Grazie per avere seguito con noi la diretta di Modena-Sudtirol, arrivederci alle prossimo partite di Serie B!22:39

Il Sudtirol ai playoff affronterà la Reggina, per il Modena il campionato finisce qui.22:38

Il Modena supera 2-1 il Sudtirol e chiude il campionato al decimo posto. Bonfanti al 10' sblocca il risultato, Magnino raddoppia al 23'. Nella ripresa Tait al 54' accorcia le distanze. Ospiti al sesto posto in classifica.22:37

Crampi per Odogwu, gioco fermo per qualche istante.22:31

Contropiede condotto da Diaw, l'attaccante entra in area ma calcia sull'esterno della rete.22:30

Il Sudtirol chiude la gara in attacco alla ricerca della rete del pareggio.22:28

Poluzzi rischia grosso sul pressing di Diaw, ma non paga dazio.22:25

Masiello si sgancia in avanti e guadagna una punizione da posizione invitante.22:17

Fallo in attacco di Diaw, nulla di fatto per il Modena.22:11

Cross da destra di Tait, Larrivey tocca di testa ma non riesce a direzionare verso la porta.22:08

Insiste il Sudtirol: opportunità per Odogwu da posizione favorevole, tiro murato dalla difesa di casa.22:06

OCCASIONE SUDTIROL! Cross di De Col, svetta Lunetta, Seculin si oppone in tuffo.22:05

Ammonito SECULIN per perdita di tempo.22:04

Percussione centrale di Gerli, Masiello non gli concede spazio.22:03

Traversone di Lunetta, Odogwu in area non doma la sfera.22:00

57'

Il Sudtirol resta in avanti, ma Lunetta non riesce a mantenere il pallone in campo.21:55