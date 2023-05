E per la diretta di Ternana-Frosinone è tutto, buon proseguimento di serata. 22:37

Classifica finale: Frosinone primo a quota 80 punti, Ternana al 14° posto con 43 punti. 22:37

Il campionato di Ternana e Frosinone termina con uno spettacolare 2 a 3: apre Garritano, rimonta di Favilli e Partipilo e controrimonta di Lucioni e Kone. 22:35

90'+4' E' FINITA! TERNANA-FROSINONE 2-3! Reti di Garritano, Favilli, Partipilo, Lucioni e Kone. 22:33

90'+2' Kujabi finta il tiro, poi serve il pallone all'indietro. 22:32

90'+1' Si gioca il primo dei tre minuti di recupero. 22:30

90' Conclusione di Proietti lontana dallo specchio di porta. 22:30

88' Traversone di Capanni, ha la meglio la difesa giallazzurra. 22:29

87' Rischio per Iannarilli sul pressing di Borrelli, che per poco non insacca la quarta rete per gli ospiti. 22:28

85' Cinque minuti al 90'. 22:24

83' COLPO DI TESTA DI KALAJ: tiro da corner, stacco aereo alto di poco sopra la traversa. 22:23

82' QUINTO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Mazzarani, esce Defendi. 22:21

81' QUARTO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Martella, esce Coulibaly. 22:21

81' QUINTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Kujabi, esce Cotali. 22:20

80' Cross di Selvini sul secondo palo, Borrelli si allunga in spaccata ma non arriva a impattare la sfera. 22:19

78' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per l'ex Torino. 22:19

77' GOL! Ternana-FROSINONE 2-3! Rete di Kone. Nuovo ribaltone con Kone, che riceve l'assist da Caso e batte Iannarilli con un bolide sinistro.



76' TERZO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Proietti, esce Paghera. 22:17

76' SECONDO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Donnarumma, esce Favilli. 22:16

75' PILLOLA STATISTICA: quarto centro stagionale per l'ex nativo proprio di Terni. 22:16

75' GOL! Ternana-FROSINONE 2-2! Rete di Lucioni. Pareggio degli ospiti: colpo di testa vincente su calcio d'angolo.



74' Rohden si mette in azione, scarica a Borrelli, il cui destro viene deviato in corner da Sorensen. 22:13

72' Traversone di Paghera direttamente sul fondo. 22:11

70' QUARTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Caso, esce Insigne. 22:08

68' FAVILLI PERICOLOSO! Assist di Capanni, sinistro di prima intenzione fuori di poco alla destra di Loria. 22:08

67' Tiro dalla bandierina per i rossoverdi. 22:06

65' Tiro di Insigne! Sinistro sul secondo palo che non gira abbastanza, fuori di poco. 22:04

65' Falletti prova a pescare Favilli in area di rigore, Loria esce in anticipo. 22:04

64' Cross a rientrare di Insigne per il taglio di Selvini, pallone irraggiungibile. 22:03

63' Le squadre iniziano a allungarsi, tanti errori nei passaggi. 22:02

61' Colpo di testa di Favilli sul traversone di Capanni, sfera leggermente smorzata da Monterisi che facilita la presa di Loria. 22:00

59' TERZO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Borrelli, esce Moro. 21:58

59' SECONDO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Selvini, esce Garritano. 21:57

58' AMMONITO FALLETTI: entrata dura ai danni di Kone. 21:57

56' Ritmi bassi in questa fase al ''Liberati''. 21:55

54' Cross interessante di Rohden dalla destra ma nessun compagno arriva alla deviazione. 21:54

51' Giocata complicata di Favilli in area, che aggancia e calcia al volo, trovando comunque una deviazione in corner. 21:50

49' FALLETTI! Favilli prolunga la sfera, il numero 10 si avventa e batte a rete, fuori di poco. 21:48

48' PRIMO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Capanni, esce Partipilo per infortunio. 21:49

47' Tiro-cross di Monterisi nello specchio di porta, blocca Iannarilli. 21:47

46' PRIMO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Kone, esce Gelli. 21:45

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI TERNANA-FROSINONE! Si riparte dal risultato di 2-1. 21:44

Squadre negli spogliatoi: Lucarelli e Grosso studiano le mosse in vista della ripresa. 21:26

All'intervallo la Ternana conduce grazie alla rimonta firmata in quattro minuti da Favilli e Partipilo, il quale ha colpito anche un palo esterno. Frosinone subito in vantaggio con Garritano, Moro ha sfiorato il pari nel recupero. 21:26

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! TERNANA-FROSINONE 2-1! Reti di Garritano, Favilli e Partipilo. 21:24

45'+1' AMMONITO BOLOCA: fallo su Partipilo. 21:23

45'+1' SORENSEN SALVA SULLA LINEA! Insigne dribbla il portiere ma si allarga, serve Moro che calcia a colpo sicuro, miracoloso Sorensen! 21:22

45' Due minuti di recupero. 21:21

44' Corrado chiude in diagonale, pallone colpito in maniera imprecisa: corner per gli ospiti. 21:20

43' Gestione della sfera da parte dell'undici di Lucarelli. 21:19

41' Calcio d'angolo di Partipilo, infine Di Tacchio svetta sul campanile e manda la sfera a fondo campo. 21:17

40' Cinque minuti all'intervallo. 21:16

38' PARTIPILO! Punizione di Falletti, tiro in acrobazia, sinistro fuori non di molto. 21:14

37' Fallo di Moro in ripiegamento ai danni di Diakité. 21:12

35' PILLOLA STATISTICA: settimo centro stagionale per il numero 21 rossoverde. 21:12

34' GOL! TERNANA-Frosinone 2-1! Rete di Partipilo. Raddoppio dei padroni di casa: lancio di Paghera per Partipilo, dribbling su Kalaj e sinistro che non lascia scampo a Loria.



32' Check del Var per un presunto tocco di braccio dell'attaccante, tutto regolare. 21:08

31' PILLOLA STATISTICA: nono centro stagionale per il numero 17 rossoverde, record personale. 21:07

30' GOL! TERNANA-Frosinone 1-1! Rete di Favilli. Pareggio dei padroni di casa: corner in area piccola, tocco decisivo di Favilli sottoporta.



30' Buon momento della Ternana, due tiri dalla bandierina consecutivi. 21:05

29' Cross di Corrado per Partipilo, colpo di testa mancato di poco. 21:05

28' Azione di Insigne che si accentra per poi lasciar partire il mancino, tiro a lato. 21:03

26' Diakité su Moro, spalla a spalla regolare, rimessa dal fondo per Iannarilli. 21:02

25' Risultato dagli altri campi che interessa la formazione di Lucarelli: Cosenza in svantaggio contro il Cagliari. 21:00

23' Metà della prima frazione, parziale di 0 a 1 per effetto del gol di Garritano al 6'. 20:59

22' Corner per la Ternana: mischia all'altezza del primo palo, Gelli resta a terra dopo uno spinto di Sorensen e il direttore di gara ferma il gioco. 20:59

21' Dribbling di Corrado, assist a centro area a Favilli, destro alto sopra la traversa. 20:57

20' TERNANA PERICOLOSISSIMA! Partipilo entra in area, aggancia la sfera e calcia: Loria copre la porta, il pallone colpisce il palo esterno! 20:56

18' Fallo di Kalaj ai danni di Favilli nella metà campo dei padroni di casa. 20:54

16' Corrado in fallo laterale, laziali in zona offensiva. 20:51

14' Sventagliata dalle retrovie per Insigne ma la misura del passaggio è fuori misura. 20:50

12' COLPO DI TESTA DI MORO! Frosinone vicino al raddoppio: cross di Rohden e stacco del centravanti che termina non distante dal palo. 20:51

10' Sinistro potente di Favilli, mura Lucioni con il corpo. 20:46

8' Traversone dalla destra, Coulibaly stacca alto in gioco aereo. C'era comunque posizione di offside di Defendi. 20:44

8' Buon cross di Corrado, Kalaj è ben posizionato e anticipa tutti di testa. 20:43

7' PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale del numero 16 giallazzurro. 20:42

6' GOL! Ternana-FROSINONE 0-1! Rete di Garritano. Ospiti in vantaggio: sinistro di Insigne, Iannarilli non trattiene e Garritano è lesto a insaccare.



4' Ospiti in attacco, Insigne scambia e calcia, respinta del muro rossoverde. 20:40

3' Azione personale di Falletti che si accentra e va alla conclusione: tiro larghissimo. 20:38

1' Falletti prova a controllare la sfera, Monterisi lo chiude e vince anche il rimpallo con rimessa da fondo campo. 20:37

1' INIZIA TERNANA-FROSINONE! Primo pallone giocato da Paghera. 20:35

Minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. 20:36

Squadre in campo agli ordini di Perenzoni: padroni di casa in casacca rossoverde, ospiti in completo bianco. Le Fere accolgono la capolista con un ''pasillo de honor''. 20:30

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:20

Lucarelli deve fare a meno dello squalificato Agazzi e degli infortunati Cassata, Palumbo, Capuano e Mantovani: in attacco Favilli, sostenuto da Partipilo e Falletti, con Paghera a centrocampo. Grosso inserisce Loria tra i pali e vara un parziale turnover: Moro al centro del tridente, Rohden in mediana; out Frabotta, Ravanelli e Mulattieri. 20:20

FORMAZIONE FROSINONE (4-3-3): Loria - Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali - Rohden, Boloca, Gelli - Insigne, Moro, Garritano. A disposizione: Palmisani, Turati, Sampirisi, Szyminski, Oliveri, Mazzitelli, Kujabi, Kone, Baez, Caso, Borrelli, Bidaoui. 20:17

FORMAZIONE TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli - Defendi, Diakité, Sorensen, Corrado - Paghera, Di Tacchio, Coulibaly - Partipilo, Falletti - Favilli. A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Onesti, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante, Martella. 20:15

Nell'ultimo turno, quarto ko consecutivo per i rossoverdi a Como mentre i giallazzurri hanno battuto il Genoa tra le mura amiche. 23:20

Dirige l'incontro il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato da De Meo e Trasciatti. Quarto Ufficiale Fabio Pirrotta. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Paterna. 23:15

Il match del ''Liberati'' mette di fronte i padroni di casa, che hanno praticamente raggiunto la matematica salvezza a 43 punti, agli ospiti, promossi in Serie A e vincitori del torneo cadetto con ben 77 punti conquistati. 20:26

Benvenuti alla diretta di Ternana-Frosinone, gara valida per il 38° e ultimo turno di Serie B. 23:06