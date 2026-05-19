Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Mariani manda i titoli di coda di un match ricco di sorprese, conclusosi con una vittoria per 2-1 a favore dei Biancorossi, trionfo che significa finale play-off per il Monza. Dopo una prima parte di gara a reti bianche, nella ripresa la sfida sembra assumere un'altra fisionomia, complici le forze fresche delle sostituzioni operate da entrambi i tecnici; ad incidere pesantemente a favore dei padroni di casa è Patrick Cutrone, che dopo due tentativi non andati a buon fine al minuto 85' sigla l'1-0 su assist di Bakoune. Juve Stabia che da una vera e propria dimostrazione di caparbietà, al minuto 89' è infatti Rares Burnete a pareggiare i conti con una conclusione potentissima sul primo palo; le sorprese non terminano però qui, allo scoccare dell'ultimo secondo di gioco è infatti Cutrone a spedire il pallone oltre la linea di Confente, timbrando il definitivo 2-1.
Con l'odierno trionfo il Monza si aggiudica il ticket valido per accedere alla finale play-off di Serie B, per provare a raggiungere la qualificazione nel massimo torneo italiano i brianzoli saranno chiamati ad un duplice scontro tra andata e ritorno contro la vincente tra Catanzaro e Palermo, che sarà delineata nella serata di domani 20 Maggio. Si conclude il percorso play-off della Juve Stabia, che nonostante le due reti dell'andata non riesce ad agguantare il pari.
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci agli appuntamenti finali della corrente stagione di Serie B.22:08
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO DI MARIANI! Monza-Juve Stabia termina 2-1.21:58
90'+6'
GOL! GOL CUTRONE! MONZA-Juve Stabia: 2-1. Non finisce mai a Monza, doppietta personale di un ispiratissimo Patrick Cutrone! Contropiede che parte da un corner avversario, Colombo rilancia il pericolo in avanti, suggerimento raccolto da Cutrone che vede la porta libera e dalla metà di campo calcia verso lo specchio spedendo in rete. Rete decisiva di Cutrone, assist a cura di Leonardo Colombo.
OCCASIONE CLAMOROSA PER ALVAREZ! Tutto solo davanti a Confente, calcia verso lo specchio non centrando però la porta.21:55
90'+3'
AMMONITO Marco Bellich: ammonizione arrivata per eccessive proteste.21:53
90'+2'
Primo corner per la Juve Stabia in questa sfida, salgono le torri.21:52
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Calzavara, si giocherà fino al 95'.21:52
90'
GOL! GOL BURNETE! Monza-JUVE STABIA: 1-1. Incredibile all'U-Power, tutto in equilibrio con Rares Burnete! L'esterno alla corte di Abate riceve da Gabrielloni, punta la porta avversaria e scaglia una conclusione violenta che si insacca sotto l'incrocio dei pali, non può nulla Thiam, assist a cura di Alessandro Gabrielloni.21:51
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero!21:48
87'
AMMONITO Omar Correia: fallo su Birindelli.21:47
85'
GOL! GOL CUTRONE! MONZA-Juve Stabia: 1-0. Ecco la rete che sblocca i conti a Monza il timbro è di Patrick Cutrone! Azione che parte dai piedi di Bakoune, il numero 24 supera due uomini in area avversaria e con una sponda premia Cutrone, poi giocata fredda e precisa dell'attaccante di Paolo Bianco che salta con un colpo di suola l'estremo avversario e conclude in rete. In vantaggio il Monza allo scadere, assist a cura di Adam Bakoune.
Sostituzione Monza: esce anche Paulo Daniel Dentello Azzi, subentra per lui Luca Ravanelli.21:44
82'
ALVAREZ! Azione insidiosa che nasce ancora una volta dai piedi di Cutrone, serve al centro dell'area Alvarez che calcia in porta spedendo sui cartelloni pubblicitari.21:43
82'
Terminate le sostituzioni a disposizione della Juve Stabia, ancora uno slot disponibile invece per il Monza.21:42
81'
Sostituzione Juve Stabia: fuori dal campo Christian Dalle Mura, dentro Alessandro Gabrielloni.21:41
80'
AMMONITO Rares Burnete: sanzionato il contatto irregolare su Lucchesi.21:39
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà extra-time all'U-Power Stadium.21:39
78'
Malinteso tra Thiam e Birindelli, spazza via il pericolo Carboni spedendo in avanti il pallone.21:37
77'
Sostituzione Monza: esce dal campo Dany Mota Carvalho, lo sostituisce Agustín Álvarez.21:37
76'
Monza che manovra in avanti, Pessina legge il taglio di Azzi e lo premia co un morbido cross sul secondo palo, il difensore impatta ma non trova lo specchio.21:37
73'
Palla persa da Okoro, rimessa laterale di cui si incarica Birindelli.21:33
71'
AMMONITO Demba Thiam: perdita di tempo dell'estremo brianzolo che viene punita da Mariani.21:31
70'
Superate le porte del 70' di gioco, momento positivo per il Monza che sembra aver aumentato i giri del proprio motore.21:30
69'
ANCORA CUTRONE! Particolarmente ispirato il subentrato, che con una forte conclusione guadagna un ulteriore corner, in difficoltà la Juve Stabia.21:29
68'
Altro movimento efficace di Cutrone, che conquista ora un nuovo calcio d'angolo, batterà Hernani.21:28
68'
Profondissimo il rinvio di Thiam che innesca direttamente Cutrone, poi il centravanti cerca soluzioni al centro dell'area avversaria ma trova soltanto un rinvio di Dalle Mura.21:28
66'
Fallo in attacco di Burnete che provando a riconquistare il pallone calcia a tutti gli effetti il piede di Carboni, nessuna sanzione per il gialloblu' subentrato.21:27
65'
Sostituzione Juve Stabia: abbandona il campo Lorenzo Carissoni, dentro per lui Christian Pierobon.21:25
64'
Sostituzione Juve Stabia: esce dal campo Giuseppe Leone, lo sostituisce Manuel Ricciardi.21:24
63'
Nuova chance dalla bandierina a favore dei brianzoli, batte Hernani che trova un'ulteriore deviazione di Confente e sarà quindi ancora corner.21:23
62'
Tentativo di verticalizzazione di Carissoni verso Okoro, misura errata e fallo laterale per il Monza.21:23
60'
Scocca il minuto 60', parziale fermo sullo 0-0 a reti bianche.21:19
58'
Triplice cambio per il tecnico Paolo Bianco, ancora tre invece le sostituzioni disponibili per Ignazio Abate.21:17
57'
Sostituzione Monza: fuori anche Andrea Colpani, subentra Hernani Azevedo Júnior.21:17
57'
Sostituzione Monza: esce dal campo Andrea Petagna, dentro Patrick Cutrone.21:16
56'
Sostituzione Monza: fuori dal campo Filippo Delli Carri, dentro per lui Lorenzo Lucchesi.21:16
53'
Contropiede improvviso spendibile dalla Juve Stabia, Leone cerca il filtrante per Okoro, legge efficacemente Thiam che esce e rinvia in avanti la minaccia.21:13
51'
Rischio di Dalle Mura sul pressing di Colpani, rimpallo comunque vincente per il giocatore gialloblu' che guadagna la rimessa laterale.21:12
48'
Subito un corner nella ripresa, è a favore del Monza, batte Colpani verso il centro dell'area ma non trova torri amiche.21:08
46'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Fabio Maistro, lo sostituisce Kevin Zeroli.21:07
46'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Nicola Mosti, dentro Rares Burnete.21:07
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Monza.21:07
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:06
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.20:49
Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco a Monza, parziale momentaneamente a reti bianche. Gara sinora equilibrata tra le due compagini, brianzoli vicini alla rete del vantaggio con un'insidiosa conclusione di Colpani, da evidenziare anche la rete di Dany Mota che a causa di un fuorigioco viene prontamente revocata dall'assistente di linea; gialloblu' pericolosi con Cacciamani che sfiora la traversa al minuto 15'. Due ammoniti sinora, entrambi a carico del Monza, si tratta di Dany Mota e Delli Carri.20:49
45'+1'
FISCHIO DI MARIANI: termina il primo tempo. 20:48
45'
Un solo minuto addizionale concesso da Mariani, si giocherà fino al 46'.20:48
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile extra-time.20:47
43'
Calcio piazzato per la Juve Stabia che si conclude con un nulla di fatto, recupera il pallone il Monza.20:46
42'
AMMONITO Filippo Delli Carri: punito il contatto su Okoro.20:45
40'
Superate le porte del minuto 40', tabellino del parziale che recita ancora 0-0.20:43
38'
Momento di studio della sfida, attendono le due squadre in attesa dello spazio giusto per colpire.20:42
35'
Fallo in attacco compiuto da Okoro su Dell Carri, nuovo possesso Monza, si riordina la Juve Stabia.20:37
34'
Lunghissimo possesso del Monza che culmina in un cross di Pessina verso Azzi, poi colpo di testa del difensore dei brianzoli che spedisce però sul fondo.20:36
31'
Ottimo lavoro di protezione da parte di Petagna che resiste alla carica di due uomini, non trova però soluzioni offensive e deve ripiegare su Carboni.20:34
30'
Scocca il 30', parziale fermo sullo 0-0 a Monza.20:32
28'
Colombo commette fallo su Mosti che si era liberato in maniera scaltra dalla marcatura, punizione Juve Stabia da posizione arretrata.20:31
26'
Petagna protegge dall'arrivo un giocatore in maglia gialloblu', è attento Leone che con caparbietà recupera regolarmente il pallone.20:29
25'
Azzi si proietta in avanti, poi rientra sul destro saltando un avversario ma scaglia un tiro eccessivamente fuori misura, nuovo rinvio per Confente.20:28
22'
Pessina segue bene il taglio di Mosti neutralizzando il cross di Maistro, fa suo il pallone Thiam con una presa sicura.20:24
19'
AMMONITO Dany Mota Carvalho: primo giallo del match estratto da Mariani.20:23
16'
Di nuovo in piedi Carboni, si prosegue senza ulteriori interruzioni.20:18
15'
Lamenta un colpo Carboni che resta a terra, Mariani costretto a fermare il gioco.20:18
15'
Cacciamani mette il mirino sullo specchio difeso da Thiam e scaglia una forte conclusione che termina però sul fondo, rinvio per Thiam.20:17
14'
Juve Stabia che sceglie una nuova manovra lenta per rallentare i ritmi dei brianzoli, attende ancora il Monza.20:16
12'
ANCORA IL MONZA! Conclusione di Colpani da fuori violenta, risponde Confente che crea il rimpallo vincente per Dani Mota, poi il numero 47 piomba sul pallone siglando la rete con un tap-in: tutto fermo, posizione di fuorigioco del portoghese e risultato che resta sullo 0-0.20:15
10'
Maistro si mette in luce tagliando l'area avversaria, Leone premia in ritardo il movimento dell'attaccante regalando di fatto la sfera a Thiam.20:13
9'
Birindelli prova a velocizzare cercando la profondità per Petagna, centravanti che viene anticipato però da Dalle Mura.20:12
6'
Giropalla dei campani in attesa del corridoio giusto, Monza che attende.20:09
4'
Ancora in avanti il Monza a rendersi pericoloso, primo giro dalla bandierina per i padroni di casa.20:06
2'
ATTENZIONE A COLPANI! Subito brivido creato dai brianzoli, colpo di testa dell'ex-Fiorentina che termina di poco al lato della porta difesa da Confente.20:05
1'
Il primo possesso della gara è amministrato dalla Juve Stabia.20:04
1'
PARTITI! Al via Monza-Juve Stabia.20:04
Fischio d'inizio programmato alle ore 20:00.20:02
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:02
FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2). Scendono in campo: Thiam; Birindelli-Delli Carri-Carboni; Bakoune-Pessina-Colombo-Azzi; Colpani-Petagna; Dani Mota. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Lucchesi, Capolupo, Martinez, Caso, Obiang, Brorsson, Antov, Ravanelli, Cutrone, Ciurria, Hernani.19:58
A coadiuvare il fischietto pontino sono designati gli assistenti di linea Bindoni-Zezza; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Calzavara; postazione VAR presidiata dal Sig.Pezzuto, ausiliato dall'A.VAR Di Paolo.19:22
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia.19:22
Luci accese all'U-Power Stadium di Monza, è tempo di Monza-Juve Stabia! Sfida cruciale tra Biancorossi e Gialloblu', chiamati a scontrarsi dopo una manciata di giorni dall'incrocio d'andata, disputatatosi a Castellammare di Stabia e conclusosi con un roboante pareggio per 2-2, complici le reti di Mosti e Okoro alle quali hanno risposto le firme di Carboni e Delli Carri, che al minuto 89' riporta tutto in equilibrio. Nell'odierna serata, in palio c'è l'accesso all'ultimo ostacolo per raggiungere la promozione nel massimo torneo italiano, la finale play-off, che con la stessa formula delle semifinali si alternerà in gara d'andata il 24 Maggio e gara di ritorno il 29 Maggio.19:22
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Juve Stabia, gara valida per la semifinale di ritorno dei play-off Serie B.19:21
Monza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 maggio alle ore 20:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Juve Stabia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
362
Fuorigioco
51
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
57
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
23-02-2026
Serie A
Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026
Serie A
Udinese-Juventus 0-1
20-03-2026
Serie A
Cagliari-Napoli 0-1
19-04-2026
Serie A
Juventus-Bologna 2-0
26-04-2026
Serie A
Torino-Inter 2-2
01-05-2026
Serie B
Bari-Virtus Entella 2-0
19-05-2026
Serie B
Monza-Juve Stabia 2-1
Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte). Il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32; Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45.
Monza e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Monza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Juve Stabia hanno pareggiato tre delle loro cinque sfide in Serie BKT (una vittoria per parte a completare il bilancio); tuttavia le due squadre, dopo il pareggio (2-2) nell'andata della semifinale playoff, potrebbero ripetere lo stesso risultato per due gare di fila per la prima volta nella competizione.
Dopo il pareggio contro la Juve Stabia nella semifinale d'andata, il Monza potrebbe chiudere in parità due match di fila tra playoff e playout per la prima volta in Serie BKT; nella loro storia, i brianzoli avevano impattato solo una delle precedenti 10 gare di 'post season' (6V, 3P).
Il Monza ha passato il turno in una delle due circostanze in cui ha affrontato le semifinali playoff in Serie BKT (nel 2021/22 contro il Brescia); in questa fase, i biancorossi hanno sempre segnato due gol nelle ultime quattro sfide più recenti (3V, 1N), dopo che nel primo match avevano subito una sconfitta restando a secco di reti (0-3 contro il Cittadella).
La Juve Stabia ha vinto tre delle cinque gare di playoff/playout disputate in Serie BKT (1N, 1P); l'unica sconfitta dei campani è arrivata nel ritorno delle semifinali playoff 2024/25 (0-3 in trasferta contro la Cremonese).
Negli ultimi tre match (inclusa 'post season'), il Monza ha subito ben sette gol, per una media di 2.3 a incontro, dopo che nelle sette sfide precedenti i brianzoli avevano collezionato cinque clean sheet, subendo in totale soltanto due reti.
Tra le squadre impegnate in questa post season, la Juve Stabia è quella che registra il possesso palla medio più alto (62%), nonché la seconda per tiri totali tentati (20, dietro al Catanzaro con 33); tuttavia, nessuna formazione ha subito tante conclusioni quanto i campani (22).
Tra le squadre impegnate in questa post-season in Serie BKT, il Monza è quella che ha registrato la più alta percentuale realizzativa (22%); sul fronte opposto, invece, la Juve Stabia è la formazione che ha giocato più palloni (46) nell'area di rigore avversaria.
Con una rete Andrea Petagna raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la prima volta in una stagione di Serie BKT; il classe '95 - assist nella semifinale di andata - ha partecipato a sei gol da subentrato in questa stagione tra regular e post-season (5G+1A): nessun giocatore ha fatto meglio dell'attaccante del Monza (sei anche Filippo Pittarello, Lorenzo Meazzi e Raffaele Russo).
Due delle tre reti di Filippo Delli Carri in Serie BKT sono arrivate negli ultimi due match disputati, contro Empoli e Juve Stabia; in generale, il classe '99 ha preso parte a tre gol (2G+1A) nelle ultime cinque gare giocate nella competizione, dopo che nelle precedenti 28 di questa stagione aveva registrato soltanto una marcatura.
Il Monza è una delle due squadre contro cui Nicola Mosti ha segnato più di una rete in Serie BKT (due, come contro il Catanzaro); nello specifico, le sue due marcature contro i brianzoli sono arrivate nella semifinale di andata playoff e in trasferta nella 'regular season' appena conclusa, lo scorso 15 febbraio (sconfitta per 2-1).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: