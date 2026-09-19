Vittoria meritatissima per l'Ascoli che riesce a ribaltare l'Avellino. La squadra di Nesta va in vantaggio nel primo tempo con Russo, ma i marchigiani reagiscono subito anche senza trovare il pareggio. Nella ripresa, però, c'è solo una squadra in campo e i padroni di casa fanno 1-1 con l'autorete di Enrici, sull'angolo battuto da Silipo. Poi l'ex Roma, Palermo e Juve Stabia si mette in proprio e realizza due gol che demoliscono la squadra irpina, che ha il demerito di non essere mai entrata in campo nella ripresa.

L'Ascoli non è partito male in questo campionato, con 7 punti raccolti in quattro giornate. La squadra di Tomei ha vinto contro Verona e Benevento, nel mezzo il pareggio con la Carrarese. I marchigiani hanno trovato la prima sconfitta del proprio campionato all'ultima giornata col ko per 1-0 in casa del Padova. Per essere una neo promossa, comunque, un buon ruolino di marcia fin qui. Andare alla sosta, stando a ridosso della zona playoff sarebbe un grande risultato per i bianconeri.15:56

Al contrario, l'Avellino è partito male con la brutta sconfitta interna contro l'Arezzo. Poi, però, la squadra di Alessandro Nesta ha vinto e convinto nelle partite Vicenza e Modena. All'ultima giornata il pareggio nello scontro diretto contro il Palermo di Pippo Inzaghi. 7 punti in 4 gare anche per gli irpini che vogliono stare stabilmente nella zona playoff.15:58

Tomei cambia modulo rispetto all'ultima giornata, passando a un 3-5-2. Due i cambi, con l'ingresso dal 1' di Brunori in attacco e di Silipo, tutta fascia, a destra. Finiscono in panchina De Pieri e Chakir. Indisponibili Alagna e Brzan.19:15

Sono 61 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Ascoli e Avellino. Il bilancio pende dalla parte dei marchigiani che hanno raccolto 25 vittorie oltre a 19 pareggi e 17 hurrà per i campani. Le due squadre non si affrontavano dal dicembre 2017, sempre in Serie B, con l'1-1 del Partenio. L'ultima a vincere al Del Duca è l'Ascoli, nell'aprile del 2017, col 2-0 sull'Avellino grazie ai gol di Cacia e Orsolini.19:22

Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Il fischietto classe '89 sarà coadiuvato dagli assistenti Luciani e Scarpa e dal quarto ufficiale, il sig. Erminio Cerbasi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, abbiamo Daniele Paterna (VAR) e Stefano Del Giovane (AVAR).15:49

Dopo una fase di studio molto prolungata, è venuto fuori l'Avellino che ha trovato il gol del vantaggio col solito Russo su assist di Palumbo. Non è mancata la reazione, però, dell'Ascoli che ci ha provato con Brunori e Silipo, non trovando la via del gol. Annullato anche un gol a Silipo per fuorigioco, così come è stata clamorosa l'occasione per lo 0-2 mancata da Cheddira.20:24

Insomma, abbiamo dovuto attendere le occasioni e il gioco, ma poi sono arrivate. Entrambe le squadre ci hanno provato, ma la mira - troppo spesso - non ha aiutato i giocatori in campo. Soprattutto quelli dell'Ascoli che hanno creato per trovare il pareggio, ma sono stati molto imprecisi nei pressi dell'area avversaria. L'Avellino ha colpito e occhio alle palle per Russo che, spesso e volentieri, riesce ad attirare la difesa avversaria liberando i compagni. È un asse che i padroni di casa dovranno curare per non affondare ancora.20:26

GOL! ASCOLI-Avellino 2-1. Rete di Andrea Silipo. E i marchigiani la ribaltano con la rete, in prima persona, di Silipo che rientra sul sinistro - dal limite dell'area - e calcia dove Martinelli non ci arriva. Il portiere dell'Avellino poteva fare un po' di più, ma è anche vero che la vede all'ultimo.21:07

Inferiorità numerica per l'Avellino perché Venturi non poteva rientrare prima che scadesse il minuto. Da nuovo regolamento, se vieni medicato mentre sei in campo, devi uscire e restare fuori per 60 secondi. Questo discorso è stato ultra dicesivo in questa fase.21:43

PREPARTITA

Ascoli - Avellino è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 19:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Avellino sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1 07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1

Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; l'Avellino ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Ascoli ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Benevento e il Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Padova perdendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 3 gol.

Ascoli e Avellino si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Ascoli-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ascoli e Avellino hanno pareggiato entrambi gli ultimi confronti in Serie BKT: tanti segni "X" quanti nei precedenti 13 (nove successi dei marchigiani e due degli irpini nel parziale); le due squadre potrebbero chiudere in parità tre gare di fila nel torneo cadetto per la prima volta in assoluto.

L'Avellino ha vinto soltanto una delle 10 trasferte disputate contro l'Ascoli in Serie B, quella per 4-3 del 12 marzo 2016, perdendone otto e pareggiando 1-1 la più recente, il 5 maggio 2018.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne (1V, 1N) di questo campionato, l'Ascoli potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime tre sfide casalinghe di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2022 (contro Ternana, SPAL e Cittadella in quel caso), sotto la gestione di Cristian Bucchi.

L'Avellino ha vinto la prima trasferta di questo campionato (1-0 sul campo del Modena); gli irpini potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia, mentre in generale non accade da dicembre 2015 (contro Como e Cesena), con Attilio Tesser come allenatore.

L'Avellino è terzultimo per numero di conclusioni effettuate (escluse quelle respinte) in questo campionato: 31, più solo di Empoli (29) e Südtirol (24); tuttavia, quella irpina è stata la squadra più precisa al tiro finora con il 58% degli stessi finiti nello specchio della porta (18/31).

Marcos Curado è il giocatore che ha percorso in questo avvio di campionato la maggiore distanza con movimento palla al piede in questa Serie BKT (1.231 metri).

Raffaele Russo ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle prime quattro partite disputate in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08) soltanto due giocatori dell'Avellino hanno partecipato a più marcature nelle prime loro cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Matteo Ardemagni (quattro, nel 2017/18) e Roberto De Zerbi (quattro, nel 2008/09).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: