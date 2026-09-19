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Carrarese-Benevento: 0-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

19 Settembre 2026 ore 15:00
Carrarese
0
Benevento
1
Partita finita
Arbitro: Rosario Abisso
  1. 66' 0-1 Antonio Prisco
0'
45'
90'
90'
95'

Il Benevento mette a referto una vittoria importantissima. La squadra di Floro Flores vince di misura, per 0-1, sul campo della Carrarese con la rete decisiva, e davvero splendida, di Prisco. La Carrarese fino alla fine prova a rimontare, ma il Benevento regge e trova la seconda vittoria consecutiva.

Nel prossimo turno il Benevento affronterà il Cesena, mentre la Carrarese dovrà vedersela con il Padova.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Carrarese-Benevento, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:00

  2. 90'+5'

    Fine partita: CARRARESE-BENEVENTO 0-1 (66' Prisco). 16:57

  3. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!16:52

  4. 87'

    Sostituzione Benevento: esce Davide Lamesta, entra Luca Caldirola.16:49

  5. 87'

    Sostituzione Benevento: esce Leonardo Sernicola, entra Pietro Beruatto.16:49

  7. 87'

    Sostituzione Benevento: esce Francesco Salvemini, entra Guglielmo Mignani.16:49

  8. 86'

    Cartellino giallo per Christian Kouan.16:47

  9. 84'

    Chance enorme per chiudere la partita per il Benevento con Cherubini che di destro colpisce il palo.16:45

  10. 81'

    Insiste la Carrarese, difende in maniera ordinata il Benevento che per ora regge.16:43

  11. 77'

    Sostituzione Benevento: esce David Okereke, entra Luigi Cherubini.16:38

  13. 73'

    Ci prova Martini con il destro, palla abbondantemente fuori a lato.16:34

  14. 69'

    Sostituzione Carrarese: esce Fabio Ruggeri, entra Niccolò Belloni.16:31

  15. 69'

    Sostituzione Carrarese: esce Colin Dagba, entra Nicolò Cudrig16:31

  16. 69'

    Sostituzione Carrarese: esce Giacomo Marconi, entra Moustapha Cisse.16:30

  17. 67'

    Cartellino giallo per Antonio Prisco.16:30

  19. 66'

    GOL! Carrarese-BENEVENTO 0-1! Rete di Antonio PRISCO. Rete davvero splendida del giovane centrocampista del Benevento che, dalla lunga distanza, lascia partire una conclusione fantastica che si spegne alle spalle di Pizzignacco dopo addirittura due pali colpiti.16:29

  20. 64'

    Parata straordinaria di Vannucchi che salva praticamente sulla linea la conclusione di Topalovic.16:26

  21. 61'

    Cartellino giallo per Gabriele Parlanti.16:23

  22. 59'

    Sostituzione Benevento: esce Antonis Siatounis, entra Antonio Prisco.16:20

  23. 54'

    Ci prova Parlanti con il destro, la palla termina di poco fuori a lato.16:16

  25. 50'

    Sostituzione Carrarese: esce Tommaso Rubino, entra Luka Topalovic.16:11

  26. 49'

    Sostituzione Carrarese: esce, Nicolás Schiavi, entra Gabriele Parlanti.16:11

  27. 46'

    Inizia il secondo tempo di CARRARESE-BENNEVENTO!16:10

  28. In casa Carrarese ovviamente occhio a Finotto per il secondo tempo, scalpita invece Tumminello nel Benevento.15:51

  29. Prima frazione non proprio esaltante tra Carrarese e Benevento. Poche emozioni, poche occasioni degne di nota e soprattutto zero gol segnati. La partita risulta molto equilibrata e di conseguenza anche parecchio bloccata.15:50

  31. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di CARRARESE-BENEVENTO!15:49

  32. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:49

  33. 43'

    Sponda di Okereke e nuova conclusione di Lamesta che termina però abbondantemente fuori a lato.15:46

  34. 39'

    Spunto di Siatounis, bene la difesa della Carrarese che riesce ad arginarlo.15:44

  35. 35'

    Ci prova ancora la Carrarese, questa volta con Abiuso che prova ad incrociare. Palla fuori.15:39

  37. 31'

    Ci prova Dagba dalla lunghissima distanza, bravo Vannucchi a respingere.15:34

  38. 27'

    A un passo dal vantaggio la Carrarese con Marconi che di testa sfiora il pallo. Si salva il Benevento.15:27

  39. 25'

    Prova a scappare in contropiede Marconi, ancora una volta determinante Scognamillo in chiusura.15:26

  40. 22'

    Ci prova Lamestra con il mancino, la palla termina alta sopra la traversa.15:24

  41. 19'

    Tentativo di Abiuso dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori a lato.15:22

  43. 15'

    Possesso palla prolungato del Benevento che gestisce i ritmi e l'andamento della gara, si difende la Carrarese.15:18

  44. 11'

    Spunto di Rubino in contropiede, perfetto Scognamillo in chiusura.15:14

  45. 7'

    Cartellino giallo per Antonis Siatounis.15:09

  46. 4'

    Ottima iniziativa di Sernicola che trova Salvemini, che di testa però conclude di poco alto sopra la traversa.15:07

  47. 1'

    Inizia il primo tempo di CARRARESE-BENEVENTO!15:03

  49. La Carrarese non ha ancora vinto nelle prime quattro giornate di Serie BKT 2026/27 (1N, 3P); in caso di sconfitta contro il Benevento, la squadra toscana registrerebbe quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo quanto accaduto nella stagione 2024/25 (1V, 4P in quel caso).14:40

  50. Primo incontro tra Carrarese e Benevento in Serie BKT. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dai playoff di Serie C della stagione 2023/24, quando a passare il turno fu la formazione toscana (1-0 all'andata, 2-2 al ritorno).14:39

  51. Le scelte di Floro Flores: spazio ancora per Okereke e Lamesta al fianco di Salvemini. In difesa Pierozzi e Sernicola titolari, confermatissimo Scognamillo.14:39

  52. Le scelte di Cioffi: ancora Pizzignacco in porta, avanti giocano Marconi e Abiuso. Spazio a Martini, Schiavi e Rubino in mediana.14:38

  53. Panchina Benevento: Esposito, Sylla; Beruatto, Caldirola, Dalle Mura; Mannini, Prisco, Talia; Cherubini, Mignani, Schimmenti, Tumminello.14:36

  55. Panchina Carrarese: Garofani, Ravaglia; Macchioni, Romani; Cudrig, Parlanti, Belloni, Braunöder, Topalovic; Bonfanti, Cissé, Finotto.14:36

  56. Formazione BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola; Siatounis, Maita (C), Kouan; Lamesta, Salvemini, Okereke. 14:36

  57. Formazione CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Dagba, Martini, Schiavi, Rubino, Rouhi; Marconi, Abiuso.14:35

  58. La Carrarese è reduce da una sconfitta per 1-0 con il Catanzaro, mentre il Benevento arriva da una vittoria maturata per 3-1 sul Verona.14:34

  59. Benvenuti alla diretta del match tra Carrarese e Benevento, valevole per la 5a giornata di Serie B!14:32

Formazioni Carrarese - Benevento

Carrarese
Benevento
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Gabriele Cioffi
TITOLARI BENEVENTO
PANCHINA BENEVENTO
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
PREPARTITA

Carrarese - Benevento è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Benevento sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Rosario Abisso

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
12-09-2026 Serie B Vicenza-Juve Stabia 1-1

Attualmente la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Benevento ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-0 mentre Il Benevento ha incontrato il Verona vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.

Carrarese e Benevento è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Primo incontro tra Carrarese e Benevento in Serie BKT. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dai playoff di Serie C della stagione 2023/24, quando a passare il turno fu la formazione toscana (1-0 all'andata, 2-2 al ritorno).
  • La Carrarese non ha ancora vinto nelle prime quattro giornate di Serie BKT 2026/27 (1N, 3P); in caso di sconfitta contro il Benevento, la squadra toscana registrerebbe quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo quanto accaduto nella stagione 2024/25 (1V, 4P in quel caso).
  • Il Benevento ha vinto l'ultima partita di campionato (3-1 v Hellas Verona) e, nell'ultima stagione disputata in Serie BKT, è riuscito a ottenere due successi consecutivi in sole due occasioni, tra agosto e settembre 2022 e nel dicembre 2022.
  • La Carrarese ha perso le prime due partite casalinghe in questo campionato di Serie BKT, finora ha sempre ottenuto almeno due punti nelle prime tre gare interne in ciascuna delle sue precedenti partecipazioni al torneo (cinque punti nel 1946/47 e tre nel 1947/48 nell'epoca dei due punti a vittoria e poi quattro nel 2024/25 e due nel 2025/26).
  • Carrarese e Benevento figurano tra le squadre con il minor numero di sequenze di almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie BKT, avendo registrato rispettivamente solo 16 e 31 manovre di questo tipo, tra le due Cesena (29), Vicenza (28), Arezzo (20) e Padova (20).
  • Jonas Rouhi della Carrarese ha creato 12 occasioni in questa stagione di Serie BKT (primo nel campionato insieme a Giuseppe Ambrosino) di cui sette su azione e cinque da calcio piazzato, fornendo un assist vincente.
  • Davide Lamesta è l'unico giocatore del Benevento ad aver realizzato sia un gol che un assist in questo campionato di Serie BKT, avendo centrato entrambi gli obiettivi nella sfida contro l'Hellas Verona.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CarrareseBenevento
Partite giocate44
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati25
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.21.2
Percentuale possesso palla37.746.6
Numero totale di passaggi13981528
Numero totale di passaggi riusciti10841276
Tiri nello specchio della porta1214
Percentuale di tiri in porta30.029.8
Numero totale di cross5978
Numero medio di cross riusciti924
Duelli per partita vinti204168
Duelli per partita persi208135
Corner subiti2221
Corner guadagnati1728
Numero di punizioni a favore4939
Numero di punizioni concesse5649
Tackle totali6458
Percentuale di successo nei tackle57.853.4
Fuorigiochi totali67
Numero totale di cartellini gialli68
Numero totale di cartellini rossi01

Carrarese - Benevento Live

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Classifica SERIE B

  1. Palermo13
  2. Mantova10
  3. Sudtirol8
  4. Modena7
  5. Avellino7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco4
  3. Federico Bonazzoli3
  4. Antonio Di Nardo3
  5. Dennis Johnsen3
MOSTRA COMPLETA

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