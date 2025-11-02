Virgilio Sport
Bari-Cesena: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
2 Novembre 2025 ore 15:00
Bari
1
Cesena
0
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 79' 1-0 Christian Gytkjær
0'
45'
90'
90'
94'

Il Bari piega 1-0 il Cesena e guadagna tre punti preziosi. Ospiti ko dopo tre vittorie di fila in campionato. Rete decisiva di Gytkjaer al 79', colpo di testa vincente su cross di Dickmann.

Nel prossimo turno di Serie B per il Bari impegno in trasferta sul campo dello Spezia, il Cesena affronterà in casa l'Avellino.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bari-Cesena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:58

  2. 90'+4'

    Fine partita! BARI-CESENA 1-0 (79' Gytkjaer).16:55

  3. 90'+3'

    Colpo di testa debole di Diao, nessun problema per Cerofolini. 16:54

  4. 90'

    L'arbitro Fourneau concede quattro minuti di recupero. 16:51

  5. 87'

    Punizione battuta da Bastoni, il pallone sbatte sulla folta barriera.16:48

  7. 84'

    Corpo a corpo tra Olivieri e Meroni, l'arbitro assegna una punizione al Bari. 16:45

  8. 81'

    Sostituzione CESENA: entra Olivieri esce Berti.16:41

  9. 81'

    Sostituzione CESENA: entra Celia esce Ciervo.16:41

  10. 79'

    GOL! BARI-Cesena 1-0! Rete di Gytkjaer. Traversone dalla destra di Dickmann, da dentro l'area piccola Gytkjaer di testa deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær16:41

  11. 78'

    Chance per Bastoni, ma parte da una evidente posizione irregolare. 16:39

  13. 78'

    Sostituzione BARI: entra Partipilo esce Castrovilli.16:38

  14. 78'

    Sostituzione BARI: entra Cerri esce Moncini.16:37

  15. 76'

    Proteste del Bari: Moncini cade in area dopo una spinta di Zaro, l'arbitro non interviene. 16:39

  16. 73'

    Iniziativa di Adamo, tiro-cross fuori misura. 16:34

  17. 72'

    Ammonito MERONI per gioco scorretto su Diao.16:33

  19. 71'

    Ciervo arriva sul fondo e mette al centro, Pucino anticipa Blesa. 16:31

  20. 70'

    Klinsmann rischia con i piedi, dribbling sulla pressione di Gytkjaer. 16:32

  21. 69'

    Ammonito CIERVO per gioco scorretto su Dorval.16:29

  22. 67'

    Tiro centrale di Berti, Cerofolini blocca in due tempi. 16:27

  23. 64'

    Sostituzione CESENA: entra Bastoni esce Castagnetti.16:25

  25. 64'

    Sostituzione CESENA: entra Diao esce Shpendi.16:25

  26. 63'

    Traversone di Adamo, troppo alto per Blesa posizionato sul secondo palo. 16:23

  27. 61'

    Possesso gestito dal Cesena, il Bari si compatta nella propria metà campo. 16:22

  28. 58'

    Sostituzione CESENA: entra Adamo esce Frabotta.16:20

  29. 58'

    Sostituzione BARI: entra Gytkjaer esce Antonucci.16:20

  31. 58'

    Sostituzione BARI: entra Braunoder esce Maggiore.16:18

  32. 57'

    In arrivo le prime mosse dalle panchine, pronti tre cambi. 16:19

  33. 54'

    Tentativo di Francesconi, deviazione di Nikolaou, blocca Cerofolini. 16:15

  34. 51'

    Destro da fuori area di Dorval, tiro smorzato, Klinsmann fa sua la sfera. 16:11

  35. 48'

    Risponde il Cesena, tiro di Francesconi murato dalla difesa del Bari. 16:09

  37. 47'

    Bari pericoloso: Antonucci calcia da posizione defilata, Klinsmann non si fa sorprendere sul primo palo. 16:08

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di BARI-CESENA!16:05

  39. Termina senza gol la prima frazione di gioco tra Bari e Cesena. Occasione per Shpendi al 27', salva Cerofolini. Infortunio per Darboe. 15:51

  40. 45'+3'

    Fine primo tempo: BARI-CESENA 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:50

  41. 45'

    L'arbitro Fourneau concede tre minuti di recupero. 15:48

  43. 42'

    Antonucci non riesce a controllare la sfera, nulla di fatto per il Bari. 15:44

  44. 38'

    Calcio da fermo battuto da Castrovilli, allontana Blesa. 15:42

  45. 34'

    Gara equilibrata finora, una chiara occasione da rete per il Cesena con Shpendi. 15:41

  46. 30'

    Siamo alla mezz'ora di gioco, il risultato resta sullo 0-0.15:41

  47. 27'

    OCCASIONE CESENA! Cross basso di Blesa, Shpendi calcia da posizione ravvicinata, Cerofolini risponde presente. 15:29

  49. 24'

    Bari in avanti, ma Castrovilli non trova spazio sulla fascia sinistra.15:26

  50. 21'

    Shpendi pizzicato in posizione irregolare, interrotta la manovra del Cesena. 15:23

  51. 19'

    Cambio forzato per Caserta, infortunio per Darboe. 15:22

  52. 17'

    Sostituzione BARI: entra Verreth esce Darboe.15:19

  53. 15'

    Problema fisico per Darboe, l'arbitro ferma il gioco. 15:17

  55. 12'

    Primo squillo del Cesena: Shpendi in area conclude verso la porta, tiro respinto da Meroni. 15:15

  56. 11'

    Batti e ribatti a metà campo, fase di studio del match.15:14

  57. 8'

    Francesconi in area non riesce a girarsi, si chiude la difesa del Bari. 15:10

  58. 5'

    Lunga serie di passaggi del Bari, il Cesena non concede varchi. 15:07

  59. 2'

    Cesena subito in gol con Francesconi, ma l'arbitro fischia un fallo precedente di Blesa su Dickmann.15:05

  61. 1'

    Inizio primo tempo di BARI-CESENA! Dirige la gara l'arbitro Fourneau.15:02

  62. Le scelte di Mignani: in avanti Shpendi e Blesa, Ciervo e Fabotta gli esterni. Castagnetti in regia, Zaro al centro della difesa a tre.14:27

  63. Le scelte di Caserta: Moncini al centro dell'attacco, Antonucci e Castrovilli a supporto. Maggiore e Darboe in mediana, Dickmann e Dorval sulle fasce. 14:27

  64. Panchina CESENA: Fontana, Ferretti, Piacentini, Amoran, Celia, Guida, Adamo, Arrigoni, Bastoni, Bertaccini, Diao, Oliveri.14:25

  65. Panchina BARI: Pissardo, Burgio, Mavraj, Verrath, Braunoder, Partipilo, Bellomo, Pagano, Gytkjaer, Pereiro, Rao, Cerri.14:24

  67. Formazione CESENA (3-5-2): Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Blesa, Shpendi.14:24

  68. Formazione BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Pucino, Meroni, Nikolaou - Dickmann, Maggiore, Darboe, Dorval - Castrovilli, Antonucci - Moncini.14:23

  69. Manca poco all'inizio di Bari-Cesena. Romagnoli reduci da tre vittorie di fila.14:20

  70. Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie B, si affrontano Bari e Cesena.14:19

  72. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori14:19

    San Nicola Fonte: Gettyimages

Formazioni Bari - Cesena

PREPARTITA

Bari - Cesena è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Cesena sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati85
Fuorigioco9
Rigori assegnati2
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1

Attualmente il Bari si trova 14° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Bari ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15; il Cesena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Bari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato Carrarese vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 4 gol.

Bari e Cesena si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, il Cesena ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Bari-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo una serie di quattro sconfitte di fila contro il Cesena in Serie BKT, il Bari è rimasto imbattuto in 13 delle successive 14 (5V, 8N) - l'unica vittoria bianconera nel periodo risale al 18 ottobre 2013 (2-1 con gol di Grégoire Defrel e Davide Succi per i romagnoli, Francesco Fedato per i pugliesi).
  • Il Bari ha vinto ciascuna delle ultime tre gare interne contro il Cesena in Serie BKT (già striscia record di successi casalinghi consecutivi per i pugliesi contro i romagnoli in cadetteria) con un punteggio complessivo di 6-1 - tante vittorie quante ne avevano conquistate nei precedenti 15 match in casa contro i bianconeri nel torneo (9N, 3P).
  • Dopo l'1-0 contro il Mantova, il Bari potrebbe vincere due partite di fila in Serie BKT per la prima volta da novembre 2024 (2-0 contro Salernitana e 3-2 contro il Cittadella); due successi di fila con annesso clean sheet, invece, i Galletti non li registrano da settembre 2024 e anche in quel caso il primo match fu contro i Virgiliani (2-0) mentre il secondo fu contro il Frosinone (3-0).
  • Il Bari ha vinto gli ultimi due match di campionato giocati in casa e non arriva a tre in cadetteria addirittura dal periodo tra aprile e maggio 2018. Inoltre, i Galletti (2V, 2N) potrebbero restare imbattuti in ciascuno dei primi cinque incontri interni stagionali in Serie BKT per la seconda volta nelle ultime tre annate (5N nel 2023/24), tanto spesso quanto era accaduto nelle precedenti 10 partecipazioni al torneo (4V, 1N nel 2012/13 e 3V, 2N nel 2015/16).
  • Dopo i successi contro Spezia, Südtirol e Carrarese, il Cesena potrebbe vincere quattro match di fila in un singolo campionato cadetto per la prima volta da maggio 2014 (contro Avellino, Padova, Empoli e Reggina in quel caso).
  • L'ultimo gol casalingo di Mehdi Dorval in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, decisivo nell'1-0 del Bari del 7 dicembre 2024. Il classe 2001 (5G+5A) è uno dei due soli difensori con almeno cinque reti e almeno cinque assist in regular season dall'inizio della scorsa edizione del torneo cadetto, insieme a Federico Bonini (8G+5A). La prossima sarà la sua 100ᵃ presenza in cadetteria (post season esclusa).
  • Cristian Shpendi - miglior marcatore del Cesena in questo campionato con quattro reti all'attivo - ha segnato in entrambi gli ultimi due match di Serie BKT (contro Südtirol e Carrarese) e potrebbe andare a bersaglio per almeno tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in cadetteria - la prima tra novembre e dicembre 2024 (striscia di quattro in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariCesena
Partite giocate910
Numero di partite vinte26
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati916
Gol totali subiti1512
Media gol subiti per partita1.71.2
Percentuale possesso palla47.848.2
Numero totale di passaggi34734114
Numero totale di passaggi riusciti28433304
Tiri nello specchio della porta2735
Percentuale di tiri in porta37.038.9
Numero totale di cross144178
Numero medio di cross riusciti3243
Duelli per partita vinti405504
Duelli per partita persi460511
Corner subiti3935
Corner guadagnati2540
Numero di punizioni a favore135135
Numero di punizioni concesse132152
Tackle totali120142
Percentuale di successo nei tackle63.357.0
Fuorigiochi totali915
Numero totale di cartellini gialli1619
Numero totale di cartellini rossi11

Bari - Cesena Live

