Tre vittorie e un pareggio fin qui per il Palermo, principale candidata alla promozione diretta. I rosanero, dopo tre vittorie consecutive, hanno pareggiato ad Avellino e oggi al Barbera puntano ad appropriarsi momentaneamente della vetta solitaria della classifica, in attesa del Mantova che scenderà in campo domani14:11

Dirigerà l'incontro Marco Di Bello di Brindisi, insieme agli assistenti Bahri e Di Gioia e al quarto ufficiale Guazolini. Al Var ci sono invece Meraviglia e Volpi14:08

Le scelte di Calabro: confermata la difesa a tre con Dellavalle, Lovato e Pastina davanti a Sorrentino. Sugli esterni ci sono Capelli e Cocchi, mentre in mediana spazio a Giunti, Zuelli e Fusi. Il tandem d'attacco è composto da Seghetti e Moro14:22

Inizia con molta difficoltà la gara del Palermo, che va sotto in avvio con il gol, prima annullato e poi convalidato, di Pastina. I rosanero si prendono molti rischi dietro, crescono però alla distanza e dopo due occasioni, prima Vavassori e poi Palumbo, trovano il pari proprio con Vavassori, il quale corregge in rete l'assist di Johnsen. Nel finale entrambe le formazioni vanno vicine al gol, ma al riposo si va sull'1-1!15:56

PREPARTITA

Palermo - Padova è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Padova sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 40 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Genoa-Napoli 0-2 06-09-2026 Serie A Bologna-Sassuolo 2-2

Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Padova si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Padova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Palermo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, la Sampdoria e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Cremonese e l'Ascoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato l'Ascoli vincendo 1-0.

Palermo e Padova si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 13 volte, il Padova ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Palermo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cinque successi negli ultimi sei confronti con il Padova per il Palermo in Serie BKT (1N), tanti quanti nei 22 precedenti (6N, 11P). L'ultimo successo dei veneti contro i siciliani nel campionato cadetto risale addirittura al marzo 1997 (3-1 al Renzo Barbera).

Il Padova ha vinto 14 partite di Serie BKT contro il Palermo (9N, 13P); solo contro Brescia (16) ed Hellas Verona (17) ha ottenuto più successi nella competizione (14 anche contro Pescara e Pisa).

Il Palermo è rimasto imbattuto nelle prime quattro gare di questo campionato di Serie BKT (3V, 1N) e, considerando da sempre i tre punti a vittoria, potrebbe superare quota 10 punti dopo le prime cinque giornate per la quarta volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1964/65 (11), il 1979/80 (12) e il 2025/26 (11).

Il Palermo è imbattuto in casa dal 28 ottobre 2025, e da allora ha collezionato 14 vittorie e un pareggio nella regular season di Serie BKT; tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Barcellona (17) e Southampton (15) hanno ottenuto più successi interni nello stesso arco di tempo.

Il Padova ha vinto due delle prime quattro partite in questo campionato di Serie BKT (1N, 1P); il club veneto punta a raggiungere tre successi nelle prime cinque gare stagionali, un traguardo che nell'era dei tre punti a vittoria ha tagliato solo due volte in precedenza, nelle stagioni 1996/97 e 2011/12.

Il Padova ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie BKT, tanti successi esterni quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 10 gare fuori casa nella competizione (2V, 1N, 7P).

Nonostante occupi solo l'11° posto per tiri effettuati (56), il Palermo è la squadra che ha segnato più gol in questo campionato di Serie B (otto, a pari merito con Mantova e Hellas Verona); i rosanero hanno realizzato due reti in più rispetto a quanto preventivato dal modello degli expected goals (otto gol effettivi contro 5.74 xG).

Il Padova è la squadra che ha effettuato il minor numero di passaggi totali (1370) e passaggi riusciti (1082) in questo campionato di Serie BKT, oltre a essere penultima per numero di sequenze di almeno 10 passaggi (20), davanti soltanto alla Carrarese (16).

Dennis Johnsen del Palermo ha partecipato a cinque gol in questo campionato (tre gol, due assist), un dato che lo rende il giocatore con più coinvolgimenti in gol a pari merito con Cristian Shpendi del Cesena. L'attaccante ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie BKT, uno in più di quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 21 partite nella competizione.

Nicolas Galazzi ha segnato nell'ultima partita di campionato; l'ultima volta che ha realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie BKT risale al 2023/24 con il Brescia, quando mise a segno tre gol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: