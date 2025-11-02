Le scelte di Caserta: Moncini al centro dell'attacco, Antonucci e Castrovilli a supporto. Maggiore e Darboe in mediana, Dickmann e Dorval sulle fasce. 14:27

PREPARTITA

Bari - Cesena è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Cesena sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1

Attualmente il Bari si trova 14° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bari ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15; il Cesena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Bari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato Carrarese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 4 gol.

Bari e Cesena si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, il Cesena ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Bari-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di quattro sconfitte di fila contro il Cesena in Serie BKT, il Bari è rimasto imbattuto in 13 delle successive 14 (5V, 8N) - l'unica vittoria bianconera nel periodo risale al 18 ottobre 2013 (2-1 con gol di Grégoire Defrel e Davide Succi per i romagnoli, Francesco Fedato per i pugliesi).

Il Bari ha vinto ciascuna delle ultime tre gare interne contro il Cesena in Serie BKT (già striscia record di successi casalinghi consecutivi per i pugliesi contro i romagnoli in cadetteria) con un punteggio complessivo di 6-1 - tante vittorie quante ne avevano conquistate nei precedenti 15 match in casa contro i bianconeri nel torneo (9N, 3P).

Dopo l'1-0 contro il Mantova, il Bari potrebbe vincere due partite di fila in Serie BKT per la prima volta da novembre 2024 (2-0 contro Salernitana e 3-2 contro il Cittadella); due successi di fila con annesso clean sheet, invece, i Galletti non li registrano da settembre 2024 e anche in quel caso il primo match fu contro i Virgiliani (2-0) mentre il secondo fu contro il Frosinone (3-0).

Il Bari ha vinto gli ultimi due match di campionato giocati in casa e non arriva a tre in cadetteria addirittura dal periodo tra aprile e maggio 2018. Inoltre, i Galletti (2V, 2N) potrebbero restare imbattuti in ciascuno dei primi cinque incontri interni stagionali in Serie BKT per la seconda volta nelle ultime tre annate (5N nel 2023/24), tanto spesso quanto era accaduto nelle precedenti 10 partecipazioni al torneo (4V, 1N nel 2012/13 e 3V, 2N nel 2015/16).

Dopo i successi contro Spezia, Südtirol e Carrarese, il Cesena potrebbe vincere quattro match di fila in un singolo campionato cadetto per la prima volta da maggio 2014 (contro Avellino, Padova, Empoli e Reggina in quel caso).

L'ultimo gol casalingo di Mehdi Dorval in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, decisivo nell'1-0 del Bari del 7 dicembre 2024. Il classe 2001 (5G+5A) è uno dei due soli difensori con almeno cinque reti e almeno cinque assist in regular season dall'inizio della scorsa edizione del torneo cadetto, insieme a Federico Bonini (8G+5A). La prossima sarà la sua 100ᵃ presenza in cadetteria (post season esclusa).

Cristian Shpendi - miglior marcatore del Cesena in questo campionato con quattro reti all'attivo - ha segnato in entrambi gli ultimi due match di Serie BKT (contro Südtirol e Carrarese) e potrebbe andare a bersaglio per almeno tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in cadetteria - la prima tra novembre e dicembre 2024 (striscia di quattro in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: