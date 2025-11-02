Il Mantova espugna il ''Ferraris'' grazie al gol di Ruocco nel finale che spezza l'equilibrio. Tre punti di platino per la formazione di Possanzini, doccia gelata per quella di Gregucci. Match per lunghi tratti giocato alla pari, prima del capolavoro di Ruocco.
In classifica, i biancorossi salgono a 8 punti, scavalcando proprio i blucerchiati, fermi a quota 7. Nel prossimo turno, Mantova-Padova e Venezia-Sampdoria.
Manata di Giordano ai danni di Artioli nell'azione di divincolarsi, fischio di Mucera. 21:16
84'
Scontro tra Maggioni e Venuti, ravvisato il fallo del laterale blucerchiato. 21:15
82'
Marras tenta la conclusione, rimpallato da Barak che conquista anche la rimessa da fondo campo. 21:13
81'
Scatto di Falletti, lo rimonta e chiude Riccio. 21:12
79'
QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Galuppini. 21:11
79'
TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Falletti, esce Paoletti. 21:11
78'
GALUPPINI, ALTO! Ancora una conclusione mancina, fuori non di molto. 21:10
77'
QUARTO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Bellemo, esce Ricci. 21:10
77'
TERZO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Vulikic, esce Hadzikadunic. 21:09
76'
Mensah segna dopo il palo colpito da Ruocco ma lo stesso attaccante era in posizione di offside a inizio azione.21:09
76'
Il difensore blucerchiato riprende il gioco dopo l'intervento dei sanitari. 21:07
74'
Gioco fermo: problema fisico per Hadzikadunic. 21:07
72'
Mensah al volo: sinistro murato in corner.21:05
70'
SECONDO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Venuti, esce Ioannou. 21:05
70'
AMMONITO IOANNOU: carica fallosa ai danni di Festa. 21:04
69'
Decimo tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. 21:04
67'
Cross teso di Maggioni, deviazione in corner. 20:58
66'
Fallo di Trimboli ai danni di Ricci. 20:56
64'
La Sampdoria colleziona tiri dalla bandierina. 20:54
63'
Inserimento di Barak, cross basso respinto in calcio d'angolo. 20:54
62'
SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mensah, esce Mancuso. 20:52
62'
PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Maggioni, esce Bani. 20:51
60'
Scocca l'ora di gioco al ''Ferraris'', ancora 0 a 0. 20:51
59'
SINISTRO DI GALUPPINI! Grande conclusione dalla distanza, Ghidotti devia in calcio d'angolo. 20:51
58'
Cross tagliato di Antioli che attraversa tutto lo specchio di porta senza trovare alcuna deviazione a rete. 20:50
57'
Cherubini non può raggiungere la sfera prima che questa termini oltre la linea del fallo laterale. 20:49
55'
Il direttore di gara fischia un fallo in attacco di Coda ai danni di Bani. 20:47
54'
Cross di Iouannou sventato in calcio d’angolo da Ruocco. 20:47
53'
PRIMO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Benedetti, esce Henderson. 20:47
50'
Altro tiro dalla bandierina per i liguri. 20:41
49'
COLPO DI TESTA DI CUNI! Sul corner, stacco aereo che impegna Festa. 20:40
48'
Barak entra in area, dribbling e poi tiro-cross, respinta di Cella. 20:39
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 20:36
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA-MANTOVA! Si riparte dal risultato di 0-0. 20:35
Squadre negli spogliatoi dove Gregucci e Possanzini studiano le mosse in vista della ripresa. 20:22
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Mantova. I padroni di casa hanno impostato ritmi alti, soprattutto all'inizio, gli ospiti hanno guadagnato campo con una manovra ragionata. Coda e Galuppini i più pericolosi, palo di Cuni viziato però da fuorigioco. 20:22
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! SAMPDORIA-MANTOVA 0-0. 20:19
45'
Un minuto di recupero. 20:18
43'
Bani tocca la sfera anticipando Henderson in corner. 20:16
41'
Colpo di testa di Coda marcato da Bani, conclusione larga sul fondo. 20:14
40'
Tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. 20:13
39'
Traversone fuori misura di Galuppini, sfera sul fondo. 20:12
38'
Ribaltamento di fronte, destro da fuori area di Cuni, stesso esito. 20:11
37'
Mancuso si propone e scambia con Radaelli: inserimento e destro alto sopra la traversa. 20:10
35'
Sugli sviluppi, pallone ancora a Bani che questa volta va al tiro: Mancuso ''salva'' la Sampdoria murando la conclusione del proprio compagno di squadra. 20:09
35'
Ioannou anticipa Radaelli, servito da Bani, in calcio d'angolo. 20:08
34'
Sventagliata di Bani, uscita di Ghidotti che anticipa il taglio di Galuppini. 20:07
32'
Palo della Sampdoria colpito da Cuni su assist di Cherubini, quest'ultimo però in offside. 20:05
31'
Ora Cuni prova direttamente la conclusione, murato da Castellini. 20:04
30'
Scocca la mezz'ora al ''Ferraris'', parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 20:03
29'
Cuni gioca la sfera e poi scarica all'indietro per l'accorrente Giordano: sinistro a lato. 20:02
28'
Possanzini si lamenta per le posizioni della propria retroguardia. 20:01
26'
GALUPPINI! L'attaccante esterno si accentra e calcia, sinistro deviato da Hadzikadunic in calcio d'angolo. 20:00
24'
OCCASIONE SAMPDORIA! Assist di Henderson a Coda, diagonale destro sul secondo palo, Radaelli respinge quasi sulla linea. 19:58
23'
Gioco fermo: Cella lamenta un colpo al viso nel contrasto aereo con Cuni. Il difensore ospite può proseguire il match. 19:56
22'
Rimessa laterale per il Mantova sulla corsia destra. 19:55
20'
Fuorigioco di Ruocco. 19:53
19'
Festa sbaglia la giocata, la Sampdoria recupera la sfera: sinistro di Coda smorzato, blocca l'estremo difensore biancobandato. 19:52
17'
Coda innesca il contropiede di Ioannou, apertura a Cherubini, cross in area deviato in corner da Castellini. 19:50
15'
Cuni si defila e va al cross, Radaelli anticipa Barak. 19:48
13'
Spizzata aerea di Giordano che però non inquadra lo specchio di porta. 19:47
12'
Fallo di Radaelli su Ioannou sulla trequarti campo blucerchiata. 19:45
10'
Punizione di Artioli da metà campo, sventagliata direttamente tra le braccia di Ghidotti. 19:43
9'
Buona trama del Mantova fino all'incursione di Ruocco, fermato da Giordano. 19:42
8'
Pressing della formazione di Gregucci. 19:41
6'
Assist di Cherubini, colpo di testa di Riccio alto sopra la traversa. 19:39
6'
Cella ferma Cuni in maniera irregolare. 19:38
4'
Affondo di Ioannou, respinto in corner. 19:37
3'
Primo calcio d'angolo del match, sarà in favore della Sampdoria. 19:36
3'
Cross di Cherubini, respinge la retroguardia virgiliana. 19:35
1'
AMMONITO HENDERSON: colpo alla nuca di Trimboli, cartellino dopo appena 11 secondi. 19:34
1'
INIZIA SAMPDORIA-MANTOVA! Primo pallone giocato da Mancuso. 19:33
Minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, scomparso oggi all'età di 84 anni. 19:31
Squadre in campo agli ordini di Mucera: padroni di casa in maglia blucerchiata, ospiti in casacca rossa con striscia diagonale bianca. 19:34
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:18
Gregucci ripropone Riccio in difesa per Adildgaard (out per infortunio) e conferma il tandem d'attacco Cuni-Coda; Barak a centrocampo, corsie laterali affidate a Ioannou e Cherubini. Possanzini schiera il tridente offensivo la batterie di trequartisti Galuppini-Mancuso-Ruocco, out Bragantini; cambiano i terzini, che saranno Radaelli e Bani. 19:30
Sampdoria - Mantova è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Mantova sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16; Mantova ha segnato 8 gol e ne ha subiti 18.
In casa la Sampdoria ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Bari e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 0-1 mentre Mantova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol.
Sampdoria e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sampdoria-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria è rimasta imbattuta negli unici due precedenti contro il Mantova in Serie BKT: vittoria all'andata e pareggio al ritorno nella passata stagione. Solo contro il Modena (sei) i blucerchiati hanno conquistato più punti che contro i biancorossi nella scorsa edizione del torneo cadetto: quattro come contro il Cittadella.
Dopo aver perso tutte le prime quattro partite giocate in questa Serie BKT, la Sampdoria ha incassato una sola sconfitta nelle successive sei (1V, 4N). Tuttavia, con i due 1-1 contro Frosinone ed Empoli, sono saliti a 13 i pareggi blucerchiati in regular season da inizio 2025 e solo il Catanzaro (14) ne conta di più nel torneo in quest'anno solare.
Con la sconfitta per 3-1 contro il Catanzaro rimediata nel turno infrasettimanale appena concluso, sono salite a sette le sconfitte del Mantova nelle prime 10 giornate di questo campionato (1V, 2N), almeno due più di qualsiasi altra squadra nel torneo. Considerando i tre punti a vittoria da sempre, i biancorossi hanno sempre conquistato almeno sette punti nelle prime 11 gare stagionali di Serie BKT.
Sfida tra due delle ultime tre squadre in classifica in questa Serie BKT: sette punti per la Sampdoria (come lo Spezia) e cinque per il Mantova. L'ultima volta che due formazioni si sono sfidate nell'11ᵃ gara stagionale per entrambe con un bottino al massimo di 12 punti complessivi ad inizio turno risale al 24 ottobre 2009, quando la Salernitana (due) vinse con il Crotone (nove).
In questa Serie BKT, il Mantova è la squadra con il più alto possesso palla in media a partita (64.6%), con il maggior numero di sequenze su azione da almeno 10 passaggi (145 - ben 84 in più della Sampdoria, 61) e quella che, in generale, vanta la miglior percentuale di passaggi riusciti (89.7%). Dall'altra parte, i blucerchiati hanno completato con successo solo il 77% dei passaggi tentati in questo campionato, meglio solo del Südtirol (62.6%).
Marvin Çuni ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie BKT, dopo aver segnato una rete nelle prime nove gare giocate nella competizione; nell'ultima giornata il classe 2001 ha collezionato 90’ e solo una volta è rimasto in campo per l’intera durata del match in due gare di fila in cadetteria (vs Monza e Bari a settembre).
Il 57% dei gol del Mantova in questa Serie BKT portano la firma di Leonardo Mancuso (4/7), record assoluto tra i giocatori del campionato cadetto in corso. Il classe 1992 - che potrebbe trovare la rete per due match di fila per la prima volta dalla serie di quattro gare a bersaglio tra gennaio e febbraio scorsi (una delle quali proprio contro la Sampdoria) - sta segnando in media un gol ogni 138' in questo campionato e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione regolare in cadetteria: una rete ogni 134' nel 2020/21 con l'Empoli.
