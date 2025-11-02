PREPARTITA

Modena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Juve Stabia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Juve Stabia si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Modena ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13.

In casa Modena ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 1-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Padova pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.

Modena e Juve Stabia si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è rimasto imbattuto in otto dei dieci confronti con la Juve Stabia in Serie BKT (5V, 3N). Una delle due vittorie campane, però, è arrivata proprio nell’ultimo incrocio tra le due squadre, lo scorso 15 marzo: le Vespe potrebbero così ottenere per la prima volta nella loro storia in cadetteria due successi consecutivi contro i Canarini.

Il Modena ha vinto tutte le cinque partite casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT e tra le squadre contro cui vanta il 100% di successi interni nel torneo le Vespe sono la formazione affrontata più spesso (5/5, appunto).

Nell'ultimo turno, il Modena ha perso il primo match in questo campionato (6V, 3N) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso maggio - in quel caso il primo dei due ko fu proprio contro la Reggiana.

Il Modena ha registrato quattro successi e un pareggio nelle prime cinque gare interne di questo campionato e potrebbe vincere cinque delle prime sei partite casalinghe disputate in un singolo torneo di Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio degli anni '80, dopo esserci riuscita nel 2013/14 (5V, 1N).

La Juve Stabia ha perso solo una delle prime nove gare stagionali disputate in questa Serie BKT (3V, 5N), già record per i campani a questo punto del torneo. Inoltre, le Vespe potrebbero eguagliare il proprio record di successi nelle prime 10 sfide giocate in una stagione in cadetteria: quattro nel 2011/12, nel 2012/13 e nel 2024/25.

Il primo gol di Simone Santoro in Serie BKT con la maglia del Modena è arrivato proprio al Braglia contro la Juve Stabia, il 21 settembre 2024. Il classe 1999 ha già preso parte a due reti in questo campionato (1G+1A) e solo nel 2024/25 (quattro centri) ha fatto meglio in un singolo torneo cadetto.

Leonardo Candellone è il miglior marcatore della Juve Stabia in questa Serie BKT con tre reti segnate e, qualora segnasse, diventerebbe il solo calciatore delle Vespe attualmente in rosa in doppia cifra di gol in regular season dall'inizio della passata stagione. Il Modena è l'unica squadra contro cui vanta più di un centro in cadetteria: due, grazie alla doppietta del 15 marzo scorso, decisiva per il 2-1 finale per i campani.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: