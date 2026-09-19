Gara molto equilibrata, con un secondo tempo più frizzante rispetto al primo: c'è il palo di Gerli e il tap-in fallito da Bonazzoli per i padroni di casa e qualche conclusione da fuori per gli ospiti.
L'Entella non sfigura e si conferma, dopo la vittoria contro il Pisa, come una squadra che può dire la sua in questo campionato.
Prossima giornata: Entella-Juve Stabia e Arezzo-Cremonese.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:02
90'+6'
FINE PARTITA: CREMONESE-ENTELLA 0-0. Secondo tempo più vivace del primo, ma la situazione non si sblocca. 16:58
90'+2'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Squizzato, dentro Tirelli.16:53
90'
Quattro minuti di recupero.16:52
88'
Possesso palla sempre molto equilibrato, con la Cremonese leggermente in vantaggio. 16:49
87'
Destro di Guiu un po' strozzato, ma la palla non esce di molto.16:48
83'
Ci prova ancora Squizzato, destro direttamente in tribuna. 16:44
80'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Cuppone, dentro Corona.16:42
80'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Benedetti, dentro Previtali. 16:41
78'
Conclusione sgonfia di Squizzato.16:39
76'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Berti, dentro Djuric.16:40
75'
Cross di Kritta deviato, altro angolo per l'Entella.16:36
72'
Arriva il primo calcio d'angolo della partita anche per l'Entella.16:33
69'
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Baschirotto. 16:31
69'
OCCASIONE CREMONESE! Conclusione sporcata di Gerli che finisce sul palo, poi Bonazzoli fallisce clamorosamente il tap-in da pochi passi. 16:30
68'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Vignali, dentro Annoni.16:31
68'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Di Mario, dentro Kritta.16:31
66'
Vogliacco dal limite, Del Frate non si lascia sorprendere.16:27
65'
Si cercano e si trovano Nasti e Bonazzoli: arriva il primo calcio d'angolo della partita ed è per la Cremonese.16:26
63'
Lancio lungo per Bonazzoli, che appoggia al volo per Nasti: il suo destro è alto sopra la traversa.16:25
60'
Sgasata di Elia sulla sinistra e cross al centro per Bonazzoli, che non si coordina bene. 16:21
58'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Thorsby, dentro Collocolo. 16:19
58'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Licina, dentro Nasti. 16:19
55'
Bonazzoli in verticale per Berti, che conclude: attento sul primo palo Del Frate.16:16
52'
Baschirotto perde palla, ma Franzoni cerca Cuppone invece di andare in porta: potenziale occasione sfumata. 16:13
51'
Bonazzoli, con angolo ridotto, va al cross ma non c'è nessuno. 16:12
49'
Elia sfonda in area, ma Parodi alla fine riesce a recuperare.16:10
47'
Destro a giro di Guiu, si distende Agazzi. 16:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI CREMONESE-ENTELLA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:07
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Rocchetti, dentro Elia.16:06
Le due squadre stanno tornando in campo. 16:05
Possesso palla leggermente a favore della Cremonese, ma nel primo tempo c'è davvero poco da segnalare. Due tiri in porta per i padroni di casa (con Gerli e soprattutto con Bonazzoli), l'Entella sembra vivace in impostazione ma si perde spesso poco prima del tiro. 15:58
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: CREMONESE-ENTELLA 0-0. Succede poco o nulla in questa prima frazione. 15:51
45'+1'
Destro a giro di Di Mario, centrale su Agazzi. 15:49
45'
Due minuti di recupero.15:48
43'
Tiritiello giganteggia in difesa, sfuma la ripartenza della Cremonese. 15:46
42'
Gran tentativo di Bonazzoli da fuori, disinnesca Del Frate: è la migliore opportunità di questo primo tempo. 15:45
39'
Conclusione di Franzoni murata.15:42
36'
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito mister Pecchia per proteste. 15:39
32'
Lenta la Cremonese in fase offensiva, la partita risulta attualmente piuttosto bloccata. 15:35
30'
A vuoto Baschirotto, Cuppone sbaglia goffamente il tentativo di pallonetto. 15:32
29'
Già tre volte pescati in fuorigioco i giocatori dell'Entella, la Cremonese è attenta in retroguardia. 15:31
28'
Pecchia prova a portare anche i difensori in avanti, ma il cross di Baschirotto è completamente fuori misura.15:30
25'
Cross di Parodi da destra, Agazzi perfetto in uscita.15:28
23'
L'Entella sembra più incisivo in fase di impostazione, ma c'è qualche errore di troppo nel passaggio finale. 15:26
20'
Parodi raddoppiato in marcatura, rimessa dal fondo per la Cremonese.15:23
18'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori l'infortunato Pontisso, dentro Grassi. 15:20
17'
Staff medico in campo per Pontisso. 15:20
11'
Primo squillo Cremonese con Gerli da fuori, Del Frate blocca a terra.15:13
4'
Si gioca a buon ritmo in questo avvio. 15:08
INIZIA CREMONESE-ENTELLA. Prima palla per gli ospiti. 15:04
Mister Pecchia perde Luperto e Vandeputte. Vogliacco la spunta su Collocolo e Thorsby su De Luca. Per l'Entella confermato il 3-5-2, con Tirelli pronto a subentrare a gara in corso. 14:45
La risposta dell'Entella: Del Frate - Parodi, Alborghetti, Tiritiello - Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario - Cuppone, Guiu. 14:57
4-2-3-1 per la Cremonese: Agazzi - Vogliacco, Bianchetti, Baschirotto, Rocchetti - Gerli, Pontisso - Licina, Berti, Thorsby - Bonazzoli. 14:42
Prima della maxi-sosta per le Nazionali, la Cremonese non vuole perdere il treno delle migliori mentre l'Entella cerca continuità dopo il successo ottenuto a Pisa.14:41
Una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro partite di campionato: è il ruolino di marcia di entrambe le squadre. 14:39
Benvenuti alla diretta del match tra Cremonese ed Entella, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B. 14:38
Cremonese - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Virtus Entella sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Edoardo Mazzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
46
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.6
Falli per cartellino
9.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Verona-Virtus Entella 2-2
22-08-2026
Serie B
Benevento-Modena 1-2
05-09-2026
Serie B
Südtirol-Catanzaro 2-0
Attualmente la Cremonese si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). La Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; la Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Cremonese ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Padova e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 2-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Pisa vincendo 1-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol.
Cremonese e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Cremonese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto i due confronti più recenti con la Virtus Entella in campionato dopo aver registrato cinque pareggi e tre sconfitte negli otto precedenti tra Serie BKT e Serie C.
Cremonese e Virtus Entella torneranno a sfidarsi in campionato per la prima volta dal marzo 2021 in Serie BKT: allora si imposero i grigiorossi per 2-0 grazie ai gol di Gianluca Gaetano e Michele Castagnetti.
La Cremonese ha segnato cinque gol nelle ultime due partite di Serie BKT, dopo essere rimasta a secco nelle prime due; i grigiorossi non realizzano almeno due reti per tre gare consecutive in una singola stagione della competizione da marzo-aprile 2025, quando arrivarono a cinque.
La Virtus Entella ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT contro il Pisa per 4-1; il club ligure non ottiene due successi esterni consecutivi nella stessa stagione di campionato dal novembre 2015, quando superò Ternana e Modena.
La Cremonese è la squadra che ha effettuato più passaggi (2270) e più passaggi nella metà campo avversaria (1239) in questo campionato di Serie BKT. Per quanto riguarda gli attacchi su sequenze di gioco di almeno 10 passaggi, la Virtus Entella occupa il quarto posto con 10, a pari merito con il Pisa, mentre la Cremonese è sesta con nove, di cui solo tre nelle due partite sotto la guida di Fabio Pecchia.
Adin Licina, nato il 6 gennaio 2007, è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno un gol e fornito almeno un assist in questa Serie BKT, risultando l'unico sotto i 20 anni a riuscirci. Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Laciné Megnan Pave, Tyris Dong, Luca Erlein e Xavi Espart sono più giovani di lui.
Bernat Guiu della Virtus Entella è terzo in Serie BKT per partecipazione a tiri in questa stagione (20: 10 tiri e 10 occasioni create), meno solo di Giuseppe Ambrosino (26) e Mattéo Tramoni (22); in particolare ha preso parte a sette conclusioni in ciascuna delle sue ultime due presenze.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: