Prima frazione non proprio esaltante tra Carrarese e Benevento. Poche emozioni, poche occasioni degne di nota e soprattutto zero gol segnati. La partita risulta molto equilibrata e di conseguenza anche parecchio bloccata.15:50

PREPARTITA

Carrarese - Benevento è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Benevento sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 12-09-2026 Serie B Vicenza-Juve Stabia 1-1

Attualmente la Carrarese si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Benevento ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-0 mentre Il Benevento ha incontrato il Verona vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol.

Carrarese e Benevento è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo incontro tra Carrarese e Benevento in Serie BKT. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dai playoff di Serie C della stagione 2023/24, quando a passare il turno fu la formazione toscana (1-0 all'andata, 2-2 al ritorno).

La Carrarese non ha ancora vinto nelle prime quattro giornate di Serie BKT 2026/27 (1N, 3P); in caso di sconfitta contro il Benevento, la squadra toscana registrerebbe quattro sconfitte nelle prime cinque gare di campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo quanto accaduto nella stagione 2024/25 (1V, 4P in quel caso).

Il Benevento ha vinto l'ultima partita di campionato (3-1 v Hellas Verona) e, nell'ultima stagione disputata in Serie BKT, è riuscito a ottenere due successi consecutivi in sole due occasioni, tra agosto e settembre 2022 e nel dicembre 2022.

La Carrarese ha perso le prime due partite casalinghe in questo campionato di Serie BKT, finora ha sempre ottenuto almeno due punti nelle prime tre gare interne in ciascuna delle sue precedenti partecipazioni al torneo (cinque punti nel 1946/47 e tre nel 1947/48 nell'epoca dei due punti a vittoria e poi quattro nel 2024/25 e due nel 2025/26).

Carrarese e Benevento figurano tra le squadre con il minor numero di sequenze di almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie BKT, avendo registrato rispettivamente solo 16 e 31 manovre di questo tipo, tra le due Cesena (29), Vicenza (28), Arezzo (20) e Padova (20).

Jonas Rouhi della Carrarese ha creato 12 occasioni in questa stagione di Serie BKT (primo nel campionato insieme a Giuseppe Ambrosino) di cui sette su azione e cinque da calcio piazzato, fornendo un assist vincente.

Davide Lamesta è l'unico giocatore del Benevento ad aver realizzato sia un gol che un assist in questo campionato di Serie BKT, avendo centrato entrambi gli obiettivi nella sfida contro l'Hellas Verona.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: