù riesce a fare sponda per Lapadula ma un attento Meroni recupera e si rifugia da Micai.20:58

20' Rog ignora l'inserimento di Kourfalidis e premia la sovrapposizione di Zappa, ma la traiettoria è fuori portata ed il possesso torna al Cosenza. Si riparte da Venturi.20:56

18' OCCASIONE CAGLIARI! Triangolazione di passaggi tra Lapadula ed Azzi, poi il numero 37 sardo calcia al volo di prima intenzione spedendo il pallone di un nulla oltre la traversa.20:53

17' OCCASIONE COSENZA! Posizione che viene giudicata regolare: Zilli scorre lungo l'out di destra e raccoglie il suggerimento in verticale di Marras, poi punta lo specchio difeso da Radunovic ma Dossena si immola e devia in fallo laterale.20:52

15' Zilli lotta con Rog e riesce a soffiare la sfera al numero 6, poi prova a girarsi per impensierire Radunovic ma viene schermato dall'intervento di Altare. Possesso Cagliari.20:51

12' Spunto di Lapadula che prova a lasciare sul posto Martino, ma il numero 27 mantiene la posizione ed allontana in out.20:49

11' Cortinovis riceve da Voca, sceglie il filtrante verso Zilli ma Deiola anticipa e sventa la minaccia.20:48

9' Palleggio forsennato del Cagliari in attesa dell'imbucata giusta, Praszelik chiude tutte le linee di passaggio.20:45

6' Squadre lunghe e ripartenze rapide, Micai si fa trovare pronto sulla forte conclusione di Leonardo Pavoletti.20:41

4' Spunto di Azzi che vuole il traversone per Pavoletti, Marras ripiega e devia in fallo laterale.20:40

1' SUBITO ZILLI! Il centravanti cosentino si affaccia sull'area di rigore avversaria, piazza il mancino ma non prende lo specchio per pochi centimetri. Si riparte da Radunovic.20:37

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Cagliari.20:35

1' PARTITI! Via a Cosenza-Cagliari.20:35

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.20:19

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara, pochi minuti separano le squadre dall'inizio del match.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: CAGLIARI (5-3-2). Ospiti che rispondono con: Radunovic; Zappa-Altare-Deiola-Dossena-Azzi; Kourfalidis-Rog-Mancosu; Lapadula-Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Obert, Di Pardo, Luvumbo, Goldaniga, Barreca, Nandez, Viola, Makoumbou, Lella, Prelec, Ciocci, Aresti.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: COSENZA (3-4-2-1). Scendono in campo: Micai; Martino-Venturi-Meroni; Marras-Voca-Praszelik-D'Orazio; Cortinovis-Florenzi; Zilli. Allenatore: William Viali. A disposizione: Rigione, Salihamidzic, Rispoli, La Vardera, Agostinelli, Calò, Kornvig, D'Urso, Brescianini, Arioli, Finotto, Marson.20:14

A coadiuvare il fischietto siciliano sono chiamati gli assistenti Passeri e Costanzo; il IV Uomo ufficiale sarà Fiero; postazione VAR con il Sig. Nasca di Bari, ausiliato dall'A.VAR Miele di Nola.20:12

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.20:09

Ultimi attimi d'attesa allo Stadio San Vito di Cosenza, poi andrà in scena Cosenza-Cagliari! In questo venerdì sera calerà il sipario su questa appassionante stagione di B, ma è ancora tutto da delineare nei tasselli più bassi della classifica. L'odierno palcoscenico del Gigi Marulla sarà luogo di una vera e propria battaglia per una vittoria che potrebbe essere determinante per entrambi gli schieramenti: i Lupi della Sila sono momentaneamente fissi in 16^ posizione, un punto sopra il Brescia, e con un trionfo tra le mura domestiche potrebbero confermare la loro presenza in B nella prossima stagione, ma sarà necessario attendere anche il risultato del Cittadella di Gorini, impegnato questa sera contro il Como. Situazione diversa quella del Cagliari: il Casteddu è a presidio della 6^ posizione con 57 punti ed ha ormai ampiamente consolidato il proprio tassello nella lotta dei play-off promozione, ma con una vittoria in attesa dei risultati di Parma e Sudtirol potrebbe guadagnare delle importanti lunghezze in vista proprio dei prossimi scontri diretti validi per timbrare il ticket per la stagione di Serie A 2023/2024.20:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cosenza-Cagliari, valida per la 38^ giornata del Campionato di Serie B.19:57