Dal Ferraris è tutto, grazie per aver seguito con noi la 38ª e ultima giornata della regular season di Serie B. Arrivederci e al prossimo match! 22:50

Termina la regular season ma mancano da assegnare gli ultimi verdetti. Con un Bari che era già certo di un posto ai play-off, ci saranno anche a sfidarsi per l'ultimo slot SudTirol, Parma, Cagliari, Reggina e Venezia. La squadra di Mignani sarà ospite il 29 maggio della vincente tra SudTirol e Reggina, per poi giocare il ritorno al San Nicola il 2 giugno. 22:57

Partita bellissima al Ferraris, dove nessuna delle due squadre avrebbe cambiato il proprio risultato in classifica, ma che comunque non ha fatto mancare lo spettacolo. Sei gol meravigliosi tra Genoa e Bari che si portano sul 3-3 a un minuto dalla fine. Quando entra Criscito però sembra scritto: nella sua ultima partita da calciatore segna il rigore che un anno fa sbagliò nel derby, costringendoli alla Serie B. Questa volta i pianti sotto la Gradinata sono solo per il suo addio. Festeggia il Genoa che chiude l'ultima partita di Serie B con una vittoria, aspettando la Serie A dall'anno prossimo. 22:57

90'+6' Ora tutti i giocatori con lo staff intorno a Domenico Criscito. Abbracci e pianti per il capitano che con l'addio al calcio colleziona 291 presenze con la maglia del Genoa. 22:38

90'+5' FISCHIO FINALE! Genoa-Bari 4-3. Finisce una gran partita al Ferraris, ricca di gol ed emozioni. 22:36

90'+5' GOOOL! GENOA-Bari 4-3. Sembra tutto scritto al Ferraris, segna proprio lui, Criscito, dove un anno fa era a piangere per l'errore dal dischetto contro Audero. Nella sua ultima partita da giocatore non può mancare il gol del capitano.



90'+4' Cartellino giallo per Raffaele Maiello.22:33

90'+3' CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Intervento falloso di Maiello su Badelj. 22:33

90'+3' Tutto lo stadio in piedi, tutto il Ferraris canta per Mimmo Criscito. Ultima partita del capitano che ha annunciato l'addio al calcio. 22:32

90'+3' Albert Guðmundsson lascia il posto a Domenico Criscito. 22:31

90'+2' Esordio in Serie B per Giuseppe Agostino, lascia il campo Martinez. 22:30

90' Iniziano ora i quattro minuti di recupero. 22:29

89' Ammonito Walid Cheddira.22:28

86' Assist Sebastiano Esposito.22:27

86' GOOOL! Genoa-BARI 3-3. Che partita a Marassi! Non cambia nulla rispetto agli altri gol, ancora una rete spettacolare dalla distanza con il destro nell'incrocio dei pali. Questa volta la firma la mette Cheddira. Non può nulla Martinez.



85' Sinistro di Puscas! Tiro pericoloso del numero 57 del Genoa che manca la porta di un soffio. 22:24

82' PUSCAS! Colpo di testa del giocatore del Genoa che non riesce a coordinarsi bene e non trova lo specchio della porta. 22:21

81' Esce Francesco Vicari, al suo posto Emmanuele Matino.22:19

80' Deviazione di Ricci in calcio d'angolo su un cross di Puscas. Insiste il Genoa. 22:19

78' Lascia il campo Stefano Sabelli in mezzo alle proteste: "Mi ha rotto il ginocchio", insiste il giocatore del Genoa. Al suo posto Morten Wetche Frendrup.22:22

77' Ahmed Benali lascia il posto a Raffaele Maiello.22:17

77' Ammonito proprio Stefano Sabelli per le innumerevoli proteste. 22:16

76' Rimane a terra Stefano Sabelli che lamenta un fastidio al ginocchio a seguito di uno scontro con Botta. 22:16

75' Assist Stefano Sabelli.22:15

75' GOOOOL! GENOA-Bari 3-2! Capolavoro di Ekuban! Sinistro a giro dell'attaccante rossoblù che tira praticamente da fermo. Continuano le reti spettacolari al Ferraris.



72' Contropiede del Genoa, Ekuban sbaglia il passaggio per Puscas, tutto solo sulla fascia sinistra. 22:11

69' Brutto intervento di Rubén Alejandro Botta Montero, che poco dopo esser entrato si procura l'ammonizione. 22:09

68' GOOOL! Genoa-BARI 2-2! Che gran gol di Leonardo Benedetti! Il centrocampista sorprende tutti da fuori area, carica il destro alzando la palla dove Martinez non può arrivare. Ancora un rete spettacolare questa sera al Ferraris.



68' Assist Rubén Alejandro Botta Montero22:07

66' Mirco Antenucci esce al posto di Walid Cheddira.22:05

66' Mehdi Emile Dorval lascia il campo a Rubén Alejandro Botta Montero.22:05

66' Finisce la partita di Massimo Coda, al suo posto Ekuban.22:04

66' Salcedo lascia il campo a Puşcaş. 22:04

65' Cross di Badelj sul secondo palo dove c'è Gudmundsson. Traiettoria troppo alta per l'islandese che non arriva sul pallone. 22:04

64' Si accentra in area Benedetti che però si dimentica il pallone. Respinge prontamente la difesa del Genoa. 22:03

59' Cartellino giallo per Kevin Johannes Willem Strootman. L'ex Roma era diffidato. 22:47

57' Ricci tenta il tiro direttamente in porta da un calcio di punizione dal limite dell'area. La palla viene respinta dalla barriera rossoblù. 21:58

51' Risposta di Frattali su un tiro da posizione vicinissima di Gudmundsson.21:53

46' Bella azione di Gudmundsson che dopo aver scaricato sui compagni si inserisce bene alle spalle della difesa rossoblù. Il suo tiro finisce direttamente tra le braccia di Frattali. 21:46

46' Alessandro Mallamo, ammonito, lascia il campo a Salvatore Andrea Molina.21:45

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Genoa-Bari. 21:44

I tre punti non cambiano le rispettive classifiche ma è spettacolo al Ferraris. Il primo tempo di Genoa-Bari è segnato da tre reti bellissime. Ci pensa subito l'ex della partita, Sabelli, a incrociare la palla nel sette, risponde poco tempo Esposito col piatto direttamente da punizione. Al 34' è Gudmundsson che fulmina Frattali tirando potentissimo sotto la traversa. 21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Genoa-Bari 2-1. Decidono le reti di Sabelli e Gudmundsson per i rossoblù e di Esposito per gli ospiti. 21:24

45'+2' Tiro dalla distanza di Ricci, facile per Martinez. 21:23

45'+1' Antenucci prova la finta addentrandosi in area. Il giocatore del Bari era nettamente in fuorigioco. 21:23

45' Ufficializzati due minuti di recupero. 21:21

43' Riparte subito in contropiede il Genoa che può contare sulla velocità di Gudmundsson. L'islandese scarica per Coda che perde il tempo per calciare e viene respinto dagli avversari. 21:21

42' MARTINEZ!! Parata del portiere su un tiro da posizione defilata di Scheidler. L'attaccante era stato bravo a smarcarsi dalla difesa rossoblù. 21:20

40' Insiste il Genoa con Coda che tira potente di destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A respingere c'è ancora Ricci. 21:17

39' Ricci chiude in calcio d'angolo un tiro di Hefti. È ancora il Genoa ad attaccare. 21:16

35' Check over. Gol convalidato. Genoa-Bari 2-1. 21:13

35' CHECK del VAR in corso. 21:13

34' Secondo assist della serata di Massimo Coda.21:12

34' GOL!! GENOA-Bari 2-1! Grande sinistro sotto l'incrocio dei pali di Albert Guðmundsson. Si coordina benissimo l'islandese che si gira e di potenza calcia trovando l'undicesimo gol stagionale.



32' ESPOSITO! Bellissima azione del Bari nata da una verticalizzazione di Antenucci per Mallamo. Scarica per Esposito che da fuori area tira alto sopra la traversa. 21:10

28' Questa volta il Bari ci prova dalla fascia destra con un cross di Dorval, bravo Dragusin ad anticipare i giocatori avversari in area. 21:06

26' Salcedo di poco! Tentativo di testa per l'ex Inter sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla finisce fuori di poco. 21:04

25' Ancora Sebastiano Esposito a rendersi pericoloso. Tutto solo prova ad addentrarsi in area ma sono tre i giocatori avversari su di lui. Palla recuperata dal Genoa. 21:03

23' Cross pericoloso raso terra di Jagiello, in area però nessun avversario trova la deviazione vincente. 21:00

20' GOOOOL! Genoa-BARI 1-1. Direttamente dalla punizione ci pensa Sebastiano Esposito. Gran tiro del classe 2002.



17' Vicari intercetta un cross insidioso in area, dove si trovava Salcedo. 21:04

14' Altro cartellino giallo, questa volta per Aurélien Scheidler.21:01

12' Assist Massimo Coda.21:40

12' GOOOL! GENOA-Bari 1-0! Gol bellissimo di Stefano Sabelli che con il destro incrocia la palla dove Frattali non può arrivare. Non esulta l'ex della partita.



8' Gudmundsson! Prima occasione del match per il Genoa! Padroni di casa vicini al vantaggio con l'islandese che controlla di petto e calcia con il destro. La palla finisce fuori di poco. 20:59

3' Alessandro Mallamo si procura la prima ammonizione della serata, proprio per il fallo su Gudmundsson. 21:40

Parte subito alto il Genoa in contropiede, Gudmundsson tutto solo verso la porta viene steso da Mallamo. 20:58

FISCHIO D'INIZIO! Comincia Genoa-Bari. Dirige l'incontro l'arbitro Daniele Rutella. 21:39

Un minuto di silenzio per le vittime della tragica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. 20:54

A disposizione: Caprile, Sarri, Matino, Di Cesare, Botta, Cheddira, Morachioli, Maiello, Mazzotta, Bellomo, Molina. 20:14

A disposizione: Semper, Agostino, Criscito, Aramu, Ekuban, Sturaro, Ilsanker, Frendrup, Yalcin, Puscas, Boci, Tourè.20:14

FORMAZIONE UFFICIALE BARI (4-3-1-2): Frattali - Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci - Mallamo, Benali, Benedetti - Esposito - Antenucci, Scheidler. All.: Mignani.20:14

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (4-3-1-2): Martinez - Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Hefti - Strootman, Badelj, Jagiello - Gudmundsson - Salcedo, Coda. All.: Gilardino.20:16

Un big match che chiude il campionato: al Ferraris Genoa e Bari salutano la stagione 2022-2023. La squadra di Gilardino festeggerà davanti ai propri tifosi la promozione diretta in Serie A, il Bari spera di poter far lo stesso dopo i play off, nei quali entra da migliore della classe. Il terzo posto infatti è ormai saldo, qualunque risultato questa sera non cambierebbe la classifica.17:59

Buonasera e benvenuti alla diretta di Genoa-Bari, match valido per la 38ª e ultima giornata di Serie B.17:58