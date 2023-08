Grazie per averci seguito! Vi auguriamo buon proseguimento di serata!22:37

La Sampdoria conquista dunque i tre punti e sale a quota 1 in classifica. Ricordiamo che i doriani scontano la penalizzazione di -2.22:37

Debutto con vittoria per la Serie B 2023-24 della Sampdoria di Andrea Pirlo, che si impone per 2-1 sulla Ternana di Cristiano Lucarelli. I blucerchiati trovano il vantaggio subito, al 5' minuto con La Gumina da penalty. L'undici ligure raddoppia poi al 77' con un ottimo Depaoli che annienta con freddezza e qualità Iannarilli. Le fere nonostante tutto non mollano e cercano quantomeno di pareggiarla: la rete che riaccende le speranze degli umbri arriva al 91' con Di Stefano, ma non basta.22:38

90'+7' Finisce qui: Ternana 1-2 Sampdoria.22:33

90'+7' RAIMONDO (TERNANA) va al tiro, para Stankovic.22:32

90'+5' Cartellino giallo per Bogdan (Ternana) che ferma la ripartenza di De Luca.22:31

90'+4' Attacca la Ternana con Corrado, i blucerchiati si rifugiano in fallo laterale.22:30

90'+1' GOL! Ternana 1-2 Sampdoria! Rete di Di Stefano che arriva in corsa sul pallone crossato dalla bandierina da Pyyhtia e con il mancino, da distanza ravvicinata, deposita in rete e accorcia le distanze.22:30

90'+1' RAIMONDO (TERNANA) calcia in porta, pallone deviato in angolo.22:26

90'+1' Sei minuti di recupero.22:25

90' Cartellino giallo per Verre (Sampdoria).22:25

84' TRIPLA OCCASIONE SAMP! Stoppa sfugge a Bogdan e mette il pallone al centro, poi Pedrola prende il palo pieno.22:25

82' Riprende la gara.22:17

82' Per la Samp fuori anche Depaoli, subentra Stoppa.22:17

81' Sostituzione Sampdoria: esce proprio Yepes per Panada.22:16

80' A terra Yepes, staff medico della Samp in campo.22:16

77' GOL! Ternana 0-2 Sampdoria! Assist in verticale di Askildsen per Depaoli, che entra in area, dribbla Iannarilli e sigla il raddoppio doriano.



77' Sostituzione Ternana: lascia il campo Falletti per Favilli.22:12

75' Interessante il cross in mezzo di Falletti (Ternana), fa suo il pallone Stankovic.22:11

73' Sostituzione Ternana: fuori Favasuli, in campo Di Stefano.22:09

73' Sostituzione Sampdoria: esce anche La Gumina, autore dell'1-0, per De Luca.22:08

72' Sostituzione Sampdoria: esce Benedetti per Askildsen.22:08

71' Cooling break.22:06

69' Cross per Paghera (Ternana) sul secondo palo, la Samp si rifugia in calcio d'angolo.22:06

67' Sostituzione Ternana: fuori Casasola, dentro Paghera.22:02

63' La Gumina prova la girata in area. Riparte la Ternana.21:59

61' Verre morbido per Benedetti (Sampdoria) che va di testa: para Iannarilli.21:57

60' Cartellino giallo per Celli: è il terzo per la Ternana.21:56

58' Depaoli (Sampdoria) in tiro-cross, conclusione deviata sul fondo.21:55

55' Spinge la Ternana, allontana la Samp.21:51

54' Sostituzione Sampdoria: esce Murru per Ghilardi.21:49

50' RAIMONDO (TERNANA) di sinistro in diagonale, la palla finisce al lato ma il direttore di gara fischia offside.21:46

48' Nulla sugli sviluppi.21:43

48' Prova il sinistro Favasuli (Ternana), conclusione deviata in calcio d'angolo.21:43

46' Sostituzione Ternana: esce Ferrante per Raimondo.21:41

46' Sostituzione Ternana: esce Damian per Pyyhtia.21:41

46' Si riparte.21:40

Due i gialli estratti fino ad ora, entrambi per la Ternana: uno ai danni di Falletti, l'altro per Proietti.21:26

Il primo tempo termina con l'1-0 a favore della Sampdoria. I liguri mettono in campo qualcosina in più ma la Ternana si mostra comunque in partita e si fa vedere dalle parti di Stankovic con due azioni interessanti di Falletti e Damian; il gol del momentaneo vantaggio porta la firma di La Gumina, che trasforma un calcio di rigore conquistato da Depaoli.21:25

45'+5' Finisce qui la prima metà del match: Ternana 0-1 Sampdoria.21:24

45'+2' Possesso Sampdoria che vuole giustamente mettere al sicuro il vantaggio in questa prima frazione di gioco.21:20

45'+1' Sono cinque i minuti di recupero.21:19

44' Ternana al cross con Corrado, il pallone arriva sui piedi di Casasola ma poi va tra le mani sicure di Stankovic.21:18

42' Estanis Pedrola (Sampdoria) calcia dalla lunga distanza, nulla di fatto.21:16

41' Si rialza Murru (Sampdoria), riprende il match.21:15

41' Ammonito Proietti (Ternana).21:14

41' A terra Murru: staff medico blucerchiato in campo.21:14

40' Contropiede Samp con Verre che cerca La Gumina in verticale: ottima chiusura di Celli.21:17

39' Duello a centrocampo Estanis Pedrola-Casasola: ha la meglio il giocatore umbro che riconquista il possesso.21:12

35' Cartellino giallo per Falletti (Ternana).21:15

34' OCCASIONE TERNANA! Doppio tentativo di Damian con due conclusioni in porta da dentro l'area su cui si oppone un coriaceo Ferrari.21:10

32' Ancora Sampdoria con Estanis Pedrola che in area prova a liberarsi per andare al tiro ma trova un'attenta difesa della Ternana.21:07

30' CHANCE SAMP! Depaoli cerca La Gumina appostato al limite: l'attaccante ligure stoppa di petto, si coordina e calcia in porta. Para Iannarilli.21:04

29' Riprende la gara.21:02

27' È in corso il cooling break.21:00

26' Calcio di punizione a favore della Sampdoria. Verre opta per un passaggio corto, intercettato. 21:00

24' Blucerchiati al cross dalla destra: Proietti mette in corner.20:58

23' Manovra offensiva prolungata e timida dell'undici di Pirlo: va al rilancio Iannarilli.20:56

20' Scocca il 20': Samp avanti 1-0 sulla Ternana grazie al gol di La Gumina.20:53

17' Falletti (Ternana) va da solo e libera il destro dal limite. Conclusione alta sopra la traversa.20:50

14' Giropalla dal basso dei liguri.20:48

12' Falletti suggerisce per Corrado (Ternana) che entra in area ma non riesce ad andare al cross. Riparte la Samp.20:46

8' Resta in avanti la Sampdoria che costringe la Ternana a restare nella propria metà campo.20:46

5' GOL! Ternana 0-1 Sampdoria! Gol di La Gumina che dagli undici metri spiazza Iannarilli e la mette dentro.



4' CALCIO DI RIGORE a favore della Sampdoria. Fallo in area di Celli ai danni di Depaoli.20:40

1' Si parte, c'è il fischio di Di Marco: il primo pallone della partita lo gestisce la formazione ospite, guidata da Andrea Pirlo reduce dall'esperienza in Turchia.20:34

Un minuto di silenzio per ricordare Carlo Mazzone, che ci ha lasciati proprio oggi all'età di 86 anni.20:32

Per la Samp, queste le riserve: Aquino, Barreca, Askildsen, Panada, De Luca, Stoppa, Malagrida, Di Stefano, Ravaglia, Delle Monache, Ghilardi, Paoletti.20:15

In panchina, a disposizione per la Ternana: Sorensen, Raimondo, Capanni, Mantovani, Favilli, Capuano, Paghera, Distefano, Travaglini, Pyyhtia, Marginean, Gabriel Brazao.20:14

FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic - Bereszynski, Ferrari, Murru, Giordano - Benedetti, Gerard Yepes, Verre - Depaoli, La Gumina, Estanis Pedrola.20:12

FORMAZIONE TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Diakité, Bogdan, Celli - Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado - Falletti, Alexis Ferrante.20:10

Il fischio d'inizio è fissato alle 20.30 al Libero Liberati di Terni. La Sampdoria debutta in questo campionato di B con una penalizzazione di due punti. Il motivo è il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023 per cui il club era stato precedentemente deferito.20:05

Ternana e Sampdoria si sono affrontate l'ultima volta a maggio 2003. In quella gara il risultato è stato di 1-1.20:01