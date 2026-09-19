Vittoria meritatissima per l'Ascoli che riesce a ribaltare l'Avellino. La squadra di Nesta va in vantaggio nel primo tempo con Russo, ma i marchigiani reagiscono subito anche senza trovare il pareggio. Nella ripresa, però, c'è solo una squadra in campo e i padroni di casa fanno 1-1 con l'autorete di Enrici, sull'angolo battuto da Silipo. Poi l'ex Roma, Palermo e Juve Stabia si mette in proprio e realizza due gol che demoliscono la squadra irpina, che ha il demerito di non essere mai entrata in campo nella ripresa.
Con questo risultato, l'Ascoli sare addirittura al terzo posto a quota 10 punti dopo 5 giornate, a -3 dalla vetta occupata dal Palermo di Inzaghi. Resta a quota 7 l'Avellino, ancora in zona playoff, in attesa però dei match di Modena, Pisa, Empoli e Arezzo che potrebbero superarla in classifica.
Quando torneranno le squadre in campo? Ci rivediamo ad ottobre, dopo la maxi pausa per le Nazionali. Ascoli impegnato in casa del Südtirol sabato 10 ottobre alle 15. L'Avellino, il giorno prima, ospiterà alle 20.30 la Sampdoria che, proprio oggi, ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato col 2-1 sul Catanzaro.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Ascoli-Avellino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.21:37
90'+5'
E FINISCE QUI!!! L'Ascoli vince 3-1 ribaltando tutto dopo il vantaggio iniziale dell'Avellino. MVP Silipo con due gol e mezzo.21:30
90'+3'
Acampora rischia il giallo per il fallo da dietro su Palumbo. Il centrocampista ex Spezia è entrato proprio per questo: interrompere tutte le azioni dell'Avellino21:29
90'+1'
CHANCE PER L'AVELLINO!!! Contropiede lanciato da Russo che serve per Pandolfi, rientra sul destro pronto per calciare, ma lo respinge Curado con un grande intervento21:26
90'+1'
5 minuti di recupero...21:25
90'
OCCASIONE PER IL QUARTO!!! D'Uffizi solo davanti a Martinelli, ma il portiere dell'Avellino dice di no mettendoci la gamba in modo regolare. Poi Sounas spazza via21:25
89'
Nell'Avellino tocca invece a Di Paolo al posto di Besaggio. Nesta butta nella mischia tutti gli attaccanti che ha 21:23
88'
STANDING OVATION PER SILIPO!!! Dopo due gol e mezzo, Andrea Silipo lascia il campo a Gattoni. Standing ovation del Del Duca21:43
87'
Inferiorità numerica per l'Avellino perché Venturi non poteva rientrare prima che scadesse il minuto. Da nuovo regolamento, se vieni medicato mentre sei in campo, devi uscire e restare fuori per 60 secondi. Questo discorso è stato ultra dicesivo in questa fase.21:43
87'
3° gol in campionato per Silipo21:21
86'
GOL! ASCOLI-Avellino 3-1. Rete di Andrea Silipo. E arriva anche la doppietta di Silipo. In contropiede colpisce l'Ascoli, sfruttando anche la superiorità numerica, con Gori che trova in area Silipo che, col mancino, batte Martinelli per il gol che chiude il match.21:21
85'
Si può riprendere. Venturi dà l'impressione di poter continuare21:19
84'
Gioco fermo perché è rimasto a terra proprio Venturi dopo la conclusione. I due allenatori ne approfittano per un mini time out21:18
83'
CI PROVA VENTURI!!! Si affida alle conclusione da fuori l'Avellino, ma Venturi sfiora soltanto il palo alla sinistra di Vitale21:18
82'
SI RIVEDE L'AVELLINO!!! Erroraccio di Damiani che mette in movimento Pandolfi che cerca il cross in mezzo, c'è la deviazione di Oliveri che respinge. Pandolfi chiede anche un tocco di mano che, però, non c'è21:17
82'
Cambio anche nell'Ascoli con Acampora che prende il posto di Milanese. Acampora che rinforza il centrocampo di Tomei21:42
81'
Quello dell'Avellino diventa un 3-4-2-1 con Pandolfi supportato da Biasci e Russo21:15
81'
E tocca anche a Pandolfi che prende il posto di un Cheddira che ha fatto davvero poco quest'oggi21:14
80'
DOPPIO CAMBIO NESTA!!! Fuori Enrici, autore dell'autogol, dentro un attaccante: Biasci21:14
79'
Ammonito Besaggio per un fallo in ritardo su De Pieri. Besaggio sta provando a scuotere i suoi, ma non vede reazioni21:14
77'
Besaggio all'indietro per Sounas che è ben appostato al limite dell'area, ma il greco viene attaccato da Damiani che gli ruba palla senza far fallo21:12
73'
Silipo a cui avevano annullato un gol per fuorigioco nel primo tempo. Dal suo calcio d'angolo arriva il pareggio di Enrici (su autogol), poi il palo su punizione. Alla fine, il giocatore cresciuto nella Roma trova l'acuto in questa partita contro l'Avellino.21:09
73'
2° gol in campionato per Silipo21:08
72'
GOL! ASCOLI-Avellino 2-1. Rete di Andrea Silipo. E i marchigiani la ribaltano con la rete, in prima persona, di Silipo che rientra sul sinistro - dal limite dell'area - e calcia dove Martinelli non ci arriva. Il portiere dell'Avellino poteva fare un po' di più, ma è anche vero che la vede all'ultimo.21:07
71'
Si può riprendere il gioco. Avellino, però, senza Missori che resta a bordo campo per le cure del caso21:06
70'
Gioco fermo. A terra Missori che è andato a sbattere contro i tabelloni pubblicitari dopo un cross21:04
68'
Corre ai ripari Nesta che fa entrare Sounas. Il greco prende il posto di Di Maggio21:02
68'
TREMA IL PALO DELLA PORTA DELL'AVELLINO!!! Ci prova ancora SILIPO, questa volta su punizione, ma centra in pieno il palo alla destra di Martinelli. Si salvano gli irpini21:02
67'
E dentro anche Olivieri che prende il posto di Brunori per ravvivare l'attacco dei marchigiani21:01
67'
Dentro anche Gori per Corradini su cui pendava già un cartellino giallo21:01
66'
TRIPLO CAMBIO PER L'ASCOLI!!! Fuori proprio Bolsius che lascia il campo a De Pieri che era stato uno degli esclusi dall'XI titolare21:01
65'
Ottimo calcio di punizione conquistato da D'Uffizi che viene messo giù da Palumbo a qualche metro dal limite dell'area di rigore21:00
63'
Prova a crescere Bolsius con una conclusione che viene rimpallata da Palumbo. Bolsius che ci ha provato già due volte in questa ripresa, dopo un primo tempo anonimo21:40
61'
CI PROVA RUSSO!!! Russo prova la conclusione direttamente da calcio di punizione, c'è anche il rimbalzo, ma non sorprende un attento Vitale20:55
60'
Arriva il giallo per Corradini che ferma fallosamente Besaggio. Trattenuta evidente del centrocampista dell'Ascoli20:54
58'
Solito asse Silipo-D'Uffizi, ma lo spiovente dell'ex Palermo è da dimenticare questa volta20:54
56'
L'Ascoli continua a tenere il pallone. Nesta si volta verso la panchina per studiare già delle contro mosse per cambiare la sua squadra21:39
53'
Tiro cross di Bolsius che trova un attento Martinelli. L'Avellino deve ancora reagire dopo l'autogol20:48
50'
E adesso vediamo se l'Avellino accuserà il contraccolpo dopo aver preso quasi subito gol...20:47
49'
GOL! ASCOLI-Avellino 1-1. Autogol di Patrick Enrici. Pareggio immediato dei marchigiani, con il colpo di testa di Enrici che batte il proprio portiere Martinelli sugli sviluppi del corner di Silipo. Incredibile.21:38
48'
Subito Silipo in movimento, ma il suo cross non trova D'Uffizi sul secondo palo20:43
47'
C'è un cambio per Alessandro Nesta che fa entrare Marco Sala al posto di Moruzzi che, sulla fascia, stava soffrendo Silipo20:40
46'
SI RIPARTE AL DEL DUCA!!! 20:39
Insomma, abbiamo dovuto attendere le occasioni e il gioco, ma poi sono arrivate. Entrambe le squadre ci hanno provato, ma la mira - troppo spesso - non ha aiutato i giocatori in campo. Soprattutto quelli dell'Ascoli che hanno creato per trovare il pareggio, ma sono stati molto imprecisi nei pressi dell'area avversaria. L'Avellino ha colpito e occhio alle palle per Russo che, spesso e volentieri, riesce ad attirare la difesa avversaria liberando i compagni. È un asse che i padroni di casa dovranno curare per non affondare ancora.20:26
Dopo una fase di studio molto prolungata, è venuto fuori l'Avellino che ha trovato il gol del vantaggio col solito Russo su assist di Palumbo. Non è mancata la reazione, però, dell'Ascoli che ci ha provato con Brunori e Silipo, non trovando la via del gol. Annullato anche un gol a Silipo per fuorigioco, così come è stata clamorosa l'occasione per lo 0-2 mancata da Cheddira.20:24
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avellino in vantaggio per 1-0, in casa dell'Ascoli, grazie al gol di Russo20:23
45'+2'
Giallo per Rizzo che mette giù Russo a metà campo20:21
45'+1'
2 minuti di recupero...20:20
45'
DI MAGGIO A TERRA IN AREA!!! Questa volta vola per terra Di Maggio servito da Palumbo, ma per Marchetti non c'è nulla e fa continuare20:20
44'
ALTRO CHECK!!! Ancora lavoro da fare dalla sala VAR, ma non viene giudicato falloso l'intervento di Venturi su Brunori perché aveva già concluso a rete.20:19
43'
BRUNORI A TERRA IN AREA!!! Venturi manca il pallone, arriva Brunori che calcia alto da buona posizione. C'è lo stesso Venturi che arriva in tackle, mettendo a terra l'ex attaccante del Palermo.20:33
42'
FUORIGIOCO CONFERMATO!!! Si resta sull'1-0 Avellino20:17
42'
C'è comunque un check del VAR per capire se, effettivamente, ci fosse il fuorigioco di Silipo che aveva realizzato l'1-120:17
41'
GOL, ANZI NO!!! Palla dentro di Corradini per Brunori che la prolunga per Silipo che, con uno scavetto, batte Martinelli. Pareggio dell'Ascoli, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco20:17
38'
OCCASIONE AVELLINO!!! Russo fa sfilare palla favorendo l'ingresso in area di Cheddira che salta Corradini, ma poi calcia malissimo non trovando la porta. Poteva fare molto meglio da lì20:32
37'
Rischia qualcosa l'Avellino con il fraseggio nella propria area di rigore, spazza via Izzo20:12
36'
C'è un cartellino rosso all'inidirizzo di un componente dello staff di Nesta, dopo alcune proteste per un fallo non fischiato ai danni di Cheddira20:11
34'
Ci prova RUSSO che calcia col mancino da fuori, palla non molto lontana dal palo alla sinistra di Vitale. Squillo dell'Avellino20:08
33'
Occhio all'uscita proprio non perfetta di Vitale che anticipa, in qualche modo, Russo senza commettere fallo. Che rischio, però, qui per l'Ascoli20:08
32'
OCCASIONE ASCOLI!!! Altro spiovente di Silipo, questa volta ci arriva Brunori che gira di testa, ma non trova la porta di Martinelli20:07
31'
Adesso è l'Ascoli a spingere con convinzione. Silipo cerca uno spiovente, ma Palumbo respinge di testa20:06
30'
63% di possesso palla per l'Ascoli in questa prima mezz'ora di gioco, ma per ora inutile20:05
29'
Brunori cerca la conclusione, in condizioni precarie sulla marcatura di Izzo, riesce comunque a calciare, ma è facile preda di Martinelli20:04
27'
Ancora Ascoli in avanti, ma Brunori viene anticipato sul primo palo da Missori20:03
25'
OCCASIONE ASCOLI!!! Reazione dei marchigiani con la gran palla recuperata da Brunori che, dal limte, serve Silipo. Prima conclusioni deviata, ci prova anche D'Uffizi ma il suo tiro viene respinto in angolo. Ghiotta chance per i padroni di casa20:00
24'
Silipo serve D'Uffizi nello spazio, ma viene triplicato e perde palla19:59
23'
Gioco fermo. C'è un fumogeno in campo lanciato dal settore ospiti19:57
21'
Si può giocare, finalmente, ma Moruzzi manca il pallone al limite dell'area. Era una buona occasione per tentare il raddoppio19:56
20'
Calcio d'angolo che ancora non si batte. L'arbitro Marchetti non dà ancora l'autorizzazione: c'è da capire se c'è un check in sala VAR o altro.19:55
19'
Resta davanti l'Avellino con la conclusione di Enrici che viene deviata in angolo19:54
18'
3° gol in campionato per Russo19:54
17'
GOL! Ascoli-AVELLINO 0-1. Rete di Raffaele Russo. Irpini in vantaggio con Russo che evita Curado prima di calciare alle spalle di Vitale. Illuminante l'assist di Palumbo a mettere il n° 10 davanti al portiere.19:54
15'
Bella palla per Cheddira, buon movimento dell'ex attaccante del Napoli, che va giù sul contatto con Rizzo. Per il sig. Marchetti è tutto ok, anche se il fallo sembrava esserci. Fair play comunque tra i due giocatori19:51
11'
E arriva anche il primo giallo del match. Ammonito Di Maggio per il fallo, in ritardo, su Guiebre19:46
10'
D'Uffizi ha fretta di far uscire l'Ascoli, azzecca il primo dribbling, ma finisce per commettere fallo su Besaggio19:45
8'
Schema su punizione dei marchigiani con Corradini che cerca Brunori sul secondo palo, ma niente di fatto per l'Ascoli. C'era un'idea, ma gestita abbastanza male dalla squadra di casa.20:30
7'
Fallo di Palumbo su Bolsius e interessante calcio di punizione conquistato dall'Ascoli nella metà campo avversaria19:42
6'
Ritmi bassi in partenza. Ancora nessuna conclusione, o un tentativo, da parte delle due squadre19:40
5'
Venturi cerca il break nella metà campo avversaria, ma il passaggio per Besaggio è impreciso e l'Avellino regala palla all'Ascoli19:40
2'
Russo rischia subito di perdere palla sul pressing di D'Uffizi, ma riesce ad evitare la palla persa nella propria metà campo20:29
1'
SI PARTE AL DEL DUCA!!! Primo possesso per gli ospiti...19:35
Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Il fischietto classe '89 sarà coadiuvato dagli assistenti Luciani e Scarpa e dal quarto ufficiale, il sig. Erminio Cerbasi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, abbiamo Daniele Paterna (VAR) e Stefano Del Giovane (AVAR).15:49
Sono 61 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Ascoli e Avellino. Il bilancio pende dalla parte dei marchigiani che hanno raccolto 25 vittorie oltre a 19 pareggi e 17 hurrà per i campani. Le due squadre non si affrontavano dal dicembre 2017, sempre in Serie B, con l'1-1 del Partenio. L'ultima a vincere al Del Duca è l'Ascoli, nell'aprile del 2017, col 2-0 sull'Avellino grazie ai gol di Cacia e Orsolini.19:22
Torna Favilli, ma Nesta perde Cancelotti per infortunio. Lo sostituisce Missori sulla fascia destra. Torna titolare Cheddira che prende il posto di Pandolfi. Sempre out Fila e Simic.19:11
Tomei cambia modulo rispetto all'ultima giornata, passando a un 3-5-2. Due i cambi, con l'ingresso dal 1' di Brunori in attacco e di Silipo, tutta fascia, a destra. Finiscono in panchina De Pieri e Chakir. Indisponibili Alagna e Brzan.19:15
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Avellino si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Besaggio, Palumbo, Moruzzi - Russo, Cheddira. All. Alessandro Nesta. A disposizione: Iannarilli - Di Bitonto, M.Sala - Sounas, Adamo, Palmiero, Berenbruch, Faticanti - Di Paolo, Biasci, Favilli, Pandolfi.19:21
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ascoli scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Vitale - Milanese, Curado, Rizzo - Silipo, Corradini, Damiani, Bolsius, Guiebre - Brunori, D'Uffizi. All. Francesco Tomei. A disposizione: Crespi - Nicoletti, Gattoni - Acampora, M.Ricci, Perciun, Lo Scalzo, De Pieri, Oliveri - Chakir, Gori.19:18
Al contrario, l'Avellino è partito male con la brutta sconfitta interna contro l'Arezzo. Poi, però, la squadra di Alessandro Nesta ha vinto e convinto nelle partite Vicenza e Modena. All'ultima giornata il pareggio nello scontro diretto contro il Palermo di Pippo Inzaghi. 7 punti in 4 gare anche per gli irpini che vogliono stare stabilmente nella zona playoff.15:58
L'Ascoli non è partito male in questo campionato, con 7 punti raccolti in quattro giornate. La squadra di Tomei ha vinto contro Verona e Benevento, nel mezzo il pareggio con la Carrarese. I marchigiani hanno trovato la prima sconfitta del proprio campionato all'ultima giornata col ko per 1-0 in casa del Padova. Per essere una neo promossa, comunque, un buon ruolino di marcia fin qui. Andare alla sosta, stando a ridosso della zona playoff sarebbe un grande risultato per i bianconeri.15:56
Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Avellino, gara valida per la Giornata 5 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli.15:46
Ascoli - Avellino è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 19:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Arbitro di Ascoli - Avellino sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
24
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
4.8
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
02-09-2026
Coppa Italia
Udinese-Venezia 2-1
07-09-2026
Serie B
Palermo-Sampdoria 3-1
Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L'Ascoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; l'Avellino ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
In casa l'Ascoli ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Benevento e il Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Padova perdendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 3 gol.
Ascoli e Avellino si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Ascoli-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Ascoli e Avellino hanno pareggiato entrambi gli ultimi confronti in Serie BKT: tanti segni "X" quanti nei precedenti 13 (nove successi dei marchigiani e due degli irpini nel parziale); le due squadre potrebbero chiudere in parità tre gare di fila nel torneo cadetto per la prima volta in assoluto.
L'Avellino ha vinto soltanto una delle 10 trasferte disputate contro l'Ascoli in Serie B, quella per 4-3 del 12 marzo 2016, perdendone otto e pareggiando 1-1 la più recente, il 5 maggio 2018.
Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne (1V, 1N) di questo campionato, l'Ascoli potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime tre sfide casalinghe di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2022 (contro Ternana, SPAL e Cittadella in quel caso), sotto la gestione di Cristian Bucchi.
L'Avellino ha vinto la prima trasferta di questo campionato (1-0 sul campo del Modena); gli irpini potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia, mentre in generale non accade da dicembre 2015 (contro Como e Cesena), con Attilio Tesser come allenatore.
L'Avellino è terzultimo per numero di conclusioni effettuate (escluse quelle respinte) in questo campionato: 31, più solo di Empoli (29) e Südtirol (24); tuttavia, quella irpina è stata la squadra più precisa al tiro finora con il 58% degli stessi finiti nello specchio della porta (18/31).
Marcos Curado è il giocatore che ha percorso in questo avvio di campionato la maggiore distanza con movimento palla al piede in questa Serie BKT (1.231 metri).
Raffaele Russo ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle prime quattro partite disputate in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08) soltanto due giocatori dell'Avellino hanno partecipato a più marcature nelle prime loro cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Matteo Ardemagni (quattro, nel 2017/18) e Roberto De Zerbi (quattro, nel 2008/09).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: