Grazie per aver seguito pazientemente la diretta e il campionato di Serie B!! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!22:42

Termina con una sconfitta il campionato del Benevento, già retrocesso da una settimana, che chiude il torneo cadetto all’ultimo posto.22:42

Chiude il torneo con una vittoria inutile il Perugia, condannato dal pareggio del Brescia a Palermo. Gli umbri non vincevano dal 2-0 sul campo del Cittadella del 18 marzo.22:41

Termina con una vittoria inutile per 3-2 a favore del Perugia la sfida del Curi. Il primo tempo era terminato con gli ospiti meritatamente in vantaggio per aver interpretato meglio la prima mezz’ora. Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione sale in cattedra Manfredini, che salva due volte la propria porta dagli assalti dei padroni di casa, rinvigoriti dalla notizia del doppio vantaggio del Palermo ai danni del Brescia. Il Perugia ribalta il risultato nella fase iniziale della ripresa, ma pochi secondi dopo il gol del vantaggio il Curi viene gelato dalla notizia del pareggio del Brescia, che significa retrocessione per gli uomini di Castori. Nel rocambolesco finale prima pareggia il Benevento, prima di una dormita collettiva della difesa giallorossa, che regala il definitivo vantaggio agli umbri.22:41

90'+8' Fischio finale dell'arbitro. Perugia-Benevento 3-2.22:36

90'+6' Sul corner Olivieri calcia a giro, ma il pallone termina alto.22:34

90'+6' Di Carmine tutto solo riceve un pallone, ma viene rimontato.22:34

90'+4' GOL! PERUGIA-Benevento 3-2. Rete di Christian Kouan, che sfrutta una dormita della difesa del Benevento, in particolare di Leverbe, e insacca a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Christian Kouan22:35

90'+3' Cross di Lisi ma Manfredini intercetta in presa alta, evitando guai maggiori.22:31

90'+1' GOL! Perugia-BENEVENTO 2-2. Rete di Camillo Ciano, che riceve da Tello e da dentro l'area scarica in rete con un sinistro potente.



Guarda la scheda del giocatore Camillo Ciano22:31

90' Sette minuti di recupero.22:28

86' Cambio di esterni per il Benevento. Esce Daam Foulon ed entra Maxime Leverbe.22:25

84' Rosso per il Benevento. Espulso Kamil Glik per reiterate proteste.22:24

84' Cambio a centrocampo per il Perugia. Esce Simone Santoro ed entra Milos Vulic.22:22

83' Il gioco è momentaneamente fermo per fumogeni in campo lanciati dalla tifoseria di casa.22:21

82' Santoro a terra con problemi fisici e non sembra in grado di proseguire.22:20

80' Cambio a centrocampo per il Perugia. Esce Edoardo Iannoni ed entra Paolo Bartolomei.22:19

78' Tentativo a giro di Foulon dal limite. Pallone colpito malamente.22:16

75' Cambio di esterni per il Benevento. Esce Hamza El Kaouakibi ed entra Felipe Tello.22:14

75' Cross pericoloso di Ciano che viene deviato in angolo dalla difesa del Perugia.22:13

71' Giallo per il Perugia. Ammonito Leonardo Capezzi per aver trattenuto Kubica.22:10

68' Capezzi prova il tiro a giro da fuori area, che termina alto.22:06

62' Cambio sulla trequarti per il Perugia. Esce Gregorio Luperini ed entra Christian Kouan.22:03

62' Cambio per il Perugia. Esce l'attaccante Giuseppe Di Serio ed entra il centrocampista Leonardo Capezzi.22:02

62' Cambio a centrocampo per il Benevento. Esce Pasquale Schiattarella ed entra Krzysztof Kubica.22:01

61' Gran tiro di Farias dal limite, che termina a lato di poco.22:00

60' Tentativo da fuori area di Koutsoupias, che è però centrale.21:59

59' Doccia fredda al Curi. Pochi secondi dopo l'esultanza per il gol del Vnataggio, arriva la notizia del pareggio del Brescia.21:59

58' GOL! PERUGIA-Benevento 2-1. Rete di Samuel Di Carmine, che insacca di testa dopo una torre di Di Serio, su corner di Lisi.



Guarda la scheda del giocatore Samuel Di Carmine21:58

57' Tentativo da lontano di Sgarbi, respinto in corner da Manfredini.21:56

56' Tentativo di Ciano dal limite, che termina abbondantemente alto.21:55

55' Il Brescia accorcia le distanze a Palermo.21:53

55' Tentativo dai 25 metri di Ciano che si spegne sul fondo.21:53

53' GOL! PERUGIA-Benevento 1-1. Rete di Francesco Lisi, che dal dischetto mette dentro con una conclusione rasoterra alla destra di Manfredini.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Lisi21:52

52' Calcio di rigore per il Perugia. Su cross di Olivieri Veseli intercetta il pallone con la mano. L'arbitro non ha dubbi.21:50

50' Manfredini in uscita volante anticipa Angella.21:48

48' Cross di Olivieri per Di Carmine, che in rovesciata costringe Manfredini ad uno strepitoso intervento.21:47

46' Giallo per il Perugia. Ammonito Marco Olivieri, che ha steso Koutsoupias che era lanciato in velocità.21:45

46' Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Perugia.21:43

45' Cambio per il Perugia. Esce il centrocampista Paz ed entra l'attaccante Marco Olivieri.21:44

Termina il primo tempo con il Benevento avanti di un gol. Vantaggio tutto sommato meritato per gli ospiti che hanno approcciato meglio la fase iniziale della gara. Successivamente i padroni di casa, spinti dalle buone notizie provenienti da Palermo, provano a riequilibrare il risultato, ma vengono fermati da due grandi interventi di Manfredini.21:25

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Perugia-Benevento 0-121:22

45'+2' Tentativo di Koutsoupias che viene deviato in angolo.21:21

45'+1' Due minuti di recupero.21:20

44' Di Serio si libera e dal limite dell'area fa partire un sinistro che Manfredini devia in angolo.21:18

43' Giallo per il Perugia. Ammonito Marcos Curado, per un duro iintervento ai danni di Koutsoupias.21:19

41' Arriva la notizia del raddoppio del Palermo ai danni del Brescia.21:16

40' Paz prova un tiraccio da lontano che si spegne sul fondo.21:14

38' Percussione di Sgarbi e tentativo di Santoro dal limite, ma la palla esce.21:12

35' Clamorosa occasione per il Perugia. Colpo di testa di Luperini che si stampa sulla traversa. Ribatte Iannoni di testa e gran parata di Manfredini, e infine Di Serio commette fallo sul portiere, rendendo vano il gol del pareggio.21:10

32' Destro di Karic dal limite e il pallone esce di pochissimo. Pare aver accusato il colpo il Perugia.21:07

30' Gol Diego da Silva Farias GOL! Perugia-BENEVENTO 0-1. Rete di Diego Farias. Lancio perfetto di Schiattarella per Koutsoupias, che tutto solo calcia in porta, costringendo Abibi ad una grande respinta in tuffo, ma sulla ribattuta Farias la mette in rete.



Guarda la scheda del giocatore Diego Farias21:08

27' Cross da destra di El Kaouakibi per Foulon, che sbuca alle spalle di Paz e conclude al volo di sinistro, ma la palla è fuori.21:02

24' Contropiede del Benevento, concluso da Karic, il cui tiro dal limite viene deviato in angolo da Angella.20:59

22' Cross di Paz per Di Carmine, che è però troppo lungo.20:56

19' Ripartenza del Perugia. Lisi con un tocco di esterno la mette dentro, ma il cross viene deviato in angolo.20:54

15' Dal corner colpo di testa di Angella che termina alto.20:50

14' Cross di Di Carmine da destra e Schiattarella salva in corner.20:49

10' Spinto dalle notizie degli altri campi il Perugia interpreta la gara con maggior grinta.20:46

5' Gran tiro da fuori di Ciano, respinto in tuffo da Abibi.20:40

5' Ottima notizia per il Perugia. Il Palermo è passato in vantaggio contro il Brescia.20:40

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Benevento.20:35

Prima dell'incontro minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.20:31

Le squadre stanno facendo il loro ingresso nel terreno di gioco. Arbitra l’incontro Federico Dionisi di L’Aquila.20:28

BENEVENTO(3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Koutsoupias, Foulon; Ciano, Farias Allenatore: Andrea Agostinelli20:17

PERUGIA(3-4-1-2): Abibi; Sgarbi, Angella, Curado; Paz, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini; Di Carmine, Di Serio Allenatore: Fabrizio Castori20:17

La gara di andata, disputata in Campania, è terminata 2-0 a favore degli umbri.20:03

Gli ospiti si trovano all’ultimo posto con 35 punti e sono già matematicamente retrocessi in Serie C. Nella giornata precedente i giallorossi sono tornati alla vittoria, in casa contro il Modena, dopo quasi 3 mesi.20:02

I padroni di casa hanno ottenuto solamente 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 8 giornate di campionato, che hanno fatto crollare la squadra fino ad una sempre più probabile retrocessione. Gli umbri devono vincere e sperare in una contemporanea sconfitta del Brescia a Palermo per agganciare la zona play-out.20:01

Benvenuti allo Stadio Renato Curi di Perugia per la sfida tra Perugia e Benevento, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B.20:01