PREPARTITA

Palermo - Bari è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Bari sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; il Bari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Palermo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 2-0 mentre Il Bari ha incontrato Modena perdendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mehdi Dorval con 1 gol.

Palermo e Bari si sono affrontate 48 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 17 volte, il Bari ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Palermo-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto l'ultima sfida di Serie BKT contro il Palermo, dopo una serie di cinque successi rosanero e tre pareggi nella competizione; i pugliesi non ottengono due successi consecutivi contro i siciliani dal periodo tra maggio 1997 e settembre 2001.

Tra le squadre contro cui il Bari ha giocato almeno 20 trasferte in Serie BKT, il Palermo è quella contro cui i pugliesi hanno vinto meno gare esterne sia in assoluto (un successo su 24 incontri), che in percentuale (4%).

Il Palermo ha ottenuto sette punti nelle prime tre gare di questo campionato e in Serie BKT i rosanero non hanno mai fatto meglio dopo altrettante gare nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), avendo conquistato sette punti anche nel 2003/04 (stagione terminata con la promozione) e nel 2023/24.

Dopo una serie di 15 gare interne consecutive in gol, il Palermo ha mancato la rete nella più recente, contro il Frosinone; i rosanero non rimangono due gare casalinghe di fila senza reti in Serie BKT da settembre-ottobre 2024 contro Cesena e Salernitana.

Il Bari ha ottenuto un solo punto nelle prime tre partite di questo campionato e potrebbe rimanere senza successi nelle prime quattro giornate in Serie BKT per due stagioni di fila per la prima volta; in precedenza infatti è accaduto nel 1961/62, 1973/74, 1978/79, 1982/83, 2004/05 e, appunto, nel 2024/25.

Il Bari ha perso le prime due trasferte di questo campionato e potrebbe subire tre sconfitte nelle prime tre gare esterne di Serie BKT per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2007/08 e il 2017/18.

Il Palermo è una delle tre squadre, con Empoli e Virtus Entella, ad aver già trovato due gol di testa in questo campionato di Serie BKT, mentre il Bari è ancora a secco con questo fondamentale.

Il Palermo è sia la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato di Serie BKT (50), sia quella che ha centrato più volte lo specchio della porta nella competizione (20).

Con la doppietta messa a segno contro il Südtirol, sono salite a nove le marcature multiple di Joel Pohjanpalo nella regular season di Serie BKT; dal suo esordio nel torneo cadetto (2022/23), solo Myrto Uzuni e Robert Glatzel hanno fatto meglio nelle seconde divisioni dei cinque principali campionati europei (10 entrambi, rispettivamente in Segunda División e in 2. Bundesliga).

Giulio Maggiore ha trovato tre gol contro il Palermo in Serie BKT e contro nessuna squadra ha trovato altrettante reti nella competizione; contro i rosanero ha anche segnato la sua ultima marcatura nel campionato, l'11 aprile scorso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: