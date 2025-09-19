Successo meritato di un Palermo ordinato in difesa e a tratti spumeggiante in avanti. Decidono i gol di due subentrati, due scelte vincenti di Inzaghi: Le Douaron e Gomes. Il Bari non tira in porta per novanta minuti.
Prossima giornata: Cesena-Palermo e Bari-Sampdoria.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.23:02
90'+6'
FINE PARTITA: PALERMO-BARI 2-0. Decidono Le Douaron e Gomes. 23:00
90'+5'
CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Nikolaou per un fallo su Gomes.22:59
90'+2'
GOL! PALERMO-Bari 2-0. Rete di Gomes. Assist di Pohjanpalo, seppur in caduta, e sinistro al fulmicotone di Gomes sotto l'incrocio.
Ritmi decisamente più bassi rispetto al primo tempo. 22:37
72'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Gyasi, dentro Diakité.22:36
72'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Brunori, dentro Le Douaron. 22:36
69'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Palumbo, dentro Gomes.22:33
68'
Sinistro di Sibilli dal limite, palla che termina sul fondo: è il primo tiro del Bari in questa ripresa.22:32
67'
Augello vede Cerofolini fuori dai pali, ma la conclusione è ampiamente fuori. 22:30
66'
Cross di Augello da sinistra, Pohjanpalo non aggancia bene in area.22:29
61'
Colpo di testa di Gyasi, Cerofolini non si fa sorprendere.22:25
59'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjaer.22:22
58'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Darboe, dentro Pagano.22:22
55'
Spinge il pubblico del Barbera, bene il Palermo anche in questo avvio di ripresa.22:19
54'
Punizione innocua di Ranocchia, tutto facile per Cerofolini.22:17
52'
Ranocchia dietro per Brunori, che di prima intenzione trova la respinta con il corpo di Vicari. 22:15
51'
Gran palla di Pohjanpalo per Brunori, che perde l'attimo prezioso cercando il controllo. 22:14
49'
Conclusione sporcata di Augello, respinge la difesa del Bari.22:13
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI PALERMO-BARI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.22:09
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 22:08
Pohjanpalo si muove tanto e bene, positivo anche l'impatto di Palumbo. Il Bari dà, nonostante tutto, l'impressione di poter fare qualcosa quando si affaccia in avanti. 21:57
Palermo molto propositivo e pericoloso in avanti, Cerofolini protagonista assoluto del match finora. Per il Bari, invece, nessun tiro in porta. 21:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-BARI 0-0. Meglio i padroni di casa, ma il gol non arriva.21:52
45'+2'
Cross di Segre da destra, Pohjanpalo di testa non inquadra lo specchio.21:51
45'
Su cross da calcio d'angolo c'è la testa di Ceccaroni respinta da Braunoder, poi Palumbo alto. 21:50
44'
Calcio d'angolo per il Palermo, Bari in difficoltà in questa fase.21:48
42'
Bene Augello sulla sinistra, ma il cross sul secondo palo è troppo lungo. 21:46
40'
Darboe, per un dribbling di troppo, perde palla al limite.21:45
37'
Staff medico in campo per Gyasi.21:43
36'
Destro in curva di Braunoder. 21:42
35'
Esterno destro di Pierozzi, che si coordina male: rimessa dal fondo per il Bari. 21:40
33'
Destro di Brunori dal limite sugli sviluppi di un angolo, palla alta sopra la traversa.21:38
33'
OCCASIONE PALERMO! Tiro ravvicinato di Palumbo, Cerofolini ancora una volta protagonista.21:38
30'
Tiro-cross di Brunori, Cerofolini si fa trovare pronto.21:34
28'
CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Darboe per un pestone ai danni di Ranocchia.21:33
26'
Dorval al volo al termine di un'azione prolungata del Bari, palla abbondantemente fuori.21:30
24'
Dickmann si accentra e conclude dai venti metri, sinistro sul fondo.21:27
22'
Bel sinistro di Ceccaroni da fuori, Cerofolini con una mano. 21:26
18'
Ritmi più bassi in questi ultimi minuti rispetto a un avvio infuocato. 21:23
13'
OCCASIONE BARI! Pennellata di Castrovilli per Moncini, che di testa sfiora il palo. 21:17
11'
Cross da calcio d'angolo, Segre di testa sorvola la traversa.21:15
11'
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Palermo, che insiste in questa fase.21:14
9'
Sponda di Pohjanpalo, la palla arriva in qualche modo a Palumbo che dal limite stoppa e di controbalzo sfiora il palo. 21:13
5'
Moncini resiste al limite e conclude, la palla rischia di diventare un assist per Sibilli ma termina sul fondo. 21:10
4'
OCCASIONE PALERMO! Cross dalla trequarti di Ranocchia, Brunori sbuca in area e di testa impegna Cerofolini.21:08
2'
Palumbo serve Pohjanpalo, che riceve in area, si gira e conclude centralmente.21:06
Castrovilli dentro per Moncini, ottimo intervento difensivo di Pierozzi.21:05
INIZIA PALERMO-BARI. Prima palla per i padroni di casa.21:04
Il Palermo propone il consueto modulo tattico, c'è l'esordio per Palumbo. In casa Bari tornano a disposizione Cerri e Gytkjaer, che partono però dalla panchina. Trova spazio dal primo minuto Castrovilli.20:59
4-3-3 per il Bari: Cerofolini - Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann - Braunoder, Verreth, Darboe - Castrovilli, Moncini, Sibilli.20:59
3-4-2-1 per il Palermo: Joronen - Pierozzi, Bani, Ceccaroni - Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Brunori - Pohjanpalo. 20:58
Il Bari, pur con una rosa di tutto rispetto, è partito male in questo avvio di campionato: si cerca ancora la prima vittoria.20:36
Mister Inzaghi vuole sfruttare il fattore campo. Il Palermo finora ha collezionato due vittorie e un pareggio. 20:35
Al Barbera, anche stasera, sarà ampiamente superata la quota di ventimila spettatori. 20:34
Benvenuti alla diretta del match tra Palermo e Bari, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. 20:33
Palermo - Bari è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Bari sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Palermo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; il Bari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Palermo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 2-0 mentre Il Bari ha incontrato Modena perdendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mehdi Dorval con 1 gol.
Palermo e Bari si sono affrontate 48 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 17 volte, il Bari ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Palermo-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto l'ultima sfida di Serie BKT contro il Palermo, dopo una serie di cinque successi rosanero e tre pareggi nella competizione; i pugliesi non ottengono due successi consecutivi contro i siciliani dal periodo tra maggio 1997 e settembre 2001.
Tra le squadre contro cui il Bari ha giocato almeno 20 trasferte in Serie BKT, il Palermo è quella contro cui i pugliesi hanno vinto meno gare esterne sia in assoluto (un successo su 24 incontri), che in percentuale (4%).
Il Palermo ha ottenuto sette punti nelle prime tre gare di questo campionato e in Serie BKT i rosanero non hanno mai fatto meglio dopo altrettante gare nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), avendo conquistato sette punti anche nel 2003/04 (stagione terminata con la promozione) e nel 2023/24.
Dopo una serie di 15 gare interne consecutive in gol, il Palermo ha mancato la rete nella più recente, contro il Frosinone; i rosanero non rimangono due gare casalinghe di fila senza reti in Serie BKT da settembre-ottobre 2024 contro Cesena e Salernitana.
Il Bari ha ottenuto un solo punto nelle prime tre partite di questo campionato e potrebbe rimanere senza successi nelle prime quattro giornate in Serie BKT per due stagioni di fila per la prima volta; in precedenza infatti è accaduto nel 1961/62, 1973/74, 1978/79, 1982/83, 2004/05 e, appunto, nel 2024/25.
Il Bari ha perso le prime due trasferte di questo campionato e potrebbe subire tre sconfitte nelle prime tre gare esterne di Serie BKT per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2007/08 e il 2017/18.
Il Palermo è una delle tre squadre, con Empoli e Virtus Entella, ad aver già trovato due gol di testa in questo campionato di Serie BKT, mentre il Bari è ancora a secco con questo fondamentale.
Il Palermo è sia la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato di Serie BKT (50), sia quella che ha centrato più volte lo specchio della porta nella competizione (20).
Con la doppietta messa a segno contro il Südtirol, sono salite a nove le marcature multiple di Joel Pohjanpalo nella regular season di Serie BKT; dal suo esordio nel torneo cadetto (2022/23), solo Myrto Uzuni e Robert Glatzel hanno fatto meglio nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei (10 entrambi, rispettivamente in Segunda División e in 2. Bundesliga).
Giulio Maggiore ha trovato tre gol contro il Palermo in Serie BKT e contro nessuna squadra ha trovato altrettante reti nella competizione; contro i rosanero ha anche segnato la sua ultima marcatura nel campionato, l'11 aprile scorso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: