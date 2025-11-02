Virgilio Sport
Modena-Juve Stabia: 3-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
2 Novembre 2025 ore 15:00
Modena
3
Juve Stabia
0
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
  1. 14' 1-0 Bryant Nieling
  2. 69' 2-0 Ettore Gliozzi (R)
  3. 90' 3-0 Marco Ruggero (A)
0'
45'
90'
90'
96'

Il Modena vince con un netto 3-0, tornando al successo dopo la sconfitta nel derby con la Reggiana. In rete Nieling nel primo tempo, Gliozzi su rigore e autorete nel finale di Ruggero.

Juve Stabia che ha faticato contro la capolista, Modena molto compatto che ha lasciato pochissime occasioni alla squadra di Abate

  1. Da Modena - Juve Stabia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:00

  2. 90'+6'

    FINISCE MODENA - JUVE STABIA! 3-0 il finale, Modena che rimane in vetta!16:57

  3. 90'+4'

    Partita ormai chiusa, le due formazioni aspettano il triplice fischio.16:55

  4. 90'+2'

    Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Steven Nador.16:53

  5. 90'+2'

    PAZZESCO DOPPIO PALO DI BEYUKU! Conclusione potente del neo entrato che prende prima la traversa, poi il secondo legno.16:53

  7. 90'+1'

    Cartellino Giallo Alessandro Gabrielloni16:54

  8. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero.16:52

  9. 90'

    GOL! MODENA - Juve Stabia 3-0! Autore di Marco Ruggero. Sugli sviluppi dell'angolo, sfortunata deviazione del difensore che mette in porta una spizzata di Tonoli.

    Guarda la scheda del giocatore Marco Ruggero16:51

  10. 88'

    OCCASIONE MODENA! Pyyhtiä di potenza dal limite, Confente devia in angolo!16:50

  11. 87'

    Zampano in contropiede manca l'ultimo tocco che avrebbe messo Pedro Mendes in porta.16:49

  13. 84'

    AMMONITO Kevin Piscopo. La punta, anticipata da Santoro, stende il mediano per evitare il contropiede. 16:46

  14. 83'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Leonardo Candellone, entra Alessandro Gabrielloni16:44

  15. 82'

    Punizione di Leone, Piscopo cerca il colpo di testa, ma azione fermata per un precedente fallo in attacco.16:43

  16. 81'

    AMMONITO Simone Santoro. intervento in ritardo su Carissoni. 16:42

  17. 78'

    Doppia finta e conclusione di Correia, palla deviata in angolo.16:39

  19. 76'

    Juve Stabia che sembra aver subito la rete del 2-0, ospiti che faticano a trovare la reazione.16:38

  20. 74'

    Sostituzione MODENA: esce Luca Zanimacchia, entra Gady Beyuku.16:35

  21. 74'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Mosti, entra Kevin Piscopo.16:35

  22. 74'

    Sostituzione MODENA: esce Alessandro Sersanti, entra Niklas Pyyhtiä.16:35

  23. 74'

    Sostituzione MODENA: esce Ettore Gliozzi, entra Pedro Mendes16:35

  25. 71'

    Possesso palla sterile della Juve Stabia, Modena che ora non ha fretta di alzare il pressing.16:32

  26. 69'

    GOL! MODENA - Juve Stabia 2-0! Rete su Rigore di Ettore Gliozzi. La Punta spiazza Confente con una conclusione a fil di palo, locali che si portano in vantaggio di due reti.

    Guarda la scheda del giocatore Ettore Gliozzi16:31

  27. 68'

    CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA! Dionisi, dopo aver rivisto le immagini, indica gli undici metri: punito il contatto tra Stabile e Sersanti.16:30

  28. 67'

    Dionisi viene richiamato al monitor non per la trattenuta su Gliozzi, ma su un seguente contatto su Sersanti.16:29

  29. 66'

    Check del VAR per valutare la precedente trattenuta in area su Gliozzi.16:30

  31. 65'

    Zampano al centro, Gliozzi lamenta una trattenuta in area: si continua a giocare.16:26

  32. 63'

    Burnete se ne va di forza sulla fascia, ma l'azione viene fermata per un precedente tocco di mano della stessa punta.16:24

  33. 62'

    Problemi per Mosti, che potrebbe obbligare Abate a un nuovo cambio.16:22

  34. 59'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Fabio Maistro, entra Rares Burnete.16:20

  35. 59'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Marco Bellich, entra Giacomo Stabile.16:20

  37. 59'

    Sostituzione MODENA: esce Grégoire Defrel, entra Francesco Di Mariano.16:19

  38. 58'

    Chichizola respinge un cross di Cacciamani, subendo anche la carica fallosa di Candellone.16:19

  39. 57'

    TONOLI! Cross di Defrel, il difensore si inserisce bene ma di testa manda a lato!16:18

  40. 56'

    AMMONITO Marco Bellich. Intervento in ritardo su Magnino, primo giallo del match. 16:17

  41. 54'

    Modena che si sta affidando molto ora ai lanci per Gliozzi, ben controllato ora da Ruggero.16:16

  43. 51'

    Altra ottima chiusura di Santoro, oggi piú impegnato in fase difensiva rispetto al suo solito.16:12

  44. 49'

    Juve Stabia scesa in campo con buon piglio, gli ospiti stanno obbligando il Modena nella propria metá campo.16:10

  45. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:06

  46. Juve Stabia che fatica nella reazione ma sfiora il pareggio nel finale con una gran conclusione di Leone, ma Chichizola salva i suoi deviando in angolo.15:51

  47. Il Modena rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al grandissimo gol di Nieling, un destro da 40 metri che sorprende Confente.15:50

  49. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Modena - Juve Stabia 1-0.15:49

  50. 45'+1'

    Un minuto di recupero.15:49

  51. 45'

    MIRACOLO DI CHICHIZOLA! Conclusione di Leone, il portiere si supera mandando in angolo!15:47

  52. 43'

    Maistro calcia corto sul primo palo, Gliozzi allontana.15:45

  53. 42'

    Zampano lascia uscire un pallone sul fondo, non accorgendosi dell'ultimo tocco di Adorni. Angolo regalato alla Juve Stabia.15:45

  55. 40'

    Schema su angolo per il Modena, Sersanti si libera sul dischetto ma calcia malissimo il pallone.15:43

  56. 38'

    Punizione dalla trequarti per il Modena: Defrel trova in area Nieling, il difensore stoppa bene ma é anticipato al momento del tiro da Correia.15:40

  57. 37'

    Gran velo di Defrel che lascia campo a Sersanti, scarico per Zanimacchia che crossa al centro: allontana la difesa della Juve Stabia.15:38

  58. 35'

    Fallo in attacco di Magnino, con il centrocampista che si sta alternando con Santoro nel ruolo di play della squadra.15:38

  59. 32'

    Juve Stabia che sta cercando la reazione, ma fatica a trovare varchi contro un Modena ben disposto in campo. .15:36

  61. 30'

    Problemi alla caviglia di Gliozzi, che fa segno alla panchina di voler continuare.15:32

  62. 29'

    Conclusione di Cacciamani, a centro area respinge Adorni.15:31

  63. 27'

    CORREIA! Conclusione potente del mediano, un esterno che quasi sorprende Chichizola. L'ex Getafe mette in angolo.15:29

  64. 25'

    Si sta giocando molto poco in questi ultimi minuti, tanti i fischi di Dionisi che non vuole perdere il controllo della gara.15:27

  65. 23'

    Allontanato per proteste un componente della panchina della Juve Stabia.15:26

  67. 21'

    Zampano perde un pericoloso pallone, lo salva Santoro che recupera su Cacciamani.15:23

  68. 20'

    Scontro duro tra Giorgini e Gliozzi, con la punta che rimane a terra. Gioco momentaneamente fermo.15:22

  69. 18'

    Ancora in difficoltá Confente sul pressing di Defrel, il portiere costretto a calciare lontano.15:20

  70. 16'

    Nieling con la sua prima rete in Italia, un gol bellissimo che sblocca la partita.15:19

  71. 14'

    GOL! MODENA - Juve Stabia 1-0! Rete di Bryant Nieling. Eurogol per il difensore che, da 40 metri, lascia partire un destro che si infila sotto il sette! Assist di Adorni.

    Guarda la scheda del giocatore Bryant Nieling15:17

  73. 12'

    Modena con Gliozzi come riferimento avanzato, Defrel gioca invece alcuni metri alle sue spalle, da trequartista aggiunto piú che da seconda punta.15:15

  74. 10'

    Sta crescendo la Juve Stabia, dopo un buon inizio del Modena.15:12

  75. 8'

    CANDELLONE! Conclusione potente sul primo palo, attento Chichizola.15:10

  76. 7'

    Angolo per la Juve Stabia: Maistro al centro, allontana Zampano.15:09

  77. 5'

    Punizione per il Modena: cross di Defrel, il colpo di testa di Sersanti, ancora attento Confente.15:08

  79. 4'

    Gliozzi ci prova ancora, pallone facile in questo caso per Confente.15:06

  80. 3'

    SALVA SULLA LINEA RUGGERO! Errore in impostazione di Confente, Magnino serve Gliozzi che devia in porta, ma il difensore sulla linea evita il gol!15:05

  81. 2'

    Primo pallone del Modena, in maglia canarino, Juve Stabia in completo bianco.15:02

  82. 1'

    INIZIA MODENA - JUVE STABIA!15:00

  83. Arbitro del match Federico Dionisi.14:43

  85. Il Modena ha vinto tutte e cinque le sfide svoltesi al Braglia contro la Juve Stabia: ospiti che arrivano a questa sfida con una partita in meno, visto il rinvio della gara con il Bari.14:44

  86. Ospiti con Candellone da prima punta, Maistro a supporto; Leone in regia con Correia e Mosti ai suoi lati, bellich con Giorgini e Ruggero in difesa.14:43

  87. Locali con la coppia Defrel - Gliozzi in avanti, sulle fasce Zanimacchia e Zampano. Adorni a guidare la difesa.14:42

  88. La formazione della JUVE STABIA: (3-5-1-1) Confente - Bellich, Giorgini, Ruggero - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Maistro - Candellone14:40

  89. Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA: (3-5-2) Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Magnino, Santoro, Sersanti, Zanimacchia - Gliozzi, Defrel.14:39

  91. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Modena - Juve Stabia, sfida valevole per la undicesima giornata di Serie B.14:38

  93. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori14:38

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Juve Stabia

PREPARTITA

Modena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Juve Stabia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Federico Dionisi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati28
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino4.0

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Juve Stabia si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
Modena ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13.

In casa Modena ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Avellino e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Modena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 1-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Padova pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.

Modena e Juve Stabia si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Modena è rimasto imbattuto in otto dei dieci confronti con la Juve Stabia in Serie BKT (5V, 3N). Una delle due vittorie campane, però, è arrivata proprio nell’ultimo incrocio tra le due squadre, lo scorso 15 marzo: le Vespe potrebbero così ottenere per la prima volta nella loro storia in cadetteria due successi consecutivi contro i Canarini.
  • Il Modena ha vinto tutte le cinque partite casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT e tra le squadre contro cui vanta il 100% di successi interni nel torneo le Vespe sono la formazione affrontata più spesso (5/5, appunto).
  • Nell'ultimo turno, il Modena ha perso il primo match in questo campionato (6V, 3N) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso maggio -  in quel caso il primo dei due ko fu proprio contro la Reggiana.
  • Il Modena ha registrato quattro successi e un pareggio nelle prime cinque gare interne di questo campionato e potrebbe vincere cinque delle prime sei partite casalinghe disputate in un singolo torneo di Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio degli anni '80, dopo esserci riuscita nel 2013/14 (5V, 1N).
  • La Juve Stabia ha perso solo una delle prime nove gare stagionali disputate in questa Serie BKT (3V, 5N), già record per i campani a questo punto del torneo. Inoltre, le Vespe potrebbero eguagliare il proprio record di successi nelle prime 10 sfide giocate in una stagione in cadetteria: quattro nel 2011/12, nel 2012/13 e nel 2024/25.
  • Il primo gol di Simone Santoro in Serie BKT con la maglia del Modena è arrivato proprio al Braglia contro la Juve Stabia, il 21 settembre 2024. Il classe 1999 ha già preso parte a due reti in questo campionato (1G+1A) e solo nel 2024/25 (quattro centri) ha fatto meglio in un singolo torneo cadetto.
  • Leonardo Candellone è il miglior marcatore della Juve Stabia in questa Serie BKT con tre reti segnate e, qualora segnasse, diventerebbe il solo calciatore delle Vespe attualmente in rosa in doppia cifra di gol in regular season dall'inizio della passata stagione. Il Modena è l'unica squadra contro cui vanta più di un centro in cadetteria: due, grazie alla doppietta del 15 marzo scorso, decisiva per il 2-1 finale per i campani.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaJuve Stabia
Partite giocate109
Numero di partite vinte63
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate35
Gol totali segnati1612
Gol totali subiti610
Media gol subiti per partita0.61.1
Percentuale possesso palla53.454.5
Numero totale di passaggi39223920
Numero totale di passaggi riusciti31983287
Tiri nello specchio della porta4334
Percentuale di tiri in porta36.843.6
Numero totale di cross249176
Numero medio di cross riusciti5544
Duelli per partita vinti552410
Duelli per partita persi545494
Corner subiti2834
Corner guadagnati5440
Numero di punizioni a favore143109
Numero di punizioni concesse162171
Tackle totali15998
Percentuale di successo nei tackle51.663.3
Fuorigiochi totali2119
Numero totale di cartellini gialli2525
Numero totale di cartellini rossi01

Modena - Juve Stabia Live

