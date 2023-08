Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.22:34

Uomini di Ballardini e Vivarini che saranno impegnati nella 2^ giornata rispettivamente contro Bari e Ternana; gli schieramenti abbandonano lo Stadio Zini con un punto a testa.22:33

Cala il sipario allo Stadio Giovanni Zini di Cremona! Il direttore di gara Perenzoni manda i titoli di coda di un match che non ha offerto particolari occasioni, terminando a reti bianche. Esordio in questa stagione di B che porta un solo punto a testa ad entrambe le formazioni, che nel finale del primo tempo avevano lasciato presagire ad una ripresa decisamente più tambureggiante; nei secondi 45', però, prevale la fase di studio e le occasioni arrivate al minuto 44', rispettivamente con Iemmello e Gyan, risulteranno essere le uniche del match. Momento però di tensione, durante la ripresa, al minuto 63' con il direttore di gara che assegna il penalty alla formazione grigiorossa, valutando irregolare l'intervento in area di Brighenti su Tsadjout; dopo un rapido check al VAR il fischietto torna sulla precedente decisione e revoca la chance dagli 11 metri ai lombardi. Match che termina dopo 5' addizionali.22:32

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI PERENZONI! Cremonese-Catanzaro termina 0-0.22:27

90'+3' Vazquez impegna la retroguardia avversaria, giungendo al limite dell'area e scaricando la sfera a Castagnetti; il subentrato di prima intenzione cerca lo specchio ma la traiettoria risulta troppo fuori misura.22:26

90'+2' Castagnetti inventa un difficile corridoio per Pickel, che aspetta eccessivamente il passaggio e viene anticipato dall'ottimo intervento di Brignola.22:24

90' Sono 5' i minuti di recupero segnalati dalla lavagnetta del Sig. Calzavara.22:23

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi verrà assegnato l'extra-time.22:22

87' Sostituzione Catanzaro: fuori Capitan Pietro Iemmello, dentro Dimitris Sounas.22:19

87' Lancio profondo di Pickel alla ricerca dello stop di Ciofani, che non può però addomesticare il suggerimento troppo profondo del compagno di squadra. Brignola ripiega e recupera il possesso per i suoi.22:19

85' Vazquez cerca la soluzione diretta verso lo specchio difeso da Fulignati, ma la traiettoria disegnata dal numero 20 è totalmente fuori misura. Si riparte con un rinvio dal fondo.22:17

84' Sostituzione Cremonese: esce dal campo Damián Abrego, dentro Federicci Cristian Buonaiuto.22:16

84' Sostituzione Cremonese: fuori Luca Zanimacchia, dentro Daniel Ciofani.22:16

83' Vazquez dialoga con Castagnetti, poi il fantasista grigiorosso si rifugia da Zanimacchia che con un guizzo guadagna un importante calcio di punizione dai 25 metri.22:15

81' Manovra lenta del Catanzaro, coinvolta tutta la retroguardia giallorossa in attesa dello spazio vincente.22:13

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.22:12

79' Sostituzione Cremonese: fuori Frank Cédric Tsadjout, dentro Charles Monginda Pickel.22:11

79' Sostituzione Catanzaro: esce dal campo Davide Veroli, al suo posto Enrico Brignola.22:11

78' Sostituzione Catanzaro: fuori Andrea Ghion, dentro Simone Pontisso.22:11

76' Cross indirizzato verso l'esterno, palla irraggiungibile per i compagni del numero 19.22:10

76' Quarta chance dalla bandierina per i grigiorossi, stavolta alla battuta c'è Castagnetti.22:09

73' AMMONITO Felix Ohene Afena-Gyan: fallo tattico speso dal ghanese classe 2003 per arrestare l'avanzata di Ghion.22:06

71' Sostituzione Cremonese: fuori l'ammonito Andrea Bertolacci, dentro al suo posto Michele Castagnetti.22:03

70' Squadre di nuovo a bordocampo: COOLING-BREAK.22:02

69' AMMONITO Andrea Bertolacci: intervento in ritardo su Verna.22:02

69' Zanimacchia punta Scognamillo, lo salta e disegna un preciso traversone su cui impatta Tsadjout, concludendo però debolmente tra le braccia di Fulignati.22:01

67' Terzo giro dalla bandierina in questo secondo tempo per la formazione lombarda, parte Bertolacci.21:59

66' Sostituzione Catanzaro: esce dal campo Andrea Oliveri, lo sostituisce Panos Katseris.21:58

66' Sostituzione Catanzaro: fuori Tommaso Biasci, dentro Alfredo Donnarumma.21:58

66' Conclusione diretta in porta da parte dell'esterno in maglia 98, che trova però la sicura presa di Fulignati.21:58

65' Punizione dal limite a favore dei grigiorossi, sul punto di battuta compare Zanimacchia.21:57

63' RIGORE REVOCATO: Brighenti interviene in maniera regolare su Tsadjout.21:56

61' CALCIO DI RIGORE a favore della Cremonese: Tsadjout ostacolato irregolarmente da Brighenti al momento del tiro, secondo la lettura del Sig. Perenzoni. Possibile revisione del VAR.21:54

58' Scambi rapidi tra Vazquez e Quagliata, poi la sfera viene affidata a Zanimacchia che crossa forte al centro dell'area e trova il puntuale stacco, ma impreciso, di Afena-Gyan.21:52

55' Serie di rimpalli in area di rigore cremonese, Sarr è sicuro in uscita e sventa la possibile conclusione di Iemmello.21:48

52' Soluzione personale di Iemmello, che si affaccia dal limite dell'area grigiorossa e prova una conclusione rasoterra che viene respinta da Bianchetti.21:44

50' AMMONITO Giacomo Quagliata: fallo ai danni di Veroli.21:42

49' Primo giro dalla bandierina del secondo tempo, a favore della Cremonese. Batte Bertolacci.21:42

47' Il primo possesso del secondo tempo è a favore del Catanzaro.21:38

46' SI RIPARTE! Via alla ripresa del match.21:38

Squadre negli spogliatoi, ora spazio ai 15' di break.21:25

Terminano con il parziale fisso sullo 0-0 i primi 45' allo Stadio Zini di Cremona. Un primo tempo in cui entrambe le formazioni hanno impostato una gara a viso aperto, non creando però particolari occasioni. Al minuto 11', Vandeputte si rende protagonista di una dura entrata ai danni di Biasci che gli costerà la sanzione disciplinare, poi la gara prosegue con ritmi sostenuti ma senza brividi. Tutto questo, fino al minuto 44', in cui in pochi secondi si passa dalla risposta decisiva di Sarr su Iemmello al legno che neutralizza la perfetta torsione di Afena-Gyan. Secondo tempo in cui le squadre sono chiamate a concretizzare le aspettative sorte negli ultimi istanti di questa equilibrata gara.21:24

45'+3' FISCHIO DI PERENZONI! Termina il primo tempo.21:20

45' Sono 3' i minuti di recupero, si giocherà fino al 48'.21:19

45' RISPOSTA DELLA CREMONESE! All'occasione di Iemmello, risponde Felix sfruttando il corner di Sernicola e con una torsione spiazza Fulignati, trovando però il legno che nega la gioia del vantaggio.21:18

44' CHE OCCASIONE PER IL CATANZARO! Allo scadere del primo tempo, Iemmello impatta a pochi centimetri da Sarr, che giganteggia e con un imponente intervento tiene a galla i suoi. Risposta decisiva dell'estremo difensore della Cremonese.21:16

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile extra-time.21:15

41' Ancora una soluzione personale di Sernicola, che si libera sul lato destro ed apparecchia la conclusione per Tsadjout: Brighenti è attento ed anticipa il centravanti di Ballardini.21:13

39' Palla velenosa persa da Vandeputte, che con un'imprecisa sventagliata orizzontale da il via al contropiede avversario. Perenzoni arresta però la corsa di Vazquez, che aveva addomesticato con l'ausilio del braccio destro.21:11

37' OCCASIONE GIALLOROSSA! Ghion pesca Iemmello con un suggerimento parabolico, l'attaccante di Vivarini mette giù e calcia rasoterra trovando il muro eretto da Sarr: gioco che però viene interrotto, posizione di outside del numero 9.21:10

35' Fitta rete di scambi tra Bertolacci e Sernicola, con il regista grigiorosso che apre il campo per il numero 17. Ripartenza che viene però stroncata da un decisivo intervento difensivo di Verna.21:07

32' BRIVIDO PER IL CATANZARO! Scossa improvvisa da parte di Afena-Gyan, che sul campanile innalzato da Veroli colpisce al volo, non centrando lo specchio solo per pochi centimetri.21:04

30' Il primo squillo del match per i padroni di casa arriva con Zanimacchia, che scorre lungo l'out di destra, salta Scognamillo e serve un prezioso traversone su cui Tsadjout svetta senza trovare, però, la soluzione vincente.21:03

27' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore degli ospiti, alla battuta procede Oliveri.20:59

24' Squadre a bordocampo: COOLING-BREAK.20:56

22' Contatto irregolare di Zanimacchia ai danni di Scognamillo, si riparte con un rinvio di Fulignati.20:56

19' Bertolacci conduce la sfera verso la trequarti avversaria, poi alza lo sguardo e disegna il corridoio per Afena; suggerimento troppo corto che permette a Situm di rimediare all'errore in marcatura.20:52

16' Vandeputte parte con un forte rasoterra che si infrange sulla barriera di maglie grigiorosse, ripartenza Cremonese con Abrego per Afena Gyan.20:49

15' Chance da palla inattiva a favore del Catanzaro, punizione dal limite per i giallorossi. Batte Vandeputte.20:47

14' Apertura panoramica di Ghion verso Vandeputte, che addomestica diligentemente ed imbuca per Iemmello; Sernicola mantiene la posizione ed allontana la minaccia.20:46

12' Continua il palleggio dei giallorossi, Cremonese che attende e chiude gli spazi.20:44

11' AMMONITO Jari Vandeputte: intervento ai danni di Biasci giudicato irruento dal Sig. Perenzoni, che sfodera il primo cartellino della gara.20:43

9' PILLOLA STATISTICA: quella odierna è la partita numero 100 per Luca Verna, l'ultima presenza risale alla stagione 2021-22 con la casacca del Pisa.20:42

8' Ancora un'ottima connessione tra Tsadjout e Quagliata, poi il numero 33 sceglie il traversone ma Brighenti svetta e rinvia in avanti. Possesso grigiorosso.20:40

5' PALLAGOL PER IL CATANZARO! Vandeputte a tu-per-tu con Sarr fa partire un lento mancino sul quale sarebbe arrivato al tap-in Biasci, Bianchetti ripiega e sventa il pericolo.20:38

4' Ottima protezione del pallone da parte di Verna, che mette il corpo sulla pressione di Tsadjout ed ottiene un'importante palla inattiva in fase difensiva.20:37

3' Giropalla avvolgente del Catanzaro, in attesa dello spazio giusto. Prosegue il possesso con Ghion.20:34

1' Il primo pallone del match è amministrato dalla Cremonese.20:32

1' PARTITI! Via a Cremonese-Catanzaro.20:31

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.20:08

Giocatori in campo che stanno ultimando la fase di riscaldamento pre partita.20:08

Vincenzo Vivarini risponde con un contenitivo 4-4-2, con Fulignati a difesa dello specchio, coppia centrale composta da Brighenti e Veroli, esterni difensivi Scognamillo a destra e Situm a sinistra, in cabina di regia collaboreranno Ghion e Verna ausiliati dalla rapidità di Oliveri e Vandeputte sulle fasce, in attacco scelto il tandem Biasci-Iemmello.20:08

Modulo con un folto centrocampo quello impostato dal tecnico Ballardini, che schiera tra i pali Sarr, linea a 4 con i centrali Bianchetti-Ravanelli con Sernicola e Quagliata sulle fasce, asse mediano con Betolacci ed Abrego, densità sulla trequarti con Gyan-Zanimacchia-Vazquez, davanti spazio a Tsadjout.20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: CATANZARO (4-4-2). Ospiti che rispondono con: Fulignati; Situm-Brighenti-Veroli-Scognamillo; Oliveri-Ghion-Verna-Vandeputte; Biasci-Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini. A disposizione: Krastev, Pompetti, Pontisso, Katseris, Sounas, Brignola, Belpanno, Curcio, Donnarumma, Borrelli, Sala.20:03

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (4-2-3-1). Scendono in campo: Sarr; Sernicola-Bianchetti-Ravanelli-Quagliata; Bertolacci-Abrego; Zanimacchia-Vazquez-Afena Gyan; Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Lochoshvili, Ghiglione, Aiwu, Castagnetti, Pickel, Collocolo, Milanese, Sekulov, Buonaiuto, Ciofani, Saro, Jungdal.20:00

A coadiuvare il fischietto trentino, sono chiamati gli assistenti di linea Mokthar di Lecco-Ricciardi di Ancona; IV Uomo ufficiale: Calzavara di Varese; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni di Bergomi, ausiliato dall'A.VAR Muto di Torre Annunziata.19:56

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto.19:54

Tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sta per andare in scena Cremonese-Catanzaro! Scontro che mette subito a confronto le due neo-arrivate in B, ma il cui percorso è stato decisamente differente: la Cremonese, retrocessa nella stagione di Serie A 2022-2023, approda in B con alle spalle un campionato giocato a testa alta contro le militanti del massimo torneo italiano, in cui è riuscita ad arricchire il proprio bagaglio d'esperienza in vista delle sfide più importanti. Situazione opposta quella della neo-promossa Catanzaro, che imponendosi in testa al girone di Serie C 2022-2023 è riuscita a ritagliarsi un posto fondamentale nell'odierna stagione di B.19:53