Succede tutto nel 2° tempo! Sblocca la partita il solito Iemmello con un tap-in facile facile al 54° minuto. Reazione immediata del Venezia che raggiunge il parti al 59° con Yeboah e continua a spingere per completare la rimonta. E' nel momento in cui i padroni di casa sembrano non riuscire ad avanzare che arriva la fiammata di Nuamah che porta al gol di Alesi all'80° che consegna i 3 punti ai giallorossi.
Il Catanzaro infila la 3° vittoria di fila! 15 punti e 8° posto raggiunto. Nel corso della prossima giornata di campionato i giallorossi sfideranno l'Empoli al Castellani.
Continua a non splendere il Venezia lontano dal Penzo e non si muove dal 6° posto in classifica condiviso con l'Avellino a 16 punti. Nel corso della 12° giornata i lagunari ospiteranno la Sampdoria.
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Venezia 2-116:57
90'+5'
Sfuma un'occasione in area di rigore per Casas che nel tentativo di girare verso la porta commette fallo.16:55
90'+4'
Svoboda ferma per 2 volte Pandolfi lanciato in contropiede. 16:54
90'+2'
5° sostituzione Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Mattia Liberali.16:52
90'+1'
SINISTRO SUL FONDO! Busio riceve a centro area e di tacco sistema per Fila che calcia di prima intenzione col mancino mettendo di poco a lato!16:52
90'
6 minuti di recupero.16:50
90'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Fabio Rispoli ed entra Ervin Bashi.16:50
88'
TRAVERSA VENEZIA!! Che conclusione da fuori area di Kike Perez! mancino tele-comandato che si stampa sull'incrocio dei pali. 16:49
86'
Altro cartellino giallo per il Venezia. Ammonito Hainaut.16:47
85'
PIGLIACELLI SALVA IL CATANZARO! Grande azione del Venezia con Busio che imbuca per Doumbia che da ottima posizione, leggermente defilato a destra, prova a piazzare sul secondo palo. Pigliacelli respinge con la gamba distesa.16:47
84'
5° sostituzione Venezia. Esce Alessandro Pietrelli ed entra Daniel Fila.16:45
84'
4° sostituzione Venezia. Esce Andrea Adorante ed entra Casas.16:45
83'
Kike Perez stende Rispoli cadendogli addosso e fermando l'azione. Perenzoni non estrae il cartellino.16:44
80'
GOOL!! CATANZARO-Venezia 2-1!! Gol di Gabriel Alesi! Nel momento di sforzo massimo del Venezia passano nuovamente in vantaggio i giallorossi. Pandolfi sulla sinistra imbuca benissimo per Nuamah che arriva sul fondo e mette palla al centro. Tocca Stankovic togliendo palla dalla disponibilità dei suoi difensori e Alesi, in mezzo a 2, riesce a toccare facendo rotolare il pallone in fondo alla rete!
ANCORA VENEZIA! Kike Perez crossa dalla sinistra per Adorante che dal limite dell'area piccola colpisce di prima intenzione mandando a lato. 16:40
77'
INSISTE IL VENEZIA! Ancora vicini i lagunari al gol del sorpasso. Azione insistita con un primo cross dalla destra respinto al limite sui piedi di Yeboah che allarga per Kike Perez sulla destra. Ancora cross che arriva preciso sulla testa di Doumbia che colpisce a lato.16:38
75'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Alphadjo Cissè ed entra Luca Pandolfi.16:36
75'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Gabriele Alesi.16:36
74'
Tackle in contemporanea di Favasuli e Adorante. Arriva in ritardo l'attaccante del Venezia. Ammonito.16:35
72'
YEBOAH!! Vicino alla doppietta il 10 del Venezia che attacca sul primo palo un cross dalla destra e di testa manda di poco alto sopra l'incrocio dei pali.16:33
70'
Buona azione del Catanzaro. Cissè riceve in area in profondità a destra e gira di prima col tacco verso il centro dell'area per Cassandro, che viene chiuso da 2 difensori prendendo una spallata da entrambi. Proteste giallorosse, non c'è nulla per Perenzoni.16:31
68'
Il Venezia prova ad avvolgere il Catanzaro manovrando da sinistra a destra. L'azione si conclude con Busio che alza un pallone sul secondo palo trovando il colpo di testa di Pietrelli. La palla termina docile tra i guantoni di Pigliacelli.16:29
67'
3° sostituzione Venezia. Esce Marin Sverko ed entra Bartol Franjic.16:27
66'
Problema muscolare per Sverko che chiama il cambio.16:27
65'
CHE OCCASIONE PER IL CATANZARO! Indecisione di Sverko che su una palla lunga dei giallorossi chiama all'uscita Stankovic che non esce dai pali. Sverko prova a passarla a un compagno ma di fatto la consegna a Favasuli al limite che entra in area e calcia masticando il pallone col mancino. Blocca a terra Stankovic.16:27
64'
Punizione Venezia dai 30 metri per un fallo subito da Yeboah. La partita ha preso improvvisamente ritmo grazie alle 2 reti segnate a distanza ravvicinata.16:25
62'
2° sostituzione Venezia. Esce Emil Bohinen ed entra Issa Doumbia.16:22
62'
1° sostituzione Venezia. Esce Bjarki Bjarkason ed entra Alessandro Pietrelli.16:22
60'
Rete confermata. Si prosegue.16:23
60'
Ammonito per proteste Svoboda.16:23
60'
Ammonito per proteste Nuamah.16:21
60'
Verifiche VAR in corso per un possibile fallo su Cissè che è ancora a terra da quando ha perso il pallone che ha dato vita all'azione del gol del pareggio.16:21
59'
GOOL!! Catanzaro-VENEZIA 1-1!! Gol di John Yeboah!! Pareggio immediato del Venezia. Brutta palla persa da Cissè che permette al Venezia di riversarsi in avanti. Kike Perez conduce al limite e serve a destra per Yeboah che entra in area, sposta palla sul sinistro e batte Pigliacelli sul palo lontano.
Altra palla lunga a cercare Iemmello. Scatta la trappola del fuorigioco e Schingtienne accelera i tempi per battere la punizione.16:19
55'
Iemmello sblocca una partita veramente complicata fino a questo momento per il reparto offensivo delle aquile. Vedremo ora se si apriranno spazi.16:18
54'
GOOL!! CATANZARO-Venezia 1-0!! Gol di Pietro Iemmello!! Punizione dalla trequarti destra per i giallorossi. Pontisso tocca per Cissè che va al cross. Cassandro allunga per Antonini che calcia da posizione defilata trovando la respinta di Stankovic. La palla arriva a Iemmello a 2 passi dalla porta che non può sbagliare e deposita in rete.
Punizione interessante sulla trequarti per il Catanzaro che può mettere palla al centro dell'area.16:17
51'
Si riparte con il Catanzaro che riesce ad avanzare sulla sinistra e ad arrivare al cross. Blocca Stankovic.16:12
49'
Favasuli viene anticipato da Bohinen e lo colpisce con la tempia sulla spalla e, in un momento di confusione, si aggrappa all'avversario per non cadere a terra. Gioco fermo.16:11
49'
Spunto di Yeboah che rientra dalla posizione di fuorigioco e affonda sulla destra. Palla al centro allontanata dalla difesa giallorossa.16:10
48'
I padroni di casa perdono palla, ancora per un passaggio fuori misura, a seguito di un timido tentativo di giro palla. 16:09
46'
Il Catanzaro sembra essere tornato con la difesa a 3 con l'uscita dal campo di Di Chiara.16:07
46'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Gianluca Di Chiara ed entra Patrick Nuamah.16:05
46'
SI RIPARTE!! Possesso palla Catanzaro.16:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:52
Unico brivido del match il gol di testa annullato ad Adorante al 13° minuto per una netta posizione di fuorigioco.15:52
Succede veramente poco in questi primi 45 minuti di gioco. Nessuna vera occasione da gol da entrambe le parti del campo. Il Venezia tiene in mano il pallino del gioco ma la manovra risulta abbastanza prevedibile e non efficace contro la difesa del Catanzaro.15:51
45'+2'
TERMINA IN PRIMO TEMPO! Catanzaro-Venezia 0-015:50
45'+2'
Yeboah crossa dalla destra e la difesa allunga verso il lato sinistro del campo. Pigliacelli esce pericolosamente dalla porta per andare a spazzare lontano il pallone.15:49
45'
2 minuti di recupero.15:48
45'
Proteste plateali di Kike Perez. Perenzoni estrae il cartellino giallo.15:47
43'
Riprende il gioco dopo un'interruzione per un problema fisico di Brighenti. 15:46
41'
SALVATAGGIO DI CASSANDRO! Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva sul secondo palo dove Schingtienne arriva per concludere da 2 passi. Un tackle provvidenziale di Cassandro toglie il pallone dalla possibilità di Schingtienne.15:44
40'
Doppia conclusione del Venezia. La prima di Hainaut viene respinta. La seconda di Kike Perez viene deviata in corner.15:43
39'
Giropalla continuo ma lento del Venezia. Si copre il Catanzaro senza attaccare la palla.15:42
36'
Intervento a gamba tesa di Bohinen su Pietro Iemmello. Perenzoni fischia fallo all'altezza del centro del campo in favore del Catanzaro.15:39
32'
Cross da destra di Kike Perez con la palla che rimbalza nell'area piccola prima di finire tra i guantoni di Pigliacelli.15:34
29'
Yeboah libera il sinistro dai 25 metri. Conclusione a fil di palo ma debole. Pigliacelli controlla senza affanni.15:31
27'
Altro possibile contropiede non sfruttato dal Catanzaro. Ripartenza con lancio sulla destra per Favasuli che subisce un grande recupero di Sverko che si frappone e subisce una spallata troppo decisa prendendosi il calcio di punizione.15:30
26'
Adorante si impegna per tenere in campo un passaggio in profondità d Schingtiennne. Gira una palla impossibile verso il centro che viene bloccata da Pigliacelli.15:28
25'
Non si intendono Cissè e Iemmello con quest'ultimo che viene servito malamente. Palla in rimessa laterale. Fatica l'attacco del Catanzaro, isolato e mal servito.15:27
22'
Angolo Venezia. Kike Perez va col mancino al centro dell'area. Yeboah prova l'eurogol impattando col sinistro al volo, palla alta.15:24
19'
Di Chiara calcia l'angolo sul primo palo. Cissè colpisce di testa facendo impennare il pallone. Parata facile per Stankovic.15:21
18'
Prima sortita offensiva del Catanzaro. Iemmello ci prova da fuori trovando una deviazione in corner.15:20
17'
Busio disoriente con il primo controllo Buglio che lo aggancia commettendo fallo a centrocampo. Riparte il Venezia.15:19
15'
Fuorigioco confermato.15:17
14'
Il VAR è all'opera per verificare la posizione di off-side.15:16
13'
GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Adorante buca Pigliacelli di testa. Bravo Brighenti a fare un passo per mandare la punta ex-Juve Stabia in fuorigioco.15:16
11'
Nel corso dei primi 10 minuti è cambiato lo schieramento in campo dei giocatori di Aquilani. Cassandro si è abbassato a fare il terziono destro con Di Chiara che si è allargato a sinistra dando vita a un 4-4-2.15:14
9'
Gli arancioneroverdi tengono alta la pressione con i padroni di casa che fanno fatica ad uscire dalla loro metà campo. Tentativo da fuori di Kike Perez ribattuto dalla difesa giallorossa.15:12
7'
Possibile contropiede per il Catanzaro che trova il suo primo break con Iemmello che ruba palla a centrocampo. Il centrocampo del Venezia rientra molto velocemente richiudendo ogni alternativa offensiva.15:10
4'
Ancora battuto corto il corner da parte del Venezia. Kike Perez mette da destra un bellissimo cross sul secondo palo. Schingtienne non arriva con i tempi giusti e devia a lato.15:07
3'
Cross dalla sinistra di Hainaut. Di Chiara si rifugia nuovamente in corner.15:05
3'
Corner battuto corto per Busio che prova da posizione molto defilata a sinistra di sorprendere Pigliacelli. Palla a lato.15:05
2'
Lancio lungo alla ricerca di Adorante. Brighenti allunga la traiettoria concedendo il primo corner della partita al Venezia.15:04
2'
Lungo possesso palla, abbastanza lento, dei lagunari. Blando il pressing del Catanzaro.15:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Perenzoni e il Venezia muove il primo pallone della partita.15:02
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per Catanzaro-Venezia!15:00
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-5-2. Pigliacelli; Di Chiara, Antonini, Brighenti; Favasuli, Buglio, Rispoli, Pontisso, Cassandro; Iemmello, Cissè.15:03
Il Venezia non ha ancora vinto una partita in trasferta in questa stagione e non ha mai vinto 2 partite consecutive. Il Catanzaro cerca il terzo successo consecutivo e di dare continuità con un altro clean sheet casalingo. Iemmello ha nei lagunari la sua vittima preferita tra le mura del Ceravolo.13:26
Il direttore di gara designato è il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Il fischietto trentino, sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Ivan Catallo di Frosinone. Il quarto ufficiale designato è Giuseppe Vingo di Pisa, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma, assistito da Emanuele Prenna di Molfetta.13:22
Il Venezia riparte dal netto 3-0 (in rete Doumbia, Kike Perez e Yeboah) rifilato al Sudtirol al Penzo dopo la battuta d'arresto subita contro la Carrarese. I lagunari si trovano al 6° posto con 16 punti e con una vittoria oggi aggancerebbero il Palermo al 5° posto.13:21
Il Catanzaro arriva alla sfida di oggi con un buono slancio dopo un avvio di stagione zoppicante in cui aveva trovato 6 pareggi e 2 sconfite nelle prime 8 giornate di campionato. La vittoria casalinga contro il Palermo, grazie al gol di Cissè, e il successo esterno a Mantova per 3-1 hanno permesso ai giallorossi di rimettersi in carreggiata e di portarsi al 13° posto in classifica con 12 punti.13:16
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita il Venezia di Giovanni Stroppa.13:14
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Venezia, gara valida per l'11° giornata di Serie B.13:08
Catanzaro - Venezia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Venezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Venezia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Catanzaro ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Palermo e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-3 mentre Il Venezia ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.
Catanzaro e Venezia si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Catanzaro-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto l'ultimo confronto diretto contro il Venezia in Serie BKT (3-2 l'1 maggio 2024), il Catanzaro potrebbe conquistare due successi di fila contro gli arancioneroverdi per la prima volta nella sua storia in cadetteria.
Tutti i quattro successi conquistati dal Catanzaro sul Venezia in Serie BKT sono arrivati in match casalinghi; in generale, 15 dei 18 punti (83%) conquistati dai giallorossi contro gli arancioneroverdi nel torneo cadetto sono arrivati davanti al proprio pubblico (4V, 3N, 3P).
Dopo l'1-0 sul Palermo, il Catanzaro potrebbe vincere due match casalinghi di fila con annesso clean sheet in Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio degli anni '90, dopo esserci riuscito tra novembre e dicembre 2023. Più in generale, l'ultima volta che i calabresi hanno registrato due successi consecutivi in cadetteria risale allo scorso febbraio (contro Cesena e Cittadella in quel caso).
Dopo il 3-0 sul Südtirol nell'ultimo turno, il Venezia potrebbe ottenere due successi di fila in Serie BKT per la prima volta in stagione (l'ultima risale alla striscia di tre registrata ad aprile 2024). Tuttavia, gli arancioneroverdi non vincono da sette trasferte di fila in cadetteria (4N, 3P) e l'ultima volta che hanno fatto peggio nel torneo in esterna risale al periodo tra novembre 2018 e maggio 2019, quando arrivarono a 12 (5N, 7P).
Con il successo in rimonta sul Mantova nel turno infrasettimanale appena concluso (da 0-1 a 3-1) sono saliti a 23 i punti conquistati in rimonta dal Catanzaro nella regular season di Serie BKT dall'inizio della passata stagione, più di qualsiasi altra squadra nel torneo cadetto nel periodo - secondo il Modena a quota 22.
Tutti i quattro gol segnati da Pietro Iemmello contro il Venezia in Serie BKT sono arrivati in match interni, inclusa la prima delle sue due doppiette al Ceravolo nel torneo, l'1 maggio 2024; quella arancioneroverde è infatti la formazione contro cui ha realizzato più reti in casa in cadetteria.
John Yeboah, ha preso parte a quattro reti (2G+2A) nelle ultime quattro presenze in Serie BKT e nel periodo - da inizio ottobre - nessun giocatore ha fatto meglio nel torneo (quattro anche Massimo Coda e Dany Mota, 3G+1A per entrambi). Inoltre, l'ultimo giocatore del Venezia con almeno due gol e due assist nelle sue prime otto presenze in arancioneroverde in cadetteria prima dell'ecuadoriano era stato Michaël Cuisance nel 2022/23, che però non prese più parte a nessuna rete da metà ottobre in avanti in quel campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: