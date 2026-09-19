Il Benevento mette a referto una vittoria importantissima. La squadra di Floro Flores vince di misura, per 0-1, sul campo della Carrarese con la rete decisiva, e davvero splendida, di Prisco. La Carrarese fino alla fine prova a rimontare, ma il Benevento regge e trova la seconda vittoria consecutiva.
Nel prossimo turno il Benevento affronterà il Cesena, mentre la Carrarese dovrà vedersela con il Padova.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di Carrarese-Benevento, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:00
90'+5'
Fine partita: CARRARESE-BENEVENTO 0-1 (66' Prisco). 16:57
GOL! Carrarese-BENEVENTO 0-1! Rete di Antonio PRISCO. Rete davvero splendida del giovane centrocampista del Benevento che, dalla lunga distanza, lascia partire una conclusione fantastica che si spegne alle spalle di Pizzignacco dopo addirittura due pali colpiti.16:29
64'
Parata straordinaria di Vannucchi che salva praticamente sulla linea la conclusione di Topalovic.16:26
61'
Cartellino giallo per Gabriele Parlanti.16:23
59'
Sostituzione Benevento: esce Antonis Siatounis, entra Antonio Prisco.16:20
54'
Ci prova Parlanti con il destro, la palla termina di poco fuori a lato.16:16
50'
Sostituzione Carrarese: esce Tommaso Rubino, entra Luka Topalovic.16:11
Inizia il secondo tempo di CARRARESE-BENNEVENTO!16:10
In casa Carrarese ovviamente occhio a Finotto per il secondo tempo, scalpita invece Tumminello nel Benevento.15:51
Prima frazione non proprio esaltante tra Carrarese e Benevento. Poche emozioni, poche occasioni degne di nota e soprattutto zero gol segnati. La partita risulta molto equilibrata e di conseguenza anche parecchio bloccata.15:50
45'+2'
Finisce il primo tempo di CARRARESE-BENEVENTO!15:49
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:49
43'
Sponda di Okereke e nuova conclusione di Lamesta che termina però abbondantemente fuori a lato.15:46
39'
Spunto di Siatounis, bene la difesa della Carrarese che riesce ad arginarlo.15:44
35'
Ci prova ancora la Carrarese, questa volta con Abiuso che prova ad incrociare. Palla fuori.15:39
31'
Ci prova Dagba dalla lunghissima distanza, bravo Vannucchi a respingere.15:34
27'
A un passo dal vantaggio la Carrarese con Marconi che di testa sfiora il pallo. Si salva il Benevento.15:27
25'
Prova a scappare in contropiede Marconi, ancora una volta determinante Scognamillo in chiusura.15:26
22'
Ci prova Lamestra con il mancino, la palla termina alta sopra la traversa.15:24
19'
Tentativo di Abiuso dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori a lato.15:22
15'
Possesso palla prolungato del Benevento che gestisce i ritmi e l'andamento della gara, si difende la Carrarese.15:18
11'
Spunto di Rubino in contropiede, perfetto Scognamillo in chiusura.15:14
7'
Cartellino giallo per Antonis Siatounis.15:09
4'
Ottima iniziativa di Sernicola che trova Salvemini, che di testa però conclude di poco alto sopra la traversa.15:07
1'
Inizia il primo tempo di CARRARESE-BENEVENTO!15:03
La Carrarese non ha ancora vinto nelle prime quattro giornate di Serie BKT 2026/27 (1N, 3P); in caso di sconfitta contro il Benevento, la squadra toscana registrerebbe quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo quanto accaduto nella stagione 2024/25 (1V, 4P in quel caso).14:40
Primo incontro tra Carrarese e Benevento in Serie BKT. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dai playoff di Serie C della stagione 2023/24, quando a passare il turno fu la formazione toscana (1-0 all'andata, 2-2 al ritorno).14:39
Le scelte di Floro Flores: spazio ancora per Okereke e Lamesta al fianco di Salvemini. In difesa Pierozzi e Sernicola titolari, confermatissimo Scognamillo.14:39
Le scelte di Cioffi: ancora Pizzignacco in porta, avanti giocano Marconi e Abiuso. Spazio a Martini, Schiavi e Rubino in mediana.14:38
Carrarese - Benevento è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Benevento sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
12-09-2026
Serie B
Vicenza-Juve Stabia 1-1
Attualmente la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Benevento ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-0 mentre Il Benevento ha incontrato il Verona vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.
Carrarese e Benevento è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Primo incontro tra Carrarese e Benevento in Serie BKT. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dai playoff di Serie C della stagione 2023/24, quando a passare il turno fu la formazione toscana (1-0 all'andata, 2-2 al ritorno).
La Carrarese non ha ancora vinto nelle prime quattro giornate di Serie BKT 2026/27 (1N, 3P); in caso di sconfitta contro il Benevento, la squadra toscana registrerebbe quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo quanto accaduto nella stagione 2024/25 (1V, 4P in quel caso).
Il Benevento ha vinto l'ultima partita di campionato (3-1 v Hellas Verona) e, nell'ultima stagione disputata in Serie BKT, è riuscito a ottenere due successi consecutivi in sole due occasioni, tra agosto e settembre 2022 e nel dicembre 2022.
La Carrarese ha perso le prime due partite casalinghe in questo campionato di Serie BKT, finora ha sempre ottenuto almeno due punti nelle prime tre gare interne in ciascuna delle sue precedenti partecipazioni al torneo (cinque punti nel 1946/47 e tre nel 1947/48 nell'epoca dei due punti a vittoria e poi quattro nel 2024/25 e due nel 2025/26).
Carrarese e Benevento figurano tra le squadre con il minor numero di sequenze di almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie BKT, avendo registrato rispettivamente solo 16 e 31 manovre di questo tipo, tra le due Cesena (29), Vicenza (28), Arezzo (20) e Padova (20).
Jonas Rouhi della Carrarese ha creato 12 occasioni in questa stagione di Serie BKT (primo nel campionato insieme a Giuseppe Ambrosino) di cui sette su azione e cinque da calcio piazzato, fornendo un assist vincente.
Davide Lamesta è l'unico giocatore del Benevento ad aver realizzato sia un gol che un assist in questo campionato di Serie BKT, avendo centrato entrambi gli obiettivi nella sfida contro l'Hellas Verona.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: