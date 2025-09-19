Partita dalle 2 facce quella messa in campo stasera da Frosinone e Sudtirol. Dominio dei padroni di casa nel 1° tempo, con le reti di Calò su rigore al 10° e la perla di Ghedjemis al 30°. Nel 2° tempo i cambi di Castori (espulso nel corso dell'intervallo) cambiano il volto della formazione ospite con Merkaj che sale in cattedra e offre l'assist per il gol di Martini al 72° e trasforma il rigore del definitivo 2-2 al minuto 78.
Il Frosinone sale quindi al primo posto in solitaria, in attesa della altre partite della 4° giornata, a quota 8 punti. Doppio impegno settimana prossima per i gialloazzurri che affronteranno il Cagliari in Coppa Italia e andranno a Mantova nel corso della 5° giornata di Serie B.
Il Sudtirol strappa un punto allo Stirpe e aumenta il suo bottino a 5 portandosi al 5° posto, sempre in attesa delle altre partite ovviamente. Tornerà a giocare al Druso la formazione altoatesina dove ospiteranno la Reggiana.
Il Frosinone non sfata il tabù Sudtirol! I ciociari vanno vicinissimi alla prima vittoria contro gli altoatesini ma vengono rimontati nel secondo tempo.21:02
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO BENITO STIRPE! Frosinone-Sudtirol 2-221:01
90'+4'
Giocata di Cittadini che ferma Merkaj e sgroppa sulla sinistra facendo partire il contropiede, non finalizzato, del Frosinone.21:00
90'+3'
Prezioso il lavoro di Merkaj che difende palla nella propria metà campo e guadagna calcio di punizione per il Sudtirol.20:59
90'
5 minuti di recupero.20:56
89'
Primo pallone toccato da Zilli che, sulla trequarti avversaria, si gira e prova la giocata a memoria per Masciangelo. Recupera senza affanno la difesa del Sudtirol.20:55
89'
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.20:54
89'
5° sostituzione Frosinone. Esce Edoardo Vergani ed entra Massimo Zilli.20:54
87'
Ritmo decisamente crollato in questo finale, complici i molto falli commessi da entrambe le squadre.20:53
85'
5° sostituzione Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Federico Davi.20:50
84'
4° sostituzione Frosinone. Scambio in famiglia. Esce Anthony Oyono ed entra Jérémy Oyono.20:51
83'
3° sostituzione Frosinone. Esce Gabriele Bracaglia ed entra Riccardo Marchizza.20:51
82'
OYONO A. CALCIA DALLA DISTANZA!! Prende la mira da lontano Oyono e lascia partire un destro violento e centrale. Adamonis non si fida della presa e alza sopra la traversa.20:49
82'
Altro recupero prodigioso di Cittadini su Merkaj! 20:47
81'
Merkaj ancora lanciato nella metà campo avversaria prova a bruciare in velocità Cittadini. Bravissimo il difensore del Frosinone a prendere posizione, pallone e a subire il contatto falloso.20:47
80'
Incredibile allo Stirpe. In 6 minuti il Sudtirol recupera una partita fino al momento dominata dai padroni di casa, confermandosi una vera bestia nera per il Frosinone.20:46
79'
Ammonito Silvio Merkaj per eccesso di esultanza.20:45
78'
GOOL!! Frosinone-SUDTIROL 2-2!! Gol di Silvio Merkaj!! Palmisani si tuffa dalla parte giusta ma il tiro di Merkaj è forte ed angolato.
OCCASIONE FROSINONE!! Calcio piazzato dalla trquarti dove va il solito Calò. Palla perfetta a centro area per Bracaglia che colpisce di testa verso la porta avversaria. Respinge basso Adamonis dove Masciangelo manca il tap-in vincente.20:37
69'
2° sostituzione Frosinone. Esce Giorgi Kvernadze ed entra Edoardo Masciangelo.20:35
69'
1° sostituzione Frosinone. Esce Ilario Monterisi ed entra Giorgio Cittadini.20:35
68'
4° sostituzione Sudtirol. Esce Alessandro Mallamo ed entra Karim Zedadka.20:34
68'
MALLAMO! Molina si muove bene a destra e crossa col mancino sul dischetto dove arriva Mallamo che, completamente libero, colpisce di testa trovando la risposta pronta di Palmisani.20:34
67'
Altra palla gestita male dal Sudtirol che non riesce ad impostare dalla difesa. Il pallone non viaggia mai rasoterra e rimane isolato il tandem d'attacco altoatesino.20:33
66'
Martini recupera un buon pallone a centrocampo e lancia immediatamente per Odogwu. Copre Monterisi e mette in rimessa laterale.20:32
64'
3° sostituzione Sudtirol. Esce Fabian Tait ed entra Jacopo Martini.20:29
62'
Il Frosinone prova a rallentare i ritmi per frenare la spinta del Sudtirol.20:29
59'
KOFLER DALLA DISTANZA!! E' vivo il Sudtirol. Kofler da lontano impegna Palmisani, che in tuffo devia in calcio d'angolo.20:25
58'
Erroraccio di Bracaglia che impostando regala palla all'attacco del Sudtirol. Molina tenta di liberare il sinistro ma trova l'opposizione provvidenziale di Monterisi.20:24
57'
Punizione Sudtirol dalla trequarti. Mallamo va con la palla lunga sul secondo palo dove trova la sponda di Pietrangeli. Controlla senza problemi Palmisani.20:23
55'
Calò va in verticale da Koutsoupias che, spalle alla porta, si gira andando sul fondo a sinistra. La sua palla al centro non trova nessun compagno di squadra.20:21
54'
Trattenuta prolungata di Davi su Ghedjemis. Zanotti non estrae il cartellino.20:20
53'
Vergani riceve una verticalizzazione spalle alla porta. Si gira liberandosi si Pietrangoli e calcia forte col sinistro. Palla alta.20:18
51'
Mallamo largo da Molina a destra. Palla al centro per Merkaj che arriva per primo sul pallone, attaccando il primo palo, ma tocca male e la palla esce a lato.20:17
50'
Palla velenova di Calò dalla destra che gira alle spalle della difesa. Non ci arriva per un soffio Koutsoupias.20:16
48'
Kone scambia con Koutsoupias a centrocampo e avanza indisturbato verso l'area di rigore. Palla per Calò che prova la botta dalla distanza, il suo destro si spegne sul fondo.20:14
46'
Molina subito al cross dalla destra. Non ci arriva Merkaj.20:11
46'
2° sostituzione Sudtirol. Esce Filipe Bordon ed entra Hamza El Kaouakibi.20:11
46'
1° sostituzione Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.20:10
46'
SI RIPARTE!! Possesso palla Sudtirol.20:11
Sulla panchina del Sudtirol siede il secondo allenatore, Bocchini. Castori espulso nel corso dell'intervallo.20:28
La partita si è sbloccata al 10° minuto con il rigore trasformato da Calò. Il raddoppio è un'autentica perla di Ghedjemis che lascia immobile Adamonis con un mancino imparabile alla mezz'ora di gioco.19:55
Primo tempo praticamente a senso unico al Benito Stirpe. Kvernadze e Ghedjemis sono due vere spine nel fianco per la difesa altoatesina. Timida reazione nel finale del Sudtirol che è arrivata al gol nel recupero, annullato giustamente per fuorigioco.19:54
45'+5'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Frosinone-Sudtirol 2-019:52
45'+4'
Tentativo di contropiede del Sudtirol. Kone bravo a recuperare il pallone e a subire il contatto falloso.19:52
45'+1'
GOL ANNULLATO AL SUDTIROL!! Sullo sviluppo del calcio d'angolo Bordon colpisce il palo con un colpo di testa. La palla danza sulla linea con Merkaj che spinge in porta da 2 passi. Zanotti ferma l'azione per la posizione irregolare dell'attaccante albanese.19:51
45'
2 minuti di recupero.19:49
45'
Offensiva Sudtirol orchestrata da Pecorino, Merkaj e Mallamo che va alla conclusione con mancino da posizione defilata a sinistra trovando la deviazione della difesa. Calcio d'angolo.19:48
43'
Altro tentativo con il mancino di Ghedjemis. Alto sopra la traversa.19:45
41'
GHEDJEMIS!! L'esterno francese brucia in velocità Bordon e prende palla a ridosso dell'area piccola decentrato a destra. Tocca in maniera non precisa e mette a lato sprecando il colpo del 3-0.19:44
39'
Prova a reagire il Sudtirol. Ancora Pecorino lavora di fisico e appoggia per Tait che va largo a destra da Molina. Cross al centro per Mallamo che prova a coordinarsi per battere in rovesciata ma viene anticipato dalla difesa ciociara.19:42
36'
Buona azione del Sudtirol. Lavoro di sacrificio di Pecorino che difende palla e serve a Molina al limite dell'area. La sua conclusione viene murata da Calvani.19:39
35'
Spinge incessantemente il Frosinone sfruttando gli ampi spazi lasciati dalla difesa altoatesina. Bordon riesce a ribattere la conclusione di Ghedjemis dall'interno dell'area di rigore.19:38
34'
FROSINONE VICINO AL 3-0!! Ancora Ghedjemis semina il panico a destra e mette un pallone bellissimo sull'area piccola dove arriva Koutsoupias a colpire al volo di destro. Palla fuori di pochissimo!19:37
33'
Tronchin tenta un traversone da lontanissimo. Presa facile di Palmisani.19:36
31'
Che perla dell'esterno francese. Doppio vantaggio per i gialloazzurri.19:34
30'
GOOL!! FROSINONE-Suditrol 2-0!! Gol di Farès Ghedjemis!! Palla lunga di Koutsoupias sulla fascia destra per Ghedjemis che punta Bordon spostando palla sul sinistro e lascia partire un mancino imprendibile per Adamonis sul palo lontano!
Adamonis para facilmente il colpo di testa di Monterisi sugli sviluppi del corner. Successivamente rinvia addosso a Bracaglia che era rimasto in zona offensiva e la palla esce di poco a lato! Zanotti però ferma tutto per la posizione troppo ravvicinata del terzino del Frosinone al portiere del Sudtirol.19:31
26'
Il Frosinone prova a sfondare anche sulla destra con Ghedjemis. Davì è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo.19:29
24'
Merkaj lotta con Calvani su un lancio dalle retrovie ma commette fallo secondo il direttore di gara.19:27
21'
Incontenibile Kvernadze! Salta secco Kofler sulla sinistra, si accentra saltando anche Tronchin e scarica un destro potente che viene respinto dall'intervento provvidenziale di Bordo. La palla arriva al limite da Oyono che calcia alto.19:25
19'
Punizione Sudtirol dalla trequarti battuta a centro area. Kone anticipa Kofler e subisce il fallo.19:22
17'
Ancora un angolo guadagnato da Kvernadze nel duello con Kofler che gli è perennemente francobollato.19:20
17'
Riprende il gioco.19:20
15'
Koutsoupias fermo a terra per una botta alla nuca. Gioco fermo.19:19
14'
Palmisani smanaccia un bel cross di Mallamo dalla destra. Prova a reagire il Sudtirol.19:17
14'
Si accende ancora il duello in velocità tra Kvernadze e Kofler che riesce a non perdere contatto con l'avversario e ad arginarlo in rimessa laterale.19:17
12'
Continua a spingere il Frosinone. Oyono trova spazio a destra e mette un pallone morbido a centro area. Tait ci mette una pezza e allontana di testa.19:15
11'
Il gol di Calò è la prima marcatura in assoluto del Frosinone contro il Sudtirol al Benito Stirpe.19:18
10'
GOOL!! FROSINONE-Sudtirol 1-0!! Gol di Giacomo Calò!! Rigore perfetto. Adamonis si lancia alla sua sinistra e Calò la piazza centralmente.
Rigore confermato. Calò prende la palla e va verso il dischetto.19:12
9'
Check VAR in corso.19:12
8'
CALCIO DI RIGORE PERIL FROSINONE! Mischia da calcio d'angolo in cui Bracaglia finisce a terra. Successivamente c'è un tocco di mano a centro area su un tentativo di Calò con Zanotti che indica il dischetto.19:12
7'
Ancora Kvernadze, pericolo a sinistra, mette un buon cross col mancino sul secondo palo. Davì si rifugia in corner.19:10
6'
Kvernadze si libera di Molina sull'out di sinistra, rientra e crossa col destro. Mette fuori Bracaglia.19:10
5'
Prima azione offensiva del Sudtirol. Tait e Molina provano a sfondare sulla destra e ottengono un corner.19:08
4'
Palla lunga del Frosinone. Kofler sbilancia leggermente Kvernadze mandandolo fuori tempo.19:07
2'
Bella palla larga a sinistra per Kvernadze che sembra sfuggire a Kofler, che lo trattiene con mestiere e lo rallenta. Palla indietro per Kone che calcia malamente a lato.19:06
1'
Adamonis leggermente fuori dai pali su una rimessa laterale in favore del Frosinone. Allontana Bordon.19:04
INIZIA LA PARTITA!! Fischia Zanotti e il Frosinone muove il primo pallone della partita. Maglia speciale per il Frosinone per il 97° anniversario della società.19:03
Le squadre scendono in campo. E' tutto pronto per Frosinone-Sudtirol!18:59
A disposizione Sudtirol. Poluzzi, Theiner, Brik, Davi, El Kaouakibi, Ngock, Martini, Odogwu, Zedadka.18:21
FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL. 3-5-2. Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Bordon; Molina, Tait, Tronchin, Mallamo, Davi; Merkaj, Pecorino.20:22
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE. 4-3-3-. Palmisani; Oyono A, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Kone; Ghedjemis, Vergani, Kvernadze.19:20
I PRECEDENTI. E’ tutt’altro che positivo il rendimento del Frosinone contro il Sudtirol. Nei 6 precedenti che si sono giocati tra le due squadre, infatti, i giallazzurri non sono mai riusciti a battere la squadra altoatesina. 3 vittorie per la formazione di Bolzano e 3 i pareggi.16:48
Kalaj e Selvini, operato a Maggio al legamento crociato, non saranno a disposizione di Alvini.16:44
Il direttore di gara designato è il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, arbitro esordiente nella categoria e alla 3° direzione in Serie B. Gli assistenti sono Colarossi e Monaco. IV uomo Dionisi. VAR e AVAR Piccinini e Maggioni.16:41
Partenza meno fortunata per il comunque solido Sudtirol. 4 punti per la squadra altoatesina grazie al pareggio di Catanzaro e alla vittoria interna contro la Sampdoria. Nel corso dell'ultimo turno di Serie B la formazione di Castori non ha potuto contro il Palermo e uno straripante Pohjanpalo. 16:38
Buona partenza per il Frosinone che, dopo aver battuto il Monza nelle eliminatorie di Coppa Italia, si trova al 1° posto in classifica appaiato a 7 punti con Modena, Cesena e Palermo. Oggi si tratta del secondo match casalingo per i gialloazzurri a segutio della vittoria interna contro l'Avellino. Nell'ultima giornata di campionato la formazione guidata da Alvini si è imposta contro il Padova grazie alla rete di Bracaglia nel primo tempo.16:35
Siamo allo Stadio Benito Stirpe! Il Frosinone di Massimiliano Alvini ospita il Sudtirol di Fabrizio Castori.16:31
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Sudtirol, anticipo della 4° giornata di Serie B.16:29
Frosinone - Sudtirol è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 8° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Frosinone ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Sudtirol ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Frosinone ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Palermo perdendo 0-2.
Frosinone e Sudtirol si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Frosinone-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro le quali il Südtirol non ha mai perso in Serie BKT, il Frosinone è una delle due, insieme alla Ternana, contro cui gli altoatesini hanno disputato più incontri nella competizione: quattro, per un bilancio di una vittoria e tre pareggi contro i ciociari.
Il Südtirol è una delle sei squadre contro cui il Frosinone non ha segnato alcun gol in casa in Serie BKT; tra queste, quella biancorossa è l'unica contro la quale i ciociari contano più di un incontro interno nella competizione.
Il Frosinone non ha subito gol nelle prime tre partite di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, sono state soltanto cinque le squadre a tenere la porta inviolata nelle prime quattro gare di un torneo di Serie BKT: Vicenza 1994/95; Salernitana 1995/96; Brescia 2007/08 e 2023/24; Atalanta 2010/11 e Venezia 2017/18.
Con la sconfitta contro il Palermo nell'ultimo turno di campionato, il Südtirol ha interrotto una serie positiva di quattro vittorie e tre pareggi; gli altoatesini non subiscono almeno due ko consecutivi nella competizione da una striscia di cinque tra novembre e dicembre 2024.
Tutti i quattro gol realizzati dal Südtirol in questo campionato sono arrivati nei primi tempi di gioco: record nella Serie BKT 2025/26; inoltre, due di questi sono stati segnati nei primi 15 minuti, altro primato nel torneo in corso.
Daniele Casiraghi è l'unico centrocampista ad aver già trovato gol e assist in questo campionato di Serie BKT; contro il Frosinone al Benito Stirpe ha già realizzato una rete nella competizione, il 25 gennaio 2025 su calcio di rigore.
Nessuno dei 19 calciatori di movimento schierati finora dal Frosinone in questo campionato ha giocato per tutti i 270 minuti disponibili: quella ciociara è l'unica squadra a non contare neanche un calciatore di movimento a minutaggio pieno; il più presente tra questi è stato Ilias Koutsoupias che ha collezionato 255 minuti in totale.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: