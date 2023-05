Grazie per aver seguito la diretta di Palermo-Brescia 2-2 valida per la 38° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.22:47

Ai playoff, durante il primo turno, si sfideranno dunque Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina. La gara dei playout invece vedrà sfidarsi tra Brescia-Cosenza.22:47

Primo tempo a senso unico con il Palermo che si porta avanti grazie alle reti di Brunori e Tutino. Nella ripresa il Brescia entra in campo con uno spirito completamente diverso: al 49esimo viene annullato un gol per posizione millimetrica di Karacic che aveva servito a rete Ayè, poi al 54esimo arriva la rete che riapre la partita di Rodriguez servito da Bjorkengren che a tu per tu con Pigliacelli non sbaglia. Due minuti dopo, al 56esimo, arriva il pareggio di Ayè che di testa trasforma in rete il cross di Huard. Nel finale le squadre faticano a sbilanciarsi per la paura di perdere la partita, con il Palermo che viene penalizzato da questo pareggio a causa della vittoria della Reggina in pieno recupero.22:45

Incredibile quanto successo allo Stadio Barbera di Palermo: i rosanero si sono fatti rimontare due reti e, a causa dei risultati dagli altri campi, esce dalla zona playoff. Il Brescia, invece, riesce a qualificarsi per i playout, evitando la retrocessione diretta.22:40

90'+10' Finisce qui! Palermo-Brescia 2-2!22:39

90'+7' Aggiornamento dai campi: il Perugia è di nuovo avanti sul Benevento, dunque se il Brescia perde è retrocessa. Le due squadre si giocano tutto in questi ultimi minuti di recupero.22:36

90'+7' Stacca Mateju! Calcio d'angolo battuto dalla destra verso il centro dove stacca il difensore rosanero, ma di testa manda alto sulla traversa.22:36

90'+5' Attenzione: ha segnato la Reggina contro l'Ascoli. Attualmente il Palermo è fuori dalla zona playoff!22:33

90'+2' Intanto ha pareggiato il Benevento con il Perugia, dunque il Brescia andrebbe ai playout anche in caso di sconfitta.22:32

90' Ci saranno 7 minuti di recupero.22:30

89' Sala spara altissimo! Valente tiene in campo un pallone sulla destra in zona offensiva poi crossa verso il secondo palo dove arriva Sala che calcia al volo con il mancino, ma calcia in curva.22:29

87' Entra Manuel Scavone, esce Jakub Łabojko. Quinta e ultima sostituzione per il Brescia.22:26

87' Entra Davide Adorni, esce Matthieu Huard. Quarta sostituzione per il Brescia.22:26

86' Huard rimane a terra in seguito a crampi. Maresca interrompe il gioco e segnala che farà recuperare il tutto nel recupero.22:25

83' Cartellino giallo per Listkowski in seguito ad un intervento scomposto. Secondo ammonito per il Brescia.22:22

81' Cartellino giallo per Andrenacci in seguito a perdite di tempo durante la battuta del rinvio del fondo. Primo ammonito per il Brescia.22:20

80' Entra Jérémie Broh, esce Valerio Verre. Quinta e ultima sostituzione per il Palermo.22:19

80' Entra Luca Vido, esce Amarildo Gomes. Quarta sostituzione per il Palermo.22:19

77' Entra Tom Van De Looi, esce John Björkengren. Terza sostituzione per il Brescia.22:16

76' Bisoli vede un inserimento di Junior Bianchi alle spalle della difesa e prova a servirlo in area, ma viene intercettato da un giocatore rosanero lungo la traiettoria che manda in rimessa laterale.22:15

74' Entra Dario Šarić, esce Jacopo Segre. Terza sostituzione per il Palermo.22:13

73' Cross insidioso con il mancino dalla destra di Valente, Mangraviti ci mette la testa e mette in angolo.22:13

67' Entra Junior Bianchi, esce Florian Ayé. Seconda sostituzione per il Brescia.22:16

67' Entra Edoardo Soleri, esce Gennaro Tutino. Seconda sostituzione per il Palermo22:08

67' Entra Nicola Valente, esce Alessio Buttaro. Prima sostituzione per il Palermo.22:07

66' Cartellino giallo per Sala, reo di aver perso palla in zona offensiva e fermato la ripartenza del Brescia con un intervento falloso. Secondo ammonito per il Palermo.22:07

65' Bisoli spreca! Cross dalla sinistra di Huard, la palla viene deviata e arriva in zona secondo palo dove Bisoli: il capitano del Brescia attende il rimbalzo a terra della sfera poi calcia male sul fondo, sprecando l'occasione.22:06

64' Cross dalla destra di Karacic verso il centro dove colpisce di prima intenzione Ayè, trovando però la respinta del muro rosanero. Soffre il Palermo.22:03

59' Nel frattempo il Perugia ha ribaltato il match con il Benevento, portandosi in vantaggio per 2-1. Pareggio dei biancazzurri che si rivela dunque fondamentale ai fini dell'ottica salvezza, o quanto meno per partecipare ai playout.21:58

58' Incredibile avvio di secondo tempo con il Brescia che prima si vede annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, poi trova due reti in due minuti, pareggiando il match.21:57

56' GOL! Palermo-BRESCIA 2-2! Rete di Ayé! Huard avanza sulla trequarti e pennella un cross al centro dove stacca tutto solo Ayè che di testa batte il portiere rosanero, pareggiando i conti.



Guarda la scheda del giocatore Florian Ayé21:56

54' GOL! Palermo-BRESCIA 2-1! Rete di Pablo Rodríguez! Ottima ripartenza dei biancazzurri con Bjorkengren che guida il due contro due e serve in profondità Rodríguez, il quale anticipa l'uscita di Pigliacelli con un tocco di destro, depositando la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Pablo Rodríguez21:55

49' Annullato un gol ad Ayè! Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla termina fuori per Huard che scodella al centro per Karacic che a sua volta serve Ayè, il quale non sbaglia a pochi metri dalla linea di porta. Maresca fischia subito fuorigioco per la posizione di Huard poi, dopo un paio di minuti di check al VAR, viene confermato l'offside. Si resta sul 2-0.21:51

47' Listkowski si fa subito sentire: prima guadagna una punizione in zona trequarti, poi sugli sviluppi di questa conclude dal limite dell'area trovando una deviazione e guadagnando un calcio d'angolo.21:46

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Palermo.21:44

46' Entra Marcin Listkowski, esce Adryan. Prima sostituzione per il Brescia.21:44

Con i risultati attuali, il Palermo scavalcherebbe il Venezia (che sta pareggiando 1-1 con il Parma) e si posizionerebbe al settimo posto; il Brescia, invece, rimarrebbe al 17esimo posto in quanto il Perugia sta perdendo con il Benevento.21:30

Primo tempo giocato quasi a senso unico dalla squadra di casa, che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti. Al quarto minuto Brunori riceve in area da Tutino e scarica un destro a giro sotto l'incrocio, dove Andrenacci non può nulla. Al 40esimo arriva il raddoppio con Brunori che ricambia il favore servendo Tutino al centro, il quale anticipa Cistana e con il mancino batte nuovamente il portiere del Brescia.21:28

45'+4' Termina qui il primo tempo. Palermo-Brescia 2-0.21:25

45'+4' Annullato un gol a Tutino! Il numero 7 si avventa su un lancio lungo alle spalle della difesa, stoppa e con il destro batte Andrenacci. Interviene dunque l'assistente che segnala posizione di offside.21:25

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:25

44' Continua a spingere il Palermo con Brunori che entra in area dalla sinistra poi crossa al centro, Andrenacci esce di pugno e dopo uno scontro con Huard riesce a bloccare a terra.21:20

41' Cartellino giallo per Tutino che si è tolto la maglia durante l'esultanza. Primo ammonito del match.21:18

40' GOL! PALERMO-Brescia 2-0! Rete di Tutino! Brunori entra in area sulla sinistra e serve al centro col mancino, Tutino è lestissimo ad anticipare Cistana e a mettere in rete il gol del raddoppio rosanero.



Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino21:18

35' Bisoli trova uno spazio interessante al limite dell'area e prova ad imbucare dentro l'area per Ayè ma sbaglia le misure e consente alla difesa rosanero di allontanare.21:11

32' Perugia attualmente sotto con il Benevento, dunque il Brescia in questo momento non rischia la retrocessione diretta.21:07

25' Punizione laterale in zona offensiva per il Palermo battuta da Tutino verso il centro dove Brunori prova ad allungarla verso il secondo palo ma con Andrenacci che esce e blocca in presa alta.21:01

23' Ayè ci prova! L'attaccante del Brescia riceve in area spalle alla porta, si gira e calcia con il destro: palla larga rispetto all'incrocio di destra.20:59

22' Bisoli riceve in area e non approfitta dello scivolone di Bettella, colpendolo al corpo e reclamando un rigore; Maresca dice che non c'è nulla.20:58

19' Mangraviti sbaglia un rinvio dalla propria area colpendo in testa Segre, il quale si avventa sul pallone e lo fa carambolare sui piedi del difensori del Brescia, guadagnando un calcio d'angolo.20:54

16' Buttaro impegna Andrenacci! Il numero 25 rosanero va via sulla trequarti di destra poi crossa al centro: la traiettoria si trasforma in un tiro, con Andrenacci che la toglie da sotto la traversa e respinge in angolo.20:52

14' Huan prova a velocizzare la manovra servendo in verticale Rodriguez, ma è bravo Nedelcearu che lo anticipa e spazza.20:50

11' Brunori protegge un pallone a centrocampo e guadagna un fallo su una trattenuta di Cistana; punizione per il Palermo.20:47

10' Brescia che prova a far girare il pallone, ma il Palermo copre benissimo tutti gli spazi.20:45

4' GOL! PALERMO-Brescia 1-0! Rete di Brunori! Tutino si muove sulla trequarti poi serve all'interno dell'area Brunori che finge il tiro e si accentra, poi calcia a giro con il destro e la infila sotto l'incorcio di destra. Grandissimo gol dell'attaccante rosanero che fa 17 in campionato.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori20:40

3' Intervento duro di Brunori nei confronti di Bisoli che rimane a terra per qualche istante. Si rialza poi il capitano del Brescia che sembra poter continuare il match.20:38

Via al match. Primo possesso per il Brescia.20:35

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Fabio Maresca, della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Giallatini e Preti. Il quarto uomo Monaldi. Al Var e Avar rispettivamente Ghersini e Tolfo.19:45

Gastaldello conferma gli 11 scesi in campo la scorsa giornata contro il Pisa: Andreacci tra i pali, con Kararic, Cistana, Mangraviti e Huard sulla linea difensiva. A centrocampo ci saranno Bisoli, Labojko e Bjorkengren, mentre sulla trequarti Rodriguez e Adryan agiranno alle spalle di Ayè.19:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si dispone con un 4-3-2-1: Andreacci – Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard – Bisoli, Labojko, Bjorkengren – Rodriguez, Adryan – Ayè.19:44

Corini si affida a Pigliacelli in porta, con Mateju, Nedelcearu e Bettella in difesa. Centrocampo a cinque con Buttaro e Sala sulle fasce; Segre, Gomes e Verre si occuperanno della zona centrale. Davanti Tutino e Brunori.19:44

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo propone un 3-5-2: Pigliacelli – Mateju, Nedelcearu, Bettella - Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala – Tutino, Brunori.19:44

Palermo e Brescia si sfidano per la 74esima volta nella loro storia. I precedenti dicono che i rosanero sono in vantaggio con 24 vittorie contro le 16 biancoazzurre, mentre sono 33 i pareggi. Nel match di andata la partita è terminata con un 1-1 con le reti di Galazzi e Segre.19:44

Il Brescia attualmente occupa la 17esima posizione che la condannerebbe ai playout. La squadra di Gastaldello può soltanto vincere per sperare di evitare i playout. Nel frattempo il Cittadella dovrebbe perdere con il Como e il Cosenza pareggiare o perdere.19:44

Il Palermo si trova attualmente all’ottavo posto, ossia l’ultimo valevole per la qualificazione ai playoff. Serve dunque una vittoria per tenere viva la speranza di promozione in Serie A.19:44

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo i rosanero di Eugenio Corini e i biancazzurri di Daniele Gastaldello si sfidano in quest’ultima giornata di “regular season” valida per obiettivi ben diversi.19:43

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo-Brescia, gara valida per la 38a giornata del campionato di Serie B.19:43