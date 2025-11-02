Dopo un primo tempo sofferto e piuttosto bloccato, il Monza sblocca subito il match a inizio di seconda frazione con Ravanelli. Quinta vittoria consecutiva per il Monza, che si conferma al secondo posto in solitaria in classifica dietro alla capolista Modena. Continua il momento difficile per la squadra di D'Angelo.
Terza sconfitta nelle ultime cinque per lo Spezia.
Prossima giornata: Spezia-Bari e Pescara-Monza.
90'+6'
FINE PARTITA: MONZA-SPEZIA 1-0. Decide Ravanelli. 19:12
90'+4'
Terminato il check, nulla di fatto: riparte il Monza.19:09
90'+3'
Sinistro di Candelari da fuori, i giocatori dello Spezia chiedono per un possibile tocco di mano. 19:09
90'
Cinque minuti di recupero. 19:07
90'
Destro di Hristov da dentro l'area, c'è un muro della difesa del Monza: Pessina spazza via. 19:06
88'
SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Galazzi, dentro Delli Carri.19:04
85'
CARTELLINO ROSSO PER IL MONZA. Espulso, con doppio giallo, Izzo: il secondo giallo arriva per un fallo su Di Serio. 19:02
85'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Vignali, dentro Candelari. 19:02
84'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Mateju, dentro Hristov.19:01
81'
Colpo di testa di Izzo sul fondo. 18:57
80'
OCCASIONE MONZA! Grande azione di Caprari che la mette dentro per Maric: Maric a sua volta serve Galazzi che conclude in scivolata, Wisniewski la salva sulla linea di porta. 18:57
79'
CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Jack per un fallo su Galazzi. 18:55
77'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Candela, dentro Kouda.18:53
77'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Cassata, dentro Soleri.18:53
76'
SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Colpani, dentro Birindelli. 18:51
76'
SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Ciurria, dentro Galazzi. 18:51
75'
CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Izzo per una trattenuta su Di Serio. 18:51
72'
Il Monza cerca di nascondere palla agli avversari, gestendo per ora il vantaggio con grande classe. 18:50
68'
SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Keita, dentro Caprari.18:45
68'
SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Mota, dentro Maric.18:45
67'
Cross da destra di Ciurria, non ci arriva di testa Keita.18:43
62'
OCCASIONE MONZA! Gran taglio di Obiang, poi Keita per Azzi che spara alto di destro da dentro l'area.18:38
58'
Botta di Azzi da dentro l'area, angolo per il Monza. 18:34
57'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Vlahovic, dentro Di Serio. 18:33
55'
Nervosismo in campo dopo il gol del Monza. 18:31
53'
GOL! MONZA-Spezia 1-0. Rete di Ravanelli. Cross di Colpani sugli sviluppi dell'angolo, Sarr non trattiene la spizzata di Vignali e Ravanelli ci mette facilmente la testa.
CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Lapadula. 18:29
52'
Calcio d'angolo per il Monza, che ha iniziato fortissimo anche questa seconda frazione. 18:28
49'
Sinistro di Colpani da fuori, murato. 18:24
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI MONZA-SPEZIA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 18:21
Nessun cambio previsto. 18:21
Le due squadre stanno per tornare in campo. 18:20
Parte subito forte il Monza, con le occasioni capitate a Ravanelli e Obiang. Con il passare dei minuti, tuttavia, il possesso palla dei padroni di casa diventa sempre più sterile e lo Spezia, ben messo in campo, contiene bene gli avversari. 18:06
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: MONZA-SPEZIA 0-0. Pochissime occasioni da segnalare. 18:05
45'
Un minuto di recupero.18:04
44'
Caos totale dentro l'area piccola, alla fine spazza via lo Spezia: in ogni caso l'arbitro ha rilevato una posizione di fuorigioco di Obiang. 18:02
43'
Ciurria dentro per Izzo, anticipato da Cassata in angolo. 18:02
39'
Spezia ben messo in campo, difficoltà crescenti da parte del Monza nella costruzione offensiva. 17:58
35'
Ritmi più bassi negli ultimi minuti: il match è piuttosto bloccato. 17:54
31'
Angolo battuto da Keita, Carboni di testa sorvola la traversa.17:49
30'
Cross di Keita, Vignali chiude in angolo. 17:48
28'
Lo schema è chiaro finora: Monza in possesso palla, lo Spezia gioca le sue carte in contropiede. 17:46
27'
Bel cross da sinistra di Cassata, Candela al volo di piatto non inquadra lo specchio. 17:45
23'
Mancino sul primo palo di Colpani, blocca a terra Sarr.17:42
20'
Sinistro di Jack da punizione, palla sul fondo. 17:38
18'
CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Ciurria per il fallo su Vlahovic.17:37
18'
Vlahovic punta la porta e viene messo giù da Ciurria: punizione da buona posizione per lo Spezia. 17:36
17'
Obiang scatenato, due tiri nel raggio di pochi secondi: il primo murato, il secondo alto. 17:35
12'
Calcio d'angolo per il Monza, che non sta lasciando respirare lo Spezia. 17:31
11'
OCCASIONE MONZA! Un tiro sbagliato di Izzo diventa un assist per Obiang, il cui tap-in rimane pericolosamente sulla linea di porta.17:30
8'
Ci prova due volte Colpani, ma la seconda rovesciata termina abbondantemente sul fondo. 17:27
4'
OCCASIONE MONZA! Angolo battuto da Colpani, sbuca Ravanelli: bene Sarr in risposta. 17:28
3'
Altro angolo per il Monza, partito subito forte.17:21
2'
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Monza. 17:20
INIZIA MONZA-SPEZIA. Prima palla per gli ospiti.17:19
3-5-2 per lo Spezia: Sarr - Mateju, Wisniewski, Jack - Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio - Vlahovic, Lapadula.17:15
3-4-2-1 per il Monza: Thiam - Izzo, Ravanelli, Carboni - Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi - Colpani, Keita - Mota.17:13
A inizio stagione, la squadra guidata da D'Angelo ambiva a ben altro piazzamento.17:03
Dall'altro lato, i bianconeri hanno racimolato un solo successo finora in campionato. 17:01
I padroni di casa del Monza sono reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive e puntano al secondo posto dietro al Modena. 17:00
Scendono in campo due squadre dall'umore opposto. 16:59
Benvenuti alla diretta del match tra Monza e Spezia, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. 16:58
Monza - Spezia è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Spezia sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
84
Fuorigioco
17
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
10
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). Il Monza ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; lo Spezia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15.
In casa il Monza ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, l'Avellino e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato Padova pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gianluca Lapadula con 3 gol.
Monza e Spezia è la prima che si affrontano in campionato.
Monza-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Spezia si affrontano per la prima volta in Serie BKT. Quella bianconera è la quarta squadra ligure che i brianzoli sfidano nel torneo dopo Genoa, Sampdoria e Virtus Entella; mentre quella biancorossa è addirittura la 22ª avversaria lombarda per gli Aquilotti in cadetteria - nessuna formazione ha incontrato così tanti club provenienti dalla Lombardia nella competizione (22 anceh per Como e Brescia).
Il Monza ha vinto entrambi gli ultimi due match contro lo Spezia in campionato (entrambi in Serie A nella stagione 2022/23) e non ha mai centrato tre successi consecutivi nelle prime tre divisioni italiane contro gli Aquilotti nell'era dei tre punti a vittoria.
Nell'era dei tre punti a vittoria, il Monza non ha mai perso in casa contro lo Spezia nelle prime tre divisioni italiane: tre successi e quattro pareggi, con un punteggio complessivo di 7-2 e ben cinque clean sheet conquistati.
Il Monza ha conquistato 20 punti nelle prime 10 partite giocate in questa Serie BKT (6V, 2N, 2P) e non ha mai fatto meglio dopo altrettante gare giocate in un singolo torneo considerando tre punti a vittoria da sempre - 20 anche nel 1958/59, quando i brianzoli pareggiarono l'11° match stagionale.
Il Monza ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite di Serie BKT e solo una volta nella sua storia ha registrato cinque successi di fila nel torneo: tra maggio e giugno 1964.
Grazie al successo sull'Avellino e al pareggio con il Padova, lo Spezia ha conquistato quattro punti nelle ultime due giornate di campionato (2.0 a gara), uno in più di quelli accumulati nelle prime otto gare del torneo in corso (3N, 5P - media di 0.4 a partita). I bianconeri potrebbero registrare tre risultati utili consecutivi in Serie BKT per la prima volta da inizio stagione (l'ultima risale alla striscia di quattro tra aprile e maggio scorsi - 2V, 2N).
Dopo il 4-0 sull'Avellino, lo Spezia potrebbe conquistare due successi di fila in trasferta in Serie BKT solo per la seconda volta da inizio 2025, dopo esserci riuscito nei primi due match disputati nel torneo in quest'anno solare (4-0 contro la Carrarese e 2-0 contro il Cittadella in quel caso); infatti, gli Aquilotti hanno registrato sette pareggi e due sconfitte in nove partite esterne prima della vittoria sui campani.
Solo il Frosinone (28) ha effettuato più attacchi diretti - intesi come sequenze su azione con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria - rispetto al Monza in questa Serie BKT: 18, ben 10 in più dello Spezia (otto - meglio solo di Avellino, Virtus Entella e Südtirol). Tuttavia, entrambe le squadre hanno segnato due reti in queste situazioni di gioco nel torneo in corso.
Dany Mota ha segnato tre gol nelle ultime due partite di Serie BKT (doppietta contro la Reggiana e gol contro il Palermo) e potrebbe andare a bersaglio per tre match consecutivi per la prima volta in carriera nel torneo cadetto. L'attaccante biancorosso vanta quattro marcature in sei presenze in questo campionato, almeno il doppio di quante ne aveva realizzate dopo lo stesso numero di gare in qualsiasi altra stagione disputata in cadetteria.
Dal suo arrivo allo Spezia ad inizio febbraio scorso, Gianluca Lapadula è il giocatore bianconero con più reti all'attivo nella regular season di Serie BKT: sette, più del doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra attualmente in rosa. Nel torneo in corso conta tre reti in sette presenze, una sola in meno di quelle totalizzate nella scorsa stagione tra Serie A e cadetteria (quattro in 25 match con Cagliari e Spezia).
