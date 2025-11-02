PREPARTITA

Monza - Spezia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Spezia sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 84 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Monza ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; lo Spezia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Monza ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, l'Avellino e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato Padova pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 3 gol.

Monza e Spezia è la prima che si affrontano in campionato.

Monza-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Spezia si affrontano per la prima volta in Serie BKT. Quella bianconera è la quarta squadra ligure che i brianzoli sfidano nel torneo dopo Genoa, Sampdoria e Virtus Entella; mentre quella biancorossa è addirittura la 22ª avversaria lombarda per gli Aquilotti in cadetteria - nessuna formazione ha incontrato così tanti club provenienti dalla Lombardia nella competizione (22 anceh per Como e Brescia).

Il Monza ha vinto entrambi gli ultimi due match contro lo Spezia in campionato (entrambi in Serie A nella stagione 2022/23) e non ha mai centrato tre successi consecutivi nelle prime tre divisioni italiane contro gli Aquilotti nell'era dei tre punti a vittoria.

Nell'era dei tre punti a vittoria, il Monza non ha mai perso in casa contro lo Spezia nelle prime tre divisioni italiane: tre successi e quattro pareggi, con un punteggio complessivo di 7-2 e ben cinque clean sheet conquistati.

Il Monza ha conquistato 20 punti nelle prime 10 partite giocate in questa Serie BKT (6V, 2N, 2P) e non ha mai fatto meglio dopo altrettante gare giocate in un singolo torneo considerando tre punti a vittoria da sempre - 20 anche nel 1958/59, quando i brianzoli pareggiarono l'11° match stagionale.

Il Monza ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite di Serie BKT e solo una volta nella sua storia ha registrato cinque successi di fila nel torneo: tra maggio e giugno 1964.

Grazie al successo sull'Avellino e al pareggio con il Padova, lo Spezia ha conquistato quattro punti nelle ultime due giornate di campionato (2.0 a gara), uno in più di quelli accumulati nelle prime otto gare del torneo in corso (3N, 5P - media di 0.4 a partita). I bianconeri potrebbero registrare tre risultati utili consecutivi in Serie BKT per la prima volta da inizio stagione (l'ultima risale alla striscia di quattro tra aprile e maggio scorsi - 2V, 2N).

Dopo il 4-0 sull'Avellino, lo Spezia potrebbe conquistare due successi di fila in trasferta in Serie BKT solo per la seconda volta da inizio 2025, dopo esserci riuscito nei primi due match disputati nel torneo in quest'anno solare (4-0 contro la Carrarese e 2-0 contro il Cittadella in quel caso); infatti, gli Aquilotti hanno registrato sette pareggi e due sconfitte in nove partite esterne prima della vittoria sui campani.

Solo il Frosinone (28) ha effettuato più attacchi diretti - intesi come sequenze su azione con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria - rispetto al Monza in questa Serie BKT: 18, ben 10 in più dello Spezia (otto - meglio solo di Avellino, Virtus Entella e Südtirol). Tuttavia, entrambe le squadre hanno segnato due reti in queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

Dany Mota ha segnato tre gol nelle ultime due partite di Serie BKT (doppietta contro la Reggiana e gol contro il Palermo) e potrebbe andare a bersaglio per tre match consecutivi per la prima volta in carriera nel torneo cadetto. L'attaccante biancorosso vanta quattro marcature in sei presenze in questo campionato, almeno il doppio di quante ne aveva realizzate dopo lo stesso numero di gare in qualsiasi altra stagione disputata in cadetteria.

Dal suo arrivo allo Spezia ad inizio febbraio scorso, Gianluca Lapadula è il giocatore bianconero con più reti all'attivo nella regular season di Serie BKT: sette, più del doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra attualmente in rosa. Nel torneo in corso conta tre reti in sette presenze, una sola in meno di quelle totalizzate nella scorsa stagione tra Serie A e cadetteria (quattro in 25 match con Cagliari e Spezia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: