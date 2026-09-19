La partita del Ferraris è divertentissima. La Sampdoria, in 10 uomini dopo l'espulsione di Abildgaard, rimonta sul Catanzaro. Nonostante l'autorete di Gartenmann nel finale di primo tempo, prima Insigne e poi Begic sono riusciti a firmare un ribaltone davvero importantissimo per i blucerchiati. Una vittoria fondamentale per la squadra di Corradi.

Prima frazione molto divertente quella tra Sampdoria e Catanzaro, con diversi spunti interessanti e con un colpo di scena davvero incredibile, quello finale con l'autorete di Gartenmann che manda in svantaggio i blucerchiati a riposo. Pali, grandi parate di Pinsoglio e ottime giocate di Insigne, che però non bastano. All'intervallo il Catanzaro è avanti.18:10

PREPARTITA

Sampdoria - Catanzaro è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Catanzaro sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 33 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1 05-09-2026 Serie B Ascoli-Benevento 1-0

Attualmente la Sampdoria si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9; il Catanzaro ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Sampdoria ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Palermo e il Mantova ottenendo 0 punti.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Sudtirol e la Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Mantova perdendo 2-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Carrarese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol.

Sampdoria e Catanzaro si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 3 volte, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sampdoria-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sampdoria e Catanzaro hanno pareggiato tutti i loro ultimi quattro confronti diretti in Serie BKT: contro nessuna squadra i giallorossi vantano una serie aperta di pareggi più lunga nella competizione (quattro anche contro il Licata).

Gli ultimi due incontri tra Sampdoria e Catanzaro sono terminati 0-0, una volta in più rispetto agli otto precedenti.

La Sampdoria ha raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate di questo campionato di Serie BKT (1N, 3P); l'unica stagione in cui i blucerchiati hanno ottenuto un solo punto nelle prime cinque gare è stata la scorsa 2025/26 (1N, 4P).

Dopo aver interrotto una serie di tre sconfitte consecutive nelle prime tre gare di questa Serie BKT con il successo contro la Carrarese, il Catanzaro cerca ora di ottenere due vittorie di fila nella competizione per la prima volta dal marzo 2026 (contro Empoli e Padova in quel caso).

La Sampdoria è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato di Serie BKT (quattro), avendone centrato uno in ognuna delle quattro partite disputate finora.

Tra i giocatori con almeno cinque gol realizzati dall'inizio della scorsa stagione di Serie BKT e attualmente nel torneo, nessuno è meno giovane rispetto a Pietro Iemmello (15 gol, 1992) e Lorenzo Insigne (sei marcature, 1991).

L'unica tripletta di Pietro Iemmello in Serie BKT è stata realizzata proprio contro la Sampdoria al Ferraris, nel 3-3 del 30 novembre 2024 con la maglia del Catanzaro; l'attaccante ha partecipato a sette gol nelle sue ultime nove trasferte nel campionato cadetto, grazie a cinque reti e due assist.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: