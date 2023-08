Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cosenza-Ascoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:42

Nel prossimo turno di campionato il Cosenza affronterà il Venezia, mentre l'Ascoli sarà ospite del Modena.22:41

Buona la prima per il Cosenza che supera l'Ascoli senza troppi problemi. I padroni di casa escono vittoriosi grazie alle reti di Tutino, Arioli e Zilli, abili nello sfruttare i molteplici svarioni difensivi dei bianconeri. Addirittura tre esplusioni per la squadra di Viali, tutte nella prima frazione ai danni di Falasco, Buchel e Forte. Partita, di fatto, mai in discussione.22:39

90'+1' Fine partita: COSENZA-ASCOLI 3-0 (20' Tutino, 55' Arioli, 61' Zilli)22:35

90' L'arbitro Fourneau concede un minuto di recupero.22:34

86' Cimino si arrende al dolore ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Il Cosenza rimane in 10 dopo aver già usufruito delle 5 sostituzioni.22:32

83' Il Cosenza gestisce il possesso, tentando l'affondo senza affondare. L'Ascoli si dedica soltanto alla fase difensiva, provando ad evitare l'imbarcata totale.22:28

79' Brutto scontro tra Quaranta e Cimino, con il calciatore del Cosenza che termina sui tabelloni pubblicitari. Staff sanitario costretto ad entrare in campo per le cure mediche.22:28

74' TRAVERSA DI TUTINO. Al termine dell'ennesima buona azione del Cosenza costruita sulla fascia destra, arriva la conclusione al volo del numero 9 rossoblù. La traversa gli nega la gioia della doppietta.22:20

72' Cooling break anche in questa seconda frazione. Partita in perfetto controllo per il Cosenza, avanti sull'Ascoli, in inferiorità numerica di tre uomini, per 3 gol a 0.22:15

71' Sostituzione COSENZA: esce Venturi, entra Cimino.22:14

71' Sostituzione COSENZA: esce Mazzocchi, entra Crespi.22:14

69' Continua ad attaccare il Cosenza che si affaccia nell'area avversaria con il solito Tutino. Conclusione masticata dell'attaccante dei rossoblù che non riesce a trovare la doppietta personale.22:12

65' Sostituzione COSENZA: esce Zuccon, entra Praszelik.22:08

62' Sostituzione ASCOLI: esce Millico, entra Giovane.22:07

61' GOL! COSENZA-Ascoli 3-0! Rete di Massimo ZILLI! Cross dalla destra di Mazzocchi per Zilli che anticipa tutti e costringe Viviano ad effettuare una gran parata. Il calciatore dei padroni di casa è però reattivo e segna su tapin.



59' Occasione a sorpresa per l'Ascoli che arriva alla conclusione con Pedro Mendes. La palla termina però parecchio sopra la traversa della porta difesa da Micai.22:04

58' Sostituzione COSENZA: esce Arioli, entra Marras.22:02

58' Sostituzione COSENZA: esce D'Urso, entra Zilli.22:02

56' Sostituzione ASCOLI: esce Masini, entra Kraja.22:00

56' Sostituzione ASCOLI: esce Pablo Rodríguez, al suo posto entra Pedro Mendes22:00

54' GOL! COSENZA-Ascoli 2-0! Rete di Alessandro ARIOLI! Splendida giocata di D'Urso che con un cross preciso serve Arioli. Quest'ultimo conclude al volo e batte Viviano per il raddoppio dei padroni di casa.



53' Problemi fisici alla caviglia per il portiere dell'Ascoli Viviano. Staff medico costretto ad entrare sul terreno di gioco per effettuare le cure del caso.22:17

52' Occasione per il Cosenza che si affaccia per la prima volta nell'area di rigore avversaria in questa seconda frazione. D'Urso mastica il pallone dopo un traversone pericoloso e non riesce a concludere verso la porta di Viviano.21:55

49' Il Cosenza inizia il secondo tempo come aveva finito il primo. I padroni di casa attaccano con intensità, l'Ascoli stringe i denti e prova a difendersi in inferiorità numerica.21:53

46' Inizia il secondo tempo di COSENZA-ASCOLI!21:49

45' Sostituzione ASCOLI: entra Falzerano al posto di Caligara.21:49

Secondo tempo che si prospetta a dir poco complicato per l'Ascoli di Viali che tornerà in campo con tre uomini in meno (mai accaduto ad alcuna squadra nella storia della Serie B nei primi 45 minuti) rispetto ad un Cosenza quasi impeccabile nella prima frazione. I padroni di casa faranno di tutto per chiudere il match nel minor tempo possibile.21:51

Primo tempo incredibile a Cosenza, con i padroni di casa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Tutino. La notizia riguarda però il numero di uomini in campo per l'Ascoli al termine della prima frazione: addirittura 8, causa le esplusioni di Falasco, Buchel e Forte.21:50

45'+10' Fine primo tempo: COSENZA-ASCOLI 1-0! In gol Tutino su calcio di rigore.21:56

45'+5' Cartellino giallo per Zuccon. Prima ammonizione per i padroni di casa.21:29

45'+4' Espulsione per FORTE! Terzo cartellino rosso in 45 minuti per l'Ascoli. Fourneau ha deciso di espellere l'attaccante bianconero dopo la revisione al Var.21:25

45'+3' L'arbitro Fourneau si dirige al Var per valutare un intervento sospetto di Forte. Possibile espulsione da analizzare.21:24

45' L'arbitro Fourneau ha concesso 7 minuti di recupero.21:20

41' Cartellino rosso per BUCHEL. Errore di Adjapong che scivola e permette a D'Urso di involarsi da solo verso la porta. Buchel interviene in maniera scomposta, da ultimo uomo e viene espulso dal direttore di gara Fourneau.21:18

39' Animi molto accesi con parte delle due panchine che entra in campo. Mischia accesa ed un'espulsione ai danni di un collaboratore del tecnico del Cosenza.21:14

36' Duro fallo di FALASCO e doppia ammonizione per il calciatore bianconero, espulso dopo aver fermato, con il braccio troppo largo, Tutino in contropiede. Ascoli in 10 uomini.21:12

32' Cartellino giallo per Caligara, terzo ammonito dell'Ascoli.21:09

28' Primo spunto concreto dell'Ascoli. Millico recupera palla e si mette in proprio andando alla conclusione. La sfera termina fuori di poco alla destra di Micai.21:09

25' Cooling break per le due squadre. I tifosi del Cosenza continuano a supportare in maniera super attiva i propri beniamini, fin qui protagonisti di una prestazione molto positiva.21:03

23' L'Ascoli prova timidamente a reagire, ma il Cosenza si difende con ordine attuanto un pressing asfissiante ai danni dei bianconeri.20:59

20' GOL! COSENZA-Ascoli 1-0! Rete di Gennaro TUTINO! L'attaccante del Cosenza risulta chirurgico dinanzi a Viviano. Conclusione centrale e padroni di casa in vantaggio per 1-0.



19' Dopo aver consultato il Var, Fourneau assegna il calcio di rigore al Cosenza. Fallo di mano in area di Rodriguez.20:55

15' Grandissima occasione per il COSENZA! Al termine di un'azione travolgente, Calò arriva alla conclusione di prima intenzione e al volo. La sfera termina di poco fuori dopo una deviazione sospetta di Rodriguez. Fourneau si dirige al Var, possibile rigore per i padroni di casa.20:57

11' Cartellino giallo per MASINI. Fallo duro e in ritardo, in scivolata, ai danni di Tutino.20:47

8' Altro fallo dell'Ascoli ai danni di Tutino, sicuramente il più pimpante tra le due squadre fino a questo momento.20:47

6' Animi accesi fin dai primi minuti, con il Cosenza che appare però senza dubbio più propenso alla fase offensiva.20:43

3' Cartellino giallo per FALASCO dopo un fallo commesso su Arioli.20:41

1' Inizia il primo tempo di COSENZA-ASCOLI: dirige l'arbitro Fourneau.20:35

L’Ascoli ha vinto tre delle ultime quattro gare di esordio stagionale in Serie B (1N), incluse le due più recenti, di cui una proprio contro il Cosenza: 1-0 nel 2021 con Andrea Sottil alla guida.20:27

Dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei sfide casalinghe contro l’Ascoli in Serie B (2V, 3N), Il Cosenza ha perso tre delle successive quattro gare interne contro i marchigiani nel campionato cadetto (1V).20:27

Le scelte di Viali: esordio di Viviano in porta per i bianconeri con Barosi che va in panchina. Sulla trequarti ci sarà Rodriguez al posto di Mendes, pronto per affiancare Millico a supporto dell'unica punta Forte. Nel ruolo di terzino sinistro ci sarà Falasco e non Haveri, a differenza di quanto visto in Coppa Italia.20:23

Le scelte di Caserta: confermata la stessa difesa vista in Coppa Italia. A centrocampo manca Voca, mentre in attacco ci sarà ancora Tutino nel ruolo di centravanti. L'ex Palermo è apparso in gran forma nell'ultimo match e sarà supportato da una trequarti composta da Arioli, D'Urso e Mazzocchi.20:21

Panchina ASCOLI: Barosi, Bolletta, Manzari, D'Uffizi, Pedro Mendes, Falzerano, Giovane, Kraja, Gnahoré, Haveri, Simic.20:17

Panchina COSENZA: Lai, Marson, Marras, Novello, Zilli, Rispoli, Praszelik, Fontanarosa, Crespi, Cimino, Sgarbi.20:12

Formazione ASCOLI (4-3-2-1): Viviano - Adjapong, Quaranta, Botteghin, Falasco - Caligara, Buchel, Masini - Rodriguez, Millico - Forte.20:10

Formazione COSENZA (4-2-3-1): Micai - Martino, Meroni, Venturi, D'Orazio - Zuccon, Calò - Arioli, D'Urso, Mazzocchi - Tutino.20:08

Le due squadre sono reduci dall'esordio in Coppa Italia, dove entrambe sono uscite sconfitte. Il Cosenza è stato infatti eliminato dal Sassuolo, mentre l'Ascoli si è dovuto arrendere dinanzi al Verona.20:18