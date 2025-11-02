Gregucci ripropone Riccio in difesa per Adildgaard (out per infortunio) e conferma il tandem d'attacco Cuni-Coda; Barak a centrocampo, corsie laterali affidate a Ioannou e Cherubini. Possanzini schiera il tridente offensivo la batterie di trequartisti Galuppini-Mancuso-Ruocco, out Bragantini; cambiano i terzini, che saranno Radaelli e Bani. 19:30

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Mantova. I padroni di casa hanno impostato ritmi alti, soprattutto all'inizio, gli ospiti hanno guadagnato campo con una manovra ragionata. Coda e Galuppini i più pericolosi, palo di Cuni viziato però da fuorigioco. 20:22

Sampdoria - Mantova è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Mantova sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16; Mantova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Sampdoria ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Bari e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 0-1 mentre Mantova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol.

Sampdoria e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria è rimasta imbattuta negli unici due precedenti contro il Mantova in Serie BKT: vittoria all'andata e pareggio al ritorno nella passata stagione. Solo contro il Modena (sei) i blucerchiati hanno conquistato più punti che contro i biancorossi nella scorsa edizione del torneo cadetto: quattro come contro il Cittadella.

Dopo aver perso tutte le prime quattro partite giocate in questa Serie BKT, la Sampdoria ha incassato una sola sconfitta nelle successive sei (1V, 4N). Tuttavia, con i due 1-1 contro Frosinone ed Empoli, sono saliti a 13 i pareggi blucerchiati in regular season da inizio 2025 e solo il Catanzaro (14) ne conta di più nel torneo in quest'anno solare.

Con la sconfitta per 3-1 contro il Catanzaro rimediata nel turno infrasettimanale appena concluso, sono salite a sette le sconfitte del Mantova nelle prime 10 giornate di questo campionato (1V, 2N), almeno due più di qualsiasi altra squadra nel torneo. Considerando i tre punti a vittoria da sempre, i biancorossi hanno sempre conquistato almeno sette punti nelle prime 11 gare stagionali di Serie BKT.

Sfida tra due delle ultime tre squadre in classifica in questa Serie BKT: sette punti per la Sampdoria (come lo Spezia) e cinque per il Mantova. L'ultima volta che due formazioni si sono sfidate nell'11ᵃ gara stagionale per entrambe con un bottino al massimo di 12 punti complessivi ad inizio turno risale al 24 ottobre 2009, quando la Salernitana (due) vinse con il Crotone (nove).

In questa Serie BKT, il Mantova è la squadra con il più alto possesso palla in media a partita (64.6%), con il maggior numero di sequenze su azione da almeno 10 passaggi (145 - ben 84 in più della Sampdoria, 61) e quella che, in generale, vanta la miglior percentuale di passaggi riusciti (89.7%). Dall'altra parte, i blucerchiati hanno completato con successo solo il 77% dei passaggi tentati in questo campionato, meglio solo del Südtirol (62.6%).

Marvin Çuni ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie BKT, dopo aver segnato una rete nelle prime nove gare giocate nella competizione; nell'ultima giornata il classe 2001 ha collezionato 90’ e solo una volta è rimasto in campo per l’intera durata del match in due gare di fila in cadetteria (vs Monza e Bari a settembre).

Il 57% dei gol del Mantova in questa Serie BKT portano la firma di Leonardo Mancuso (4/7), record assoluto tra i giocatori del campionato cadetto in corso. Il classe 1992 - che potrebbe trovare la rete per due match di fila per la prima volta dalla serie di quattro gare a bersaglio tra gennaio e febbraio scorsi (una delle quali proprio contro la Sampdoria) - sta segnando in media un gol ogni 138' in questo campionato e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione regolare in cadetteria: una rete ogni 134' nel 2020/21 con l'Empoli.

