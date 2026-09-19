Vavassori porta il Palermo in vetta solitaria. In attesa della gara del Mantova, i rosanero, dopo un avvio complicato, riescono a strappre i tre punti grazie ad un convincente secondo tempo. Parte meglio il Padova, che passa in avvio con Pastina e va anche vicino al raddoppio. Nel finale di tempo Vavassori, su assist di Johnsen, trova il pari e si ripete nella ripresa insaccando con una gran giocata innescato sempre da Johnsen
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:04
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO! Il Palermo strappa i tre punti rimontando il Padova!17:00
90'+1'
ESPULSO CARISSONI! Fallo al limite dell'area su Vavassori, per Di Bello è chiara occasione da gol!16:57
90'
Quattro minuti di recupero16:56
86'
Ancora Vavassori! Si coordina al volo da dentro l'area, palla alta di poco!16:52
84'
Quinto cambio nel Padova: esce Giunti, entra Galazzi16:51
84'
Quarto cambio nel Padova: esce Zuelli, entra Bortolussi16:50
83'
GOL! PALERMO-Padova 2-1! Doppetta di Vavassori! Johnsen dalla sinistra imbuca per Vavassori che di tacco si porta il pallone sul sinistro aggirando Pastina e fulmina Sorrentino!
Quinto cambio nel Palermo: esce Pohjanpalo, entra Gabrielloni16:50
79'
Buona azione del Palermo, non riesce l'ultimo uno due tra Palumbo e Pohjanpalo16:44
76'
Quarto cambio nel Palermo: esce Segre, entra Gomes16:41
75'
OCCASIONE PADOVA! Dellavalle stacca su corner, Fortin mette nuovamente in angolo con il piede!16:41
74'
Spinge con insistenza adesso il Palermo, che però si espone alle ripartenze del Padova16:40
71'
Rischia il Padova dietro, Palumbo recupera su Zuelli e calcia sul primo palo, palla respinta in angolo16:37
69'
Terzo cambio nel Padova: esce Moro, entra Lasagna16:35
69'
Secondo cambio nel Padova: esce Cocchi, entra Carissoni16:34
68'
Cross di Capelli sul secondo palo, Giunti al volo rimette al centro ma nessun compagno è ben appostato16:34
67'
Terzo cambio nel Palermo: esce Ranocchia, entra Estévez16:32
66'
Ammonito Ranocchia che ferma fallosamente la ripartenza di Capelli16:32
66'
ANCORA PALERMO! Vavassori penetra in area e conclude verso la porta, deviazione decisiva di Pastina che salva la sua porta e mette in corner!16:31
62'
OCCASIONE PALERMO! Segre riceve a centro da Ranocchia, conclusione di prima e altra gran risposta di Sorrentino!16:28
61'
Ammonito Cocchi16:28
60'
Giunti penetra in area e calcia sul primo palo, palla sull'esterno della rete16:25
56'
Approccio più deciso del Palermo in questo secondo tempo16:22
53'
Primo cambio nel Padova: esce Seghetti, entra Di Mariano16:18
50'
Pohjanpalo converge e calcia verso la porta, il pallone gira verso l'esterno e termina fuori16:16
49'
Augello serve Palumbo dentro l'area, la sua conclusione viene sporcata e Sorrentino fa sua la sfera16:15
48'
Cross profondo di Giunti, Seghetti in spaccata non ci arriva16:14
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:11
46'
Secondo cambio nel Palermo: esce Bani, entra Magnani16:11
46'
Primo cambio nel Palermo: esce Pierozzi, entra Cassandro16:11
Inizia con molta difficoltà la gara del Palermo, che va sotto in avvio con il gol, prima annullato e poi convalidato, di Pastina. I rosanero si prendono molti rischi dietro, crescono però alla distanza e dopo due occasioni, prima Vavassori e poi Palumbo, trovano il pari proprio con Vavassori, il quale corregge in rete l'assist di Johnsen. Nel finale entrambe le formazioni vanno vicine al gol, ma al riposo si va sull'1-1!15:56
45'+7'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parità tra Palermo e Padova!15:55
45'+6'
ANCORA PADOVA! Sugli sviluppi del corner calcia al volo Seghetti, ancora Fortin a respingere sopra la traversa!15:54
45'+5'
MIRACOLO DI FORTIN! Perfetto inserimento a fari spenti di Giunti che incorna con potenza un cross dalla destra, riflesso eccezionale del portiere del Palermo che alza in calcio d'angolo!15:53
45'+4'
OCCASIONE PALERMO! Segre stacca dalla bandierina e salvataggio sulla linea da parte di Cocchi!15:51
45'+3'
Intervento decisivo di Lovato che blocca Pohjanpalo dopo il velo di Palumbo15:50
45'
Sei minuti di recupero15:48
44'
GOL! PALERMO-Padova 1-1! Rete di Vavassori! Spunto di Johnsen che accelera sulla sinistra dopo il tacco di Palumbo, cross basso per Vavassori che sotto porta spinge in rete. Assist di Johnsen, rete di Vavassori, l'ha ripresa il Palermo!
Ammonito Pierozzi, intervento in ritardo su Cocchi15:45
41'
OCCASIONE PALERMO! Cross improvviso di Ranocchia, colpo di testa in solitaria di Palumbo e parata in due tempi di Sorrentino!15:44
39'
Ruba palla in avanti il Padova, ci prova Giunti dal vertice dell'area, tiro troppo debole per impensierire Fortin15:42
35'
Buona giocata di Vavassori che in area si libera con un sombrero e calcia al volo, la palla si alza sopra alla traversa15:38
34'
Pastina carica la conclusione dalla lunga distanza, una deviazione sporca il suo tentativo oltre la linea di fondo15:36
31'
Gioco ancora fermo, mentre continua a piovere al Barbera15:33
29'
A terra Bani dopo uno scontro aereo. Il capitano rosanero sanguina dal naso e deve essere medicato15:31
27'
Iniziativa personale di Cocchi, il suo tiro sul primo palo è impreciso e termina fuori15:30
26'
Johsnen appoggia al limite per Ranocchia, la sua conclusione è debole e centrale, blocca senza problemi Sorrentino15:29
25'
Cross sul secondo palo di Augello, nessun compagno riesce ad arrivare sul pallone15:28
23'
Ci prova Palumbo dal limite, Lovato di testa sporca la traiettoria in corner15:26
20'
OCCASIONE PALERMO! Grandissima parata di Sorrentino che di piede respinge la conclusione potente in diagonale di Vavassori, liberato al tiro da Johnsen!15:26
17'
Lancio verso Moro ancora dimenticato dalla difesa rosanero, recupero lampo di Augello. Sul ribaltamento di fronte Johnsen conclude dal limite mandando alto15:20
16'
Fusi trova spazio e prova a puntare l'area, l'azione però sfuma15:19
15'
Ritmi non altissimi al Barbera15:19
12'
Prova a reagire il Palermo che attacca a testa bassa, inizio in salita per la squadra di Inzaghi15:16
9'
È stato molto lungo il check del Var per valutare la posizione di Pastina15:13
7'
GOL! Palermo-PADOVA 0-1! Rete di Pastina! Dopo la revisone il gol viene convalidato! Corner battuto lungo in direzione del limite dell'area per Cocchi che calcia al volo, la sua conclusione viene stoppata da Moro il quale lascia lì il pallone per Pastina, bravo a battere Fortin da centro area!15:34
7'
Aveva segnato Pastina sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la sua posizione era però irregolare15:10
6'
È partita bene la squadra di Calabro, che continua a insistere15:09
4'
ANCORA PADOVA! Cross teso di Seghetti respinto da Fortin, arriva per la conclusione Zuelli che manda di poco a lato con una deviazione!15:07
2'
Pericoloso il Padova in contropiede, gli ospiti approfittano della linea alta del Palermo per arrivare in area con Seghetti, il quale però non trova lo spazio per calciare15:04
SI PARTE! È iniziata PALERMO-PADOVA!15:02
Le scelte di Calabro: confermata la difesa a tre con Dellavalle, Lovato e Pastina davanti a Sorrentino. Sugli esterni ci sono Capelli e Cocchi, mentre in mediana spazio a Giunti, Zuelli e Fusi. Il tandem d'attacco è composto da Seghetti e Moro14:22
Le scelte di Inzaghi: davanti a Fortin c'è Pierozzi a completare la linea a quattro con Bani, Ceccaroni e Augello. Segre scelto come partner di Ranocchia in mediana, mentre, senza l'infortunato Strefezza, c'è Vavassori, insieme a Palumbo e Johnsen, a supporto dell'immancabile Pohjanpalo14:17
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Pastina - Capelli, Giunti, Zuelli, Fusi, Cocchi - Seghetti, Moro14:19
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i rosanero si schierano con un 4-2-3-1: Fortin - Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello - Ranocchia, Segre - Vavassori, Palumbo, Johnsen - Pohjanpalo14:15
Dirigerà l'incontro Marco Di Bello di Brindisi, insieme agli assistenti Bahri e Di Gioia e al quarto ufficiale Guazolini. Al Var ci sono invece Meraviglia e Volpi14:08
Buon inizio di stagione da parte del Padova, che dopo il successo all'esordio contro il Pisa e il pareggio con il Verona, è incappato nel ko esterno di Cremona, prontamente riscattato sette giorni fa con la vittoria sull'Ascoli14:13
Tre vittorie e un pareggio fin qui per il Palermo, principale candidata alla promozione diretta. I rosanero, dopo tre vittorie consecutive, hanno pareggiato ad Avellino e oggi al Barbera puntano ad appropriarsi momentaneamente della vetta solitaria della classifica, in attesa del Mantova che scenderà in campo domani14:11
Benvenuti alla diretta di Palermo-Padova, gara valida per la 5° giornata del campionato di Serie B!14:06
Palermo - Padova è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Padova sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
40
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2026
Serie A
Genoa-Napoli 0-2
06-09-2026
Serie A
Bologna-Sassuolo 2-2
Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Padova si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Padova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Palermo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, la Sampdoria e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Cremonese e l'Ascoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato l'Ascoli vincendo 1-0.
Palermo e Padova si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 13 volte, il Padova ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Palermo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cinque successi negli ultimi sei confronti con il Padova per il Palermo in Serie BKT (1N), tanti quanti nei 22 precedenti (6N, 11P). L'ultimo successo dei veneti contro i siciliani nel campionato cadetto risale addirittura al marzo 1997 (3-1 al Renzo Barbera).
Il Padova ha vinto 14 partite di Serie BKT contro il Palermo (9N, 13P); solo contro Brescia (16) ed Hellas Verona (17) ha ottenuto più successi nella competizione (14 anche contro Pescara e Pisa).
Il Palermo è rimasto imbattuto nelle prime quattro gare di questo campionato di Serie BKT (3V, 1N) e, considerando da sempre i tre punti a vittoria, potrebbe superare quota 10 punti dopo le prime cinque giornate per la quarta volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1964/65 (11), il 1979/80 (12) e il 2025/26 (11).
Il Palermo è imbattuto in casa dal 28 ottobre 2025, e da allora ha collezionato 14 vittorie e un pareggio nella regular season di Serie BKT; tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Barcellona (17) e Southampton (15) hanno ottenuto più successi interni nello stesso arco di tempo.
Il Padova ha vinto due delle prime quattro partite in questo campionato di Serie BKT (1N, 1P); il club veneto punta a raggiungere tre successi nelle prime cinque gare stagionali, un traguardo che nell'era dei tre punti a vittoria ha tagliato solo due volte in precedenza, nelle stagioni 1996/97 e 2011/12.
Il Padova ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie BKT, tanti successi esterni quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 10 gare fuori casa nella competizione (2V, 1N, 7P).
Nonostante occupi solo l'11° posto per tiri effettuati (56), il Palermo è la squadra che ha segnato più gol in questo campionato di Serie B (otto, a pari merito con Mantova e Hellas Verona); i rosanero hanno realizzato due reti in più rispetto a quanto preventivato dal modello degli expected goals (otto gol effettivi contro 5.74 xG).
Il Padova è la squadra che ha effettuato il minor numero di passaggi totali (1370) e passaggi riusciti (1082) in questo campionato di Serie BKT, oltre a essere penultima per numero di sequenze di almeno 10 passaggi (20), davanti soltanto alla Carrarese (16).
Dennis Johnsen del Palermo ha partecipato a cinque gol in questo campionato (tre gol, due assist), un dato che lo rende il giocatore con più coinvolgimenti in gol a pari merito con Cristian Shpendi del Cesena. L'attaccante ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie BKT, uno in più di quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 21 partite nella competizione.
Nicolas Galazzi ha segnato nell'ultima partita di campionato; l'ultima volta che ha realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie BKT risale al 2023/24 con il Brescia, quando mise a segno tre gol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: