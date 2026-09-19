Si cercano e si trovano Nasti e Bonazzoli: arriva il primo calcio d'angolo della partita ed è per la Cremonese.16:26

PREPARTITA

Cremonese - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Virtus Entella sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Edoardo Mazzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 46 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 9.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2 22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2 05-09-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-0

Attualmente la Cremonese si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; la Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Cremonese ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Padova e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 2-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Pisa vincendo 1-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol.

Cremonese e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto i due confronti più recenti con la Virtus Entella in campionato dopo aver registrato cinque pareggi e tre sconfitte negli otto precedenti tra Serie BKT e Serie C.

Cremonese e Virtus Entella torneranno a sfidarsi in campionato per la prima volta dal marzo 2021 in Serie BKT: allora si imposero i grigiorossi per 2-0 grazie ai gol di Gianluca Gaetano e Michele Castagnetti.

La Cremonese ha segnato cinque gol nelle ultime due partite di Serie BKT, dopo essere rimasta a secco nelle prime due; i grigiorossi non realizzano almeno due reti per tre gare consecutive in una singola stagione della competizione da marzo-aprile 2025, quando arrivarono a cinque.

La Virtus Entella ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT contro il Pisa per 4-1; il club ligure non ottiene due successi esterni consecutivi nella stessa stagione di campionato dal novembre 2015, quando superò Ternana e Modena.

La Cremonese è la squadra che ha effettuato più passaggi (2270) e più passaggi nella metà campo avversaria (1239) in questo campionato di Serie BKT. Per quanto riguarda gli attacchi su sequenze di gioco di almeno 10 passaggi, la Virtus Entella occupa il quarto posto con 10, a pari merito con il Pisa, mentre la Cremonese è sesta con nove, di cui solo tre nelle due partite sotto la guida di Fabio Pecchia.

Adin Licina, nato il 6 gennaio 2007, è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno un gol e fornito almeno un assist in questa Serie BKT, risultando l'unico sotto i 20 anni a riuscirci. Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Laciné Megnan Pave, Tyris Dong, Luca Erlein e Xavi Espart sono più giovani di lui.

Bernat Guiu della Virtus Entella è terzo in Serie BKT per partecipazione a tiri in questa stagione (20: 10 tiri e 10 occasioni create), meno solo di Giuseppe Ambrosino (26) e Mattéo Tramoni (22); in particolare ha preso parte a sette conclusioni in ciascuna delle sue ultime due presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: