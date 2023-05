90'+11' Grazie per essere stati con noi! Buon proseguimento di serata!22:41

90'+10' Queste, invece, le formazioni che disputeranno i play off: Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia.22:40

90'+9' Le tre squadre retrocesse in C sono Benevento, Spal e Perugia.22:39

90'+8' Termina con una vittoria il campionato della Spal, che già retrocessa in C onora la gara dell'Arena Garibaldi e batte il Pisa per 2-1. Il match lo aprono gli emiliani con Celia al 42', con un gran bel diagonale che finisce alle spalle di Nicolas. Al 52' c'è anche il raddoppio: la Spal trasforma dagli undici metri con Moncini; il penalty arriva a seguito di un tocco di mano in area di Calabresi. Al 68' l'undici di D'Angelo riapre i giochi con Matteo Tramoni ma pecca di lucidità e concretezza nel finale, abbandonando di conseguenza la grande possibilità di giocarsi ancora una volta la Serie A ai play off.22:43

90'+7' Finisce qui: Pisa 1-2 Spal.22:34

90'+6' De Vitis (Pisa) di prima intenzione, blocca Pomini.22:34

90'+5' Tiro da fuori di Moncini (Spal), pallone alto sopra la traversa.22:33

90'+4' Poche energie in questo finale per i toscani, che sbagliano a impostare. La palla arriva da Fetfatzidis (Spal) che a due passi da Nicolas sbaglia.22:33

90'+2' Possesso Pisa.22:30

90' Cinque minuti di recupero. Al Pisa servono due gol per sognare ancora i play off.22:35

89' Ancora Beruatto (Pisa) con il cross da sinistra, Sibilli c'è ma controlla male. Rilancia Pomini.22:28

87' CHANCE SPAL! Destro a giro dalla distanza di Rauti che termina fuori di pochissimo.22:25

86' Beruatto (Pisa) crossa da sinistra, allontana la difesa emiliana.22:24

85' Cartellino giallo anche per Fetfatzidis che manda giù M. Tramoni.22:24

84' Cartellino giallo ai danni di Pomini per proteste.22:22

83' Calcio di punizione dal limite per il Pisa, sul pallone L. Tramoni: la sua conclusione prende in pieno la barriera.22:22

81' Fetfatzidis scarica per Zanellato che calcia in porta: Nicolas para.22:22

80' Scatenato L. Tramoni (Pisa), serpentina al limite e destro: Arena manda in corner.22:18

79' Riparte la Spal con il rinvio di Pomini.22:17

77' Spinge L. Tramoni (Pisa) sulla corsia di destra, pallone in corner.22:16

76' Moncini (Spal) da fuori, conclusione imprecisa.22:14

73' Sostituzione Pisa: esce Calabresi per Lisandru Tramoni.22:12

73' Sostituzione Spal: esce Varnier per Arena.22:12

73' Sostituzione Spal: esce Celia per Fetfatzidis.22:12

72' Cartellino giallo per Zanellato (Spal).22:11

72' Ancora Calabresi (Pisa), pallone alto.22:10

71' La rete di M. Tramoni riapre i giochi: intanto Oddo prepara un altro doppio cambio.22:13

68' GOL! Pisa 1-2 Spal! Rete di Matteo Tramoni che riceve da Calabresi con velo di Gliozzi e dal limite libera il destro. Battuto Pomini!



Guarda la scheda del giocatore Matteo Tramoni22:11

68' Sostituzione Pisa: esce Torregrossa per Moreo.22:06

66' Zuelli (Pisa) da distanza ravvicinata, para Pomini.22:04

63' OCCASIONE PISA! Gliozzi a tu per tu con Pomini insacca ma si alza la bandierina, offside.22:02

62' Giropalla Spal con Maistro che da sinistra si accentra e tenta il tiro dalla distanza. Pallone ampiamente al lato.22:00

59' Due sostituzioni anche per il Pisa: fuori Mastinu e Nagy per Zuelli e De Vitis.21:58

58' Doppio cambio per la Spal: escono Rabbi e Tunjov per Rauti e Zanellato.21:57

55' Torna in campo anche Rabbi (Spal).21:53

54' Rabbi resta fuori per le medicazioni; riprende la gara con la sola ammonizione ai danni di Caracciolo (Pisa).21:53

53' Cartellino giallo, intanto, per Caracciolo (Pisa).21:55

53' ANCORA UN CHECK AL VAR per un fallo di Caracciolo ai danni di Rabbi in fase di ripartenza.21:55

52' GOL! Pisa 0-2 Spal! Moncini con il destro incrocia e non sbaglia, niente da fare per Nicolas!



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini21:51

51' CALCIO DI RIGORE a favore della Spal. Confermato il tocco di mano falloso in area di Calabresi.21:55

49' CHECK DEL VAR: possibile rigore per la Spal a causa di un tocco di mano di Calabresi in area.21:49

48' Subito aggressiva la formazione di Oddo: cross di Dickmann dalla destra, si difende con attenzione il Pisa.21:47

46' Sostituzione Pisa: esce Gargiulo per Gliozzi.21:40

46' Si riparte!21:43

Per Celia (Spal) quello appena messo a segno è il quarto gol in campionato.21:27

La prima frazione della gara si chiude con il vantaggio della Spal, che sa soffrire, prende anche una traversa con Rabbi e al 42' la butta dentro con Celia, bravo a battere Nicolas dalla distanza. Per la Spal la più grande occasione porta la firma di Matteo Tramoni al 20', che va di testa da distanza ravvicinata riuscendo anche a dare forza alla sua conclusione ma trova di fronte a sé un ottimo Pomini.22:13

45'+2' Finisce il primo tempo: Pisa 0-1 Spal.21:21

45'+1' Ci prova Tunjov (Spal), conclusione da dimenticare.21:21

45' Un minuto di recupero.21:20

42' GOL! Pisa 0-1 Spal! Rete di Celia, che riceve da Moncini e dalla sinistra punta Calabresi per poi dal limite battere Nicolas con un potente e preciso diagonale!



Guarda la scheda del giocatore Raffaele Celia21:27

40' Calcio di punizione per la Spal dai 20-25 metri: Murgia non prende lo specchio della porta.21:15

39' Cartellino giallo per Mastinu (Pisa) che commette fallo ai danni di Rabbi.21:13

38' CHANCE SPAL! Maistro dalla bandierina, Rabbi di testa prende in pieno la traversa!21:12

37' Mastinu (Pisa) dalla bandierina, spazza la Spal.21:11

36' Sibilli (Pisa) prova a girarsi in area, palla in corner.21:10

33' Beruatto manda Sibilli (Pisa) in profondità: ottima la chiusura della difesa emiliana.21:08

31' Va via la prima mezz'ora di gioco: risultato fermo sullo 0-0.21:05

29' I toscani riconquistano palla e provano a impostare dal basso con Calabresi, che però calibra male la verticalizzazione in avanti e riconsegna il possesso alla Spal.21:04

25' Possesso Spal: gli ospiti provano ora a far girare il pallone.21:00

23' La Spal conquista fallo sulla trequarti avversaria ma poi non sfrutta al meglio il calcio piazzato. Riparte il Pisa.20:58

20' OCCASIONE PISA! Calabresi la mette dentro dalla destra, M. Tramoni si coordina e stacca di testa: Pomini è reattivo e dice no!22:13

20' Beruatto spinge sulla sinistra e crossa in area, allontana la difesa della Spal.20:54

18' I toscani amministrano: giropalla.20:52

15' Pisa in avanti con Sibilli che entra in area e prova il cross: il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco.20:50

13' Rabbi (Spal) da fuori, fa suo il pallone Nicolas.20:48

12' Sostituzione Spal: esce Fiordaliso (a causa di problemi muscolari) per Dickmann.20:47

11' A terra Fiordaliso (Spal), staff medico in campo.20:46

10' Sinistro di Mastinu (Pisa), para Pomini.20:45

8' Lanciato in avanti M. Tramoni (Pisa), attenta la retroguardia della Spal.22:12

4' Primo coner per il Pisa con il tocco corto di Tramoni per Sibilli: i due pasticciano e sprecano l'opportunità. Riparte la Spal.20:40

1' Si comincia! Batte la Spal!20:35

Squadre in campo: un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.20:31

Sibilli del Pisa è stato il match winner della gara di andata contro la Spal, vinta 1-0. Quella emiliana potrebbe diventare la prima squadra contro la quale l’attaccante della formazione toscana trova la rete in entrambe le sfide stagionali di un singolo campionato di Serie B.20:04

Dirige il match Giacomo Camplone della sezione di Pescara.20:01

FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Pomini - Varnier, Dalle Mura, Meccariello - Fiordaliso, Tunjov, Murgia, Maistro, Celia - Moncini, Rabbi.20:29

FORMAZIONE PISA (4-3-1-2): Nicolas - Calabresi, Barba, Caracciolo, Beruatto - Mastinu, Gargiulo, Nagy - Matteo Tramoni - Sibilli, Torregrossa.22:12

Il Pisa non vince da sette partite (2N, 5P); dopo cinque risultati utili consecutivi (1V, 4N), la Spal ha perso le ultime due gare di campionato con Palermo e Parma.19:57

La formazione di Ferrara – già retrocessa in serie C – ha espugnato il campo del Pisa – che invece ha bisogno dei tre punti per sperare nei play off – soltanto una volta in tutti i 13 precedenti finora disputati in B: il 9 ottobre 2016, 0-1 grazie alla rete di Arini.20:12

Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Spal, gara valevole per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B.20:35