Dal Tardini è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:51

La squadra di Pecchia attenderà in semifinale la vincente proprio tra i ragazzi di Vanoli e il Cagliari.22:51

Gara giocata a viso aperto e ad alti ritmi, ricca di emozioni (due pali per i padroni di casa, una traversa incredibile per gli ospiti): Camara regala il quarto posto ai ducali, sconfitta indolore per gli arancioneroverdi che in virtù del pareggio tra Palermo e Brescia conquistano un meritato accesso ai play-off.22:42

90'+5' FINITA! Parma-Venezia 2-1, triplice fischio di Sacchi.22:33

90'+2' Forcing degli arancioneroverdi, i ducali si difendono con ordine.22:32

90' Quattro minuti di recupero.22:29

90' TRAVERSA VENEZIA! Punizione di Milanese, la palla sbatte sulla parte interna della traversa e rimbalza in campo, Buffon immobile.22:29

89' AMMONITO Camara, steso Milanese al limite.22:28

89' Johnsen scambia in area con Zampano, Camara libera.22:27

87' Sugli sviluppi del corner, tiro cross di Johnsen fuori misura.22:25

86' Punizione di Cheryshev, torre di Novakovich, Circati decisivo in anticipo su Sverko.22:25

84' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Presenza per Sverko, esce Carboni.22:23

84' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il peso offensivo: Novakovich per Tessmann.22:23

83' Traversone di Johnsen, Zampano sbaglia il controllo, Coulibaly spazza.22:22

82' Carboni in proiezione offensiva, guadagna angolo.22:20

81' ULTIMO CAMBIO PARMA. Esce Bernabe, entra Juric.22:20

80' Gli arancioneroverdi passano al 4-3-1-2 con Cheryshev trequartista.22:19

78' GOL! PARMA-Venezia 2-1! Rete di Camara. Rinvio lungo di Buffon prolungato da Benedyczak, buco di Svoboda, Bonny serve Camara alla facile girata a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Drissa Camara22:17

76' Cheryshev serve la sovrapposizione di Carboni, Estevez è ben posizionato.22:17

74' Pohjanpalo cade al limite per un braccio largo non visto da Sacchi, gioco fermo per qualche istante.22:13

73' SOSTITUZIONE PARMA. Staffetta in attacco tra Vazquez e Mihaila.22:12

73' SOSTITUZIONE PARMA. Finisce la gara di Man, spezzone per Bonny.22:12

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Fuori Candela, è il momento di Cheryshev.22:09

70' Zampano avanza sulla fascia, Circati libera di testa.22:09

69' Traversone di Candela, Tessmann non trova lo spazio per concludere.22:07

68' SOSTITUZIONE PARMA. Pecchia richiama Zanimacchia e inserisce Benedyczak.22:06

68' SOSTITUZIONE PARMA. Camara prende il posto di Sohm.22:06

67' Tessmann s'incunea in area, Coulibaly rischia in scivolata, intervento pulito.22:05

66' Milanese prova a sfondare sulla destra, Coulibaly non si fa superare.22:04

65' Lancio per Man, Svoboda è in vantaggio.22:03

64' Azione prolungata degli arancioneroverdi, cross mal calibrato di Carboni.22:02

62' SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche in mediana: esce anche Ellertsson, entra Busio.22:00

62' SOSTITUZIONE VENEZIA. Andersen lascia il campo a favore di Milanese.22:00

60' OCCASIONE PARMA! Zanimacchia si fa spazio al limite e piazza il destro a giro, vola Joronen.21:58

59' Johnsen porta scompiglio in area ducale, Osorio decisivo su Pohjanpalo, Andersen dal limite calcia in orbita.21:57

58' Svoboda strattona Zanimacchia lanciato a rete ma il ducale era in offside.21:56

57' Man scatta in campo aperto, recupero provvidenziale di Ceppitelli.21:55

56' PALO PARMA! Estevez esplode il destro dai 25 metri, la palla prende velocità rimbalzando a terra e si infrange sulla base del legno.21:57

55' Pohjanpalo impegna Buffon ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Johnsen.21:54

54' Man si accentra dalla destra, il suo sinistro sfila oltre il palo lontano.21:53

52' OCCASIONE VENEZIA! Tessmann inventa per il taglio in area di Johnsen che prova ad aggirare Buffon, perfetto timing in uscita bassa.21:53

51' OCCASIONE PARMA! Zanimacchia sfonda sulla sinistra, Man a colpo sicuro spara incredibilmente alto.21:50

51' Ripartenza di Johnsen, il passaggio di ritorno di Pohjanpalo è troppo profondo.21:50

50' Man punta l'area centralmente, Svoboda non lo fa passare.21:49

48' OCCASIONE PARMA! Lancio di Bernabe per Zanimacchia che in acrobazia tenta di sorprendere Joronen, il portiere ci arriva con la punta delle dita.21:53

46' COMINCIA LA RIPRESA. Parma-Venezia 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:44

Pecchia può dirsi soddisfatto della prestazione, deve evitare cali netti di baricentro; Vanoli ha bisogno di aumentare la qualità delle giocate nella fase offensiva.21:25

Frazione combattuta e giocata a ritmi alti, i ducali sbloccano il risultato in avvio su rigore assegnato dal VAR per un tocco di mano poco dentro l'area di Candela. Gli arancioneroverdi reagiscono mancando di incisività in fase offensiva, Zanimacchia colpisce un palo in ripartenza, Pohjanpalo pareggia di testa su corner allo scadere.21:24

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Parma-Venezia 1-1, Pohjanpalo risponde al rigore di Vazquez.21:23

45'+2' I ducali chiudono in avanti, conquistando corner in serie.21:22

45'+1' OCCASIONE PARMA! Punizione di Bernabe, Joronen alza sopra la traversa.21:21

45' Due minuti di recupero.21:20

44' GOL! Parma-VENEZIA 1-1! Rete di Pohjanpalo. Corner di Andersen, Pohjanpalo schiaccia di testa alle spalle di Buffon.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo21:19

43' Candela arriva sul fondo, Coulibaly si rifugia in angolo.21:18

42' Punizione di Zanimacchia, il suo destro non scende.21:16

40' AMMONITO Ceppitelli, steso Man al limite dell'area.21:15

39' Tessmann cambia gioco per Svoboda, Estevez esce palla al piede.21:15

37' Manovra avvolgente degli arancioneroverdi, destro di Tessmann contrato da Bernabe.21:13

35' Ellertsson scende sulla destra, Circati lo ferma in angolo.21:09

34' Batte lo stesso Tessmann, direttamente sulla barriera.21:08

33' Tessmann si guadagna una punizione ai 20 metri, fallo di Vazquez.21:08

31' PALO PARMA! Ripartenza di Man, Sohm prolunga in area per l'accorrente Zanimacchia, il legno salva Joronen.21:06

30' Da corner, colpo di testa di Ceppitelli, ampiamente a lato.21:04

29' Pohjanpalo sbaglia il controllo in area, tiro di Candela deviato da Bernabe, primo angolo della gara.21:04

26' Punizione di Andersen, Del Prato allontana di testa.21:00

25' AMMONITO Bernabe, in ritardo su Ellertsson.21:00

23' Ripartenza di Sohm, Ceppitelli lo controlla.20:57

22' Johnsen si avventa su una palla vagante, traversone di Ellertsson, Circati salta più in alto di Pohjanpalo.20:57

21' Man dalla sinistra, la palla taglia tutta l'area senza trovare compagni.20:56

19' Cross di Zampano, Circati anticipa Pohjanpalo.20:53

17' Ellertsson chiama il triangolo in area a Johnsen, passaggio di ritorno impreciso.20:51

15' Zampano preme sulla fascia, Del Prato lo contiene.20:52

12' GOL! PARMA-Venezia 1-0! Rigore di Vazquez. Joronen indovina l'angolo ma non ci arriva, Vazquez non sbaglia dagli 11 metri.20:48

11' RIGORE PARMA! Sacchi dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty ai ducali, fallo di mano di Candela.20:46

10' Sacchi viene richiamato al VAR per il tocco di mano di Candela nell'azione precedente.20:46

9' Estevez dai 25 metri, destro smorzato da Ceppitelli, primo angolo della gara.20:44

9' Man lamenta un tocco di braccio di Candela in area, Sacchi fa proseguire.20:43

8' Lancio per Johnsen che aggancia in area, ottima chiusura di Osorio.20:42

7' Zampano centra dal fondo, destro di Andersen ribattuto da Circati, ci prova Ellertsson da fuori, Buffon blocca in due tempi.20:42

5' Vazquez nel corridoio per Zanimacchia, sinistro debole e centrale, facile preda di Joronen.20:41

5' Man spara alto da posizione defilata ma era scattato in posizione irregolare.20:39

3' Azione prolungata dei ducali, sinistro di Estevez murato da Carboni.20:38

1' Osorio rischia nella propria area ma se la cava sulla pressione di Ellertsson e Johnsen.20:36

1' INIZIA Parma-Venezia, palla agli arancioneroverdi.20:35

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Sacchi.19:59

Squalificato Hristov, gioca Ceppitelli. Vanoli ritrova Johnsen in attacco in coppia con Pohjanpalo, continuità per Ellertsson e Andersen in mediana ai lati di Tessmann.19:53

Pecchia opta per Zanimacchia con Man e Sohm alle spalle di Vazquez, finto nueve. Coulibaly e Circati in difesa al posto di Cobbaut e Ansaldi, Buffon preferito a Chichizola tra i pali.19:57

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Svoboda, Ceppitelli, Carboni - Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano - Johnsen, Pohjanpalo. A disp.: Maenpaa, Bertinato, Neri, Modolo, Sverko, Busio, Milanese, Ciervo, Cheryshev, Pierini, Novakovich.19:54

Ecco le formazioni. Parma con il 4-2-3-1: Buffon - Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly - Bernabe, Estevez - Man, Sohm, Zanimacchia - Vazquez. A disp.: Chichizola, Corvi, Cobbaut, Balogh, Zagaritis, Bonny, Camara, Juric, Mihaila, Benedyczak, Charpentier, Inglese.20:39

Squadre in ottima forma, ducali imbattuti da sei gare di fila e con l'ambizione quarto posto, arancioneroverdi vogliosi di coronare la straordinaria rimonta in classifica consolidando la zona play-off.19:20

Al Tardini tutto pronto per Parma-Venezia, trentottesima e ultima giornata di Serie B.19:10