Con l'odierno trionfo il Monza si aggiudica il ticket valido per accedere alla finale play-off di Serie B, per provare a raggiungere la qualificazione nel massimo torneo italiano i brianzoli saranno chiamati ad un duplice scontro tra andata e ritorno contro la vincente tra Catanzaro e Palermo, che sarà delineata nella serata di domani 20 Maggio. Si conclude il percorso play-off della Juve Stabia, che nonostante le due reti dell'andata non riesce ad agguantare il pari.

Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Mariani manda i titoli di coda di un match ricco di sorprese, conclusosi con una vittoria per 2-1 a favore dei Biancorossi, trionfo che significa finale play-off per il Monza. Dopo una prima parte di gara a reti bianche, nella ripresa la sfida sembra assumere un'altra fisionomia, complici le forze fresche delle sostituzioni operate da entrambi i tecnici; ad incidere pesantemente a favore dei padroni di casa è Patrick Cutrone, che dopo due tentativi non andati a buon fine al minuto 85' sigla l'1-0 su assist di Bakoune. Juve Stabia che da una vera e propria dimostrazione di caparbietà, al minuto 89' è infatti Rares Burnete a pareggiare i conti con una conclusione potentissima sul primo palo; le sorprese non terminano però qui, allo scoccare dell'ultimo secondo di gioco è infatti Cutrone a spedire il pallone oltre la linea di Confente, timbrando il definitivo 2-1.

Luci accese all'U-Power Stadium di Monza, è tempo di Monza-Juve Stabia! Sfida cruciale tra Biancorossi e Gialloblu', chiamati a scontrarsi dopo una manciata di giorni dall'incrocio d'andata, disputatatosi a Castellammare di Stabia e conclusosi con un roboante pareggio per 2-2, complici le reti di Mosti e Okoro alle quali hanno risposto le firme di Carboni e Delli Carri, che al minuto 89' riporta tutto in equilibrio. Nell'odierna serata, in palio c'è l'accesso all'ultimo ostacolo per raggiungere la promozione nel massimo torneo italiano, la finale play-off, che con la stessa formula delle semifinali si alternerà in gara d'andata il 24 Maggio e gara di ritorno il 29 Maggio.19:22

A coadiuvare il fischietto pontino sono designati gli assistenti di linea Bindoni-Zezza; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Calzavara; postazione VAR presidiata dal Sig.Pezzuto, ausiliato dall'A.VAR Di Paolo.19:22

Nuova chance dalla bandierina a favore dei brianzoli, batte Hernani che trova un'ulteriore deviazione di Confente e sarà quindi ancora corner.21:23

GOL! GOL CUTRONE! MONZA-Juve Stabia: 1-0. Ecco la rete che sblocca i conti a Monza il timbro è di Patrick Cutrone! Azione che parte dai piedi di Bakoune, il numero 24 supera due uomini in area avversaria e con una sponda premia Cutrone, poi giocata fredda e precisa dell'attaccante di Paolo Bianco che salta con un colpo di suola l'estremo avversario e conclude in rete. In vantaggio il Monza allo scadere, assist a cura di Adam Bakoune. Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone 21:47

PREPARTITA

Monza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 maggio alle ore 20:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Juve Stabia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 362 Fuorigioco 51 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 57 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1 20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1 19-04-2026 Serie A Juventus-Bologna 2-0 26-04-2026 Serie A Torino-Inter 2-2 01-05-2026 Serie B Bari-Virtus Entella 2-0 19-05-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte).

Il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32; Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.

Monza e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Monza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Monza e Juve Stabia hanno pareggiato tre delle loro cinque sfide in Serie BKT (una vittoria per parte a completare il bilancio); tuttavia le due squadre, dopo il pareggio (2-2) nell'andata della semifinale playoff, potrebbero ripetere lo stesso risultato per due gare di fila per la prima volta nella competizione.

Dopo il pareggio contro la Juve Stabia nella semifinale d'andata, il Monza potrebbe chiudere in parità due match di fila tra playoff e playout per la prima volta in Serie BKT; nella loro storia, i brianzoli avevano impattato solo una delle precedenti 10 gare di 'post season' (6V, 3P).

Il Monza ha passato il turno in una delle due circostanze in cui ha affrontato le semifinali playoff in Serie BKT (nel 2021/22 contro il Brescia); in questa fase, i biancorossi hanno sempre segnato due gol nelle ultime quattro sfide più recenti (3V, 1N), dopo che nel primo match avevano subito una sconfitta restando a secco di reti (0-3 contro il Cittadella).

La Juve Stabia ha vinto tre delle cinque gare di playoff/playout disputate in Serie BKT (1N, 1P); l'unica sconfitta dei campani è arrivata nel ritorno delle semifinali playoff 2024/25 (0-3 in trasferta contro la Cremonese).

Negli ultimi tre match (inclusa 'post season'), il Monza ha subito ben sette gol, per una media di 2.3 a incontro, dopo che nelle sette sfide precedenti i brianzoli avevano collezionato cinque clean sheet, subendo in totale soltanto due reti.

Tra le squadre impegnate in questa post season, la Juve Stabia è quella che registra il possesso palla medio più alto (62%), nonché la seconda per tiri totali tentati (20, dietro al Catanzaro con 33); tuttavia, nessuna formazione ha subito tante conclusioni quanto i campani (22).

Tra le squadre impegnate in questa post-season in Serie BKT, il Monza è quella che ha registrato la più alta percentuale realizzativa (22%); sul fronte opposto, invece, la Juve Stabia è la formazione che ha giocato più palloni (46) nell'area di rigore avversaria.

Con una rete Andrea Petagna raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la prima volta in una stagione di Serie BKT; il classe '95 - assist nella semifinale di andata - ha partecipato a sei gol da subentrato in questa stagione tra regular e post-season (5G+1A): nessun giocatore ha fatto meglio dell'attaccante del Monza (sei anche Filippo Pittarello, Lorenzo Meazzi e Raffaele Russo).

Due delle tre reti di Filippo Delli Carri in Serie BKT sono arrivate negli ultimi due match disputati, contro Empoli e Juve Stabia; in generale, il classe '99 ha preso parte a tre gol (2G+1A) nelle ultime cinque gare giocate nella competizione, dopo che nelle precedenti 28 di questa stagione aveva registrato soltanto una marcatura.

Il Monza è una delle due squadre contro cui Nicola Mosti ha segnato più di una rete in Serie BKT (due, come contro il Catanzaro); nello specifico, le sue due marcature contro i brianzoli sono arrivate nella semifinale di andata playoff e in trasferta nella 'regular season' appena conclusa, lo scorso 15 febbraio (sconfitta per 2-1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: