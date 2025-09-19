Partita dalle 2 facce quella messa in campo stasera da Frosinone e Sudtirol. Dominio dei padroni di casa nel 1° tempo, con le reti di Calò su rigore al 10° e la perla di Ghedjemis al 30°. Nel 2° tempo i cambi di Castori (espulso nel corso dell'intervallo) cambiano il volto della formazione ospite con Merkaj che sale in cattedra e offre l'assist per il gol di Martini al 72° e trasforma il rigore del definitivo 2-2 al minuto 78.

Partenza meno fortunata per il comunque solido Sudtirol. 4 punti per la squadra altoatesina grazie al pareggio di Catanzaro e alla vittoria interna contro la Sampdoria. Nel corso dell'ultimo turno di Serie B la formazione di Castori non ha potuto contro il Palermo e uno straripante Pohjanpalo. 16:38

Il direttore di gara designato è il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, arbitro esordiente nella categoria e alla 3° direzione in Serie B. Gli assistenti sono Colarossi e Monaco. IV uomo Dionisi. VAR e AVAR Piccinini e Maggioni.16:41

I PRECEDENTI. E’ tutt’altro che positivo il rendimento del Frosinone contro il Sudtirol. Nei 6 precedenti che si sono giocati tra le due squadre, infatti, i giallazzurri non sono mai riusciti a battere la squadra altoatesina. 3 vittorie per la formazione di Bolzano e 3 i pareggi.16:48

Primo tempo praticamente a senso unico al Benito Stirpe. Kvernadze e Ghedjemis sono due vere spine nel fianco per la difesa altoatesina. Timida reazione nel finale del Sudtirol che è arrivata al gol nel recupero, annullato giustamente per fuorigioco.19:54

OYONO A. CALCIA DALLA DISTANZA!! Prende la mira da lontano Oyono e lascia partire un destro violento e centrale. Adamonis non si fida della presa e alza sopra la traversa.20:49

Frosinone - Sudtirol è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 8° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Sudtirol ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Frosinone ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Palermo perdendo 0-2.

Frosinone e Sudtirol si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro le quali il Südtirol non ha mai perso in Serie BKT, il Frosinone è una delle due, insieme alla Ternana, contro cui gli altoatesini hanno disputato più incontri nella competizione: quattro, per un bilancio di una vittoria e tre pareggi contro i ciociari.

Il Südtirol è una delle sei squadre contro cui il Frosinone non ha segnato alcun gol in casa in Serie BKT; tra queste, quella biancorossa è l'unica contro la quale i ciociari contano più di un incontro interno nella competizione.

Il Frosinone non ha subito gol nelle prime tre partite di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, sono state soltanto cinque le squadre a tenere la porta inviolata nelle prime quattro gare di un torneo di Serie BKT: Vicenza 1994/95; Salernitana 1995/96; Brescia 2007/08 e 2023/24; Atalanta 2010/11 e Venezia 2017/18.

Con la sconfitta contro il Palermo nell'ultimo turno di campionato, il Südtirol ha interrotto una serie positiva di quattro vittorie e tre pareggi; gli altoatesini non subiscono almeno due ko consecutivi nella competizione da una striscia di cinque tra novembre e dicembre 2024.

Tutti i quattro gol realizzati dal Südtirol in questo campionato sono arrivati nei primi tempi di gioco: record nella Serie BKT 2025/26; inoltre, due di questi sono stati segnati nei primi 15 minuti, altro primato nel torneo in corso.

Daniele Casiraghi è l'unico centrocampista ad aver già trovato gol e assist in questo campionato di Serie BKT; contro il Frosinone al Benito Stirpe ha già realizzato una rete nella competizione, il 25 gennaio 2025 su calcio di rigore.

Nessuno dei 19 calciatori di movimento schierati finora dal Frosinone in questo campionato ha giocato per tutti i 270 minuti disponibili: quella ciociara è l'unica squadra a non contare neanche un calciatore di movimento a minutaggio pieno; il più presente tra questi è stato Ilias Koutsoupias che ha collezionato 255 minuti in totale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: