Il Catanzaro arriva alla sfida di oggi con un buono slancio dopo un avvio di stagione zoppicante in cui aveva trovato 6 pareggi e 2 sconfite nelle prime 8 giornate di campionato. La vittoria casalinga contro il Palermo, grazie al gol di Cissè, e il successo esterno a Mantova per 3-1 hanno permesso ai giallorossi di rimettersi in carreggiata e di portarsi al 13° posto in classifica con 12 punti.13:16

Il direttore di gara designato è il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Il fischietto trentino, sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Ivan Catallo di Frosinone. Il quarto ufficiale designato è Giuseppe Vingo di Pisa, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma, assistito da Emanuele Prenna di Molfetta.13:22

Il Venezia non ha ancora vinto una partita in trasferta in questa stagione e non ha mai vinto 2 partite consecutive. Il Catanzaro cerca il terzo successo consecutivo e di dare continuità con un altro clean sheet casalingo. Iemmello ha nei lagunari la sua vittima preferita tra le mura del Ceravolo.13:26

Nel corso dei primi 10 minuti è cambiato lo schieramento in campo dei giocatori di Aquilani. Cassandro si è abbassato a fare il terziono destro con Di Chiara che si è allargato a sinistra dando vita a un 4-4-2.15:14

Verifiche VAR in corso per un possibile fallo su Cissè che è ancora a terra da quando ha perso il pallone che ha dato vita all'azione del gol del pareggio.16:21

GOOL!! CATANZARO-Venezia 2-1!! Gol di Gabriel Alesi! Nel momento di sforzo massimo del Venezia passano nuovamente in vantaggio i giallorossi. Pandolfi sulla sinistra imbuca benissimo per Nuamah che arriva sul fondo e mette palla al centro. Tocca Stankovic togliendo palla dalla disponibilità dei suoi difensori e Alesi, in mezzo a 2, riesce a toccare facendo rotolare il pallone in fondo alla rete! Guarda la scheda del giocatore Gabriele Alesi 16:43

PREPARTITA

Catanzaro - Venezia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Venezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4

Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Venezia si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Venezia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Catanzaro ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Palermo e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-3 mentre Il Venezia ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.

Catanzaro e Venezia si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Catanzaro-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto l'ultimo confronto diretto contro il Venezia in Serie BKT (3-2 l'1 maggio 2024), il Catanzaro potrebbe conquistare due successi di fila contro gli arancioneroverdi per la prima volta nella sua storia in cadetteria.

Tutti i quattro successi conquistati dal Catanzaro sul Venezia in Serie BKT sono arrivati in match casalinghi; in generale, 15 dei 18 punti (83%) conquistati dai giallorossi contro gli arancioneroverdi nel torneo cadetto sono arrivati davanti al proprio pubblico (4V, 3N, 3P).

Dopo l'1-0 sul Palermo, il Catanzaro potrebbe vincere due match casalinghi di fila con annesso clean sheet in Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio degli anni '90, dopo esserci riuscito tra novembre e dicembre 2023. Più in generale, l'ultima volta che i calabresi hanno registrato due successi consecutivi in cadetteria risale allo scorso febbraio (contro Cesena e Cittadella in quel caso).

Dopo il 3-0 sul Südtirol nell'ultimo turno, il Venezia potrebbe ottenere due successi di fila in Serie BKT per la prima volta in stagione (l'ultima risale alla striscia di tre registrata ad aprile 2024). Tuttavia, gli arancioneroverdi non vincono da sette trasferte di fila in cadetteria (4N, 3P) e l'ultima volta che hanno fatto peggio nel torneo in esterna risale al periodo tra novembre 2018 e maggio 2019, quando arrivarono a 12 (5N, 7P).

Con il successo in rimonta sul Mantova nel turno infrasettimanale appena concluso (da 0-1 a 3-1) sono saliti a 23 i punti conquistati in rimonta dal Catanzaro nella regular season di Serie BKT dall'inizio della passata stagione, più di qualsiasi altra squadra nel torneo cadetto nel periodo - secondo il Modena a quota 22.

Tutti i quattro gol segnati da Pietro Iemmello contro il Venezia in Serie BKT sono arrivati in match interni, inclusa la prima delle sue due doppiette al Ceravolo nel torneo, l'1 maggio 2024; quella arancioneroverde è infatti la formazione contro cui ha realizzato più reti in casa in cadetteria.

John Yeboah, ha preso parte a quattro reti (2G+2A) nelle ultime quattro presenze in Serie BKT e nel periodo - da inizio ottobre - nessun giocatore ha fatto meglio nel torneo (quattro anche Massimo Coda e Dany Mota, 3G+1A per entrambi). Inoltre, l'ultimo giocatore del Venezia con almeno due gol e due assist nelle sue prime otto presenze in arancioneroverde in cadetteria prima dell'ecuadoriano era stato Michaël Cuisance nel 2022/23, che però non prese più parte a nessuna rete da metà ottobre in avanti in quel campionato.

